Iň soňky dApps gurmak: Näme üçin Kair Web3 enjamlary üçin ýeňiji programma dili

"Dünýä düşünmek üçin Kaire düşünmeli".





Müsürli ýazyjy Naguib Mahfouza köplenç degişli bolan bu duýgy, gadymy şäheriň dünýä medeniýetini, syýasatyny we taryhyny kemala getirmekde möhüm rol oýnaýandygyny görkezýär.





Indi, şol bir atyň kodlaşdyryş dili, Web3 ekosistemasyna düşünmek üçin zerur bolup başlaýar. Şäheriň özi ýaly - çylşyrymly taryhy öwreniş derwezesi, kodlaşdyrma dili bolan Kair merkezleşdirilmedik dünýäde täze gapylary açýar we täzeliklere we elýeterlilige itergi berýär.





Emma Kairiň beýleki programmirleme gurallary bilen deňeşdirilende näme üýtgeşik edýär? Web3 döredijiler näme üçin ony özleşdirmek üçin wagt sarp etmeli?





Suwa düşüp, iň gowusyndan iň gowusyny öwrenmek isleseňiz, ýazylyň Starknet-iň “Bootcamp” we Kair hakda bilmeli zatlaryňyzy öwreniň .

Kair näme edýär?

Kair ýokary derejede optimallaşdyrylan subut edilýän programmirleme dili hökmünde döredildi we STARK-laryň Ethereumy hem ulaltmak üçin ajaýyp bolmagy mümkin, sebäbi subutnamany barlamak programmany şol bir giriş bilen ýerine ýetirmekden az wagt alýar. Şeýlelik bilen, Starknet Ethereumy ulaltmak we Web3 programmalaryny döretmek maksady bilen Kairde doly ýazylýar.





“Starknet”, adaty haýallama ýa-da ýokary töleg almazdan, has köp amal amallaryny tora geçirmäge mümkinçilik bermek arkaly “Ethereum” -yň göwrümliligini ýokarlandyrýar. Muňa diňe Ethereum-a döwlet tapawudyny goýmak we köp sanly Starknet döwlet geçiş subutnamalaryny jemlemek arkaly bir subutnama döretmek üçin ýetilýär, bu subutnamanyň bahasy köp ulanyjyda amortizasiýa edilýär. Bu amal, “Ethereum” -a gysgaça resminamany almaga meňzeş her bir jikme-jigi paş etmezden amallary ygtybarly barlamaga mümkinçilik berýän nol bilimli subutnamalara (ZKP) esaslanýar.





Geleşikleri köpçülikleýin gaýtadan işlemek we diňe Ethereum bilen möhüm maglumatlary paýlaşmak arkaly Starknetiň Kairiň ulanylmagy diňe bir çykdajylary azaltmak bilen çäklenmän, amallaryň tizligini hem ýokarlandyrýar.

Kair üçin wakalary ulanyň

Kairiň netijeliligi we gizlinlik aýratynlyklary ony birnäçe Web3 programmalary üçin zerur edýär. DeFi-de, Kair platformalara ýokary amal mukdaryny arzan bahadan dolandyrmaga we hyzmatlary has elýeterli etmäge mümkinçilik berýär. NFT giňişliginde, Kair bazara elýeterliligi we göwrümliligini ýokarlandyryp, amal tölegleri arzanladylan sanly kollektiwleri döretmegi we geçirmegi goldaýar. Mundan başga-da, Kair bilen bir dörediji umumy aýratynlyk hökmünde eýýäm gizlinligi bolan beýleki subutnama ulgamlaryny netijeli barlap biler.





Kairiň güýçli mümkinçilikleri Ethereum we Web3-i öňe sürmek üçin zerur bolsa-da, çylşyrymlylygy döredijiler üçin öwreniş egrisini hödürleýär. Şeýle-de bolsa, ony özleşdirenler üçin Kair merkezleşdirilmedik programmalaryň geljegini herekete getirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri açýar.

Iň köp gözlenýän ussatlyk hökmünde Kair köpçülikleýin kabul edilmegi manyly öňe sürüp biljek uzak möhletli programmalary döretmek islegini paýlaşýan pikirdeş adamlar tarapyndan baha berilýär. Şeýle hem has meşhur we adaty programmirleme dilleri bilen deňeşdirilende Kairiň aýratyn artykmaçlyklary barada düşünje alýarlar.

Kair we beýleki programma dilleri

Mysal üçin, Rüsti alalyň.





Öndürijiligi, howpsuzlygy we köp platformaly mümkinçilikleri bilen, Rust blockchain platformalarynda we beýleki programmalarda çeýeligi isleýän döredijiler üçin amatlydyr. Şeýle-de bolsa, Kair, “Ethereum” ulaltmak we “blockchain” programmalary üçin “Rust” -dan has laýykdyr, sebäbi bu ulanylyş ýagdaýlaryny göz öňünde tutup döredildi. Rüst, geleşik bukjasy we ZKP-ler ýaly Ethereumyň ulalmagy we gizlinligi üçin Kairiň aýratyn mümkinçiliklerine eýe däl. Kairiň “Starknet” we “Ethereum” bilen birleşmegi, “Ethereum” esasly programmalary ulaltmaga we optimizirlemäge gönükdirilen döredijiler üçin has ýöriteleşdirilen gural bolýar. Dürli blokirleme platformalarynda pos köpugurly we çeýe, ýöne Kairiň Ethereumy terezisi bilen üpjün edýän ägirt uly netijeliligi ýok.

