Code Smell 299 - የሙከራ መተግበሪያዎችን እንዴት ለመፍጠር እንደሚቻል

የእርስዎን የሙከራ መጫወት የፈጠራ ሙከራ ከከፍተኛ ጊዜ

TL;DR: ከሰዓት ብቻ ጥቅም ላይ የሚጠቀሙት ውጫዊ መጫን የሙከራዎን ይበልጥ ተስማሚ እና ይበልጥ አስደሳች ነው.

https://hackernoon.com/improving-the-code-one-line-at-a-time

https://maximilianocontieri.com/refactoring-011-replace-comments-with-tests

አንተ ፈተናዎችን መጻፍ ጊዜ, የተለያዩ የአክሲዮን መጀመር አንድ ትልቅ መጫን መንገድ ለመፍጠር ይችላሉ.





አንድ የሙከራ ብቻ እነዚህን መሣሪያዎች ሁሉ ይጠቀማል, ነገር ግን ሌሎች የሙከራዎች ብቻ አንድ አነስተኛ ክፍሎች ይጠቀማሉ, ምንም አስፈላጊ የሙከራዎች ለመፍጠር ይችላሉ.





ይህ ተመሳሳይ ችግር በአሁኑ ጊዜ የሚፈልጉትን የቅርብ ጊዜ ፈተናዎች በስፋት መተግበሪያ ያስፈልጋቸዋል, ወይም በአሁኑ መተግበሪያዎች ላይ በተመሳሳይ ፍላጎት ማረጋገጥ አይችልም ጊዜ ይሆናል.





የሙከራዎች ይበልጥ ቀላል ነው, ምክንያቱም እነርሱ በይነገጽ ያካትታል, እና ይበልጥ ቀላል ነው, ምክንያቱም እርስዎ ጥቅም ላይ አይችልም የኮንክቶፕዎች ይመዝገቡ.

public class TVSeriesTest { private MovieSeries theEthernaut; private List<Character> characters; private List<Episode> episodes; private User user; private UserPreferences preferences; private RatingSystem ratingSystem; private StreamingService streamingService; private List<Review> reviews; @BeforeEach public void setUp() { // Create a complex movie series with many characters characters = new ArrayList<>(); characters.add(new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); characters.add(new Character("Helen", "Carla Peterson")); characters.add(new Character("Favalli", "Cesar Troncoso")); // Create episodes episodes = new ArrayList<>(); episodes.add( new Episode("The Snow", 2025, 121)); episodes.add( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); // Create user with preferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); preferences.setSubtitlesEnabled(true); user = new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); // Create rating system with reviews ratingSystem = new RatingSystem(10); reviews = new ArrayList<>(); reviews.add( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); reviews.add( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); ratingSystem.addReviews(reviews); // Create streaming service streamingService = new StreamingService("Netflix"); streamingService.addMovieSeries("The Eternaut"); // Finally create the movie series with all components theEthernaut = new TVSeries("The Ethernaut", characters, episodes); theEthernaut.setRatingSystem(ratingSystem); theEthernaut.setAvailableOn(streamingService); // This method is too long. That is another smell } @Test public void testTVSeriesRecommendation() { // This test uses almost everything from the setup RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(user, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); // You are testing the recomendation Engine // This is not this object's responsibility } @Test public void testEpisodeCount() { // This test only needs the episodes count assertEquals(2, theEthernaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // This test only needs the characters // And not the rest of the setup Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Juan Salvo", juan.actor()); } }

public class TVSeriesTest { // No shared setup @Test public void testRecommendation() { // Create only what's needed for this specific test // And move this test with the behavior TVSeries theEternaut = createTheEternautSeries(); User homer = createUserWithPreferences(); addReviewsForUser(theEternaut, homer); RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(homer, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); } @Test public void testEpisodeCount() { // Only create what's needed - just the episodes TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Ethernaut"); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); assertEquals(2, theEternaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // Only create what's needed - just the characters TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Eternaut"); theEternaut.addCharacter( new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); theEternaut.addCharacter( new Character("Helen", "Carla Peterson")); Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Richard Darin", juan.actor()); } // Helper methods for specific test setup needs private TVSeries createTheEternautTVSeries() { TVSeries series = new TVSeries("The Eternaut"); series.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); series.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); return series; } private User createUserWithPreferences() { UserPreferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); return new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); } private void addReviewsForUser(TVSeries series, User user) { RatingSystem ratingSystem = new RatingSystem(10); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); series.setRatingSystem(ratingSystem); } }

ይህ ጓደኝነት በእያንዳንዱ ፈተና ውስጥ የሚጠቀሙትን ጋር በስተዋወቂያ ስርዓቶች ውስጥ የተመሠረተ ነገርን ተለዋዋጭ ይችላሉ.





