Code Smell 299 - როგორ გააუმჯობესოთ Overloaded Test Setups

როდესაც თქვენი ტესტი კონფიგურაცია უფრო დიდია, ვიდრე რეალური ტესტი

TL;DR: ფართო კონფიგურაცია, რომელიც მხოლოდ ნაწილად გამოიყენება, თქვენი ტესტები უფრო კავშირი და უფრო რთული გაიგოს.

გადაწყვეტილებები

https://hackernoon.com/improving-the-code-one-line-at-a-time

https://maximilianocontieri.com/refactoring-011-replace-comments-with-tests

როდესაც თქვენ დააწკაპუნეთ ტესტები, თქვენ შეიძლება შექმნათ დიდი setup მეთოდი, რომელიც იწყება სხვადასხვა ოფისები.





თუ მხოლოდ ერთი ტესტი იყენებს ყველა ეს ოფექტებს, ხოლო სხვა ტესტიები იყენებენ მხოლოდ მცირე ნომერი, თქვენ შექმნათ უარყოფითი overhead.





ეს პოპულარული პრობლემა მოხდება, როდესაც თქვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში ტესტები შეიძლება საჭირო იყოს ფართო setup, ან როდესაც თქვენ გაგრძელებთ დაამატოთ existing setup გარეშე შეფასება, რაც ნამდვილად საჭიროა.





ტესტიები უფრო რთულია, რადგან მათ შეიცავს უარყოფითი კონტაქტი, და უფრო slow to execute because you initialize objects that are not used.

Sample კოდი

არასწორი

public class TVSeriesTest { private MovieSeries theEthernaut; private List<Character> characters; private List<Episode> episodes; private User user; private UserPreferences preferences; private RatingSystem ratingSystem; private StreamingService streamingService; private List<Review> reviews; @BeforeEach public void setUp() { // Create a complex movie series with many characters characters = new ArrayList<>(); characters.add(new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); characters.add(new Character("Helen", "Carla Peterson")); characters.add(new Character("Favalli", "Cesar Troncoso")); // Create episodes episodes = new ArrayList<>(); episodes.add( new Episode("The Snow", 2025, 121)); episodes.add( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); // Create user with preferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); preferences.setSubtitlesEnabled(true); user = new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); // Create rating system with reviews ratingSystem = new RatingSystem(10); reviews = new ArrayList<>(); reviews.add( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); reviews.add( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); ratingSystem.addReviews(reviews); // Create streaming service streamingService = new StreamingService("Netflix"); streamingService.addMovieSeries("The Eternaut"); // Finally create the movie series with all components theEthernaut = new TVSeries("The Ethernaut", characters, episodes); theEthernaut.setRatingSystem(ratingSystem); theEthernaut.setAvailableOn(streamingService); // This method is too long. That is another smell } @Test public void testTVSeriesRecommendation() { // This test uses almost everything from the setup RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(user, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); // You are testing the recomendation Engine // This is not this object's responsibility } @Test public void testEpisodeCount() { // This test only needs the episodes count assertEquals(2, theEthernaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // This test only needs the characters // And not the rest of the setup Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Juan Salvo", juan.actor()); } }

public class TVSeriesTest { // No shared setup @Test public void testRecommendation() { // Create only what's needed for this specific test // And move this test with the behavior TVSeries theEternaut = createTheEternautSeries(); User homer = createUserWithPreferences(); addReviewsForUser(theEternaut, homer); RecommendationEngine engine = new RecommendationEngine(); List<Episode> recommended = engine.recommendations(homer, theEternaut); assertEquals(2, recommended.size()); assertEquals("The Hands Strikes Back", recommended.get(0).title()); } @Test public void testEpisodeCount() { // Only create what's needed - just the episodes TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Ethernaut"); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); theEternaut.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); assertEquals(2, theEternaut.episodes().size()); } @Test public void testCharacterLookup() { // Only create what's needed - just the characters TVSeries theEternaut = new TVSeries("The Eternaut"); theEternaut.addCharacter( new Character("Juan Salvo", "Richard Darin")); theEternaut.addCharacter( new Character("Helen", "Carla Peterson")); Character juan = theEternaut.findCharacterByName("Juan Salvo"); assertNotNull(juan); assertEquals("Richard Darin", juan.actor()); } // Helper methods for specific test setup needs private TVSeries createTheEternautTVSeries() { TVSeries series = new TVSeries("The Eternaut"); series.addEpisode( new Episode("The Snow", 2025, 121)); series.addEpisode( new Episode("The Hands Strikes Back", 2027, 124)); return series; } private User createUserWithPreferences() { UserPreferences preferences = new UserPreferences(); preferences.setPreferredGenre("Science Fiction"); preferences.setPreferredLanguage("English"); return new User("JohnDoe", "[email protected]", preferences); } private void addReviewsForUser(TVSeries series, User user) { RatingSystem ratingSystem = new RatingSystem(10); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Snow", 9, "Classic!")); ratingSystem.addReview( new Review(user, "The Hands Strikes Back", 10, "Best one!")); series.setRatingSystem(ratingSystem); } }

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ეს ხასიათი, შედარებით ის, რაც დააყენა კონფიგურაციის მეთოდები და ის, რაც გამოიყენება თითოეული ტესტი.





