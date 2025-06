Как создать поиск живых изображений с помощью модели зрения и запроса с помощью естественного языка

В этом блоге мы построим поиск живых изображений и запросим его на естественном языке. Например, вы можете искать «слона», или «красивое животное» с списком изображений в качестве ввода.

Мы будем использовать мультимодальную модель встраивания для понимания и встраивания изображения, а также построить векторный индекс для эффективного поиска. Мы будем использовать CocoIndex для построения потока индексирования, это ультрапроизводительная рамка трансформации данных в реальном времени. Во время работы вы можете добавлять новые файлы в папку, и она только обрабатывает измененные файлы и будет индексирована в течение минуты.

Это значило бы многое для нас, если бы вы могли бросить звезду наCocoIndex на GitHubЕсли это урок полезен.





КокоиндексЭто ультрапроизводительная система трансформации данных в реальном времени для ИИ.

Клип ВиТ-Л/14Это мощная модель языка видения, которая может понимать как изображения, так и тексты.Он обучен выравнивать визуальные и текстовые представления в совместном пространстве встраивания, что делает его идеальным для нашего случая использования поиска изображений.

В нашем проекте мы используем CLIP для:

Создание встраиваний изображений напрямую Преобразование естественных языковых поисковых запросов в одно и то же пространство встраивания Включите семантический поиск, сравнив встраивания запросов с встраиваниями субтитров

Крепостьявляется высокопроизводительной векторной базой данных. Мы используем ее для хранения и запроса встраиваний.

Быстраяэто современная, быстрая (высокопроизводительная) веб-структура для создания API с помощью Python 3.7+ на основе стандартных подсказок типа Python.

Предпосылки

CocoIndex использует Postgres для отслеживания линейки данных для постепенной обработки.

Установка Qdrant.

Определение индексационного потока

Дизайн Flow

Диаграмма потока иллюстрирует, как мы будем обрабатывать нашу кодовую базу:

Читать файлы изображений из локальной файловой системы Используйте CLIP, чтобы понять и вставить изображение Хранить встраивания в векторную базу данных для поиска

1 Включите изображения.

@cocoindex.flow_def(name="ImageObjectEmbedding") def image_object_embedding_flow(flow_builder: cocoindex.FlowBuilder, data_scope: cocoindex.DataScope): data_scope["images"] = flow_builder.add_source( cocoindex.sources.LocalFile(path="img", included_patterns=["*.jpg", "*.jpeg", "*.png"], binary=True), refresh_interval=datetime.timedelta(minutes=1) # Poll for changes every 1 minute ) img_embeddings = data_scope.add_collector()

flow_builder.add_source будет создаваться таблица с подполями ( filename , content ), мы можем ссылаться наДокументацияДля большей подробности.

Обработка каждого изображения и сбор информации.

2.1 Вставьте изображение с помощью клипа

@functools.cache def get_clip_model() -> tuple[CLIPModel, CLIPProcessor]: model = CLIPModel.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) processor = CLIPProcessor.from_pretrained(CLIP_MODEL_NAME) return model, processor

ТЭ @functools.cache В этом случае он гарантирует, что мы загружаем модель CLIP и процессор только один раз.

@cocoindex.op.function(cache=True, behavior_version=1, gpu=True) def embed_image(img_bytes: bytes) -> cocoindex.Vector[cocoindex.Float32, Literal[384]]: """ Convert image to embedding using CLIP model. """ model, processor = get_clip_model() image = Image.open(io.BytesIO(img_bytes)).convert("RGB") inputs = processor(images=image, return_tensors="pt") with torch.no_grad(): features = model.get_image_features(**inputs) return features[0].tolist()

embed_image является пользовательской функцией, которая использует модель CLIP для преобразования изображения в встраивание векторов. она принимает данные изображения в формате байт и возвращает список плавающих точек, представляющих встраивание изображения.

Функция поддерживает кэширование через cache параметр. При включении исполнитель сохраняет результаты функции для повторного использования во время переработки, что особенно полезно для вычислительно-интенсивных операций.Документация.

