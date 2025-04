40,000-den gowrak güýçli: Pepe Punch jemgyýeti 200 milliona golaý jerime belleýär!

“Cryptocurrency” peýza .y, geljegi uly täze meme teňňesi Pepe Pançyň resmi taýdan köpçülige hödürlenmegi bilen tolgundyryjy ösüşe şaýatlyk edýär. “Iň jezalandyrylýan teňňe” diýlip atlandyrylan Pepe Panç, innowasiýa aýratynlyklary we eýýäm 40,000-den gowrak höwesjeň agzany ýygnan janly jemgyýet bilen çaltlyk bilen özüne çekýär.





Meşhur “Pepe Punch meme” tarapyndan ylhamlanan bu taslama, gyzykly, peýdaly we jemgyýetçilik gatnaşygyny birleşdirip, teňňe giňişligini özgertmegi maksat edinýär. “Pepe Punch” -ni aýratynlaşdyrýan zat, diňe bir güýmenje bilen çäklenmän, eýsem eýelerine görnükli artykmaçlyklar bilen sylag berýän özboluşly “Punch-to-Earn” mehanikasydyr.





Jemgyýet tarapyndan dolandyrylýan ösüş

Pepe Punch Partlaýjy ösüşi, güýçli jemgyýet dinamikasynyň subutnamasydyr. Iň gyzykly “Punch-to-Earn” oýnuna 200 milliondan gowrak jerime girizilen bu taslama, maýadarlary we ýat höwesjeňlerini özüne çekip, wirusly tendensiýa döretdi. Pepe Punch jemgyýeti Agzalar bu habary ýaýradýarlar we taslama gatnaşýarlar, tizligini öňe sürýärler.





Pepe Panç topary: "Jemgyýetimiziň beýle görlüp-eşidilmedik derejede ösýändigini görüp begenýäris" -diýdi. "Ulanyjylary maýa goýum potensialyny hödürlemek bilen manyly çekýän innowasiýa taslamalaryna hakyky islegi görkezýär."





Innowasiýa mehanikasy we gatnaşygy

“Pepe Punch” -iň merkezinde “PEP-to-Earn” oýny bolup, $ PEPEP eýeleriniň we beýleki ýörgünli meme bellikleriniň arasynda özara täsirleşmek üçin döredildi. Bu gyzykly mehanik, ulanyjylara jemgyýet tarapyndan edilen jezalary yzarlaýan PunchMeter-e goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Metr ýokarlanýarka, $ PEPEP bellikleri ýakylýar we wagtyň geçmegi bilen bellikleriň bahasyny ýokarlandyrmak mümkinçiligine eýe bolan deflýasiýa modelini döredýär.





Taslama, hatda kiçi maýadarlaryň hem gatnaşmagyndan peýdalanmagyny üpjün edip, jemgyýetçilik baýraklary üçin umumy üpjünçiligiň 15% -ini bölüp berdi. Bu çemeleşme diňe bir gatnaşygy güýçlendirmek bilen çäklenmän, Pepe Punch-i hakykatdanam jemgyýetçilige gönükdirilen taslama edip, dürli inwestor bazasyny höweslendirýär.

Ygtybarly we aç-açan maýa goýumlary

Howpsuzlyk we aç-açanlyk birinji orunda durýar we Pepe Punch maýadarlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin möhüm çäreleri gördi. Taslamanyň akylly şertnamasy hemmetaraplaýyn geçdi SolidProof tarapyndan barlag , deslapky işe goşulmak we taslamanyň irki goldawçylary bolmak isleýänler üçin goşmaça ynam gatlagyny üpjün etmek.





Bilen Pepe Punch Presale indi giriş bahasy üçin bary-ýogy 0.0003541 dollar bahasy bilen ýaşaň, irki maýa goýujylar indiki potensial 100x meme teňňe diýip atlandyrýan zatlarynda öz paýlaryny üpjün etmek üçin esasy mümkinçilik alýarlar. Her tapgyrda bahanyň 15% ýokarlanjakdygy sebäpli, indiki tolgundyryş tolkunynyň ýokarlanmagyndan ozal bu gizlin daşlary ele almagyň wagty geldi.





Gatnaşmak göni. Gyzyklanýan maýadarlar gatnaşmak üçin şu ýönekeý ädimleri ýerine ýetirip bilerler:





Gapjyk dörediň: MetaMask, Trust Wallet ýa-da goldanýan gapjyk ulanyň. Gapjygyňyzy maliýeleşdiriň: ETH ýa-da BNB bilen ýükläň we amal töleglerine taýýarlaň. Satyn alşyňyzy tassyklaň: Näçe $ PEPEP satyn almak isleýändigiňizi saýlaň we gapjygyňyzdaky “Tassykla” düwmesine basyň.





Pepe Punch kripto giňişliginde öz belligini görkezmäge taýynlanýarka, jemgyýet giňelmegini we täzelenmegini dowam etdirýär. Häzirki wagtda Pepe Punch goldawçylarynyň sanynyň artýan hataryna goşulyň - sebäbi bu janly ekosistemada her zarba hasaplanýar!

Has täzelenmeler üçin habarly boluň we Pepe Punch rewolýusiýasynyň bir bölegi boluň!