იხილეთ ტესტები, რომლებიც გამოიყენებენ ნაკლებად, ვიდრე 50% ინტიმალური ოპტიმიზებული ოპტიმიზაცია.





კოდი მოცულობის ინსტრუმენტები შეუძლიათ დაეხმაროს აღინიშნა არ გამოიყენებული setup ობიექტები, რათა აჩვენოს, რა ნაწილები setup არ გააკეთა გარკვეული ტესტიები.





თუ თქვენ იპოვებთ, რომ შეტყობინებები შეტყობინება სხვადასხვა კონტექსტებს შექმნათ, ეს არის ნათელი მიმოხილვა, რომ საჭიროა გამოცდილება სპეციფიკური კონტექსტი.

თითოეული ტესტი უნდა იპოვოს კონკრეტული რეალურ სამყაროში სცენარეთა.





გაფართოებული კონფიგურაცია შეშფოთებს ამ სიზუსტით, რაც რთულია იხილოთ, რა ტესტირება და გაზრდის შეცდომების შესაძლებლობა.





ეს შეჩერებულიBijectionტესტიებს უფრო რთულია იმიტომ, რომ არ შეუძლიათ აირჩიოთ, რა მხატვრები კონფიგურაცია არის მნიშვნელოვანი ტესტი და რა არის მხოლოდ ხმაური.





როდესაც ტესტი არ გაქვთ, თქვენ გაქვთ უფრო დრო კვლევა დამოკიდებულებები, რომელიც შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული არჩევა.





ტესტი უფრო რთულია, რადგან ცვლილებები გამოიყენება არ გამოიყენება ობიექტები შეიძლება ჯერ კიდევ შეუწყოს ტესტიები, თუ ეს ობიექტები მონაწილეობა setup პროცესში.

AI კოდი გენერატორები ხშირად შექმნათ ეს ხასიათი, როდესაც ისინი შექმნათ მთლიანად ტესტირების მოწყობილობები, რომლებიც ცდილობენ ყველა შესაძლებელი სცენარეთა მოპოვებას.





ისინი უპირატესობას უპირატესობას fokus, რომელიც ეფუძნება დატვირთული setup მეთოდები, რომელიც დაინსტალირებს უფრო მეტი მოვლენები, ვიდრე საჭიროა თითოეული ტესტი.

AI შეუძლია იპოვოს ეს ხასიათი მარტივი ინსტრუქციებით, როგორიცაა "Optimize my test setup only to include what is needed for each test".





თანამედროვე AI ინსტრუმენტები შეუძლიათ შედარებით setup კოდი შედარებით ტესტი მეთოდის გამოყენება და გთავაზობთ მიზნით refactorings, დაშორებით გაზიარება setup და ტესტი კონკრეტული setup.

Suggested Prompt: Break ტესტები და setup

ჩატი

კოლადის

შეშფოთება

Copilot

ორმაგი

DeepSeek

მიზნები

გროკები

კუნძული

კონტაქტი

Overloaded ტესტი კონფიგურაცია, რომელიც ინტიმურიზებს ოფექტები საჭირო მხოლოდ რამდენიმე ტესტი გააკეთოს თქვენი ტესტი კომპლექტი უფრო რთული გაიგოთ და შენარჩუნება.

როდესაც თქვენ შექმნათ ფუნქციონირებული კონფიგურაცია, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ის, რაც თითოეული ტესტი საჭიროა, თქვენ გააუმჯობესებთ ტესტიების სიზუსტე, სიჩქარე და საიმედოობა.

შეამოწმეთ, რომ ტესტები მიზნადა დოკუმენტოს ქცევა მაგალითებით დაშეცვალოს კომენტარები.





ძალიან ბევრი უარყოფითი კონტაქტი იძლევა ეს მაგალითები ნაკლებად იხილონ. სუფთა ტესტები ვთქვა ნათელი ისტორია გარეშე უარყოფითი distractions.

თუ თქვენ უნდა შექმნათ ბევრი სტრუქტურა, სანამ ტესტი, ალბათ თქვენ ტესტირება ძალიან ბევრი ფართობი

ეს სტატია არის ნაწილი CodeSmell სერია.