Tworzenie trwałych aplikacji zdecentralizowanych: dlaczego Cairo jest zwycięskim językiem programowania dla programistów Web3

Autor: James Strudwick, Dyrektor wykonawczy, Fundacja Starknet

„Aby zrozumieć świat, musisz zrozumieć Kair.”





To przekonanie, często przypisywane egipskiemu pisarzowi Nadżibowi Mahfuzowi, odzwierciedla znaczącą rolę, jaką starożytne miasto odegrało w kształtowaniu światowej kultury, polityki i historii.





Teraz język kodowania o tej samej nazwie staje się równie istotny dla zrozumienia ekosystemu Web3. Podobnie jak samo miasto - brama edukacyjna do złożonych historii, Kair, język kodowania, otwiera nowe drzwi w zdecentralizowanym świecie, napędzając innowację i dostępność.





Ale co wyróżnia Cairo na tle innych narzędzi programistycznych? I dlaczego programiści Web3 powinni poświęcić czas na jego opanowanie?







Co robi Kair?

Cairo jest zaprojektowany jako wysoce zoptymalizowany, sprawdzalny język programowania, a tak się składa, że STARKs są również świetne do skalowania Ethereum, ponieważ weryfikacja dowodu zajmuje mniej czasu niż wykonanie programu z tymi samymi danymi wejściowymi. Stąd Starknet jest dosłownie napisany w Cairo z zamiarem skalowania Ethereum i budowania aplikacji Web3.





Starknet zwiększa skalowalność Ethereum, umożliwiając sieci obsługę większej liczby transakcji bez typowego spowolnienia lub wysokich opłat. Osiąga to poprzez publikowanie tylko różnic stanu w Ethereum i agregowanie wielu dowodów przejścia stanu Starknet w celu utworzenia jednego dowodu, co oznacza, że koszt dowodzenia jest amortyzowany dla wielu użytkowników. Ten proces opiera się na dowodach zerowej wiedzy (ZKP), umożliwiając Ethereum bezpieczne weryfikowanie transakcji bez ujawniania każdego szczegółu — podobnie jak otrzymywanie podsumowującego pokwitowania.





Dzięki przetwarzaniu transakcji masowo i udostępnianiu Ethereum wyłącznie niezbędnych danych, Starknet, wykorzystując Cairo, nie tylko obniża koszty, ale także zwiększa szybkość transakcji.

Przykłady zastosowań dla Kairu

Wydajność i funkcje prywatności Cairo sprawiają, że jest on niezbędny dla wielu aplikacji Web3. W DeFi Cairo umożliwia platformom zarządzanie dużymi wolumenami transakcji przy niższych kosztach, dzięki czemu usługi są bardziej dostępne. W przestrzeni NFT Cairo obsługuje tworzenie i transfer cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich przy obniżonych opłatach transakcyjnych, zwiększając dostępność rynku i skalowalność. Ponadto dzięki Cairo deweloper może skutecznie weryfikować inne systemy dowodzenia, które już mają prywatność jako wspólną cechę.





Podczas gdy potężne możliwości Cairo czynią go niezbędnym do rozwoju Ethereum i Web3, jego złożoność stanowi krzywą uczenia się dla deweloperów. Jednak dla tych, którzy ją opanują, Cairo otwiera ogromny potencjał, aby napędzać przyszłość zdecentralizowanych aplikacji.

Jako wysoce pożądana niszowa umiejętność, Cairo jest cenione przez podobnie myślących ludzi, którzy dzielą pragnienie tworzenia długotrwałych aplikacji, które mogą w znaczący sposób napędzać masową adopcję. Uzyskują również wgląd w wyraźne zalety Cairo w porównaniu z bardziej popularnymi i tradycyjnymi językami programowania.

Kair kontra inne języki programowania

Weźmy na przykład Rusta.





Dzięki swojej wydajności, bezpieczeństwu i możliwościom multiplatformowym Rust jest idealny dla deweloperów, którzy chcą elastyczności na platformach blockchain i innych aplikacjach. Jednak Cairo jest lepiej przystosowany niż Rust do skalowania Ethereum i określonych aplikacji blockchain, ponieważ został zaprojektowany z myślą o tych przypadkach użycia. Rust nie ma określonych możliwości Cairo w zakresie skalowalności i prywatności Ethereum, takich jak pakietowanie transakcji i ZKP. Integracja Cairo ze Starknet i Ethereum sprawia, że jest to bardziej wyspecjalizowane narzędzie dla deweloperów skupionych na skalowaniu i optymalizacji aplikacji opartych na Ethereum. Rust jest bardziej wszechstronny i elastyczny na różnych platformach blockchain, ale brakuje mu ogromnej wydajności, jaką zapewnia Cairo, która skaluje Ethereum.