Затем мы будем обрабатывать каждое изображение и собирать информацию.

with data_scope["images"].row() as img:
    img["embedding"] = img["content"].transform(embed_image)
    img_embeddings.collect(
        id=cocoindex.GeneratedField.UUID,
        filename=img["filename"],
        embedding=img["embedding"],
    )









2.3 Собирать вставки

Экспортируйте вставки в таблицу в Qdrant.

img_embeddings.export( "img_embeddings", cocoindex.storages.Qdrant( collection_name="image_search", grpc_url=QDRANT_GRPC_URL, ), primary_key_fields=["id"], setup_by_user=True, )

3 Выберите индекс

Вставьте запрос с помощью CLIP, который перемещает как текст, так и изображения в одно и то же пространство встраивания, позволяя искать кросс-модальное сходство.

def embed_query(text: str) -> list[float]: model, processor = get_clip_model() inputs = processor(text=[text], return_tensors="pt", padding=True) with torch.no_grad(): features = model.get_text_features(**inputs) return features[0].tolist()

Определите конечную точку /search Выполняет семантический поиск изображений.

@app.get("/search") def search(q: str = Query(..., description="Search query"), limit: int = Query(5, description="Number of results")): # Get the embedding for the query query_embedding = embed_query(q) # Search in Qdrant search_results = app.state.qdrant_client.search( collection_name="image_search", query_vector=("embedding", query_embedding), limit=limit )

Это ищет базу данных векторов Qdrant для схожих встраиваний. limit Результаты

# Format results out = [] for result in search_results: out.append({ "filename": result.payload["filename"], "score": result.score }) return {"results": out}

Эта конечная точка обеспечивает семантический поиск изображений, где пользователи могут найти изображения, описывая их на естественном языке, а не используя точные совпадения ключевых слов.

Применение

Быстрый огонь

app = FastAPI() app.add_middleware( CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_credentials=True, allow_methods=["*"], allow_headers=["*"], ) # Serve images from the 'img' directory at /img app.mount("/img", StaticFiles(directory="img"), name="img")

Настройка приложений FastAPI с средним программным обеспечением CORS и статическими файлами, обслуживающими приложение, настроены на:

Разрешать перекрестные запросы любого происхождения

Сервирование файлов статических изображений из каталога «img»

Управление конечными точками API для функций поиска изображений

@app.on_event("startup") def startup_event(): load_dotenv() cocoindex.init() # Initialize Qdrant client app.state.qdrant_client = QdrantClient( url=QDRANT_GRPC_URL, prefer_grpc=True ) app.state.live_updater = cocoindex.FlowLiveUpdater(image_object_embedding_flow) app.state.live_updater.start()

Руководитель событий запуска инициализирует приложение, когда оно запускается впервые.

load_dotenv(): загружает переменные среды из файла .env, который полезен для конфигурации, таких как ключи API и URL cocoindex.init(): Инициализирует рамку CocoIndex, устанавливая необходимые компоненты и конфигурации Qdrant Client Setup: Creates a new QdrantClient instance

instance Configures it to use the gRPC URL specified in environment variables

Enables gRPC preference for better performance

Stores the client in the FastAPI app state for access across requests Live Updater Setup: Creates a FlowLiveUpdater instance for the image_object_embedding_flow

instance for the This enables real-time updates to the image search index

Starts the live updater to begin monitoring for changes

Эта инициализация гарантирует, что все необходимые компоненты правильно настроены и запускаются при запуске приложения.

фронта

Вы можете проверить фронтальный кодздесьМы намеренно сохраняли простоту и минимализм, чтобы сосредоточиться на функциональности поиска изображений.

Пора веселиться!

Create a collection in Qdrant curl -X PUT 'http://localhost:6333/collections/image_search' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{ "vectors": { "embedding": { "size": 768, "distance": "Cosine" } } }'

Setup indexing flow cocoindex setup main.py It is setup with a live updater, so you can add new files to the folder and it will be indexed within a minute.

Run backend uvicorn main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000

Run frontend cd frontend npm install npm run dev

Иди вhttp://localhost:5174Два поисковых













Теперь добавьте еще одно изображение в img Форекс, например, этоКрасивая шкуркаПодождите минуту, пока новое изображение будет обработано и индексировано.









Если вы хотите следить за прогрессом индексации, вы можете просмотреть его в CocoInsight cocoindex server -ci main.py .









Finally - we are constantly improving, and more features and examples are coming soon. If you love this article, please give us a star ⭐ at GitHub to help us grow. Thanks for reading!