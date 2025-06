Kuinka rakentaa live-kuvanhaku visio-mallilla ja kyselyllä luonnollisella kielellä

Tässä blogissa rakennamme live-kuvanhakuja ja kyselemme sitä luonnollisella kielellä. Esimerkiksi voit etsiä "elefanttia" tai "lempeää eläintä" luettelon kuvista syöttönä.

Käytämme multimodaalista upottamista mallia kuvan ymmärtämiseksi ja upottamiseksi sekä vektorin indeksiä tehokkaaseen hakuun. Käytämme CocoIndexia indeksointivirran rakentamiseen, se on erittäin tehokas reaaliaikainen tietojen muuntamiskehys. Käytön aikana voit lisätä uusia tiedostoja kansioon ja se käsittelee vain muutettuja tiedostoja ja indeksoidaan minuutin kuluessa.

Se merkitsee meille paljon, jos voisit pudottaa tähdenCocoIndex on GitHubJos tämä tutoriali on hyödyllinen.





Tekniikoita

Kookospähkinä

Kookospähkinäon erittäin suorituskykyinen reaaliaikainen tietojen muuntamiskehys AI: lle.

Säästäjä ViT-L/14

Säästäjä ViT-L/14on tehokas visio-kielen malli, joka voi ymmärtää sekä kuvia että tekstejä. Se on koulutettu yhdenmukaistamaan visuaaliset ja tekstilliset esitykset jaetussa upottamisalueessa, mikä tekee siitä täydellisen kuvanhakuun.

Hankkeessamme käytämme CLIPia:

Luo kuvien upotuksia suoraan Muunna luonnollisen kielen hakukyselyt samaan upotettuun tilaan Aktivoi semanttinen haku vertaamalla kyselyn upotuksia otsikon upotuksiin

Kääpiö

Kääpiöon korkean suorituskyvyn vektoritietokanta. Käytämme sitä tallentamaan ja kyselemään upotuksia.

Nopeasti

Nopeastion moderni, nopea (korkean suorituskyvyn) verkkokehys rakentaa API: t Python 3.7+ perustuu standardin Python tyyppi vihjeitä.

Edellytykset

Install Postgres. CocoIndex käyttää Postgres seurata tietojen linjausta lisäkäsittelyä varten.

Asennetaan Qdrant

Indeksointi Flow

Flow suunnittelu

Virtausdiagrammi kuvaa, miten käsittelemme kooditietokantaamme:

Lue kuvatiedostoja paikallisesta tiedostojärjestelmästä Käytä CLIPia kuvan ymmärtämiseen ja upottamiseen Tallenna sisäänrakennukset vektoritietokantaan hakuun

1. Valitse kaikki kuvat.

@cocoindex.flow_def(name="ImageObjectEmbedding") def image_object_embedding_flow(flow_builder: cocoindex.FlowBuilder, data_scope: cocoindex.DataScope): data_scope["images"] = flow_builder.add_source( cocoindex.sources.LocalFile(path="img", included_patterns=["*.jpg", "*.jpeg", "*.png"], binary=True), refresh_interval=datetime.timedelta(minutes=1) # Poll for changes every 1 minute ) img_embeddings = data_scope.add_collector()

flow_builder.add_source luodaan taulukko alaryhmien kanssa ( filename ja content Voimme viitata siihen, ettäDokumentaatioLisää yksityiskohtia varten.

2. Käsittele jokainen kuva ja kerää tietoja.

2.1 Sisällytä kuva CLIP:llä

@functools.cache def get_clip_model() -> tuple[CLIPModel, CLIPProcessor]: model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) processor = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) return model, processor

Sillä @functools.cache Tällöin se varmistaa, että lataamme CLIP-mallin ja prosessorin vain kerran.

@cocoindex.op.function(cache=True, behavior_version=1, gpu=True) def embed_image(img_bytes: bytes) -> cocoindex.Vector[cocoindex.Float32, Literal[384]]: """ Convert image to embedding using CLIP model. """ model, processor = get_clip_model() image = Image.open(io.BytesIO(img_bytes)).convert("RGB") inputs = processor(images=image, return_tensors="pt") with torch.no_grad(): features = model.get_image_features(**inputs) return features[0].tolist()

embed_image on mukautettu toiminto, joka käyttää CLIP-mallia muuntamaan kuvan vektorin upottamiseen. Se hyväksyy kuvan tiedot byteina ja palauttaa luettelon kuvan upottamista edustavista kelluva-pisteistä.

Toiminto tukee caching kautta cache parametri. Kun se on käytössä, suoritin tallentaa funktion tulokset uudelleenkäyttöä varten uudelleenkäsittelyn aikana, mikä on erityisen hyödyllistä laskennallisesti intensiivisissä toiminnoissa.Dokumentaatio.

