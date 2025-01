Fifandraisana amin'ny lalao sy Web3 amin'ny alàlan'ny famolavolan'ny mpilalao voalohany | Resadresaka nifanaovana tamin'i Riccardo Sibani

Tao anatin'ny resadresaka manokana, Riccardo Sibani dia nanambara ny fomba fijery stratejika mitondra ny My Neighbor Alice, MMO mandeha amin'ny blockchain izay mametraka fenitra vaovao amin'ny lalao Web3. Avy amin'ny fandresena ny tetikasan'ny Binance amin'ny taona ka hatramin'ny famolavolana fitaovana votoaty novokarin'ny mpampiasa, Sibani dia mizara hevitra momba ny famoronana lalao blockchain maharitra izay manome laharam-pahamehana ny traikefan'ny mpilalao noho ny fahasarotana ara-teknolojia.





Ishan Pandey: Salama Riccardo Sibani, tongasoa eto amin'ny andiany 'Behind the Startup'. Ny mpifanolobodirindrina amiko Alice dia nahavita fahombiazana niavaka tany am-boalohany, lasa Tetikasa 2021 an'ny taona Binance. Ahoana no fiantraikan'io fanekena tany am-boalohany io tamin'ny fanapahan-kevitra stratejikao sy ny vinao momba ny fitomboan'ny tetikasa?





Riccardo Sibani: Ny nahazoany ny loka Binance's Project of the Year tany am-boalohany dia sady fanomezam-boninahitra no nitarika ny fitarihana stratejika. Nasehon'izy io taminay fa misy vondrom-piarahamonina matanjaka mientanentana amin'ny fahitana ny teknolojia Web3 mivelatra amin'ny sehatry ny lalao. Io fankasitrahana io dia nanasongadina ny fahavononanay hanome hery ny mpilalao. Ny dingana rehetra ataontsika—na ny fampivoarana ny fitantanana entin'ny mpampiasa na ny filalaovana ny fitsinjaram-pahefana—dia tarihin'ny hevitra hoe tokony hanana anjara amin'ny lalao ny mpilalao. Ny fanohanana tany am-boalohany dia nanamafy ny vinay ary nanampy anay hanao dingana feno fatra-paniry laza amin'ny fanatanterahana ny tontolon'ny fitsinjaram-pahefana tanteraka sy an'ny vondrom-piarahamonina.





Ishan Pandey: Ny indostrian'ny lalao dia nahita tetikasa blockchain maro tonga sy mandeha. Ahoana no ahafahan'ny maodely fandraharahan'i My Neighbor Alice miantoka ny faharetana maharitra ary mitazona ny fifandanjana eo amin'ny fahafinaretana amin'ny lalao sy ny fampidirana blockchain?





Riccardo Sibani: Ny faharetana maharitra amin'ny lalao Web3 dia tena fanamby, indrindra fa rehefa nipetraka ny hype. Ny fomba fiasanay dia ny fanaovana laharam-pahamehana ny lalao mahafinaritra sy mampientam-po izay sendra mampiasa blockchain, fa tsy mamorona vokatra mifantoka amin'ny blockchain miaraka amin'ireo singa gaming. Mifantoka amin'ny lalao kalitao aloha izahay—fanomezana lanja amin'ny alalan'ny lalao tena tian'ny mpilalao handany fotoana. Amin'ny alàlan'ny fitazonana ireo singa blockchain tsy milamina sy mifantoka amin'ny fanaterana traikefa amin'ny lalao azo tsapain-tanana, dia afaka manohana ny firotsahana sy mitazona mpilalao mandritra ny fotoana maharitra isika.





Ishan Pandey: Amin'ny maha olona ao amin'ny Web3 hatramin'ny taona 2016, azonao atao ve ny manazava ny fanamby ara-teknika amin'ny famoronana lalao MMO feno amin'ny rojo, ary ahoana no anampian'ny Chromia's blockchain manokana handresy ireo sakana ireo?





Riccardo Sibani: Ny famolavolana lalao MMO tanteraka amin'ny rojo dia dia tena ara-teknika misy fanamby isaky ny zorony. Ny Blockchains dia natao ho an'ny mangarahara sy ny fitsinjaram-pahefana, saingy mitondra fetra ihany koa izy ireo amin'ny resaka hafainganam-pandeha, scalability ary traikefa amin'ny mpampiasa. Chromia dia manampy amin'ny famahana ireo fetra ireo amin'ny alàlan'ny fanomezana fotodrafitrasa tsy manam-paharoa natao ho an'ny lalao, fampifangaroana ny angona mifandraika amin'ny teknolojia blockchain. Izany dia ahafahantsika mitantana fifandraisana angona sarotra ilaina amin'ny lalao toa an'i My Neighbor Alice nefa tsy manao sorona ny hafainganam-pandeha na ny traikefan'ny mpilalao. Ny firafitry ny Chromia dia ahafahan'ny lalao itsinjaram-pahefana, an'ny mpilalao tsy misy fifanolanana mahazatra, ahafahantsika manome traikefa MMO tsy misy olana amin'ny rojo.





Ishan Pandey: Ny fitaovana votoaty vokarin'ny mpampiasa dia singa manan-danja ho avy ho an'ny My Neighbor Alice. Inona no fiheverana ara-teknika natao tamin'ny famolavolana rafitra ahafahan'ny mpampiasa tsy ara-teknika hamorona fananana blockchain intuitively?





