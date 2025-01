Ku aka ti dApps leti tshamaka nkarhi wo leha: Ha yini Cairo yi ri Ririmi ra Minongonoko ra Muhluri eka Web3 Devs

Ku tsariwe hi: James Strudwick, Mulawuri-nkulu, Xiseketelo xa Starknet

“Leswaku u twisisa misava, u fanele u twisisa Cairo.”





Ntlhaveko lowu, lowu hakanyingi ku vuriwaka leswaku wu huma eka mutsari wa le Egipta Naguib Mahfouz, wu vulavula hi xiphemu lexikulu lexi doroba ra khale ri xi endleke eku vumbeni ka ndhavuko wa misava hinkwayo, tipolitiki ni matimu.





Sweswi, ririmi ro khoda ra vito leri fanaka ri ya ri va ra nkoka ku fana na ku twisisa ikhosisteme ya Web3. Kufana na doroba hi roxe - nyangwa wo dyondza eka matimu yo rharhangana, Cairo, ririmi ro khoda, ri pfula tinyangwa tintshwa eka misava leyi hangalasiweke, yi fambisa vutumbuluxi na ku fikelela.





Kambe i yini lexi endlaka leswaku Cairo yi hlawuleka loko yi pimanisiwa ni switirho swin’wana swo endla minongonoko? Naswona ha yini vaendli va Web3 va fanele va vekisa nkarhi leswaku va yi tiva kahle?





Loko u tiyimisele ku teka goza na ku dyondza leswinene eka leswinene ngopfu, tsarisa eka Starknet's Bootcamp u dyondza hinkwaswo leswi u faneleke ku swi tiva hi Cairo .

Xana Cairo Yi Endla Yini?

Cairo yi endleriwe ku va ririmi ra minongonoko leri tiyisisiweke leri antswisiweke swinene, naswona swi endleka ntsena leswaku ti-STARK ti kahle swinene eka ku ringanisa Ethereum, na tona, hikuva ku tiyisisa vumbhoni swi teka nkarhi wutsongo ku tlula ku tirhisa nongonoko hi swingheniso leswi fanaka. Hikwalaho, Starknet yi tsariwile hi ku kongoma eCairo hi xikongomelo xo ringanisa Ethereum na ku aka switirhisiwa swa Web3.





Starknet yi ndlandlamuxa ku ringaniseriwa ka Ethereum hi ku endla leswaku netiweke yi kota ku khoma vholumo ya le henhla ya mabindzu handle ka ku hunguteka loku tolovelekeke kumbe tihakelo ta le henhla. Yi fikelela leswi hi ku posta ntsena ku hambana ka xiyimo eka Ethereum na ku hlanganisa vumbhoni byo tala bya ku cinca ka xiyimo xa Starknet swin’we ku tumbuluxa vumbhoni byin’we, leswi vulaka leswaku ntsengo wo tiyisisa wu hakeriwa eka vatirhisi vo tala. Endlelo leri ri titshege hi vumbhoni bya vutivi bya zero (ZKPs), leswi pfumelelaka Ethereum ku tiyisisa mabindzuntirhisano hi ku hlayiseka handle ko paluxa vuxokoxoko byin’wana na byin’wana—ku fana na ku amukela risiti ya nkatsakanyo.





Hi ku tirhisa vuxavisi hi vunyingi na ku avelana ntsena datha ya nkoka na Ethereum, ku tirhisiwa ka Starknet ka Cairo a swi hunguti ntsena ku durha kambe swi tlhela swi antswisa rivilo ra vuxavisi.

Tirhisa Timhaka ta Cairo

Ku tirha kahle ka Cairo na swihlawulekisi swa vuhlayiseki bya xihundla swi endla leswaku yi nga ha pfuni nchumu eka switirhisiwa swo hlayanyana swa Web3. Eka DeFi, Cairo yi endla leswaku tipulatifomo ti lawula tivholumo ta le henhla ta vuxavisi hi ntsengo wa le hansi, leswi endlaka leswaku vukorhokeri byi fikeleleka swinene. Eka ndhawu ya NFT, Cairo yi seketela ku tumbuluxiwa na ku hundziseriwa ka swilo leswi hlengeletiwaka swa xidijitali hi ku hunguta tihakelo ta vuxavisi, ku ndlandlamuxa ku fikelela makete na ku ringaniseriwa. Ku engetela kwalaho, hi Cairo muendli a nga tiyisisa hi ndlela leyinene tisisiteme tin’wana to tiyisisa leti se ti nga na vuhlayiseki bya xihundla tanihi xivumbeko lexi tolovelekeke.





