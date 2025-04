Ba fetago 40,000 ba Matla: Setšhaba sa Pepe Punch se Keteka Dipuntšhe tše di nyakilego go ba Dimilione tše 200!

Sebopego sa naga sa cryptocurrency se bona tlhabollo ye e kgahlišago ge Pepe Punch, e lego tšhelete ya tšhipi ye mpsha ya meme yeo e holofetšago, e tsebagatšwa semmušo go setšhaba. E swailwe bjalo ka “tšhelete ya tšhipi ya meme yeo e ka phunlwago kudu,” Pepe Punch e hwetša go gogwa ka lebelo, e hlohleletšwa ke dikarolo tša yona tša boitlhamelo le setšhaba se se phelago seo se šetšego se kgobokeditše ditho tše di fetago 40 000 tše di fišegago.





E hlohleleditšwe ke meme ye e tumilego ya Pepe Punch, projeke ye e ikemišeditše go fetoša sebaka sa tšhelete ya tšhipi ya meme, go kopanya monate, mohola, le go tsenela setšhaba. Seo se hlaolago Pepe Punch ke makhenikhi a yona a moswananoši a Punch-to-Earn ao a sa neeleng boithabišo fela eupša gape a putsa baswari ka mehola ye e bonagalago.





Kgolo ye e Kganwago ke Setšhaba

Pepe Punch 's kgolo ya go thuthupa ke bohlatse bja mafolofolo a yona a maatla a setšhaba. Ka dipuntšhi tša go feta dimilione tše 200 tšeo di tsentšwego papading ya yona ye e kgahlišago ya Punch-to-Earn, projeke e hlotše mokgwa wa twatši, e goketša babeeletši le barati ba meme ka go swana. Setšhaba sa Pepe Punch 's lethabo le a palpable, ge maloko a phatlalatša lentšu le go tšea karolo mo protšekeng, go otlela lebelo la yona pele.





Sehlopha sa Pepe Punch se itše: “Re thabile kudu go bona setšhaba sa rena se gola ka tekanyo yeo e sa kago ya ba gona pele.” “E gatelela nyakego ya nnete ya diprotšeke tša boitlhamelo tšeo di tsenyago tirišong badiriši ka tsela ye e nago le mohola mola di ba fa bokgoni bja dipeeletšo.”





Makhenikhi a Boitlhamelo le Boikgafo

Pelong ya Pepe Punch ke papadi ya yona ya Punch-to-Earn, yeo e hlamilwego go godiša tirišano gare ga baswari ba $PEPEP le ditšhupetšo tše dingwe tša meme tšeo di lego trending. Makhenikhi yo a thabišago o dumelela badiriši go tsenya letsogo go PunchMeter, yeo e latelago dipuntšhi tšeo di dirilwego ke setšhaba. Ge metara e hlatloga, ditšhupetšo tša $PEPEP di a fišwa, go hlola mohlala wa deflationary wo o nago le bokgoni bja go oketša boleng bja ditšhupetšo ge nako e dutše e eya.





Protšeke e abetše 15% ya palomoka ya kabo ya meputso ya setšhaba, go netefatša gore le babeeletši ba bannyane ba holega go tšwa go go tšea karolo ga bona. Mokgwa wo ga o godiše fela go tsenela eupša gape o hlohleletša motheo wa babeeletši ba go fapafapana, go dira gore Pepe Punch e be protšeke yeo e lebanego le setšhaba e le ka kgonthe.

Peeletšo ye e Šireletšegilego le ye e lego Pepeneneng

Tšhireletšo le go ba pepeneneng ke tša bohlokwa kudu, gomme Pepe Punch e tšere magato a bohlokwa go netefatša polokego ya babeeletši ba yona. Konteraka ya bohlale ya projeke e fetile ka botlalo tlhahlobo ka SolidProof , go fana ka legato le le oketšegilego la go bota go bao ba nyakago go tsenela presale le go ba bathekgi ba mathomo ba projeke.





Ka Pepe Punch Presale ya pele bjale ba phela ka theko ya matseno ya $0.0003541 feela ka leswao, babeeletši ba pele ba na le sebaka se segolo sa go kgonthišetša seabe sa bona go seo ba bantši ba se bitšago tšhelete e latelago yeo e ka bago gona ya 100x meme. Bjalo ka ge theko e beakantšwe go oketšega ka 15% mo kgatong ye nngwe le ye nngwe, bjale ke nako ya go tšea lehlwa le le utilwego pele lephoto le le latelago la lethabo le le romela godimo.





Go tsena ditaba gare go bonolo. Babeeletši bao ba nago le kgahlego ba ka latela magato a a bonolo go tšea karolo:





Hlama Sepache: Šomiša MetaMask, Sepache sa Botshepa, goba sepache sefe goba sefe seo se thekgwago. Sepache sa Gago ka ditšhelete: E laetše ka ETH goba BNB gomme o itokišetše ditefelo tša kgwebišano. Netefatša Theko ya Gago: Kgetha gore o nyaka go reka $PEPEP ye kaakang gomme o kgotle “Netefatša” ka sepache sa gago.





Ge Pepe Punch e itokišeletša go dira leswao la yona sebakeng sa crypto, setšhaba se tšwela pele go katološa le go hlama dilo tše mpsha. Eba le maemo ao a golago a bathekgi ba Pepe Punch lehono – ka gobane mo tshepedišong ye ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ye e phelago, punch ye nngwe le ye nngwe e a bala!

Dula o lebeletše diapdeite tše dingwe gomme o be karolo ya phetogo ya Pepe Punch!

Kanegelo ye e phatlalatšwa bjalo ka tokollo ke Btcwire ka fase ga Lenaneo la HackerNoon la Business Blogging. Ithute ka botlalo ka lenaneo mo