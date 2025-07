INE Security, 향상된 eMAPT 인증을 출시

Cary, North Carolina, July 10th, 2025/CyberNewsWire/-- 1 보안 사이버 보안 교육 및 사이버 보안 인증의 선도적 인 제공자 인 , 오늘 상당히 향상된 인증을 출시했습니다. eMAPT (Mobile Application Penetration Testing) 인증 업데이트된 인증은 모바일 애플리케이션 보안 테스트에 대한 업계에서 가장 포괄적이고 실용적인 접근 방식을 제공합니다.

CSO Magazine는 최근 2025 년 OffSec, 펜 테스트 및 윤리적 해킹 인증서의 상위 16 명 중 eMAPT를 인정했습니다. , eMAPT 인증서는 "실습 교육과 최신 커리큘럼을 제공하여 공격적인 보안 전문가가 전문적 또는 광범위한 기술 인증을 선택할 수 있도록 장비합니다."The publication specifically highlighted eMAPT as the only certification to focus on mobile application penetration testing among all cybersecurity certifications reviewed.

" 향상된 eMAPT 인증은 오늘날의 모바일 보안 환경에서 펜테스터 전문가가 필요로하는 것을 정확히 제공합니다."라고 INE Security의 CEO 인 Dara Warn는 말합니다. "인증 교육은 정교한 분석 기술, 런타임 보호 오버패스 및 개발 팀과의 효과적인 커뮤니케이션에 중점을 둡니다. 실용적인 기술을 가르치기 고급 모바일 보안 작업이 요구하는 기술적 엄격함을 유지하면서."

모바일 보안 기술 격차가 조직을 위협합니다.

모바일 애플리케이션은 금융 거래, 의료 데이터 및 중요한 비즈니스 운영을 처리하여 폭발적으로 확장된 공격 표면을 만듭니다.Organizations need security professionals who can think like attackers while understanding the business context of their findings. 향상된 eMAPT 인증은 기술적 전문 지식과 명확한 커뮤니케이션을 제공하는 전문가를 생산하며, 개발 팀에 SSL 피닝 오핑을 설명하거나 관리자에게 OWASP MASVS 준수를 문서로 설명합니다.

향상된 eMAPT 인증은 개념적 이해와 실용적인 응용을 모두 검증하는 혁신적인 이중 시험 접근법을 갖추고 있습니다.이 포괄적 인 평가는 인증 된 전문가들이 전문 환경에서 모바일 응용 프로그램을 효과적으로 보호 할 수있는 이론적 지식과 실용적인 능력을 갖추고 있습니다.

향상된 인증은 제공합니다:

포괄적 인 iOS 및 Android 커버: 교육은 이제 같은 깊이와 초점을 가진 두 주요 모바일 플랫폼을 다룹니다.

실습, 실험실 기반 교육 : 후보자는 실제 모바일 응용 프로그램 테스트 시나리오를 통해 실습 경험을 얻습니다.

Professional-Level Validation: 인증은 전문 모바일 응용 프로그램 침투 테스트 역할에 필요한 지식과 기술을 검증합니다.

고급 기술 기술 : 커리큘럼에는 모바일 응용 프로그램 fuzzing, reverse engineering 및 malware 분석이 포함됩니다.

산업 프레임 워크 통합: OWASP MASVS, MTTG 및 PTES 방법론에 대한 평가지도

비즈니스 준비 커뮤니케이션: 교육은 취약성 문서화 및 이해 관계자 보고를 강조합니다.

7 가지 중요한 도메인은 실제 보안 문제를 목표로합니다.

향상된 eMAPT 인증은 실제 침투 테스트 작업 흐름을 반영하는 7 개의 필수 지식 도메인을 다룹니다.

모바일 애플리케이션 보안 기초 (10%) - 핵심 원칙 및 건축 보안 개념 Threat Modeling and Attacker Mindset (10%) - 구조화된 평가 방법론 및 위협 분석 인식 및 정적 분석 (20%) - 고급 바이너리 분석 및 코드 검사 기술 동적 테스트 및 런타임 조작 (20%) - 라이브 애플리케이션 테스트 및 보안 우회 방법 API 및 백엔드 보안 테스트 (15%) - 인증, 권한 및 API 취약성 평가 Reverse Engineering & Code Deobfuscation (10%) - 바이너리 분석 및 사용자 정의 도구 개발 모바일 웨어 분석 (10%) - APT 캠페인 및 피싱 기술 분석 보고 및 커뮤니케이션 (5%) - 문서화 및 이해 관계자 참여

타겟 관객은 여러 보안 분야를 다룹니다.Target audience spans multiple security disciplines.

향상된 eMAPT 인증은 여러 전문 분야의 중간 수준의 사이버 보안 전문가를 대상으로합니다.Pentester 전문가는 서비스 제공을 확장하기 위해 모바일 특정 전문 지식을 습득합니다.모바일 애플리케이션 보안 분석가들은 공격 패턴을 인식하고 사건 응답을 향상시키는 법을 배웁니다.안전한 애플리케이션을 구축하는 개발자는 개발 중 결함을 식별하기 위해 공격자 관점을 습득합니다.Red team operators master mobile attack vectors for comprehensive adversary simulation.Cyber security consultants develop hands-on skills for client guidance.Malware analysts acquire mobile-specific reverse engineering capabilities.

"eMAPT는 모바일 애플리케이션 침투 테스트 인증을위한 황금 표준을 설정합니다."Warn는 말했다. "다른 모바일 웹 애플리케이션 인증이 일부 측면을 다루는 반면, eMAPT는 모바일 애플리케이션 침투 테스트의 특정 요구 사항을 비교할 수없는 깊이와 실용적인 초점으로 해결합니다.

Launch Promotion과 함께 즉시 이용 가능

향상된 eMAPT 인증은 즉시 사용할 수 있습니다. https://checkout.ine.com · The 적합한 학습 경로 포괄적 인 교육 자료, 실습 실험실 환경 및 업계 선도적 인 모바일 보안 테스트 도구에 대한 액세스가 포함되어 있습니다. 그것은 프리미엄 구독으로 사용할 수 있습니다. 2025 년 8 월 6 일, INE 보안은 향상된 eMAPT 인증의 초기 채택자를위한 특별한 출시 가격을 제공합니다.

INE 보안에 관하여:

1 보안 그것은 The 우승 강력한 실습 실험실 플랫폼, 최첨단 기술, 글로벌 비디오 배포 네트워크 및 세계 수준의 강사를 활용함으로써 INE는 비즈니스에서 사이버 보안 교육을 위해 전 세계 Fortune 500 기업을위한 최고의 교육 선택이며 경력을 발전시키고자하는 IT 전문가를위한 최고의 교육 선택입니다.

이 이야기는 HackerNoon의 비즈니스 블로그 프로그램에 의해 Cyberweswire에 의해 언론 발표로 발표되었습니다.