Loko vuswikoti bya matimba bya Cairo byi endla leswaku yi va ya nkoka eka ku yisa emahlweni Ethereum na Web3, ku rharhangana ka yona ku humesa ndlela yo dyondza eka vatumbuluxi. Hambiswiritano, eka lava va swi tivaka kahle, Cairo yi pfula vuswikoti lebyikulu byo fambisa vumundzuku bya switirhisiwa leswi hangalasiweke.

Tanihi vutshila bya niche lebyi lavekaka swinene, Cairo yi tekeriwa enhlokweni hi vanhu lava nga na miehleketo yo fana lava avelana ku navela ku tumbuluxa switirhisiwa leswi tshamaka nkarhi wo leha leswi nga fambisaka ku amukeriwa hi vunyingi emahlweni hi ndlela leyi nga na nhlamuselo. Va tlhela va kuma vutivi bya swipfuno leswi hambaneke swa Cairo loko va pimanisiwa ni tindzimi ta minongonoko leti dumeke swinene ni ta ndhavuko.

Cairo vs. Tindzimi Tin’wana ta Minongonoko

Hi xikombiso, anakanya hi Rust.





Hi matirhelo ya yona, vuhlayiseki, na vuswikoti bya tipulatifomo to tala, Rust yi kahle eka vatumbuluxi lava lavaka ku cinca-cinca eka tipulatifomo ta blockchain na switirhisiwa swin’wana. Hambiswiritano, Cairo yi faneleka ku antswa ku tlula Rust eka Ethereum scaling na switirhisiwa swo karhi swa blockchain hikuva yi endliwile hi ku tekela enhlokweni swiyimo leswi swa matirhiselo. Rust yi pfumala vuswikoti byo karhi bya Cairo eka ku ringaniseriwa ka Ethereum na vuhlayiseki bya xihundla, ku fana na ku hlanganisiwa ka mabindzu na ti-ZKP. Ku hlanganisiwa ka Cairo na Starknet na Ethereum swi endla leswaku yi va xitirhisiwa xo hlawuleka swinene eka vaendli lava kongomisiweke eka ku ringanisa na ku antswisa switirhisiwa leswi simekiweke eka Ethereum. Rust yi cinca cinca swinene naswona yi cinca cinca eka tipulatifomo to hambana ta blockchain, kambe yi pfumala vukorhokeri lebyikulu lebyi Cairo yi byi nyikaka, lebyi ringanisaka Ethereum.

Cairo vs. Ku tiya

Tanihi ririmi ra nkoka ra Ethereum ro tumbuluxa tikontiraka to tlhariha, Solidity yi endleriwe ku khoma mabindzu ya munhu hi xiyexe endzeni ka blockchain. Cairo yi tatisa Solidity hi ku lulamisa xilaveko xa Ethereum xa ku ringaniseriwa, hi ku va ririmi leri tirhaka kahle ku tiyisisa vumbhoni bya vutshembeki bya xibalo. Cairo, tani hi Smart Contract na ririmi ra minongonoko, swivula leswaku yinga tirhisiwa eka matirhelo ya on-chain na off-chain. Loko hi pimanisa, Solidity ayi nge hlengeleti ti blocks swin’we tani hileswi yinga tirhisiwiki ehandle ka EVM.





Hi ku kongomisa eka ku ringaniseriwa ka vuxavisi, Cairo yi ndlandlamuxa matirhelo ya tikontiraka to tlhariha leti simekiweke eka Solidity, ku endla leswaku tindzimi letimbirhi ti fambisana, laha Cairo yi nyikaka leyara ya nkoka yo khoma migingiriko ya blockchain ya vholumo ya le henhla hi vutshembeki bya xibalo bya ntumbuluko.

Cairo na Python

Loko Python yi tiveka hi ku cinca-cinca ka yona na ku olova ka yona ku tirhisiwa eka sayense ya data hinkwayo, ku dyondza hi muchini, na nhluvukiso wa webu, Cairo i ririmi ro hlawuleka leri tiyisisiwaka leri kongomisiweke eka ku ringanisa Ethereum. Dizayini ya Python leyi nga na xinghana eka vasunguri, ku hlayeka, na ku cinca-cinca swi endla leswaku yi va leyinene eka switirhisiwa swa xikongomelo xo angarhela, kambe matimba lawa a ma hundzuluxeli eka swilaveko swo karhi swa blockchain. Loko Python yi lulamerile eka tiindasitiri to hambana, matirhelo ya Cairo ya lulamisiwile ku ya hi swilaveko swa Web3, leswi endlaka leswaku yi hlomisiwa ku antswa eka ku ringaniseriwa ka blockchain na ku tirha kahle ka ntirhisano.

