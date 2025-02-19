133 ንባባት

ልዕሊ 40,000 ሓያላት: ማሕበረሰብ ፔፐ ፓንች ዳርጋ 200 ሚልዮን ፓንች ኣኽቢሩ!

BTCWire3m2025/02/19
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ፔፐ ፓንች ዝተባህለ ሓድሽ ናይ ሚም ሳንቲም ብወግዒ ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ። እቲ ፕሮጀክት ነቲ ናይ ሚም ሳንቲም ቦታ ሰውራ ንምምጻእ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ምዝንጋዕ፡ ረብሓን ምትእስሳር ማሕበረሰብን ብምውህሃድ እዩ። ናይ ፔፐ ፓንች ፓንች-ቱ-ኢርን መካኒክስ መዘናግዒ ጥራይ ዘይኮነስ ንወነንቲ ዝጭበጥ ረብሓታት እውን ይሽልም።
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ፔፐ ፓንች ዝተባህለ ተስፋ ዘለዎ ሓድሽ ሚም ሳንቲም ብወግዒ ናብ ህዝቢ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን፡ መልክዕ ክሪፕቶካረንሲ መሳጢ ምዕባለ ይርኢ ኣሎ። “እቲ ዝበዝሐ ምጉርፋጥ ዝግበረሉ ሚም ሳንቲም” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፔፐ ፓንች፡ ብመሃዝቲ ባህርያቱን ድሮ ልዕሊ 40,000 ህንጡያት ኣባላት ዘዋህለለ ህያው ማሕበረሰብን ነዳዲ ተደፊኡ ብቕልጡፍ ስሕበት ይረክብ ኣሎ።


ካብቲ ህቡብ ፔፐ ፓንች ሚም ዝተደፋፍአ እዚ ፕሮጀክት፡ ነቲ ናይ ሚም ሳንቲም ቦታ ሰውራ ንምምጻእ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ምዝንጋዕ፡ ረብሓን ምትእስሳር ማሕበረሰብን ብምውህሃድ እዩ። ንፔፐ ፓንች ፍሉይ ዝገብሮ ፍሉይ ዝኾነ ፓንች-ቱ-ኢርን መካኒካቱ ኮይኑ፡ መዘናግዒ ጥራይ ዘይኮነስ ንወነንቲ ዝጭበጥ ረብሓታት ዝሽልም እዩ።


ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ዕብየት።

ፔፐ ፓንች 's ነታጒ ዝኾነ ዕብየት ምስክር ናይቲ ሓያል ማሕበረሰባዊ ዳይናሚክስ እዩ። ኣብቲ መሳጢ ጸወታ ፓንች-ቱ-ኢርን ልዕሊ 200 ሚልዮን ፓንችታት ብምእታው፡ እቲ ፕሮጀክት ቫይራል ትረንድ ፈጢሩ፡ ንኣውፈርትን ኣፍቀርቲ ሚምን ብማዕረ ስሒቡ ኣሎ። ማሕበረሰብ ፔፐ ፓንች 's ፍናን ዝጭበጥ እዩ፣ ኣባላት ነቲ ቃል እናዘርግሑን ኣብቲ ፕሮጀክት እናተሳተፉን፣ ናህሩ ንቕድሚት ይድርኽዎ።


ጋንታ ፔፐ ፓንች፡ "ማሕበረሰብና ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናህሪ ክዓቢ ምርኣይና ኣዝዩ የሐጉሰና" ኢሉ። "ንተጠቀምቲ ትርጉም ዘለዎ ናይ ወፍሪ ዓቕሚ እናቕረበሎም ዘሳትፉ መሃዝቲ ፕሮጀክትታት ሓቀኛ ጠለብ ዘጉልሕ እዩ።"


ፈጠራዊ መካኒክስን ጽምዶን

ኣብ ሕመረት ፔፐ ፓንች ኣብ መንጎ ወነንቲ $PEPEPን ካልኦት ትረንድ ዝኾኑ ሚም ቶከናትን ምትእስሳር ንምዕባይ ዝተዳለወ ፓንች-ቱ-ኤርን ዝበሃል ጸወታ እዩ። እዚ ዘዘናግዕ መካኒክ ተጠቀምቲ ኣብቲ ብማሕበረሰብ ዝተሰርሑ ፓንችታት ዝከታተል ፓንችሜተር ኣበርክቶ ክገብሩ የኽእሎም። እቲ ቆጻሪ እናዓበየ ምስ ከደ፡ $PEPEP ቶከናት ይቃጸሉ፡ እዚ ድማ ምስ ግዜ ዋጋ ናይቶም ቶከናት ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ምጉዳል ዋጋ ሞዴል ይፈጥር።


