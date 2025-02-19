ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ທີ່ເຂັ້ມແຂງ: ຊຸມຊົນ Pepe Punch ສະເຫຼີມສະຫຼອງເກືອບ 200 ລ້ານ punches!

ພູມສັນຖານຂອງ cryptocurrency ກໍາລັງເປັນພະຍານເຖິງການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນຂະນະທີ່ Pepe Punch, ຫຼຽນ meme ໃຫມ່ທີ່ມີສັນຍາ, ເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ສາທາລະນະ. ຍີ່ຫໍ້ເປັນ "ຫຼຽນ meme ທີ່ດີທີ່ສຸດ," Pepe Punch ກໍາລັງດຶງດູດເອົາຢ່າງໄວວາ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍລັກສະນະນະວັດຕະກໍາຂອງມັນແລະຊຸມຊົນທີ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ມີສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົນແລ້ວ.
ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກ Pepe Punch meme ທີ່ນິຍົມ, ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດພື້ນທີ່ຫຼຽນ meme, ສົມທົບການມ່ວນຊື່ນ, ປະໂຫຍດ, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Pepe Punch ແຍກຕ່າງຫາກແມ່ນກົນໄກການ Punch-to-Earn ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງຄວາມບັນເທີງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ລາງວັນແກ່ຜູ້ຖືດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຊຸມຊົນ
ທີມງານ Pepe Punch ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເຫັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ," "ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບໂຄງການປະດິດສ້າງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ໃຊ້ຢ່າງມີຄວາມຫມາຍໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີທ່າແຮງການລົງທຶນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ."
ກົນຈັກນະວັດຕະກໍາແລະການມີສ່ວນພົວພັນ
ຈຸດໃຈກາງຂອງ Pepe Punch ແມ່ນເກມ Punch-to-Earn ຂອງມັນ, ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການພົວພັນລະຫວ່າງຜູ້ຖື $PEPEP ແລະໂທເຄັນ meme ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມອື່ນໆ. ກົນຈັກທີ່ມ່ວນນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະກອບສ່ວນກັບ PunchMeter, ເຊິ່ງຕິດຕາມ punches ທີ່ເຮັດໂດຍຊຸມຊົນ. ໃນຂະນະທີ່ແມັດສູງຂຶ້ນ, tokens $PEPEP ຖືກເຜົາ, ສ້າງຮູບແບບ deflationary ທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າຂອງ tokens ໃນໄລຍະເວລາ.
ໂຄງການໄດ້ຈັດສັນ 15% ຂອງການສະຫນອງທັງຫມົດສໍາລັບລາງວັນຂອງຊຸມຊົນ, ຮັບປະກັນວ່ານັກລົງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ. ວິທີການນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ່ວນພົວພັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ພື້ນຖານນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ Pepe Punch ເປັນໂຄງການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຊຸມຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະໂປ່ງໃສ
ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມໂປ່ງໃສແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ແລະ Pepe Punch ໄດ້ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງນັກລົງທຶນຂອງຕົນ. ສັນຍາອັດສະລິຍະຂອງໂຄງການໄດ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງຮອບດ້ານ
ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ!
ກັບ
ການມີສ່ວນຮ່ວມແມ່ນກົງໄປກົງມາ. ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ:
- ສ້າງ Wallet: ໃຊ້ MetaMask, Trust Wallet, ຫຼືກະເປົາເງິນທີ່ຮອງຮັບ.
- ລະດົມທຶນ Wallet ຂອງທ່ານ: ໂຫລດມັນດ້ວຍ ETH ຫຼື BNB ແລະກະກຽມສໍາລັບຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາ.
- ຢືນຢັນການຊື້ຂອງທ່ານ: ເລືອກຈໍານວນເງິນ $PEPEP ທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຊື້ແລະກົດ "ຢືນຢັນ" ໃນ wallet ຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ Pepe Punch ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍຂອງມັນຢູ່ໃນຊ່ອງ crypto, ຊຸມຊົນຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍແລະປະດິດສ້າງ. ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ Pepe Punch ໃນມື້ນີ້ - ເພາະວ່າໃນລະບົບນິເວດທີ່ສົດໃສນີ້, ທຸກໆ punch ນັບ!
ຕິດຕາມການອັບເດດເພີ່ມເຕີມ ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະຕິວັດ Pepe Punch!
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Btcwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Blogging ທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