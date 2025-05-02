Bitcoin Seoul 2025 የዓለም አቀፍ ኢንዱስትሪ መሪዎችን ለስያያያ ውስጥ ትልቁ Bitcoin-focused ኮርፖሬሽን ይሰጣል

ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና, ቻይና
በ 2024 ውስጥ የ Bitcoin Seoul ስኬታማ ልውውጥ በኋላ, በዓለም አቀፍ Bitcoin ኮርፖሬሽን መስክ ውስጥ አንድ ዋና መቆጣጠሪያ ሆኖ ፈጣን ተመሠረተ.
የምስክር ወረቀት: በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በ
በዚህ ፍጥነት ላይ የተመሰረተ, የ 2025 ስሪት የ Bitcoin ዓለም አቀፍ ፍጥነትን ይጨምር እና ይበልጥ ጥንካሬ ማመልከቻ ያደርጋል.
የ Bitcoin Seoul 2025 ከሁሉም ኮርፖሬሽን በላይ የ Bitcoin Strategy, Regulation, Finance, Policy እና Real-World adoption ያካትታል.
በአውስትራሊያ እና በአውሮፓ ውስጥ የኮርፖሬሽን ኩባንያዎች Bitcoin እንደ የኮርፖሬሽን አቅርቦት መተግበሪያዎችን ያውቃሉ ቻይና ውስጥ, የ MetaPlanet እና The Blockchain Group ጨምሮ እነዚህ መተግበሪያዎች ተመራማሪዎች የኮርፖሬሽን መስኮች ከ የመጀመሪያው ተሞክሮዎችን ይሰጣሉ.
በተጨማሪም, በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የ Bitcoin Strategy Reserve Movement ተመራማሪ Dennis Porter, የ Bitcoin በኮርፖሬሽን እና በዩናይትድ ስቴትስ ደረጃዎች ላይ ይበልጥ መተግበሪያ ይሰጣል.
እውነተኛ ዓለም አግኝቷል
የ El Salvador Mi Primer Bitcoin እና Bitcoin Beach - በዓለም አቀፍ Bitcoin መተግበሪያዎች ውስጥ ተመራማሪዎች - "የ El Salvador Bitcoin Adoption Showcase" ተመሠረተ ልዩ ሰንሰለት ይጀምራል.
በዩናይትድ ስቴትስ, በአውስትራሊያ, ሆንግኮንግ, ቫይቴን እና ኢንዱስትሪ ጨምሮ በዓለም ዙሪያ Bitcoin ማህበራዊ መሪዎችን ይደሰቱ, እነሱም በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ በይነገጽ.
የ 2025 ፕሮግራም ያካትታል:
- Bitcoin Policy Summit: Seoul Edition — በ Bitcoin ጋር የተገናኙ የ regulatory trends እና የግል ደህንነት ግምገማዎች ያንብቡ
- Bitcoin Finance Forum — የአካል ብዛት ኢንቨስትመንት, Bitcoin የክፍያ አስተዳደር, እና ማክሮ ኢኮኖሚ መስፈርቶች ይመልከቱ;
- Global Bitcoin Community Assembly — ለ Bitcoin grassroots እና ማህበራዊ መሪዎች ዓለም አቀፍ ፎርም
በተጨማሪም, ተሳታፊዎች በ Lightning Market ላይ Live Lightning Network ክፍያዎችን ማግኘት ይችላሉ, Bitcoin's real-world utility ይሰጣሉ.
ምድቦች አጠቃቀም:
- የቪፒ ቀን (4 ሰኔ): የዓለም አቀፍ ኮርፖሬሽኖች እና የኢንዱስትሪ ተጫዋቾች ለማግኘት ልዩ ሰዓቶች እና የግል ምልክቶች
- ኢንዱስትሪ ቀን (5 ሰኔ): የንግድ አጠቃቀም ምሳሌዎች እና የንግድ አጠቃቀም ኩባንያዎች እና የኢንዱስትሪ ተጫዋቾች ከ Strategy Insights ያተኮሩ.
- የግል ቀን (6 ሰኔ): Bitcoin Finance, adoption stories, and infrastructure innovations, welcome community members, builders, and enthusiasts.
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የ Spot Bitcoin ETFs መተግበሪያ በኋላ በ Bitcoin ላይ ተቋማት ፍላጎት ይሰጣል, Bitcoin Seoul 2025 በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በዓለም አቀፍ Bitcoin የገንዘብ ኢኮስቴክኖስ ውስጥ የኩባንያው እንደ ዋና መለያ ነው.
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በዚህ ዓመት, በአውሮፓ እና ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ቻይና ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴት
“Bitcoin Seoul 2025 በዓለም አቀፍ Bitcoin ማህበራዊነት ይሰጣል, በዓለም ዙሪያ የፈጠራዎች ይሰጣሉ. እኛ የ Bitcoin ፖሊሲ, የገንዘብ, መተግበሪያ እና ማህበራዊ ልማት ያካትታሉ አንድ ፎርም ለመፍጠር የተወሰነ ነው.”
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የእኛን ኩባንያው የ Bitcoin አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም አጠቃቀም ነው.
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት, ድጋፍ, ወይም ስሜት ችሎታዎች, ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ:https://bitcoinseoul.kr
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የ Bitcoin ቻይና 2025
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ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው ነው.
ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ "Chainwire" የተለጠፈው ነው. ተጨማሪ ያንብቡ _ይህአዲሱ