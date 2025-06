Bitcoin Seoul 2025 uzņems globālos nozares līderus Āzijas lielākajā Bitcoin koncentrētajā konferencē

Seula, Korejas Republika, 2025. gada 1. maijs/Chainwire/-- Bitcoin Seulā 2025. gadā Āzijas lielākā konference, kas vērsta uz Bitcoin, notiks no 2025. gada 4. līdz 6. jūnijam divās no Seulas ikoniskākajām vietām: Signiel Seoul un SKY31 Convention.





Pēc veiksmīgas debijas 2024. gadā, Bitcoin Seoul ātri izveidoja sevi kā galveno fiksatoru globālajā Bitcoin konferenču apritē.





Sākotnējais pasākums iezīmēja vadošos Bitcoin domātājus, piemēram, Saifedean Ammous un Jimmy Song, un piesaistīja tūkstošiem nozares profesionāļu un kopienas locekļu uz Seulu, lai apmainītos ar ieskatiem par Bitcoin evolūciju un nākotni.





Pamatojoties uz šo impulsu, 2025. gada izdevums sola paplašinātu mērogu un dziļāku izpēti par Bitcoin globālo trajektoriju.





Vairāk nekā tikai konference, Bitcoin Seoul 2025 ietvers daudzdimensiju programmu, kas aptver Bitcoin stratēģiju, regulējumu, finanses, politiku un reālās pasaules pieņemšanu.





Starp pieaugošo tendenci, ka publiski kotētie uzņēmumi Āzijā un Eiropā pieņem Bitcoin kā kases aktīvu, vadītāji, kas ir vadījuši šīs iniciatīvas, tostarp no MetaPlanet un The Blockchain Group, piedalīsies pasākumā, lai dalītos ar pirmo roku pieredzi no korporatīvajām frontēm.





Turklāt Dennis Porter, kurš vadīja Bitcoin stratēģisko rezervju kustību Amerikas Savienotajās Valstīs, piedāvās ieskatu par Bitcoin paplašinošo pieņemšanu korporatīvajā un valdības līmenī.

Reālās pasaules adopcija

El Salvadoras Mi Primer Bitcoin un Bitcoin pludmale - valsts Bitcoin integrācijas trailblazers - vadīs īpašu sesiju ar nosaukumu "El Salvador Bitcoin pieņemšanas izstāde".





Pasākums arī uzņems Bitcoin kopienas līderus no visas pasaules, tostarp ASV, Austrālijas, Honkongas, Vjetnamas un Indonēzijas, kuri dalīsies pieredzē par kopienas virzītu Bitcoin pieņemšanu dažādos kontinentos un reģionos.





Programma 2025. gadā ietvers:





Bitcoin politikas samits: Seulas izdevums — ieskats regulatīvajās tendencēs un sabiedriskajā politikā, kas saistīta ar Bitcoin

Bitcoin finanšu forums – kas aptver institucionālās investīcijas, Bitcoin kases pārvaldību un makroekonomiskās perspektīvas;

Globālā Bitcoin kopienas asambleja – globāls forums Bitcoin pamatakmeņiem un kopienas līderiem

Turklāt dalībnieki varēs piedzīvot Live Lightning Network maksājumus uz vietas Lightning Market, demonstrējot Bitcoin reālo lietotni.

Notikuma struktūra :

VIP diena (4. jūnijs): ekskluzīvas sesijas un privāta uzņemšana globāliem vadītājiem un institucionāliem dalībniekiem

Rūpniecības diena (5 jūnijs): koncentrējas uz uzņēmumu lietošanas gadījumiem un stratēģiskām ieskatiem no publiski kotētajiem uzņēmumiem un institucionālajiem dalībniekiem.

Publiskā diena (6 jūnijs): veltīta Bitcoin finansēm, pieņemšanas stāstiem un infrastruktūras jauninājumiem, laipni aicināti kopienas locekļi, celtnieki un entuziasti.





Tā kā iestāžu interese par Bitcoin paātrinās pēc vietējo Bitcoin ETF apstiprināšanas Amerikas Savienotajās Valstīs, Bitcoin Seoul 2025 pozicionē Seulu kā galveno mezglu jaunajā globālajā Bitcoin finanšu ekosistēmā.





Valstis, ieskaitot Dienvidkoreju, Japānu un Honkongu, strauji integrē Bitcoin balstītos finanšu produktus un kases stratēģijas, kas atspoguļo plašāku pārmaiņu globālajā finanšu ainavā.





Starp tiem ir Bithumb, viena no Korejas vadošajām kriptonauda biržām, kas nesen ierindojās # 1 Korejas biržas zīmola reputācijas indeksā, kas liecina par spēcīgu tirgus uzticēšanos.





Ryan, organizators Bitcoin Seoul, komentēja: "Bitcoin Seoul 2025 apvienos globālo Bitcoin kopienu, kas paplašinās daudz tālāk par Āziju, lai savienotu novatorus visā pasaulē.

Par Bitcoin Seoul

Bitcoin Seulā ir lielākā Bitcoin vienīgā konference Āzijā un kalpo kā centrālais centrs, kas savieno globālās un Āzijas Bitcoin ekosistēmas.





Nodrošinot dinamisku fāzi inovācijai un sadarbībai, mēs cenšamies veicināt Bitcoin mainstream pieņemšanu. Vairāk nekā tikai konference, to misija ir veicināt savienojumu, paplašināšanos un darbību Bitcoin ekosistēmā.

Lai iegūtu vairāk informācijas par reģistrāciju, sponsorēšanu vai runāšanas iespējām, lietotāji var apmeklēt:

https://bitcoinseoul.kr

Kontakti

Notikumu vadītājs

Sophia parks

Bitcoin Seulā 2025. gadā

[email protected]

Šis stāsts tika izplatīts kā Chainwire izlaišana HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.

Šis stāsts tika izplatīts kā Chainwire izlaišana HackerNoon biznesa emuāru programmas ietvaros.