Kair kontra Solidity

Jako główny język Ethereum do tworzenia inteligentnych kontraktów, Solidity jest zaprojektowany do obsługi pojedynczych transakcji w blockchain. Cairo uzupełnia Solidity, odpowiadając na potrzebę skalowalności Ethereum, będąc wydajnym językiem do weryfikacji dowodów integralności obliczeniowej. Cairo, będąc zarówno inteligentnym kontraktem, jak i językiem programowania, oznacza, że może być używany do operacji w łańcuchu i poza łańcuchem. Dla porównania, Solidity nie może agregować bloków, ponieważ nie może być używany poza EVM.





Koncentrując się na skalowalności transakcji, Cairo zwiększa wydajność inteligentnych kontraktów opartych na Solidity, dzięki czemu oba języki się uzupełniają, a Cairo zapewnia kluczową warstwę do obsługi dużej liczby działań w ramach łańcucha bloków z natywną integralnością obliczeniową.

Kair kontra Python

Podczas gdy Python jest znany ze swojej wszechstronności i łatwości użytkowania w nauce o danych, uczeniu maszynowym i tworzeniu stron internetowych, Cairo jest wyspecjalizowanym, sprawdzalnym językiem skupionym na skalowaniu Ethereum. Przyjazny dla początkujących projekt, czytelność i elastyczność Pythona sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań ogólnego przeznaczenia, ale te mocne strony nie przekładają się na potrzeby specyficzne dla blockchain. Podczas gdy Python jest odpowiedni dla różnych branż, wydajność Cairo jest dostosowana do wymagań Web3, dzięki czemu jest lepiej przygotowany do skalowalności blockchain i wydajności transakcji.

Kair kontra C++/Java

C++ i Java to wydajne, uniwersalne języki używane w aplikacjach takich jak gry i oprogramowanie korporacyjne, gdzie wymagana jest szybkość i złożona logika. Jednak Cairo, dzięki swojej udowodnionej naturze i nowoczesnej architekturze kompilatora, może, w kontekście sekwencera, wykonywać operacje jednocześnie i jest w stanie skalować się do tysięcy, agregując dowody wykonania, ograniczając je wszystkie do tego samego zestawu reguł, które weryfikuje Ethereum. Daje to Cairo duże bezpieczeństwo, ponieważ ktoś nie może wygenerować bloku bez przestrzegania reguł StarknetOS.





Cairo jest również wyjątkowo dostosowane do blockchaina Ethereum, specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom zdecentralizowanych finansów i wysokiej przepustowości transakcji. Podczas gdy C++ i Java przodują w tradycyjnych, scentralizowanych środowiskach. Zdolność Cairo do bycia przyjaznym dla programistów, sprawdzalnym językiem, zarządzania transakcjami zbiorczymi poza łańcuchem i bezpiecznego ich weryfikowania sprawia, że jest to doskonały wybór do skalowania blockchaina, w którym języki ogólnego przeznaczenia, takie jak C++ i Java, zawodzą.





Innym aspektem C++ i Javy jest to, że są przestarzałe, mają duże bazy użytkowników i chcą zachować język w większości taki sam. To właśnie tutaj Cairo wkracza jako coś innego, z możliwością przyjmowania nowych pomysłów i technologii, co dodatkowo pokazuje jego wyższość.

Dlaczego Kair jest ważny dla programistów Web3

Cairo to język najwyższej klasy, gdy jest odpowiednim narzędziem do pracy, szczególnie jeśli chcesz skalować Ethereum, ale jeśli chcesz super wydajnych (nieweryfikowalnych) bezpiecznych programów pamięci, to Rust powinien być twoim wyborem. Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na aplikacje Ethereum rośnie również zapotrzebowanie na rozwiązania, które obniżają koszty i zwiększają szybkość — co czyni Cairo kluczowym graczem w ekosystemie Web3.

Programiści mogą pokonać ograniczenia tradycyjnych języków kodowania w blockchain i wprowadzić w życie aplikacje działające na dużą skalę i przy niższych kosztach. Choć może jeszcze nie jest tak rozpowszechniony jak inne języki, Kair ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Web3. Podobnie jak Kair, miasto, jest pomostem do zrozumienia złożonych historii, Kair, język kodowania, jest pomostem do bardziej dostępnej, wydajnej i zdecentralizowanej przyszłości.





Czy opanowanie tego zajmuje czas? Tak. Czy możesz to zrobić? Chcemy, żebyś to zrobił.





Ale wszystko, co warte jest zrobienia, wszystko, co wyróżni cię spośród szarej codzienności i uczyni cię wspaniałym, wymaga poświęcenia i wysiłku.

Kair nie powstał w jeden dzień. Web3 też nie powstanie. Jednak z wykwalifikowanym zespołem programistów przyszłość ma ogromny potencjał na lepsze społeczeństwo dla wszystkich.