Riccardo Sibani: Ny votoaty vokarin'ny mpampiasa ao amin'ny blockchain dia dingana goavana ho an'ny fitsinjaram-pahefana, saingy fantatray fa tokony ho mora ampiasaina ho an'ny rehetra izany, na inona na inona fahaiza-manao ara-teknika. Ny tanjona voalohany dia ny hahatonga azy ho mora toy ny famoronana na fivarotana entana amin'ny lalao nentim-paharazana. Mba hahatratrarana izany dia nifantoka tamin'ny fananganana fifandraisana intuitive izahay ary nanamora ny fahasarotan'ny fifanakalozana blockchain. Amin'izany fomba izany, ny vondrom-piarahamoninay dia afaka mifantoka amin'ny famoronana, raha mitantana ny teknolojia any aoriana izahay.





Amin'izao fotoana izao izahay dia miasa amin'ny endri-javatra hafa ho avy izay inoanay fa hisy fiantraikany lehibe amin'ireo mpampiasa tsy ara-teknika. Amin'ny taona manaraka, ny lalaontsika dia ho hita amin'ny fitaovana rehetra, ahafahanao mitsambikina sy milalao amin'ny tsindry iray monja. Hisy fiantraikany tsara eo amin'ny fiaraha-monina ihany koa ny fahatongavana ho sehatra fiampitana sy fampidinana ny sakana fidirana amin'ny lalao. Betsaka ny tantaram-baovao toy ny toekarena sy rafitra famantarana vaovao amin'ny lalao, natao mba hahatonga ny traikefanao ho mahaliana kokoa, ary fiaraha-miasa amin'ny iray amin'ireo IP lehibe indrindra amin'ny indostria — na dia tsy afaka manambara ny antsipiriany aloha izahay. Fa izany rehetra izany dia azo antoka fa hanome traikefa tsara kokoa ho an'ny mpilalao.





Ishan Pandey: Avy amin'ny traikefanao nifindra avy amin'ny fampivoarana blockchain nentim-paharazana mankany amin'ny lalao, inona ireo sakana ara-teknika tsy manam-paharoa amin'ny famoronana traikefa lalao Web3 tsy misy olana izay manintona ny mpampiasa mahazatra?





Riccardo Sibani: Ny sakana lehibe indrindra dia ny fampihenana ny fifanolanana. Ny mpilalao nentim-paharazana dia manantena traikefa tsy misy hatak'andro sy haingana, fa ny lalao Web3 dia matetika misy dingana toy ny fametrahana kitapom-bola na fiatrehana ny saram-pandraharahana. Niresaka an'izany izahay tamin'ny alàlan'ny famolavolana fizotry ny onboarding mirindra ary miantoka fa ny fifanakalozana amin'ny lalao dia mahitsy araka izay azo atao. Ny fandresena ireo fanamby ara-teknika ireo dia tena ilaina amin'ny fanomezana traikefa azo oharina amin'ny lalao mahazatra. Ny tanjonay farany dia ny hanadinoan'ny mpilalao fa mifandray amin'ny teknolojia blockchain mihitsy aza izy ireo — mamela ny lalao hiteny ho azy.





Ishan Pandey: Misintona aingam-panahy avy amin'ny Animal Crossing ny lalao ary manampy ireo endri-javatra blockchain. Ahoana no fitazonanao ny fifandanjana marefo eo amin'ireo singa kilalao mahazatra sy ny fiasa blockchain vaovao nefa tsy misy mpilalao be loatra?





Riccardo Sibani: Ny fomba fiasanay dia ny fitazonana ny lalao fototra ho mahafinaritra, sariaka ary mahazatra mandritra ny fampidirana ireo endri-javatra blockchain izay manatsara ny masoivoho mpilalao. Ohatra, fa tsy manao blockchain ho ivon-toerana, dia mampiditra azy io amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny tontolon'ny lalao, toy ny fananana fananana sy ny fifaneraserana amin'ny tsena. Mbola afaka mankafy ny lalao toy ny MMO mahazatra ny mpilalao, ary mijanona ho azo idirana ny endri-javatra blockchain nefa tsy manelingelina. Ity fifandanjana ity dia ahafahantsika mampiditra ny teknolojia blockchain amin'ny fomba izay mahatsapa fa mifameno fa tsy manakorontana, manome ny mpilalao ny fifehezana tanteraka tsy misy mampandefitra ny lalao.





Ishan Pandey: Mijery ny ho avy, inona ny fivoaran'ny lalao blockchain mampientanentana anao indrindra, ary ahoana ny fahitanao an'i My Neighbor Alice mivoatra mba handray ireo fahafahana ho avy ireo?





Riccardo Sibani: Faly aho amin'ny fivoarana vao haingana amin'ny lalao blockchain — lalao tsy misy korontana, manome hery ny toekarena amin'ny lalao, ary fiaraha-monina miroborobo miara-miasa. Ho karazana vaovao izany. Tena faly aho amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny tetikasa, izay ivondronan'ny vondrom-piarahamonina, ny interoperability, ary ny loharano misokatra, azon'ny Web3. Amin'ny maha-My Neighbor Alice, mino tanteraka an'izany izahay ary hanolotra zavatra manan-danja tsy ho ela.





Ishan Pandey: Misaotra anao tamin'ny fotoananao sy ny hevitrao, Riccardo!