Kair we berklik

Akylly şertnamalary döretmek üçin “Ethereum” -yň esasy dili hökmünde “Solidity” blokirlemäniň içinde aýratyn amallary dolandyrmak üçin döredildi. Kair, “Ethereum” -yň ulalmak zerurlygyny çözmek, hasaplaýyş bitewiliginiň subutnamalaryny barlamak üçin täsirli dil bolmak bilen “Solidity” -ni doldurýar. Kair, “Akylly şertnama” we programmirleme dili bolmak bilen, zynjyrly we zynjyrly amallar üçin ulanylyp bilinjekdigini aňladýar. Deňeşdirilende, Solidity bloklary jemläp bilmeýär, sebäbi EVM-den daşarda ulanyp bolmaýar.





Geleşikleriň göwrümliligine ünsi jemläp, Kair iki diliň üstüni ýetirip, Solidity esasly akylly şertnamalaryň ýerine ýetirilişini ýokarlandyrýar we Kair ýerli hasaplaýyş bitewiligi bilen ýokary göwrümli blokirleme işjeňligini dolandyrmak üçin möhüm gatlak üpjün edýär.

Kair vs. Python

Python köpugurlylygy we maglumat ylymlary, maşyn öwrenmek we web ösüşi boýunça ulanylyşy aňsatlygy bilen tanalsa-da, Kair Ethereum-y giňeltmäge gönükdirilen ýöriteleşdirilen subut edilýän dil. “Python” -yň başlangyç üçin amatly dizaýny, okalmagy we çeýeligi ony umumy maksatly programmalar üçin ideallaşdyrýar, ýöne bu güýçli taraplar blokirleme aýratyn zerurlyklaryna terjime edilmeýär. Python dürli pudaklara laýyk bolsa-da, Kairiň öndürijiligi Web3-iň talaplaryna laýyk gelýär we blokirleme ulalmagy we amallaryň netijeliligi üçin has gowy enjamlaşdyrylýar.

Kair vs. C ++ / Java

C ++ we Java tizlik we çylşyrymly logika zerur bolan oýun we kärhana programma üpjünçiligi ýaly programmalarda ulanylýan ýokary öndürijilikli, umumy maksatly dillerdir. Şeýle-de bolsa, Kair, subut ediji tebigaty we häzirki zaman düzüjiler arhitekturasy bilen yzygiderli kontekstde amallary ýerine ýetirip biler we ýerine ýetiriş subutnamalaryny jemläp müňlerçe adama ýetip biler, hemmesini Ethereumyň tassyklaýan birmeňzeş düzgünlerine garşy çäklendirip biler. . Bu, Kaire uly howpsuzlyk berýär, sebäbi kimdir biri StarknetOS düzgünlerini berjaý etmezden blok öndürip bilmez.





Şeýle hem, Kair merkezleşdirilmedik maliýe we ýokary geleşikleriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilen Ethereum blockchain üçin özboluşly taýýarlanyldy. C ++ we Java adaty, merkezleşdirilen şertlerde ajaýyp. Kairiň işläp düzüjiler üçin amatly subutnamaly dil bolmak, köp sanly amallary zynjyrdan dolandyrmak we olary ygtybarly barlamak ukyby, C ++ we Java ýaly umumy maksatly dilleriň ýetmezçiligi bolan blokcheyn masştablary üçin iň gowy saýlama bolýar.





C ++ we Java-yň beýleki tarapy, uly ulanyjy bazalary bilen gadymy we dili esasan şol bir görnüşde saklamak isleýär. Bu ýerde, Kairiň täze pikirleri we tehnologiýalary kabul etmek ukyby bilen üýtgeşikligini görkezip, artykmaçlygyny görkezýän başga bir zat hökmünde girýär.

Web3 döredijiler üçin näme üçin Kair möhüm

Kair, iş üçin dogry gural bolanda, esasanam “Ethereum” -y giňeltmek isleýän bolsaňyz, iň ýokary derejeli dildir, ýöne aşa täsirli (barlap bolmaýan) ýadyň howpsuz programmalaryny isleýän bolsaňyz, Rüst size gitmeli. Şeýle-de bolsa, “Ethereum” programmalaryna isleg artdygyça, çykdajylary azaldýan we tizligi ýokarlandyrýan çözgütlere zerurlyk artýar - Kair Web3 ekosistemasynda esasy rol oýnaýar.

Işläp düzüjiler blokirleme adaty kodlaşdyryş dilleriniň çäklendirmelerini ýeňip geçip bilerler we göwrümli we arzan bahadan işleýän programmalary durmuşa geçirip bilerler. Beýleki diller ýaly giňden ýaýramasa-da, Kair Web3-iň geljegi üçin möhümdir. Kairiň, çylşyrymly taryhlara düşünmek üçin köpri bolşy ýaly, kodlaşdyrma dili bolan Kair hem has elýeterli, täsirli we merkezleşdirilmedik geljege köpri bolup durýar.





Öwrenmek üçin wagt gerekmi? Hawa. Muny edip bilersiňizmi? Biz isleýäris.





Doöne etmeli her bir zat, sizi gündelikden tapawutlandyrjak we sizi beýik etjek islendik zat - yhlas we zähmet talap edýär.

Kair bir günde gurulmady. Web3 hem bolmaz. Şeýle-de bolsa, ökde hünärmenler topary bilen geljegiň hemmeler üçin has gowy jemgyýet üçin ägirt uly mümkinçilikleri bar.





