Mbi 40,000 të fortë: Komuniteti Pepe Punch feston gati 200 milion grushta!

Peizazhi i kriptomonedhës po përjeton një zhvillim emocionues pasi Pepe Punch, një monedhë e re premtuese meme, lançohet zyrtarisht për publikun. E quajtur si "monedha e memeve më të goditura", Pepe Punch po fiton me shpejtësi tërheqje, e nxitur nga veçoritë e tij inovative dhe një komunitet i gjallë që tashmë ka grumbulluar mbi 40,000 anëtarë entuziastë.





I frymëzuar nga meme-ja popullore Pepe Punch, ky projekt synon të revolucionarizojë hapësirën e monedhës meme, duke kombinuar argëtimin, dobinë dhe angazhimin e komunitetit. Ajo që e veçon Pepe Punch është mekanika e tij unike Punch-to-Earn që jo vetëm ofron argëtim, por edhe shpërblen mbajtësit me përfitime të prekshme.





Rritja e drejtuar nga komuniteti

Pepe Punch Rritja shpërthyese është një dëshmi e dinamikës së saj të fuqishme të komunitetit. Me mbi 200 milionë grushta të regjistruara në lojën e tij tërheqëse Punch-to-Earn, projekti ka krijuar një trend viral, duke tërhequr investitorët dhe entuziastët e memeve. Komuniteti Pepe Punch Ngazëllimi i tij është i dukshëm, pasi anëtarët përhapin fjalën dhe marrin pjesë në projekt, duke çuar përpara vrullin e tij.





"Ne jemi të emocionuar kur shohim komunitetin tonë duke u rritur me një ritëm kaq të paprecedentë," tha ekipi i Pepe Punch. “Ai nënvizon kërkesën reale për projekte inovative që angazhojnë përdoruesit në mënyrë kuptimplote duke u ofruar atyre potencial investimi.”





Mekanika inovative dhe angazhimi

Në zemër të Pepe Punch është loja e saj Punch-to-Earn, e krijuar për të nxitur ndërveprimin midis mbajtësve të $PEPEP dhe shenjave të tjera të memeve në trend. Ky mekanik argëtues i lejon përdoruesit të kontribuojnë në PunchMeter, i cili gjurmon goditjet e bëra nga komuniteti. Ndërsa matësi rritet, tokenët $PEPEP digjen, duke krijuar një model deflacioni që ka potencialin të rrisë vlerën e tokenëve me kalimin e kohës.





Projekti ka ndarë 15% të ofertës totale për shpërblime të komunitetit, duke siguruar që edhe investitorët e vegjël të përfitojnë nga pjesëmarrja e tyre. Kjo qasje jo vetëm që rrit angazhimin, por gjithashtu inkurajon një bazë investitore të larmishme, duke e bërë Pepe Punch një projekt vërtet të orientuar drejt komunitetit.

Investime të sigurta dhe transparente

Siguria dhe transparenca janë parësore dhe Pepe Punch ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të garantuar sigurinë e investitorëve të saj. Kontrata inteligjente e projektit ka pësuar një gjithëpërfshirje auditimi nga SolidProof , duke siguruar një shtresë të shtuar besimi për ata që kërkojnë t'i bashkohen shitjes paraprake dhe të bëhen mbështetës të hershëm të projektit.





Me Pepe Punch Parashitje tani jetojnë me një çmim prezantues prej vetëm 0,0003541 $ për shenjë, investitorët e hershëm kanë një mundësi kryesore për të siguruar aksionet e tyre në atë që shumë e quajnë monedhën e ardhshme të mundshme 100x meme. Ndërsa çmimi është vendosur të rritet me 15% në çdo fazë, tani është koha për të rrëmbyer këtë perlë të fshehur përpara se vala e ardhshme e eksitimit ta çojë atë në rritje.





Përfshirja është e drejtpërdrejtë. Investitorët e interesuar mund të ndjekin këto hapa të thjeshtë për të marrë pjesë:





Krijoni një portofol: Përdorni MetaMask, Trust Wallet ose ndonjë portofol të mbështetur. Financoni portofolin tuaj: Ngarkojeni me ETH ose BNB dhe përgatituni për tarifat e transaksionit. Konfirmoni blerjen tuaj: Zgjidhni sa $PEPEP dëshironi të blini dhe shtypni "Konfirmo" në portofolin tuaj.





Ndërsa Pepe Punch përgatitet të lërë gjurmë në hapësirën e kriptove, komuniteti vazhdon të zgjerohet dhe të inovojë. Bashkohuni me radhët në rritje të mbështetësve të Pepe Punch sot – sepse në këtë ekosistem të gjallë, çdo grusht ka rëndësi!

Qëndroni të sintonizuar për më shumë përditësime dhe bëhuni pjesë e revolucionit Pepe Punch!

Kjo histori u shpërnda si një publikim nga Btcwire nën Programin e Blogimit të Biznesit të HackerNoon. Mësoni më shumë rreth programit këtu