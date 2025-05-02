比特币首尔2025将主办亚洲最大比特币专注会议的全球行业领袖

首尔, 朝鲜共和国, 2025年5月1日 / Chainwire /-- 比特币 首尔 2025 ,亚洲最大的以比特币为重点的会议,将于2025年6月4日至6日在首尔最具标志性的两个场所举行:Signiel首尔和SKY31会议。





在2024年的成功首次亮相之后,比特币首尔迅速成为全球比特币会议电路的关键组成部分。





开幕式上有Saifedean Ammous和Jimmy Song等领先的比特币思想家,并吸引了数千名行业专业人士和社区成员到首尔交换有关比特币的发展和未来的见解。





基于这一势头,2025版承诺扩大规模和对比特币的全球轨迹进行更深入的审查。





比特币首尔2025不仅仅是一个会议,还将提供一项多维计划,涵盖比特币战略,监管,金融,政策和现实世界的采用。





在亚洲和欧洲上市公司采用比特币作为财政资产的趋势日益增长的背景下,领导这些举措的高管 - 包括MetaPlanet和The Blockchain Group - 将参加该活动,分享企业前沿的第一手经验。





此外,领导美国比特币战略储备运动的丹尼斯·波特(Dennis Porter)还将提供关于比特币在企业和政府层面不断扩大采用的见解。

现实世界的收养

萨尔瓦多的Mi Primer比特币和比特币海滩 - 国家比特币整合的创始人 - 将领导一个名为“萨尔瓦多比特币采纳展览”的特别会议。





该活动还将欢迎来自世界各地的比特币社区领袖,包括美国,澳大利亚,香港,越南和印度尼西亚,他们将分享社区驱动的比特币采用在不同大陆和地区的第一手经验。





2025年计划将包括:





比特币政策峰会:首尔版 — 关于监管趋势和与比特币相关的公共政策的见解

比特币金融论坛 - 解决机构投资,比特币财政管理和宏观经济前景;

全球比特币社区大会 - 比特币基层和社区领导者的全球论坛

此外,与会者将能够在现场的闪电市场体验现场闪电网络付款,展示比特币的真实世界实用工具。

活动结构:

VIP日(6月4日):独家会议和全球高管和机构参与者的私人接待

行业日(6月5日):专注于企业使用案例和上市公司和机构参与者的战略见解。

公共日(6月6日):致力于比特币融资,采用故事和基础设施创新,欢迎社区成员,建设者和爱好者。





随着对比特币的机构兴趣在美国批准现场比特币ETF之后加速,比特币首尔2025将首尔定位为新兴全球比特币金融生态系统的关键节点。





包括韩国、日本和香港在内的国家正在迅速整合基于比特币的金融产品和财政战略,这反映了全球金融环境的更广泛转变。





今年,有数十家国内外公司计划赞助该活动,其中包括韩国领先的加密货币交易所之一Bithumb,最近在韩国交易所品牌声誉指数中排名第一,这表明市场信心强劲。





比特币首尔的组织者Ryan评论说:“比特币首尔2025将统一全球比特币社区,远远超越亚洲,连接世界各地的创新者,我们致力于创建一个整合比特币政策、金融、采纳和社区发展的论坛。

关于比特币 首尔

Bitcoin Seoul 该团队致力于为比特币业务和社区的可持续增长创造关键动力,同时加速全球比特币的采用。





通过提供创新和协作的动态舞台,我们旨在为主流采用比特币做出贡献,不仅仅是一个会议,他们的使命是促进比特币生态系统内的连接,扩张和行动。

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索菲亚公园

比特币 首尔 2025

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这个故事是由Chainwire在HackerNoon的商业博客计划下发布的。

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