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ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ຊຸມຊົນ Pepe Punch ສະເຫຼີມສະຫຼອງເກືອບ 200 ລ້ານ punches!

ໂດຍ BTCWire3m2025/02/19
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ຍາວເກີນໄປ; ອ່ານ

Pepe Punch, ຫຼຽນ meme ໃຫມ່, ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະ. ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ວັດ meme coin space , ລວມ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​, ແລະ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນ​. ກົນໄກ Punch-to-Earn ຂອງ Pepe Punch ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ຖືດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
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ພູມສັນຖານຂອງ cryptocurrency ກໍາລັງເປັນພະຍານເຖິງການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ Pepe Punch, ຫຼຽນ meme ໃຫມ່ທີ່ມີສັນຍາ, ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະ. ຍີ່ຫໍ້ເປັນ "ຫຼຽນ meme ທີ່ດີທີ່ສຸດ," Pepe Punch ກໍາລັງດຶງດູດເອົາຢ່າງໄວວາ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍລັກສະນະນະວັດຕະກໍາຂອງມັນແລະຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ມີສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນແລ້ວ.


ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Pepe Punch meme ທີ່ນິຍົມ, ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດພື້ນທີ່ຫຼຽນ meme, ສົມທົບການມ່ວນຊື່ນ, ປະໂຫຍດ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Pepe Punch ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນກົນໄກການ Punch-to-Earn ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ຖືດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.


ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ

Pepe Punch ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະເບີດຂອງມັນແມ່ນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງນະໂຍບາຍດ້ານຊຸມຊົນທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງມັນ. ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານ punches ເຂົ້າໄປໃນເກມ Punch-to-Earn ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຕົນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງທ່າອ່ຽງໄວຣັສ, ດຶງດູດນັກລົງທຶນແລະຜູ້ທີ່ມັກ meme ຄືກັນ. ຊຸມຊົນ Pepe Punch ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງມັນແມ່ນ palpable, ຍ້ອນວ່າສະມາຊິກໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄໍາສັບແລະເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ, ຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງຕົນ.


ທີມງານ Pepe Punch ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ," "ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບໂຄງການປະດິດສ້າງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຫມາຍໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີທ່າແຮງການລົງທຶນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ."


ກົນຈັກນະວັດຕະກໍາແລະການມີສ່ວນພົວພັນ

ຈຸດໃຈກາງຂອງ Pepe Punch ແມ່ນເກມ Punch-to-Earn ຂອງມັນ, ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຖື $PEPEP ແລະໂທເຄັນ meme ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມອື່ນໆ. ກົນຈັກທີ່ມ່ວນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະກອບສ່ວນກັບ PunchMeter, ເຊິ່ງຕິດຕາມ punches ທີ່ເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ແມັດສູງຂຶ້ນ, tokens $PEPEP ຖືກເຜົາ, ສ້າງຮູບແບບ deflationary ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂອງ tokens ໃນໄລຍະເວລາ.


ໂຄງການໄດ້ຈັດສັນ 15% ຂອງການສະຫນອງທັງຫມົດສໍາລັບລາງວັນຂອງຊຸມຊົນ, ຮັບປະກັນວ່ານັກລົງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນພົວພັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ພື້ນຖານນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ Pepe Punch ເປັນໂຄງການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະໂປ່ງໃສ

ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະ Pepe Punch ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກລົງທຶນຂອງຕົນ. ສັນຍາອັດສະລິຍະຂອງໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຮອບດ້ານ ການກວດສອບໂດຍ SolidProof , ສະຫນອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈເພີ່ມເຕີມສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາເຂົ້າຮ່ວມການຂາຍ presale ແລະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນຕົ້ນຂອງໂຄງການ.


ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​!

ກັບ Pepe Punch Presale ໃນປັດຈຸບັນດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນລາຄາແນະນໍາພຽງແຕ່ $ 0.0003541 ຕໍ່ token, ນັກລົງທຶນຕົ້ນມີໂອກາດທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຫຸ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເອີ້ນວ່າ 100x meme coin ທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່ໄປ. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 15% ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ຈະຄວ້າແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້ນີ້ກ່ອນທີ່ຄື້ນຕໍ່ໄປຂອງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຈະສົ່ງມັນເພີ່ມຂຶ້ນ.


ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນກົງໄປກົງມາ. ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ:


  1. ສ້າງ Wallet: ໃຊ້ MetaMask, Trust Wallet, ຫຼືກະເປົາເງິນທີ່ຮອງຮັບ.
  2. ລະດົມທຶນ Wallet ຂອງທ່ານ: ໂຫລດມັນດ້ວຍ ETH ຫຼື BNB ແລະກະກຽມສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາ.
  3. ຢືນ​ຢັນ​ການ​ຊື້​ຂອງ​ທ່ານ​: ເລືອກ​ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ $PEPEP ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຊື້​ແລະ​ກົດ "ຢືນ​ຢັນ​" ໃນ wallet ຂອງ​ທ່ານ​.


ໃນຂະນະທີ່ Pepe Punch ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍຂອງມັນຢູ່ໃນຊ່ອງ crypto, ຊຸມຊົນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະປະດິດສ້າງ. ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ Pepe Punch ໃນມື້ນີ້ - ເພາະວ່າໃນລະບົບນິເວດທີ່ສົດໃສນີ້, ທຸກໆ punch ນັບ!

ຕິດຕາມການອັບເດດເພີ່ມເຕີມ ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະຕິວັດ Pepe Punch!

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Btcwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Blogging ທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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