የሚዘልቅ dApps መገንባት፡ ለምን ካይሮ ለዌብ3 ዴቭስ አሸናፊ ፕሮግራሚንግ ቋንቋ ሆነች።

የተፃፈው፡ ጄምስ ስትሩድዊክ፣ ዋና ዳይሬክተር፣
"አለምን ለመረዳት ካይሮን መረዳት አለብህ።"
ለግብፃዊው ጸሃፊ ናጊብ ማህፉዝ የሚነገረው ይህ ስሜት የጥንቷ ከተማ ዓለም አቀፋዊ ባህልን፣ ፖለቲካን እና ታሪክን በመቅረጽ ረገድ የተጫወተችውን ጉልህ ሚና ይናገራል።
አሁን፣ ተመሳሳይ ስም ያለው የኮዲንግ ቋንቋ የድር3ን ስነ-ምህዳር ለመረዳት የዚያኑ ያህል አስፈላጊ እየሆነ ነው። ልክ እንደ ከተማዋ ራሷ - ወደ ውስብስብ ታሪኮች የመማሪያ መግቢያ በር ፣ ካይሮ ፣ ኮድዲንግ ቋንቋ ፣ ባልተማከለው ዓለም ውስጥ አዳዲስ በሮች እየከፈተች ፣ ፈጠራን እና ተደራሽነትን እያመጣች ነው።
ግን ካይሮን ከሌሎች የፕሮግራሚንግ መሳሪያዎች ጋር ሲወዳደር ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? እና ለምን Web3 ገንቢዎች እሱን ለመቆጣጠር ጊዜ ኢንቨስት ማድረግ አለባቸው?
ለመዝለል ፍቃደኛ ከሆኑ እና ከምርጦቹ ጥሩውን ለመማር ፍቃደኛ ከሆኑ ይመዝገቡ
ካይሮ የተነደፈችው በከፍተኛ ደረጃ የተሻሻለ የፕሮግራም አወጣጥ ቋንቋ እንዲሆን ነው፣ እና ልክ እንደዚያው ሆኖ STARKs ኢተሬምን ለመለካት በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ማስረጃን ማረጋገጥ ፕሮግራሙን በተመሳሳዩ ግብዓቶች ከማስፈጸም ያነሰ ጊዜ ይወስዳል። ስለዚህም ስታርክኔት ኢተሬምን ልኬታ ለማድረግ እና የዌብ3 አፕሊኬሽኖችን የመገንባት ግብ በማድረግ በካይሮ የተጻፈ ነው።
ስታርክኔት ኔትወርኩ ያለወትሮው መቀዛቀዝ ወይም ከፍተኛ ክፍያ ከፍተኛ መጠን ያለው ግብይቶችን እንዲያስተናግድ በማድረግ የኤቲሬም ልኬትን ያሻሽላል። ይህንን የሚያገኘው የስቴት ልዩነቶችን ወደ Ethereum ብቻ በመለጠፍ እና ብዙ የስታርክኔት ግዛት ሽግግር ማረጋገጫዎችን አንድ ላይ በማሰባሰብ አንድ ማስረጃ ለመፍጠር ነው፣ ይህ ማለት የማረጋገጫ ወጪ በብዙ ተጠቃሚዎች ላይ ተስተካክሏል። ይህ ሂደት በዜሮ እውቀት ማረጋገጫዎች (ZKPs) ላይ የተመሰረተ ነው፣ ይህም Ethereum እያንዳንዱን ዝርዝር ሁኔታ ሳያጋልጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዲያረጋግጥ ያስችለዋል - ማጠቃለያ ደረሰኝ ከመቀበል ጋር ተመሳሳይ ነው።
ግብይቶችን በጅምላ በማስኬድ እና አስፈላጊ መረጃዎችን ለኢቴሬም ብቻ በማጋራት፣ የስታርክኔት የካይሮ አጠቃቀም ወጪን ከመቀነሱም በተጨማሪ የግብይት ፍጥነትን ያሻሽላል።