Cairo na C++/Java

C++ na Java i tindzimi ta matirhelo ya le henhla, ta xikongomelo xo angarhela leti tirhisiwaka eka switirhisiwa swo fana na mintlangu na software ya mabindzu, laha ku lavekaka rivilo na logic yo rharhangana. Hambiswiritano, Cairo, hi ntumbuluko wa yona lowu tiyisisiwaka na vumaki bya muhlengeleti wa manguva lawa, yi nga, eka xiyimo xa sequencer, yi endla matirhelo hi nkarhi wun’we naswona yi kota ku ringanisa ku ya eka magidi hi ku hlanganisa vumbhoni bya ku dlayiwa swin’we, yi byi siveriwa hinkwabyo ku lwisana na sete yin’we ya milawu leyi Ethereum yi yi tiyisisaka . Leswi swi nyika Cairo vuhlayiseki lebyikulu, tani hi leswi munhu a nga ta ka a nga humesi block handle ka loko yi landzelela milawu ya StarknetOS.





Cairo yi tlhele yi lulamisiwile hi ndlela yo hlawuleka eka blockchain ya Ethereum, leyi endleriweke hi ku kongoma ku khoma swilaveko swa timali leti hangalasiweke na vuhumelerisi bya le henhla bya vuxavisi. Loko C++ na Java swi humelela eka tindhawu ta ndhavuko, leti nga exikarhi. Vuswikoti bya Cairo byo va ririmi leri tiyisisiwaka leri nga na xinghana na vatumbuluxi, ku lawula mabindzu ya vunyingi ehandle ka ketane, na ku ma tiyisisa hi ku hlayiseka swi endla leswaku yi va nhlawulo wa le henhla eka ku ringanisa ka blockchain, laha tindzimi ta xikongomelo xo angarhela to fana na C++ na Java ti welaka ehansi.





Xiphemu xin’wana xa C++ na Java hileswaku swi khale hi swisekelo leswikulu swa vatirhisi, naswona va lava ku hlayisa ririmi ngopfu-ngopfu ri fana. Laha hi laha Cairo yi nghenaka tani hi nchumu wo hambana na vuswikoti byo amukela miehleketo leyintshwa na thekinoloji, leswi yaka emahlweni swi kombisa ku tlakuka ka yona.

Ha Yini Cairo Yi Ri Ya Nkoka Eka Vaendli Va Web3

Cairo i ririmi ra xiyimo xa le henhla loko ri ri xitirhisiwa lexi faneleke xa ntirho, ngopfu-ngopfu loko u lava ku ringanisa Ethereum, kambe loko u lava minongonoko leyi hlayisekeke ya memori leyi tirhaka kahle swinene (leyi nga tiyisisiwiki) kutani Rust yi fanele yi va go-to ya wena. Hambiswiritano, loko xilaveko xa switirhisiwa swa Ethereum xi kula, xilaveko xa swintshuxo leswi hungutaka ku durha ni ku antswisa rivilo xi kula—leswi endlaka leswaku Cairo yi va mutlangi wa nkoka eka ikhosisteme ya Web3.

Vatumbuluxi va nga hlula swipimelo swa tindzimi ta ndhavuko to khoda eka blockchain na ku tisa switirhisiwa evuton’wini leswi tirhaka hi xikalo na hi ntsengo wa le hansi. Hambi leswi swi nga ha endlekaka swi nga si hangalaka ku fana na tindzimi tin’wana Cairo i ya nkoka eka vumundzuku bya Web3. Tanihi leswi Cairo, doroba, ri nga buloho ro twisisa matimu lama rharhanganeke, Cairo, ririmi ro khoda, i buloho leri yaka eka vumundzuku lebyi fikelelaka swinene, lebyi tirhaka kahle ni lebyi hangalasiweke.





Xana swi teka nkarhi ku va ni vutshila? Ina. Xana u nga swi kota? Hi lava leswaku u endla tano.





Kambe xin’wana na xin’wana lexi faneleke ku endliwa, xin’wana na xin’wana lexi nga ta ku hambanyisa na leswi tolovelekeke no ku endla u va lonkulu - swi lava ku tinyiketela na matshalatshala.

Cairo a yi akiwanga hi siku rin’we. Web3 a yi nge vi na yona. Hambiswiritano, hi ntlawa wa vatumbuluxi lava nga ni vutshila, vumundzuku byi ni vuswikoti lebyikulu bya rixaka ro antswa eka un’wana ni un’wana.





Loko u tiyimisele ku teka goza na ku dyondza leswinene eka leswinene ngopfu, tsarisa eka Starknet's Bootcamp u dyondza hinkwaswo leswi u faneleke ku swi tiva hi Cairo .