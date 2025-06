Bitcoin Seoul 2025 ospiterà i leader del settore globale per la più grande conferenza focalizzata su Bitcoin in Asia

Seoul, Repubblica di Corea, 1 maggio 2025/Chainwire/-- Bitcoin Svezia 2025 La più grande conferenza focalizzata sul Bitcoin in Asia, si terrà dal 4 al 6 giugno 2025, in due dei luoghi più iconici di Seoul: Signiel Seoul e SKY31 Convention.





Dopo il suo debutto di successo nel 2024, Bitcoin Seoul si è rapidamente stabilito come una piattaforma chiave nel circuito globale di conferenze Bitcoin.





L'evento inaugurale ha presentato i principali pensatori di Bitcoin come Saifedean Ammous e Jimmy Song, e ha attirato migliaia di professionisti del settore e membri della comunità a Seoul per scambiare informazioni sull'evoluzione e il futuro di Bitcoin.





Sulla base di questo slancio, l’edizione 2025 promette un’ampia scala e un esame più approfondito della traiettoria globale di Bitcoin.





Più di una semplice conferenza, Bitcoin Seoul 2025 sarà caratterizzato da un programma multidimensionale che copre la strategia Bitcoin, la regolamentazione, la finanza, la politica e l'adozione nel mondo reale.





In mezzo alla crescente tendenza delle società quotate in Asia e in Europa ad adottare Bitcoin come asset del tesoro, i dirigenti che hanno guidato queste iniziative, tra cui da MetaPlanet e The Blockchain Group, parteciperanno all'evento per condividere esperienze di prima mano dalle prime linee aziendali.





Inoltre, Dennis Porter, che ha guidato il movimento di riserva strategica di Bitcoin negli Stati Uniti, offrirà informazioni sull'adozione crescente di Bitcoin a livello aziendale e governativo.

L’adozione del mondo reale

Il Mi Primer Bitcoin e Bitcoin Beach di El Salvador, trailblazers nell'integrazione Bitcoin nazionale, condurranno una sessione speciale intitolata "El Salvador Bitcoin Adoption Showcase".





L'evento accoglierà anche i leader della comunità Bitcoin provenienti da tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Hong Kong, Vietnam e Indonesia, che condivideranno le esperienze di prima mano dell'adozione di Bitcoin basata sulla comunità in diversi continenti e regioni.





Il programma 2025 comprenderà:





Bitcoin Policy Summit: Seoul Edition – Insight sulle tendenze normative e sulle politiche pubbliche legate a Bitcoin

Bitcoin Finance Forum – affrontando gli investimenti istituzionali, la gestione del tesoro Bitcoin e le prospettive macroeconomiche;

Assemblea globale della comunità Bitcoin - Un forum globale per i grassroots e i leader della comunità Bitcoin

Inoltre, i partecipanti saranno in grado di sperimentare i pagamenti Lightning Network dal vivo nel Lightning Market, mostrando l'utilità del mondo reale di Bitcoin.

Struttura degli eventi:

Giornata VIP (4 giugno): sessioni esclusive e una reception privata per dirigenti globali e partecipanti istituzionali

Giornata dell'industria (5 giugno): focalizzata sui casi di utilizzo aziendale e sulle intuizioni strategiche delle società quotate e degli attori istituzionali.

Giornata pubblica (6 giugno): dedicata alle finanze Bitcoin, alle storie di adozione e alle innovazioni infrastrutturali, accogliendo membri della comunità, costruttori e appassionati.





Mentre l'interesse istituzionale per Bitcoin accelera a seguito dell'approvazione degli ETF spot Bitcoin negli Stati Uniti, Bitcoin Seoul 2025 posiziona Seoul come un nodo chiave nell'ecosistema finanziario globale emergente Bitcoin.





Paesi come la Corea del Sud, il Giappone e Hong Kong stanno integrando rapidamente prodotti finanziari e strategie di tesoreria basati su Bitcoin, riflettendo un cambiamento più ampio nel panorama finanziario globale. Bitcoin Seoul 2025 mira a catturare questo slancio e a elevare ulteriormente lo status di Seoul come centro leader per l'innovazione e il dialogo basato su Bitcoin.





Tra queste, Bithumb, uno dei principali scambi di criptovalute della Corea, recentemente classificato #1 nel Korea Exchange Brand Reputation Index, segnalando una forte fiducia nel mercato.





Ryan, l'organizzatore di Bitcoin Seoul, ha commentato: "Bitcoin Seoul 2025 unirà la comunità globale Bitcoin, estendendosi ben oltre l'Asia per collegare gli innovatori in tutto il mondo.

Il Bitcoin di Seoul

Bitcoin di Seoul è la più grande conferenza Bitcoin-only in Asia e funge da hub centrale che collega gli ecosistemi Bitcoin globali e asiatici. Il team è dedicato a creare impulso chiave per la crescita sostenibile delle aziende e delle comunità Bitcoin, accelerando l'adozione globale di Bitcoin.





Fornendo una tappa dinamica per l'innovazione e la collaborazione, vogliamo contribuire all'adozione di Bitcoin. Più di una semplice conferenza, la loro missione è quella di promuovere la connessione, l'espansione e l'azione all'interno dell'ecosistema Bitcoin.

Per ulteriori informazioni su registrazione, sponsorizzazione o opportunità di conversazione, gli utenti possono visitare:

https://bitcoinseoul.kr

Questa storia è stata distribuita come un rilascio da Chainwire nell'ambito del Programma di blogging aziendale di HackerNoon.

