Why They'll Never Get You - និងហេតុអ្វីដែលវាមិនត្រឹមត្រូវ

សៀវភៅនេះត្រូវបានគេស្គាល់ដោយ ... មិនមែនទេ។ ដូច្នេះអ្នកបានអានកំណត់ដំបូងនៃUnf*ck ការគិតរបស់អ្នក?ដំណឹងទាញយកនៅទីនេះ:

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុងកាបូបកាបូបកាបូបកាបូបកាបូបកាបូបកាបូប

មិនមែនទេ។ ខ្ញុំគ្រាន់តែមិនមែនមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេ។

ខ្ញុំបាននិយាយជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ—អំពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំអំពីការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណចំពោះការអរគុណ។

អ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមការចែកចាយការគិតថ្លៃដែលគិតថ្លៃនិងគិតថ្លៃដែលគិតថ្លៃ។

ដូច្នេះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបានសរសេរសៀវភៅមួយ។

"ការអប់រំរបស់អ្នកមិនគួរតែត្រូវបានគេស្គាល់ដោយអ្នកដែលនៅលើផ្ទៃ។"

ដូច្នេះដោយមិនគិតថា:

វាធ្វើការសម្រាប់អាភាសរបស់អ្នកផងដែរ។”

វាមិនមានគោលបំណងទេ។ វាមិនមានគោលបំណងទេប៉ុន្តែវាមានអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដើម្បីកាត់បន្ថយខ្ញុំ។ ដោយសារតែទីតាំងមួយនៅទីនោះគឺជាមូលហេតុពិតដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនៅពេលចុងក្រោយខ្ញុំមានការបាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ - មិនគ្រាន់តែពីអ្នកផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែពីខ្ញុំ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានគិតថាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍គឺជាផ្នែកមួយនៃអារម្មណ៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើពិភពលោក។

និងនៅក្នុងវិធីជាច្រើនវាជា។

នៅពេលដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមដើម្បីមានអស្ចារ្យ, នៅពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើការងារ, នៅពេលដែលអ្នកបានរកឃើញអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីបង្ហាញដោយគ្មានម៉ាស៊ីន ... ហើយអ្នកទាំងអស់មិនទទួលបានវា?អ្នកវាត្រូវបានកាត់បន្ថយច្រើនជាងការគិតថ្លៃដែលអាចធ្វើបាន។

ប៉ុន្តែវាគឺមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជោគជ័យនៅចុងក្រោយ។

ដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាការអនុម័ត។ និងមិនមែនអ្នក.

ខ្ញុំតែមានdiluted.

ហើយអ្នកដែលបានធ្វើដូច្នេះគឺខ្ញុំ។

ខ្ញុំបានប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ

ស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាកស្លាក

មិនមែនជាខ្ញុំមិនមែនទេប៉ុន្តែប៉ុន្តែប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមដើម្បីរក្សាទុករូបភាព។មនុស្ស.

តើមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ? តើមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ? តើមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ? តើមានអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ?

វាគឺជាផ្នែកមួយនៃអាភាស។

វាគឺជាការល្អឥតខ្ចោះដើម្បីចង់ត្រូវបានគេស្គាល់។

ប៉ុន្តែពេលវេលាវាគឺជាវិធីសាស្រ្តសង្គមដែលអាចជឿទុកចិត្តថា:«សូមគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថាគិតថា»។

ដូច្នេះយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្ម:

យើងបានបាត់បង់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួល។ ហើយបន្ទាប់មកយើងបាត់បង់ពិភពលោកសម្រាប់ការមិនស្គាល់ការពិត។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានការជឿទុកចិត្តជាមួយនឹងការនេះ។

ដូច្នេះប្រសិនបើគួរតែចាប់ផ្តើមគួរតែចាប់ផ្តើមគួរតែចាប់ផ្តើមគួរតែចាប់ផ្តើមគួរតែចាប់ផ្តើម។

ដូច្នេះវាគឺជាអ្វីដែលអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអាអ

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាការល្អប្រសើរជាងយើងគិត។ មិនមែនជាខុសគ្នានឹងទេ។ មិនមែនជាការសាកល្បងទេ។ មិនមែនជាការសាកល្បងទេ។ មិនមែនជាការសាកល្បងទេ។

នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងរក្សាទុកនៅពេលឥឡូវនេះ:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.