ການສ້າງ dApps ສຸດທ້າຍ: ເປັນຫຍັງ Cairo ເປັນພາສາການຂຽນໂປລແກລມຜູ້ຊະນະສໍາລັບ Web3 Devs

ຂຽນໂດຍ: James Strudwick, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານ,
"ເພື່ອເຂົ້າໃຈໂລກ, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈ Cairo."
ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້, ມັກຈະເປັນນັກຂຽນຊາວອີຍິບ Naguib Mahfouz, ເວົ້າເຖິງບົດບາດອັນສໍາຄັນຂອງເມືອງບູຮານທີ່ມີບົດບາດໃນການສ້າງວັດທະນະທໍາ, ການເມືອງແລະປະຫວັດສາດຂອງໂລກ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ພາສາການຂຽນລະຫັດທີ່ມີຊື່ດຽວກັນແມ່ນກາຍເປັນພຽງແຕ່ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂົ້າໃຈລະບົບນິເວດ Web3. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເມືອງຕົວມັນເອງ - ປະຕູການຮຽນຮູ້ໄປສູ່ປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນ, Cairo, ພາສາການຂຽນລະຫັດ, ກໍາລັງເປີດປະຕູໃຫມ່ໃນໂລກທີ່ມີການແບ່ງແຍກ, ຂັບລົດນະວັດກໍາແລະການເຂົ້າເຖິງ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Cairo ເປັນເອກະລັກເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງມືການຂຽນໂປລແກລມອື່ນໆ? ແລະເປັນຫຍັງຜູ້ພັດທະນາ Web3 ຄວນລົງທຶນເວລາເພື່ອສ້າງມັນ?
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ plunge ແລະຮຽນຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຂົ້າເຖິງ
Cairo ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເປັນພາສາການຂຽນໂປລແກລມທີ່ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບໄດ້ສູງ, ແລະມັນກໍ່ເກີດຂື້ນວ່າ STARKs ແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການຂະຫຍາຍ Ethereum, ເພາະວ່າການກວດສອບຫຼັກຖານໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍກວ່າການປະຕິບັດໂຄງການດ້ວຍວັດສະດຸປ້ອນດຽວກັນ. ເພາະສະນັ້ນ, Starknet ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຂຽນຢູ່ໃນ Cairo ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍຂອງການຂະຫຍາຍ Ethereum ແລະສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Web3.
Starknet ເສີມຂະຫຍາຍການຂະຫຍາຍຂອງ Ethereum ໂດຍການເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍສາມາດຈັດການປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງທຸລະກໍາໂດຍບໍ່ມີການຊ້າລົງຫຼືຄ່າທໍານຽມສູງ. ມັນບັນລຸໄດ້ໂດຍການປະກາດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລັດພຽງແຕ່ Ethereum ແລະການລວບລວມຫຼັກຖານການຫັນປ່ຽນຂອງລັດ Starknet ຈໍານວນຫຼາຍຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຫຼັກຖານສະແດງດຽວ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການພິສູດຈະຖືກຕັດອອກໃນທົ່ວຜູ້ໃຊ້ຈໍານວນຫຼາຍ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ (ZKPs), ອະນຸຍາດໃຫ້ Ethereum ກວດສອບການເຮັດທຸລະກໍາຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍແຕ່ລະລາຍລະອຽດ - ຄ້າຍຄືກັບການໄດ້ຮັບໃບສະຫຼຸບ.
ໂດຍການປະມວນຜົນການເຮັດທຸລະກໍາເປັນຈໍານວນຫຼາຍແລະພຽງແຕ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກັບ Ethereum, ການນໍາໃຊ້ຂອງ Starknet ຂອງ Cairo ບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ຍັງປັບປຸງຄວາມໄວການເຮັດທຸລະກໍາ.
ລັກສະນະປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Cairo ເຮັດໃຫ້ມັນຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Web3 ຫຼາຍອັນ. ໃນ DeFi, Cairo ຊ່ວຍໃຫ້ແພລະຕະຟອມສາມາດຈັດການປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ສູງດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ການບໍລິການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນພື້ນທີ່ NFT, Cairo ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງແລະການໂອນການລວບລວມຂໍ້ມູນດິຈິຕອນທີ່ມີຄ່າທໍານຽມການເຮັດທຸລະກໍາຫຼຸດລົງ, ເສີມຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແລະການຂະຫຍາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກັບ Cairo, ນັກພັດທະນາສາມາດກວດສອບລະບົບການພິສູດອື່ນໆທີ່ມີປະສິດຕິພາບເປັນລັກສະນະທົ່ວໄປແລ້ວ.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສາມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ Cairo ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງ Ethereum ແລະ Web3, ຄວາມສັບສົນຂອງມັນນໍາສະເຫນີເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ສໍາລັບນັກພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງມັນ, Cairo unlocks ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອຂັບລົດໃນອະນາຄົດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການກະຈາຍ.
ໃນຖານະເປັນທັກສະພິເສດທີ່ຊອກຫາສູງ, Cairo ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີໃຈດຽວກັນທີ່ແບ່ງປັນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຍາວນານທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາມະຫາຊົນໄປໃນທາງທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ Cairo ເມື່ອປຽບທຽບກັບພາສາການຂຽນໂປລແກລມທີ່ນິຍົມແລະແບບດັ້ງເດີມ.
ເອົາ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, Rust.
ດ້ວຍປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະຄວາມສາມາດຫຼາຍເວທີ, Rust ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມ blockchain ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Cairo ແມ່ນດີກ່ວາ Rust ສໍາລັບ Ethereum scaling ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ blockchain ສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ຖືກອອກແບບກັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນໃຈ. Rust ຂາດຄວາມສາມາດສະເພາະຂອງ Cairo ສໍາລັບຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ Ethereum, ເຊັ່ນ: ການເຮັດທຸລະກໍາ bundling ແລະ ZKPs. ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ Cairo ກັບ Starknet ແລະ Ethereum ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ພິເສດກວ່າສໍາລັບນັກພັດທະນາທີ່ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ Ethereum. Rust ແມ່ນມີຄວາມຫລາກຫລາຍແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂື້ນໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມ blockchain ຕ່າງໆ, ແຕ່ມັນຂາດປະສິດທິພາບອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ Cairo ສະຫນອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Ethereum ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນຖານະເປັນພາສາຕົ້ນຕໍຂອງ Ethereum ສໍາລັບການສ້າງສັນຍາສະຫມາດ, Solidity ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈັດການທຸລະກໍາສ່ວນບຸກຄົນພາຍໃນ blockchain. Cairo ເສີມຄວາມສາມັກຄີໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການຂອງ Ethereum ສໍາລັບການຂະຫຍາຍ, ໂດຍການເປັນພາສາທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການກວດສອບຫຼັກຖານຂອງຄວາມສົມບູນຂອງຄອມພິວເຕີ້. Cairo, ເປັນທັງສັນຍາສະຫມາດແລະພາສາການຂຽນໂປລແກລມ, ຫມາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້. ໃນການປຽບທຽບ, Solidity ບໍ່ສາມາດລວມບລັອກເຂົ້າກັນໄດ້ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ພາຍນອກ EVM.
ໂດຍການສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍການເຮັດທຸລະກໍາ, Cairo ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດຂອງສັນຍາສະຫມາດທີ່ອີງໃສ່ Solidity, ເຮັດໃຫ້ສອງພາສາປະສົມປະສານ, ດ້ວຍ Cairo ສະຫນອງຊັ້ນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຈັດການກິດຈະກໍາ blockchain ປະລິມານສູງດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດຂອງຄອມພິວເຕີ້ພື້ນເມືອງ.
ໃນຂະນະທີ່ Python ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະຄວາມງ່າຍຂອງການນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນ, ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ແລະການພັດທະນາເວັບ, Cairo ເປັນພາສາທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍ Ethereum. ການອອກແບບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ, ການອ່ານ, ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງ Python ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຈຸດປະສົງທົ່ວໄປ, ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ແປເປັນຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ blockchain. ໃນຂະນະທີ່ Python ແມ່ນເຫມາະສົມກັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ການປະຕິບັດຂອງ Cairo ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ Web3, ເຮັດໃຫ້ມັນມີອຸປະກອນທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການຂະຫຍາຍ blockchain ແລະປະສິດທິພາບການເຮັດທຸລະກໍາ.
