ビットコインソウル2025、アジア最大のビットコインに焦点を当てた会議のグローバル産業リーダーを開催

ソウル、朝鮮共和国、2025年5月1日/Chainwire/-- ビットコイン ソウル 2025 アジア最大のビットコインに焦点を当てた会議は、2025年6月4日から6日まで、ソウルで最も有名な2つの会場「Signiel Seoul」と「SKY31 Convention」で開催されます。





2024年に成功したデビューを経て、ビットコイン・ソウルはすぐに世界のビットコイン会議回路の重要なフィギュアとして自身を確立しました。





開会式では、Saifedean AmmousやJimmy Songなどの主要なビットコイン思想家が参加し、数千人の業界専門家やコミュニティメンバーをソウルに集め、ビットコインの進化と未来についての洞察を交換しました。





この動きに基づいて、2025版は拡大された規模とビットコインのグローバルな軌道をより深く検討することを約束します。





単なる会議以上に、Bitcoin Seoul 2025は、Bitcoinの戦略、規制、金融、政策、現実世界の採用をカバーする多面的なプログラムを提供します。





アジアとヨーロッパの上場企業がビットコインを財務資産として採用する傾向が高まっている中、MetaPlanetやThe Blockchain Groupを含むこれらのイニシアチブを率いる幹部は、企業の最前線の経験をシェアするイベントに参加する予定です。





さらに、米国のビットコイン戦略準備運動を率いたデニス・ポーター氏は、企業や政府レベルでのビットコインの拡大への洞察を提供する。

リアルワールドの養子縁組

エルサルバドルのMi Primerビットコインとビットコインビーチは、全国のビットコイン統合のトレイルブレーザーであり、「エルサルバドルのビットコイン採用ショーケース」という特別セッションを主導します。





イベントでは、米国、オーストラリア、香港、ベトナム、インドネシアを含む世界中のビットコインコミュニティのリーダーを歓迎し、さまざまな大陸や地域でコミュニティが主導するビットコインの採用の経験を共有します。





2025年プログラムは、以下を含む。





Bitcoin Policy Summit: Seoul Edition — 規制傾向とBitcoin関連の公共政策の洞察

ビットコイン金融フォーラム - 機関投資、ビットコイン財務管理、マクロ経済の見通しを扱う。

グローバル・ビットコイン・コミュニティー・アセンブリ(Global Bitcoin Community Assembly) - A global forum for Bitcoin grassroots and community leaders

さらに、参加者は現地のライトニングマーケットでライブライトニングネットワークの支払いを体験し、ビットコインの現実のユーティリティを展示することができます。

イベント構造:

VIPデー(6月4日):専用セッションとグローバル・エグゼクティブおよび機関参加者向けのプライベート・レセプション

業界デー(6月5日):企業の使用事例と公募企業や機関関係者からの戦略的な洞察に焦点を当てています。

Public Day(6月6日):ビットコインの金融、採用ストーリー、インフラのイノベーションに専念し、コミュニティメンバー、ビルダー、愛好家を歓迎します。





米国におけるスポットビットコインETFの承認に伴い、ビットコインへの機関的関心が加速するにつれて、ビットコインソウル2025は、新興の世界的なビットコイン金融エコシステムにおける主要なノードとしてソウルを位置づける。





韓国、日本、香港を含む国々はビットコインベースの金融製品と財務戦略を急速に統合し、世界の金融環境のより広範な変化を反映しています。





今年は、数十の国内外の企業がイベントをスポンサーする予定で、その中には韓国の主要な仮想通貨取引所の1つであるBithumbが最近、韓国取引所ブランド評判指数で1位にランクインし、市場信頼の強さを示しています。





Bitcoin Seoulの主催者であるRyan氏は、「Bitcoin Seoul 2025は、世界のビットコインコミュニティを統合し、アジアをはるかに超えて、世界中のイノベーターを結びつけます。

Bitcoin Seoulについて

Bitcoin ソウル アジア最大のビットコイン専用会議であり、世界とアジアのビットコイン生態系を結びつける中心的なハブとして機能しています。チームは、ビットコイン企業やコミュニティの持続可能な成長のための重要な動きを生み出すことに専念し、世界的なビットコインの採用を加速します。





イノベーションとコラボレーションのためのダイナミックなステージを提供することによって、私たちはビットコインの主流の採用に貢献することを目指しています。単なる会議ではなく、彼らの使命は、ビットコインの生態系内の接続、拡張、行動を促進することです。

登録、スポンサーシップ、またはスピーチの機会に関する詳細な情報は、ユーザーが訪問することができます:

https://bitcoinseoul.kr