የካይሮ ቅልጥፍና እና የግላዊነት ባህሪያት ለብዙ Web3 መተግበሪያዎች አስፈላጊ ያደርገዋል። በDeFi፣ ካይሮ የመሣሪያ ስርዓቶች ከፍተኛ የግብይት መጠኖችን በአነስተኛ ወጪ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም አገልግሎቶችን ተደራሽ ያደርገዋል። በኤንኤፍቲ ቦታ፣ ካይሮ ዲጂታል ስብስቦችን መፍጠር እና ማስተላለፍን በተቀነሰ የግብይት ክፍያ ይደግፋል፣ የገበያ ተደራሽነትን እና መስፋፋትን ያሳድጋል። በተጨማሪም፣ ከካይሮ ጋር አንድ ገንቢ ግላዊነትን እንደ አንድ የተለመደ ባህሪ ያላቸውን ሌሎች ማረጋገጫ ስርዓቶች በብቃት ማረጋገጥ ይችላል።
የካይሮ ኃይለኛ ችሎታዎች Ethereum እና Web3 ን ለማራመድ አስፈላጊ ቢያደርገውም፣ ውስብስብነቱ ለገንቢዎች የመማሪያ መንገድን ያቀርባል። ነገር ግን፣ ይህንን ለሚያውቁት፣ ካይሮ ያልተማከለ አፕሊኬሽኖችን የወደፊት እድሎች የመንዳት አቅምን ይከፍታል።
ካይሮ በጣም ተፈላጊ ችሎታ እንደመሆኗ መጠን የጅምላ ጉዲፈቻን ትርጉም ባለው መንገድ ወደፊት ሊገፉ የሚችሉ ረጅም ጊዜ የሚቆዩ መተግበሪያዎችን የመፍጠር ፍላጎት ባላቸው ተመሳሳይ አስተሳሰብ ባላቸው ግለሰቦች ዋጋ ትሰጣለች። እንዲሁም የካይሮን ልዩ ጥቅሞች ከታወቁ እና ባህላዊ የፕሮግራም ቋንቋዎች ጋር ሲወዳደሩ ግንዛቤን ያገኛሉ።
ለምሳሌ ዝገትን እንውሰድ።
በአፈፃፀሙ፣ በደህንነቱ እና ባለብዙ ፕላትፎርም አቅሙ፣ Rust በብሎክቼይን መድረኮች እና ሌሎች መተግበሪያዎች ላይ ተለዋዋጭነትን ለሚፈልጉ ገንቢዎች ተስማሚ ነው። ይሁን እንጂ ካይሮ ከ Rust for Ethereum scaling እና ከተወሰኑ የብሎክቼይን አፕሊኬሽኖች የተሻለች ነች ምክንያቱም እነዚህን የአጠቃቀም ጉዳዮች ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። ዝገት እንደ የግብይት ቅርቅብ እና ZKPs ለኤቲሬም ልኬታማነት እና ግላዊነት የካይሮ ልዩ ችሎታዎች ይጎድለዋል። የካይሮ ከስታርክኔት እና ኢቴሬም ጋር መቀላቀል በ Ethereum ላይ የተመሰረቱ አፕሊኬሽኖችን በማስፋፋት እና በማመቻቸት ላይ ያተኮሩ ገንቢዎች የበለጠ ልዩ መሳሪያ ያደርገዋል። ዝገት በተለያዩ የብሎክቼይን መድረኮች ላይ የበለጠ ሁለገብ እና ተለዋዋጭ ነው፣ነገር ግን ካይሮ የምታቀርበው ትልቅ ቅልጥፍና ይጎድለዋል፣ይህም ኢቴሬምን ይመዝናል።