እቲ ፕሮጀክት ካብ ጠቕላላ ቀረብ 15% ንሽልማት ማሕበረሰብ መዲቡ፣ ንኣሽቱ ኣውፈርቲ እውን ከይተረፉ ካብ ተሳትፎኦም ተጠቀምቲ ምዃኖም ኣረጋጊፁ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ንጽምዶ ዘዕብዮ ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ መሰረት ኣውፈርቲ ዘተባብዕ ኮይኑ፡ ፔፐ ፓንች ናይ ብሓቂ ማሕበረሰብ ዝቐንዐ ፕሮጀክት ይገብሮ።

ውሑስን ግሉጽን ወፍሪ

ጸጥታን ግሉጽነትን ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ፡ ፔፐ ፓንች ድሕነት ኣውፈርቱ ንምርግጋጽ ርኡይ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ስማርት ውዕል ኩለመዳያዊ... ኦዲት ብሶሊድፕሩፍ ፣ ነቶም ኣብቲ ቅድመ-መሸጣ ክጽንበሩን ብኣግኡ ደገፍቲ ናይቲ ፕሮጀክት ክኾኑን ዝደልዩ ተወሳኺ ንጣብ እምነት ምሃብ።


ኣብቲ ምንቅስቓስ ተጸንበሩ!

ምስ ፔፐ ፓንች ቅድመ መሸጣ ሕጂ ንሓደ ቶከን $0.0003541 ጥራይ ብመእተዊ ዋጋ ይነብሩ፣ ቀዳሞት ኣውፈርቲ ኣብቲ ብዙሓት ዝቕጽል ክኸውን ዝኽእል 100x meme coin ዝብልዎ ዘለዉ ብጽሒቶም ንምርግጋጽ ብሉጽ ዕድል ኣለዎም። ዋጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ብ15% ክውስኽ ኣብ ዝተመደበሉ እዋን፡ እዚ ሕቡእ ዕንቊ ቅድሚ እቲ ዝቕጽል ማዕበል ፍናን ናብ ላዕሊ ምልኣኹ ክትሕዞ እትኽእለሉ ግዜ ሕጂ እዩ።


ኣብዚ ምእታው ቀጥታዊ እዩ። ግዱሳት ኣውፈርቲ ነዞም ቀለልቲ ስጉምትታት ክኽተሉ ይኽእሉ እዮም፤


  1. ቦርሳ ምፍጣር፦ ሜታማስክ፣ ትራስት ዋለተ ወይ ዝኾነ ዝድገፍ ቦርሳ ተጠቐም።
  2. ቦርሳኻ ምወላ፦ ብ ETH ወይ BNB ጽዓኖ እሞ ንክፍሊት ትራንዛክሽን ተዳሎ።
  3. ዕድጊኻ ኣረጋግጽ፦ ክንደይ $PEPEP ክትገዝእ ከም እትደሊ ምረጽ እሞ ኣብ ቦርሳኻ “Confirm” ዝብል ጽቐጥ።


ፔፐ ፓንች ኣብ ክሪፕቶ ስፔስ ስሙ ንምእታው ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን፡ እቲ ሕብረተሰብ እናሰፍሐን ምህዞን ይቕጽል። ሎሚ ምስቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ መስርዕ ደገፍቲ ፔፐ ፓንች ተጸንበሩ - ምኽንያቱ ኣብዚ ህያው ስነ-ህይወት፡ ነፍሲ ወከፍ ፓንች ይቑጸር!

ንዝያዳ ሓበሬታ ተኸታተሉ ኣካል ሰውራ ፔፐ ፓንች ድማ ኩኑ!

እዚ ዛንታ ብ Btcwire ኣብ ትሕቲ HackerNoon's Business Blogging Program ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


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ሃንግ ታግስ

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እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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