Norway is implementing a 'polluter pay' car system to encourage electric vehicle use and promote zero-emission vehicle purchases.

Therefore, individuals selected as 'Data Detectives' will have the capability to 'go wherever the data is'.

क्लिप विट-L/14

The army has also formed a separate 'Inspection and Monitoring' group to examine proper budget utilization, implementation effectiveness, and irregularities.

This system will have a transparent LED display with a built-in camera.

Meanwhile, Chief Minister Trilochan Bhatta stated that proper exploitation of natural resources is the most reliable option for making Province No. 7 economically prosperous.

This system will have a transparent LED display with a built-in camera.

Therefore, individuals selected as 'Data Detectives' will have the capability to 'go wherever the data is'.

@cocoindex.flow_def(name="ImageObjectEmbedding")
def image_object_embedding_flow(flow_builder: cocoindex.FlowBuilder, data_scope: cocoindex.DataScope):
    data_scope["images"] = flow_builder.add_source(
        cocoindex.sources.LocalFile(path="img", included_patterns=["*.jpg", "*.jpeg", "*.png"], binary=True),
        refresh_interval=datetime.timedelta(minutes=1)  # Poll for changes every 1 minute
    )
    img_embeddings = data_scope.add_collector()

flow_builder.add_source

@functools.cache
def get_clip_model() -> tuple[CLIPModel, CLIPProcessor]:
    model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME)
    processor = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME)
    return model, processor

@functools.cache

@cocoindex.op.function(cache=True, behavior_version=1, gpu=True)
def embed_image(img_bytes: bytes) -> cocoindex.Vector[cocoindex.Float32, Literal[384]]:
    """
    Convert image to embedding using CLIP model.
    """
    model, processor = get_clip_model()
    image = Image.open(io.BytesIO(img_bytes)).convert("RGB")
    inputs = processor(images=image, return_tensors="pt")
    with torch.no_grad():
        features = model.get_image_features(**inputs)
    return features[0].tolist()

embed_image

cache

with data_scope["images"].row() as img:
        img["embedding"] = img["content"].transform(embed_image)
        img_embeddings.collect(
            id=cocoindex.GeneratedField.UUID,
            filename=img["filename"],
            embedding=img["embedding"],
        )









img_embeddings.export(
        "img_embeddings",
        cocoindex.storages.Qdrant(
            collection_name="image_search",
            grpc_url=QDRANT_GRPC_URL,
        ),
        primary_key_fields=["id"],
        setup_by_user=True,
    )

def embed_query(text: str) -> list[float]:
    model, processor = get_clip_model()
    inputs = processor(text=[text], return_tensors="pt", padding=True)
    with torch.no_grad():
        features = model.get_text_features(**inputs)
    return features[0].tolist()

/search

@app.get("/search")
def search(q: str = Query(..., description="Search query"), limit: int = Query(5, description="Number of results")):
    # Get the embedding for the query
    query_embedding = embed_query(q)
    
    # Search in Qdrant
    search_results = app.state.qdrant_client.search(
        collection_name="image_search",
        query_vector=("embedding", query_embedding),
        limit=limit
    )

limit

# Format results
    out = []
    for result in search_results:
        out.append({
            "filename": result.payload["filename"],
            "score": result.score
        })
    return {"results": out}

app = FastAPI()
app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=["*"],
    allow_credentials=True,
    allow_methods=["*"],
    allow_headers=["*"],
)

# Serve images from the 'img' directory at /img
app.mount("/img", StaticFiles(directory="img"), name="img")

@app.on_event("startup")
def startup_event():
    load_dotenv()
    cocoindex.init()
    
    # Initialize Qdrant client
    app.state.qdrant_client = QdrantClient(
        url=QDRANT_GRPC_URL,
        prefer_grpc=True
    )
    
    app.state.live_updater = cocoindex.FlowLiveUpdater(image_object_embedding_flow)
    app.state.live_updater.start()

Qdrant Client Setup: Creates a new QdrantClient instance

Configures it to use the gRPC URL specified in environment variables

Enables gRPC preference for better performance

Stores the client in the FastAPI app state for access across requests

Live Updater Setup: Creates a FlowLiveUpdater instance for the image_object_embedding_flow

This enables real-time updates to the image search index

Starts the live updater to begin monitoring for changes

Create a collection in Qdrant
curl -X PUT 'http://localhost:6333/collections/image_search' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "vectors": {
      "embedding": {
        "size": 768,
        "distance": "Cosine"
      }
    }
  }'

Setup indexing flow
cocoindex setup main.py
It is setup with a live updater, so you can add new files to the folder and it will be indexed within a minute.

Run backend
uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

Run frontend
cd frontend
npm install
npm run dev

Go to http://localhost:5174 to search.













For example, add some images to the img folder.









cocoindex server -ci main.py .









Finally - we are constantly improving, and more features and examples are coming soon. If you love this article, please give us a star ⭐ at GitHub to help us grow. Thanks for reading!