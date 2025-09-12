Panama, 11 septambra 2025 - Ny sehatra Rain's dia mamela ny mpampiasa mamorona sy handray anjara amin'ny tsenan'ny vokatra mifototra amin'ny vidin-javatra rehetra, avy amin'ny zava-nitranga manerantany ka hatramin'ny toe-javatra niche. Rain dia mampiasa oracle mifototra amin'ny AI ho an'ny vokatra zava-nitranga ankapobeny, ary rafitra mifanohitra amin'ny fifanarahana mba hahazoana antoka fa ny fanamarinana ny vokatra dia marina, azo itokisana ary azo antoka amin'ny fanodinana. Avy ny orana Avy ny orana Amin'izao fotoana izao, ny tsenan'ny faminaniana, na centralized na semi-centralized, dia mijaly amin'ny fihenjanana sy ny rafitra mafy. Izy ireo dia maniry ny hifantoka fotsiny amin'ny zava-nitranga lehibe eran-tany, toy ny fifidianana na lehibe fanatanjahan-tena, raha tsy mahita toe-javatra kely kokoa manan-danja ho an'ny mpijery lehibe kokoa. Rain's Protocol dia manolotra tsenam-barotra azo ampiasaina amin'ny ankapobeny ho an'ny famoronana varotra safidy mifanaraka amin'ny habeny sy ny lohahevitra samihafa. Manome fahafahana ny mpampiasa hamorona tsena ho an'ny ankapobeny sy ho an'ny ankapobeny, amin'ny lohahevitra rehetra, amin'ny fiteny rehetra. mampiasa rafitra automatic market maker (AMM) mba hanova ny vidin'ny fifanakalozana mifototra amin'ny fampindramam-bola. Mba hahazoana antoka fa marina sy azo antoka ny fanamarinana voalohany amin'ny vokatra avy amin'ny tsena, Rain dia mampiasa ny Delphi, oracle AI mifototra amin'ny fifanarahana izay novolavolain'i Rain. Delphi mampiasa mpikaroka maro tsy miankina "Explorer" mpitsara sy ny farany "extractor" mpitsara mba hiteraka tahirin-kevitra azo antoka izay smart fifanarahana afaka miasa amin'ny. Ny Olympus dia Ny Olympus dia Natsangana tao amin'ny Arbitrum, miaraka amin'ny drafitra hampitombo ny tambajotra bebe kokoa, ny token Rain dia vao haingana voasoratra ao amin'ny Ny Ary Taorian'ny fahombiazana mahomby amin'ny Ny token $RAIN, izay heverina ho tafiditra amin'ny varotra lehibe fanampiny, dia manohana ny fitantanana sy ny fahazoan-dalana amin'ny DAO, amin'ny fampahalalana lehibe kokoa. Meksika ny Ny varotra goavana Ny Bing Ny lanjany dia Meksika ny Ny varotra goavana Ny Bing Ny lanjany dia Ny fandraisana anjara amin'ny tsena dia tsy mitaky $RAIN, satria mihazakazaka amin'ny USDT, fa ny token dia natao mba hanamafisana ny faharetana maharitra amin'ny tontolo iainana. Ny tokenomics Rain dia mampifandray modely deflationary, izay manome ny 2.5 isan-jato amin'ny habetsaky ny varotra, miaraka amin'ny famoahana inflationary izay manohana ny fitomboana sy manolotra tombontsoa ho an'ny mpandray anjara, amin'ny tanjona ny hampifanaraka ny fanentanana amin'ny fitazonana ny toekarena. Avy ny orana: Rain dia manolotra sehatra novolavolaina izay ahafahan'ny olona mamorona sy varotra safidy manokana amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fampiasana ny teknolojia blockchain, Rain dia manome fahafahana, mampihena ny loza amin'ny mpiara-miasa ary mamela fidirana maneran-tany tsy misy fetra ara-toekarena. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Ity tantara ity dia navoakan'ny Btcwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ity tantara ity dia navoakan'ny Btcwire ao anatin'ny HackerNoon's Business Blogging Program. Ny fandaharana Ny fandaharana