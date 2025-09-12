Rain იწყებს Alpha ვერსია მათი სრულიად დეტალებული, და ავტომატური ვარიანტები პროტოკოლს

Панама, 11 სექტემბერი 2025 - Rain’s პლატფორმა საშუალებას გაძლევთ მომხმარებელს შექმნათ და მონაწილეობა შედეგად დაფუძნებული ბაზარზე ნებისმიერი ზომის, გლობალური მოვლენები და niche სინამატორები. Rain იყენებს AI-based oracle- ისთვის საზოგადოებრივი მოვლენების შედეგებისთვის და ინტეგრირებული კონცენტრაციის მექანიზმი, რათა უზრუნველყოს, რომ შედეგების კონცენტრაცია არის სწორი, საიმედო და შეუზღუდავი. წყალი წყალი ამჟამად, პროგნოზი ბაზარზე, როგორც ჩრდილოეთ ან semi-centralized, სავარაუდოდ შეუზღუდავი მოცულობა და მძიმე დიზაინი. ისინი ჩვეულებრივ შეუზღუდავი მხოლოდ ძირითადი გლობალური მოვლენები, როგორიცაა ვარიანტები ან ძირითადი სპორტული მოვლენები, ხოლო შეუზღუდავი მცირე ფართობი სცენარეთა მნიშვნელოვანია ფართო კლიენტებს. ეს შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა დატოვებს პოტენციური მოთამაშეები არ აქვს დაკავშირებული პროგნოზი პოლები, რომ შეუწყოს. Rain's Protocol უზრუნველყოფს საერთო განკუთვნილია შედეგები ბაზარზე შექმნა კერძო ვარიანტი ბაზარზე სხვადასხვა ზომის და თემების. იგი საშუალებას საშუალებას იძლევა მომხმარებელს შექმნათ ორივე საზოგადოებრივი და პირადი ბაზარზე, თითქმის ნებისმიერი თემა, ნებისმიერი ენაზე. იგი გამოიყენებს ავტომატური ბაზარზე მოწყობილობა (AMM) სისტემა დინამიკურად განკუთვნილია ფასების გაზიანება საფუძველზე ფინანსების გაზიანება. რათა უზრუნველყოს, რომ ოფიციალური ბაზარების პირველი შედეგების კონფიგურაცია სიზუსტია და საიმედოა, Rain იყენებს Delphi- ს, Consensus-driven AI oracle- ს, რომელიც შექმნილია Delphi იყენებს მრავალფეროვანი დამოუკიდებელი "პროგორი" მექანიზატებს და საბოლოო "პროგორი" დირექტორი, რათა წარმოადგინოთ საიმედო მონაცემები, რომ სმარტ კონტაქტები შეუძლიათ მუშაობა. 15 წუთიანი კონტაქტის ფანჯარა საშუალებას გაძლევთ მოთხოვნებს, რათა უზრუნველყოს სწრაფი, სიზუსტით და შეუზღუდავი შედეგებს, არასამთავრობო საჭიროება ცენტრირებული მექანიზატორებს. Olympus ა Olympus ა აშენებული Arbitrum, და გეგმები გააუმჯობესოს მეტი ქსელები, Rain's token უკვე გამოქვეყნდა და და მას შემდეგ, რაც წარმატებული დასაწყისში მთავარი $ RAIN token, რომელიც გამოჩნდა, რომ ჩართულია დამატებითი წამყვანი გაყიდვების, მხარს უჭერს DAO governance და გადარჩენა, უფრო ფართო კომფორტული გეგმა გამოჩნდა. მექსიკური Gems სავაჭრო BINGX Go მთავარი Launchpad მექსიკური Gems სავაჭრო BINGX Go მთავარი Launchpad ბაზარზე მონაწილეობა არ მოითხოვს $ RAIN, რადგან პროგნოზი პოლები იყენებენ USDT, მაგრამ ტოკონი განკუთვნილია ეფექტურად გაუმჯობესოს ekosystem- ის გრძელვადიანი მგრძნობიარე. Rain's tokenomics შეიცავს deflationary buy-and-burn მოდელი, გათავისუფლების 2.5 წუთი პოლების სავაჭრო მოცულობა, ერთად ინფექციური გამოცემა, რომელიც მხარს უჭერს ზრდის და მოგესალმებით საწარმოებს, მიზნით შეესაბამება საავტომობილო და შენარჩუნება ეკონომიკის შეესაბამება. რა თქმა უნდა, რომ Rain : Rain აწარმოებს ინოვაციური პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ვინმეს შექმნათ და სავაჭრო საბაჟო ვარიანტები თითქმის ნებისმიერ რამზე. blockchain ტექნოლოგია, Rain უზრუნველყოფს გადარჩენა, შეამციროს პარტნიორების რისკები, და გახსნა გლობალური ხელმისაწვდომობის გარეშე გრაფიკული შეზღუდვა. დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ: https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. პროგრამა პროგრამა