Sitten käsittelemme jokaisen kuvan ja keräämme tiedot.

with data_scope["images"].row() as img: img["embedding"] = img["content"].transform(embed_image) img_embeddings.collect( id=cocoindex.GeneratedField.UUID, filename=img["filename"], embedding=img["embedding"], )









2.3 Kerää sisäänrakennukset

Vie upotukset taulukkoon Qdrantissa.

img_embeddings.export( "img_embeddings", cocoindex.storages.Qdrant( collection_name="image_search", grpc_url=QDRANT_GRPC_URL, ), primary_key_fields=["id"], setup_by_user=True, )

3. Käytä indeksiä

Sisällytä kysely CLIP:llä, joka kartoittaa sekä tekstin että kuvien samalle upottamisalueelle, mikä mahdollistaa moduulien välisen samankaltaisuuden etsinnän.

def embed_query(text: str) -> list[float]: model, processor = get_clip_model() inputs = processor(text=[text], return_tensors="pt", padding=True) with torch.no_grad(): features = model.get_text_features(**inputs) return features[0].tolist()

Määritä FastAPI Endpoint /search Tämä tarkoittaa semanttista kuvan etsintää.

@app.get("/search") def search(q: str = Query(..., description="Search query"), limit: int = Query(5, description="Number of results")): # Get the embedding for the query query_embedding = embed_query(q) # Search in Qdrant search_results = app.state.qdrant_client.search( collection_name="image_search", query_vector=("embedding", query_embedding), limit=limit )

Tämä etsii Qdrant-vektoritietokantaa samankaltaisista upotuksista. limit tuloksia

# Format results out = [] for result in search_results: out.append({ "filename": result.payload["filename"], "score": result.score }) return {"results": out}

Tämä päätepiste mahdollistaa semanttisen kuvan etsinnän, jossa käyttäjät voivat löytää kuvia kuvaamalla niitä luonnollisella kielellä sen sijaan, että käytettäisiin tarkkoja avainsanojen vastauksia.

sovelluksen

Nopea tulipalo

app = FastAPI() app.add_middleware( CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"], ) # Serve images from the 'img' directory at /img app.mount("/img", StaticFiles(directory="img"), name="img")

FastAPI-sovelluksen asennus CORS-välilehdellä ja staattisilla tiedostoilla Sovellus on konfiguroitu seuraavasti:

Salli ristiin alkuperäpyyntöjä mistä tahansa alkuperästä

Palvella staattisia kuvatiedostoja 'img' -kansiosta

Käsittele API:n päätepisteitä kuvan hakutoiminnoille

@app.on_event("startup") def startup_event(): load_dotenv() cocoindex.init() # Initialize Qdrant client app.state.qdrant_client = QdrantClient( url=QDRANT_GRPC_URL, prefer_grpc=True ) app.state.live_updater = cocoindex.FlowLiveUpdater(image_object_embedding_flow) app.state.live_updater.start()

Käynnistystapahtuman käsittelijä käynnistää sovelluksen, kun se käynnistyy ensimmäisen kerran.

load_dotenv(): Lataa ympäristömuuttujat .env-tiedostosta, joka on hyödyllinen konfigurointiin, kuten API-avaimiin ja URL-osoitteisiin cocoindex.init(): Aloittaa CocoIndex-kehyksen ja asettaa tarvittavat komponentit ja konfiguraatiot Qdrant Client Setup: Creates a new QdrantClient instance

instance Configures it to use the gRPC URL specified in environment variables

Enables gRPC preference for better performance

Stores the client in the FastAPI app state for access across requests Live Updater Setup: Creates a FlowLiveUpdater instance for the image_object_embedding_flow

instance for the This enables real-time updates to the image search index

Starts the live updater to begin monitoring for changes

Tämä aloittaminen varmistaa, että kaikki tarvittavat komponentit on oikein konfiguroitu ja käynnissä, kun sovellus käynnistyy.

etupuolella

Voit tarkistaa Frontend-koodinTäälläPidimme tarkoituksella yksinkertaisena ja minimalistisena keskittymällä kuvan hakutoimintoihin.

Aika pitää hauskaa!

Create a collection in Qdrant curl -X PUT 'http://localhost:6333/collections/image_search' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "vectors": { "embedding": { "size": 768, "distance": "Cosine" } } }'

Setup indexing flow cocoindex setup main.py It is setup with a live updater, so you can add new files to the folder and it will be indexed within a minute.

Run backend uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

Run frontend cd frontend npm install npm run dev

Tule mukaanhttp://localhost:5174Kaksi etsintää













Lisätään nyt toinen kuva img Tällainen lomake esimerkiksiSöpö kääpiö, tai mitä tahansa kuvaa haluat. Odota hetki, kunnes uusi kuva käsitellään ja indeksoidaan.









Jos haluat seurata indeksoinnin edistymistä, voit tarkastella sitä CocoInsightissa cocoindex server -ci main.py .









Finally - we are constantly improving, and more features and examples are coming soon. If you love this article, please give us a star ⭐ at GitHub to help us grow. Thanks for reading!