የሙከራዎችን በመጠቀም ከ 50% ዝቅተኛ የተመሠረተ መሣሪያዎችን ይመልከቱ.





Code coverage tools can help identify unused setup objects by showing which parts of the setup are not executed by certain tests. የኮድ coverage tools can help identify unused setup objects by showing which parts of the setup are not executed by certain tests.





እርስዎ የተለያዩ መስኮቶች ለመፍጠር በመጫን ውስጥ መስኮቶች መጻፍ ያገኛሉ ከሆነ, ነገር ግን የሙከራ ልዩ መጫን ያስፈልግዎታል.

እያንዳንዱ ግምገማ አንድ ልዩ እውነተኛ ዓለም ግምገማ መተግበሪያ መሆን አለበት.





ከባድ መተግበሪያዎች በዚህ ጥንካሬን ይሰጣሉ, ነገር ግን ምን ይሞክሩ እና ስህተት ምንድን ሊሆን ይችላል.





ይህ ፎቶጓደኝነትፈተናዎች ለመውሰድ ይበልጥ አስቸጋሪ ነው, ምክንያቱም የፈተና ለማረጋገጥ የፈተና መተግበሪያ ክፍሎች ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው እና ምን ያህል ብቻ ስሜት ናቸው መውሰድ ይችላሉ.





አንድ የሙከራ ፍለጋ ከሆነ, የሙከራ ፍለጋ ጋር የተወሰነ አይሆንም የሚፈልጉትን መድሃኒቶች ለማግኘት ተጨማሪ ጊዜ ይጠቀማል.





የምስክር ወረቀት በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ

AI ኮድ ጄኔሬተርዎች በአብዛኛው ጊዜ እነዚህን ጓደኝነት ያደርጋሉ, እነርሱ ሁሉንም የሚፈልጉ ሁኔታዎችን ያካትታሉ.





እነሱም ተስማሚነት በላይ ትክክለኛነት ያተኮሩ, ይህም በግል ሙከራዎች የሚፈልጉትን በላይ የኮንክሪት መተግበሪያዎችን ለመጀመር የሚችል ተስማሚ መተግበሪያዎችን ያቀርባል.

የ AI እንደ "እኔን የሙከራ መተግበሪያን ብቻ እያንዳንዱ የሙከራ የሚፈልጉትን ነገር ያካትታል" እንደ ቀላል መመሪያዎች በመጠቀም ይህን ፍላጎት ማወቅ ይችላሉ.





Modern AI tools can compare setup code against test method usage and suggest targeted refactorings, ከ test-specific setup ይሰጣሉ.

አግኝቷል: የሙከራዎች እና መጫወቻዎችን ይሸፍናል

ሻጋታ

ክሊድ

አስደሳች

ፎቶ

ፎቶዎች

ግምገማዎች

መኖሪያ ቤት

ግራም

አግኙን

መጨረሻው

ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ከባድ የሙከራ መተግበሪያዎች ይጠቀማሉ.

እያንዳንዱ የሙከራ ፍላጎት ብቻ ያካትታሉ ላይ የተመሠረተ መተግበሪያዎችን ለመፍጠር ጊዜ, የሙከራዎች ንጹህነት, ፍጥነት እና አስተማማማኝነት ለማሻሻል.

የምስክር ወረቀት በይነገጽ እና በይነገጽ ያገለግላልአስተያየት ይቀላቀሉ.





ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች ከባድ ግምገማዎች

አንድ ፈተና በፊት ብዙ መዋቅር ለመፍጠር አለብዎት, እርስዎ በጣም ብዙ ደረጃዎችን ለመሞከር ይችላሉ.

ጄምስ ሻጋታ

ይህ ጽሑፍ CodeSmell ተከታታይ ክፍል ነው.