ስማርት ኮንትራቶችን ለመፍጠር የኢቴሬም ዋና ቋንቋ እንደመሆኑ መጠን፣ Solidity በብሎክቼይን ውስጥ ያሉ ግላዊ ግብይቶችን ለማስተናገድ የተነደፈ ነው። ካይሮ የስሌት ታማኝነት ማረጋገጫዎችን ለማረጋገጥ ቀልጣፋ ቋንቋ በመሆን የEthereumን የመጠን ፍላጎት በመፍታት Solidityን ያሟላል። ካይሮ፣ ሁለቱም ስማርት ኮንትራት እና የፕሮግራም አወጣጥ ቋንቋ መሆን፣ በሰንሰለት ላይ እና ከሰንሰለት ውጪ ለሆኑ ስራዎች ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ማለት ነው። በንፅፅር፣ Solidity ከኢቪኤም ውጭ ጥቅም ላይ ሊውል ስለማይችል ብሎኮችን በአንድ ላይ ማሰባሰብ አይችልም።
በግብይት መስፋፋት ላይ በማተኮር ካይሮ በ Solidity ላይ የተመሰረቱ ስማርት ኮንትራቶችን አፈጻጸም ያሳድጋል፣ ሁለቱን ቋንቋዎች ማሟያ ያደርጋቸዋል፣ ካይሮ ከፍተኛ መጠን ያለው የብሎክቼይን እንቅስቃሴን በቤተኛ የስሌት ታማኝነት ለመቆጣጠር የሚያስችል ወሳኝ ሽፋን ትሰጣለች።
ፓይዘን በዳታ ሳይንስ፣ በማሽን መማሪያ እና በድር ልማት ላይ ባለው ሁለገብነት እና አጠቃቀሙ ቀላልነት የሚታወቅ ቢሆንም፣ ካይሮ ኢቴሬምን በማስፋት ላይ ያተኮረ ልዩ የተረጋገጠ ቋንቋ ነው። የ Python ጀማሪ ተስማሚ ንድፍ፣ ተነባቢነት እና ተለዋዋጭነት ለአጠቃላይ ዓላማ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ያደርገዋል፣ ነገር ግን እነዚህ ጥንካሬዎች ወደ blockchain-ተኮር ፍላጎቶች አይተረጎሙም። ፓይዘን ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች የሚስማማ ቢሆንም፣ የካይሮ አፈፃፀሙ ከዌብ3 ፍላጎት ጋር የተጣጣመ በመሆኑ ለብሎክቼይን መስፋፋት እና የግብይት ቅልጥፍናን በተሻለ ሁኔታ እንዲሰራ ያደርገዋል።
C++ እና Java ከፍተኛ አፈፃፀም ያላቸው አጠቃላይ ዓላማ ያላቸው እንደ ጨዋታ እና የድርጅት ሶፍትዌር ባሉ መተግበሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፈጣን እና ውስብስብ ሎጂክ የሚፈለጉ ናቸው። ነገር ግን፣ ካይሮ፣ በተጨባጭ ተፈጥሮዋ እና በዘመናዊው የማጠናከሪያ አርክቴክቸር፣ በቅደም ተከተል አውድ ውስጥ ስራዎችን በአንድ ጊዜ ማከናወን ይችላል እና የማስፈጸሚያ ማስረጃዎችን አንድ ላይ በማሰባሰብ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ማዳረስ ይችላል ፣ ሁሉንም Ethereum በሚያረጋግጠው ተመሳሳይ ህጎች ላይ ይገድባል። . ይህ የካይሮ ደህንነትን ይሰጣታል፣ ምክንያቱም አንድ ሰው የStarknetOS ደንቦችን ሳያከብር ብሎክ ማምረት አይችልም።