C ++ ແລະ Java ແມ່ນພາສາທີ່ມີຈຸດປະສົງທົ່ວໄປທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ໃຊ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນເຊັ່ນ: ເກມແລະຊອບແວວິສາຫະກິດ, ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວແລະເຫດຜົນທີ່ສັບສົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Cairo, ມີລັກສະນະທີ່ພິສູດໄດ້ແລະສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ, ສາມາດ, ໃນສະພາບການຂອງລໍາດັບ, ດໍາເນີນການດໍາເນີນງານພ້ອມໆກັນແລະສາມາດຂະຫນາດເປັນພັນໆໂດຍການລວບລວມຫຼັກຖານການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ, ຈໍາກັດພວກເຂົາທັງຫມົດຕໍ່ກັບກົດລະບຽບດຽວກັນທີ່ Ethereum ກວດສອບ. . ນີ້ເຮັດໃຫ້ Cairo ຄວາມປອດໄພທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຍ້ອນວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງບໍ່ສາມາດຜະລິດຕັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ StarknetOS.
Cairo ຍັງຖືກປັບແຕ່ງສະເພາະສໍາລັບ Ethereum blockchain, ອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການເງິນທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະການເຮັດທຸລະກໍາສູງ. ໃນຂະນະທີ່ C ++ ແລະ Java ດີເລີດໃນສະພາບແວດລ້ອມແບບດັ້ງເດີມ, ສູນກາງ. ຄວາມສາມາດຂອງ Cairo ເປັນພາສາທີ່ເປັນມິດກັບນັກພັດທະນາ, ຈັດການທຸລະກໍາຈໍານວນຫລາຍນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້, ແລະກວດສອບຢ່າງປອດໄພເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບການຂະຫຍາຍ blockchain, ບ່ອນທີ່ພາສາທົ່ວໄປເຊັ່ນ C ++ ແລະ Java ສັ້ນ.
ລັກສະນະອື່ນໆຂອງ C ++ ແລະ Java ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເກົ່າແກ່ທີ່ມີພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະພວກເຂົາຕ້ອງການຮັກສາພາສາສ່ວນໃຫຍ່ຄືກັນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ Cairo ເຂົ້າມາເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮອງເອົາແນວຄວາມຄິດແລະເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມດີກວ່າຂອງມັນ.
Cairo ເປັນພາສາຊັ້ນນໍາໃນເວລາທີ່ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບວຽກ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂະຫນາດ Ethereum, ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂປຼແກຼມຄວາມຊົງຈໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ (ບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້) ຫຼັງຈາກນັ້ນ Rust ຄວນຈະເປັນຂອງທ່ານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Ethereum ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂທີ່ຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປັບປຸງຄວາມໄວ - ເຮັດໃຫ້ Cairo ເປັນຜູ້ສໍາຄັນໃນລະບົບນິເວດ Web3.
ນັກພັດທະນາສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພາສາການຂຽນລະຫັດແບບດັ້ງເດີມໃນ blockchain ແລະນໍາເອົາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄປສູ່ຊີວິດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະຫນາດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ. ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະຍັງບໍ່ທັນແຜ່ຫຼາຍເທົ່າກັບພາສາອື່ນໆ Cairo ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບອະນາຄົດຂອງ Web3. ເຊັ່ນດຽວກັບ Cairo, ເມືອງ, ເປັນຂົວຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດທີ່ສັບສົນ, Cairo, ພາສາການຂຽນລະຫັດ, ເປັນຂົວຕໍ່ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ.
ມັນໃຊ້ເວລາເພື່ອຕົ້ນສະບັບບໍ? ແມ່ນແລ້ວ. ເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ? ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານ.
ແຕ່ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ມີມູນຄ່າເຮັດ, ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າແຕກຕ່າງຈາກໂລກແລະເຮັດໃຫ້ທ່ານຍິ່ງໃຫຍ່ - ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອຸທິດແລະຄວາມພະຍາຍາມ.
Cairo ບໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນມື້. Web3 ຈະບໍ່ຄືກັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍທີມງານພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ, ອະນາຄົດມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບສັງຄົມທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະ plunge ແລະຮຽນຮູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບ