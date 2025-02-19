ልዕሊ 40,000 ሓያላት: ማሕበረሰብ ፔፐ ፓንች ዳርጋ 200 ሚልዮን ፓንች ኣኽቢሩ!

ፔፐ ፓንች ዝተባህለ ተስፋ ዘለዎ ሓድሽ ሚም ሳንቲም ብወግዒ ናብ ህዝቢ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን፡ መልክዕ ክሪፕቶካረንሲ መሳጢ ምዕባለ ይርኢ ኣሎ። “እቲ ዝበዝሐ ምጉርፋጥ ዝግበረሉ ሚም ሳንቲም” ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፔፐ ፓንች፡ ብመሃዝቲ ባህርያቱን ድሮ ልዕሊ 40,000 ህንጡያት ኣባላት ዘዋህለለ ህያው ማሕበረሰብን ነዳዲ ተደፊኡ ብቕልጡፍ ስሕበት ይረክብ ኣሎ።
ካብቲ ህቡብ ፔፐ ፓንች ሚም ዝተደፋፍአ እዚ ፕሮጀክት፡ ነቲ ናይ ሚም ሳንቲም ቦታ ሰውራ ንምምጻእ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ምዝንጋዕ፡ ረብሓን ምትእስሳር ማሕበረሰብን ብምውህሃድ እዩ። ንፔፐ ፓንች ፍሉይ ዝገብሮ ፍሉይ ዝኾነ ፓንች-ቱ-ኢርን መካኒካቱ ኮይኑ፡ መዘናግዒ ጥራይ ዘይኮነስ ንወነንቲ ዝጭበጥ ረብሓታት ዝሽልም እዩ።
ብማሕበረሰብ ዝምራሕ ዕብየት።
ጋንታ ፔፐ ፓንች፡ "ማሕበረሰብና ብኸምዚ ዝኣመሰለ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናህሪ ክዓቢ ምርኣይና ኣዝዩ የሐጉሰና" ኢሉ። "ንተጠቀምቲ ትርጉም ዘለዎ ናይ ወፍሪ ዓቕሚ እናቕረበሎም ዘሳትፉ መሃዝቲ ፕሮጀክትታት ሓቀኛ ጠለብ ዘጉልሕ እዩ።"
ፈጠራዊ መካኒክስን ጽምዶን
ኣብ ሕመረት ፔፐ ፓንች ኣብ መንጎ ወነንቲ $PEPEPን ካልኦት ትረንድ ዝኾኑ ሚም ቶከናትን ምትእስሳር ንምዕባይ ዝተዳለወ ፓንች-ቱ-ኤርን ዝበሃል ጸወታ እዩ። እዚ ዘዘናግዕ መካኒክ ተጠቀምቲ ኣብቲ ብማሕበረሰብ ዝተሰርሑ ፓንችታት ዝከታተል ፓንችሜተር ኣበርክቶ ክገብሩ የኽእሎም። እቲ ቆጻሪ እናዓበየ ምስ ከደ፡ $PEPEP ቶከናት ይቃጸሉ፡ እዚ ድማ ምስ ግዜ ዋጋ ናይቶም ቶከናት ናይ ምውሳኽ ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ምጉዳል ዋጋ ሞዴል ይፈጥር።
እቲ ፕሮጀክት ካብ ጠቕላላ ቀረብ 15% ንሽልማት ማሕበረሰብ መዲቡ፣ ንኣሽቱ ኣውፈርቲ እውን ከይተረፉ ካብ ተሳትፎኦም ተጠቀምቲ ምዃኖም ኣረጋጊፁ እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ንጽምዶ ዘዕብዮ ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ መሰረት ኣውፈርቲ ዘተባብዕ ኮይኑ፡ ፔፐ ፓንች ናይ ብሓቂ ማሕበረሰብ ዝቐንዐ ፕሮጀክት ይገብሮ።
ውሑስን ግሉጽን ወፍሪ
ጸጥታን ግሉጽነትን ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ፡ ፔፐ ፓንች ድሕነት ኣውፈርቱ ንምርግጋጽ ርኡይ ስጉምትታት ወሲዱ ኣሎ። እቲ ፕሮጀክት ስማርት ውዕል ኩለመዳያዊ...
ኣብቲ ምንቅስቓስ ተጸንበሩ!
ምስ
ኣብዚ ምእታው ቀጥታዊ እዩ። ግዱሳት ኣውፈርቲ ነዞም ቀለልቲ ስጉምትታት ክኽተሉ ይኽእሉ እዮም፤
- ቦርሳ ምፍጣር፦ ሜታማስክ፣ ትራስት ዋለተ ወይ ዝኾነ ዝድገፍ ቦርሳ ተጠቐም።
- ቦርሳኻ ምወላ፦ ብ ETH ወይ BNB ጽዓኖ እሞ ንክፍሊት ትራንዛክሽን ተዳሎ።
- ዕድጊኻ ኣረጋግጽ፦ ክንደይ $PEPEP ክትገዝእ ከም እትደሊ ምረጽ እሞ ኣብ ቦርሳኻ “Confirm” ዝብል ጽቐጥ።
ፔፐ ፓንች ኣብ ክሪፕቶ ስፔስ ስሙ ንምእታው ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን፡ እቲ ሕብረተሰብ እናሰፍሐን ምህዞን ይቕጽል። ሎሚ ምስቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ መስርዕ ደገፍቲ ፔፐ ፓንች ተጸንበሩ - ምኽንያቱ ኣብዚ ህያው ስነ-ህይወት፡ ነፍሲ ወከፍ ፓንች ይቑጸር!
ንዝያዳ ሓበሬታ ተኸታተሉ ኣካል ሰውራ ፔፐ ፓንች ድማ ኩኑ!
እዚ ዛንታ ብ Btcwire ኣብ ትሕቲ HackerNoon's Business Blogging Program ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