ካይሮ በተለየ ሁኔታ ለኤቲሬም blockchain ተዘጋጅቷል፣በተለይ ያልተማከለ ፋይናንስ እና ከፍተኛ የግብይት ፍሰት ፍላጎቶችን ለማስተናገድ የተነደፈ ነው። ሲ ++ እና ጃቫ በባህላዊ፣ ማእከላዊ አካባቢዎች የተሻሉ ናቸው። የካይሮ ለገንቢ ተስማሚ የተረጋገጠ ቋንቋ መሆን፣ የጅምላ ግብይቶችን ከሰንሰለት ውጪ ማስተዳደር እና እነሱን በአስተማማኝ ሁኔታ ማረጋገጥ መቻሏ እንደ C++ እና Java ያሉ አጠቃላይ ዓላማ ያላቸው ቋንቋዎች የሚጎድሉበት ለብሎክቼይን ስኬቲንግ የላቀ ምርጫ ያደርገዋል።
ሌላው የC++ እና የጃቫ ገጽታ ከትልቅ የተጠቃሚ መሠረተ ልማቶች ጋር የቆዩ መሆናቸው ነው፣ እና ቋንቋው በአብዛኛው ተመሳሳይ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ካይሮ አዳዲስ ሀሳቦችን እና ቴክኖሎጂዎችን የመቀበል ችሎታ ያለው የተለየ ነገር ሆኖ የገባበት ሲሆን ይህም የበላይነቱን የበለጠ ያሳያል።
ካይሮ ለሥራው ትክክለኛው መሣሪያ ሲሆን በተለይም ኢቴሬምን ለመለካት ከፍተኛ ደረጃ ያለው ቋንቋ ነው ነገር ግን እጅግ በጣም ቀልጣፋ (የማይረጋገጡ) የማህደረ ትውስታ አስተማማኝ ፕሮግራሞችን ከፈለጉ ዝገት ወደ እርስዎ መሄድ አለበት። ይሁን እንጂ የኤቲሬም አፕሊኬሽኖች ፍላጎት እያደገ ሲሄድ ወጪዎችን የሚቀንሱ እና ፍጥነትን የሚያሻሽሉ መፍትሄዎች ያስፈልጋሉ - ካይሮን በ Web3 ሥነ-ምህዳር ውስጥ ቁልፍ ተጫዋች ያደርገዋል።
ገንቢዎች በብሎክቼይን ውስጥ ያሉትን የባህላዊ ኮድ ቋንቋዎች ውስንነት በማሸነፍ በመጠን እና በዝቅተኛ ወጪ የሚሰሩ መተግበሪያዎችን ወደ ህይወት ማምጣት ይችላሉ። እንደሌሎች ቋንቋዎች ገና የተስፋፋ ባይሆንም ካይሮ ለወደፊቱ Web3 ወሳኝ ነች። ከተማዋ ካይሮ የተወሳሰቡ ታሪኮችን ለመረዳት ድልድይ እንደሆነች ሁሉ፣ ካይሮ፣ ኮድዲንግ ቋንቋ፣ የበለጠ ተደራሽ፣ ቀልጣፋ እና ያልተማከለ የወደፊት ድልድይ ናት።
ለመቆጣጠር ጊዜ ይወስዳል? አዎ። ማድረግ ትችላለህ? እኛ እንፈልጋለን።
ነገር ግን ማድረግ የሚገባው ማንኛውም ነገር፣ እርስዎን ከአለማዊ ነገሮች የሚለይ እና ታላቅ የሚያደርጋችሁ ማንኛውም ነገር - ትጋት እና ጥረት ይጠይቃል።
ካይሮ በአንድ ቀን ውስጥ አልተገነባችም። Web3 እንዲሁ አይሆንም። ነገር ግን፣ በሰለጠነ የገንቢዎች ቡድን፣ መጪው ጊዜ ለሁሉም የተሻለ ማህበረሰብ የሚሆን ትልቅ አቅም አለው።
ለመዝለል ፍቃደኛ ከሆኑ እና ከምርጦቹ ጥሩውን ለመማር ፍቃደኛ ከሆኑ ይመዝገቡ