Leslie Larner, an entomologist borrowed from the Earth, pits himself against the night-flying vampires that are ravaging the inhabitants of Venus.

まるで誰かが投げたかのようだったクエーカー教徒の会議に爆弾が投下されたとき、昆虫学の教授である勤勉で几帳面なレスリー・ラーナーの生活に冒険が突然押し寄せ始めた.

彼がいくつかの科学で名声を博し始めた頃から、名声は彼のものでしたが、彼が切望していた冒険とスリルは常に他の多くの人に落ちていました。

大学教授である彼の父親は、彼に優れた頭脳を残しました。その後、彼の母親が亡くなり、彼の知る限り、彼は世界に親戚がいなくなった。それで彼は勉強と勤勉に人生を捧げました。

まだ二十五歳の若さだった運命が「彼に休憩を与える」ことを望んでいます。やった。

彼は、東洋のカブトムシ、ヘシアン ハエ、オオゾウムシなどを扱う政府部門の責任者でした。彼は這うもの、這うものを真剣に受け止め、抑制されない限り、昆虫はいつか地球から人を群がらせるだろうと信じていました.彼は警報を鳴らしましたが、人類は邪魔されませんでした。そこでレスリー・ラーナーは顕微鏡に頼り、綿花、小麦、その他の作物を節約することに専念しました。彼の唯一の気晴らしは、とらえどころのないニジマスを釣ることでした。

彼はコロラド州のロッキー山脈で毎年 1 か月を過ごし、まだら模様の美しさを求めて釣りをしていました。

ラーナーは決して時計をする人ではありませんでしたが、6 月のある晴れた日に、彼は実験室に座ってまさに時計をしていました。

「あと5分だ」と彼は考え込んだ。

ちょうど午後 4 時 25 分だった。彼の荷物は荷造りされ、駅に着いた。彼の幼い頃の自慢である彼の釣具は、油を塗った絹できれいに巻かれ、手元にありました。

「ひょうたんをいっぱいにして、もう1回静かな煙を吸い、それから山と自由のために」と彼は自分に言い聞かせました。彼は足を机に乗せて腰を下ろした。彼は固い安心感で半分目を閉じた.その後、爆弾が落ちて爆発しました。



ぶんぶん!

机のブザーが鳴り、足が机から離れて床にドンドンとぶつかった。彼の目がぱっと開き、ひょうたんはすぐに横に置かれました。

そのブザーは通常ビジネスを意味し、彼がニジマスの楽園の端にいるのと同じように、彼にトラブルが発生するのは彼の通常の幸運です.

メッセンジャーがアシスタントによって部屋に案内されました。少年は封筒を手渡し、「返事がない」と言って立ち去った。

ラーナーは怠惰に封筒を破った。彼はその内容を読んでから読み直しましたが、困惑した驚きの表情が彼の通常の穏やかな表情を乱しました.彼はその紙を机の上に広げ、10回目に読んだ。

機密。

このアドレスを覚えて、この紙を破棄してください:

Tula Bela, 1726 88th Street, West, City of Hesper, パナ共和国, Planet Venus.

フライパンで会いましょう。

それだけでした。十分でした。ラーナーは気性を失った。彼はその紙をくしゃくしゃにしてくずかごに放り込んだ。彼は冒涜することはありませんでしたが、「ジューダス・プリースト」と怒鳴ることができました。

"ユダの司祭!"彼は飛び散った。 「このような時に、そのような馬鹿げたナンセンスを男に送る者は誰でも、カブトムシのように消し去られるべきです!

「『フライパンで会いましょう』」と彼は引用した。すると、ふと思い出したことがあります。 「なんてこった、コロラド州にはフライパンとして知られる漁場があります。それはそれほどクレイジーではありませんが、惑星金星の部分は確かにカッコウです.」

彼はくずかごから紙を釣り上げ、封筒を見つけ、その中に奇妙なメッセージを入れ、コートの内ポケットに入れました。それから彼はスーツケースと釣具をつかみ、急いで出てタクシーを呼びました。彼が飛行機で西へ向かう途中だった。

国が彼の下で展開したとき、彼はポケットから奇妙なメモを取り出しました。彼は何度も何度もそれを読みました。それから彼は封筒を調べました。社会的使用よりもビジネス用に設計された、品質の良い普通のものでした。便箋が登場かなり違います。それは無秩序で、真っ白で、小石のようなものとでも言いましょうか。それは頑丈に作られ、ラーナーがこれまで見たことのない紙とは違った性質のものでした。パルプではなく繊維から作られているようです。

「誰が書いたのかしら?」ラーナーは自問した。 「それは美しい手書きで、男性的でありながら芸術的です。彼がフライパンのアイデアをどこから得たのだろうか? いずれにせよ、私は今年フライパンに行くつもりはありません。コロラド州レイク郡のテネシー クリークでキャンプをしています.より美しく安らかな国があります。

「しかし、この惑星金星の番地。マルコーニが惑星金星から来たと彼が信じていた謎の信号を受信したことをどこかで読んだようです。ヘスパー、ヘスパー... なんとなく聞き覚えがあります。それ?"

何かが彼にメモの指示に従うように促した。彼は次の数時間、演説を何度も繰り返しました。彼はそれを完全に暗記したことに満足すると、奇妙な紙を細かく裂き、小さな吹雪のように地球に向かって飛ばしました.

ラーナーはだまされやすい人ではありませんでしたが、想像力に乏しい人でもありませんでした。彼は、「今日の不可能は明日の成果である」ことを知っている科学者でした。そのため、メモが真剣なコミュニケーションであるとは確信していませんでしたが、それでも彼の心は開いていました。

奇妙な演説は、彼の心に忍び込み、他の考えを追い払うことを主張しました。彼の斑点のある遊び仲間であるニジマスの考えさえも。

「私は計画を変更して、デンバーからフライパンに行くという考えを持っています」と彼は考えました.それから彼は、「いいえ、私はそれをそれほど真剣に受け止めません」と考えました。

コロラド ロッキーを知っている人なら誰でも楽園を知っています。地球上でこれほど美しい国はありません。ラーナーが漁場を選んだレイク郡には、リードビルの古い鉱山キャンプがあります。雲の上に沈む夕日の金色の輝きよりも、金鉱のために訪れ、定住してきましたが、鉱山の金が急速に消えていく一方で、夕日の金は永遠です。

人口 5,000 人のリードビルは、標高 10,000 フィートを超える雲の上に位置しています。 3 つの峰を持つマッシブ山は、パノラマのように町の後ろにあり、高さは約 14,400 フィートです。その周辺の険しい山々には何百もの湖があり、野生の小川と泡立つ水晶の泉が水を供給しています。これらの湖はすべて雲の上にあります。

冬は深さ 20 ~ 40 フィートの奇妙な雪の吹きだまりで全体像が飾られていますが、春は早く来ます。美しいオダマキとクロッカスが、谷の雪が完全になくなる前に咲きます。標高 12,000 フィートまでの土地は、薄緑の草と苔で覆われています。銀色の樹皮とピンクがかった葉を持つ巨大な松と優美なアスペンが開花し、ささやきますが、永遠の雪は、より高い岩の崖と頂上にまだ残っています。

インドの絵の具は、穏やかな色とは対照的に血のように赤く咲きます。クロウタドリやブルーバードがおしゃべりをし、シマリスがさえずります。鉱山で見つけるのが非常に難しい金が空から輝いています。丘は雪に覆われた雲のほとりに寄り添い、何よりも真っ青な空が広がります。湖や小川には、淡水魚の中で最も獲物であるニジマスがたくさんいます。まさに詩人にとってもスポーツマンにとっても楽園です。

リードビルの近くのどの方向でも、男性は天国とレクリエーションと休息を見つけることができます.

郡庁所在地のメインストリートであるハリソンアベニューにいることに気付いたラーナーは、古い知人を更新した後、テネシークリークに向けて西に向かって走り始めました。のflivver は最新の調整です。数年前まで、これらの同じ丘を横断する唯一の手段は、旅人が横を歩いている間、荷物を運ぶ忍耐強く、確かな足のロバでした。

初日の釣りは良かった。トラウトは元気よく彼に挨拶したようで、熱心に飛び出しました。彼らは、彼が投げたあらゆる種類の絹のようなハエを噛みました。

ラーナーがキャンプのために選んだ場所は、小川沿いの柳のフリンジによって小川から隔てられた苔むした空き地にありました。その後、先端が銀色のモミの森に裏打ちされたアスペンの境界線が現れました。

それは理想的であり、彼の目は満足してシーンを席巻しました.それから彼は直火でマスを揚げるためにフライパンにグリースを塗るためにベーコンを削り始めました。

突然、彼はアスペンでざわめく音が聞こえ、見上げると、目を膨らませる写真を見ました。異世界の衣装を着た男女が、彼に向かって歩いてきた。どちらも身長が 5 フィートを超えていませんでしたが、身体的に完璧で、驚くほど目を楽しませてくれました。彼らの服装にはほとんど違いがありませんでした。

どちらも、ラーナーがサファイアであると信じていたものをちりばめたヘルメットをかぶっていました。彼は後でそれらがダイヤモンドであることを知りました。彼らの衣服は、色を除けばシャモアに似た白い毛皮のチュニックが上に乗ったタイトなズボンのような衣服で構成されていました.宝石がちりばめられたベルトが腰に巻かれていました。アーティスティックなレースサンダルが、彼らの小さく引き締まった足を美しく飾りました。

彼らの肌はピンクがかった白でした。彼らのすべての機能は完璧であり、体は曲線が必要な場所で十分に湾曲していました.女性はより美しく、より完全に発達しており、彼女の特徴は男性よりもさらに細かく彫られていました.そうでなければ、彼らの性別を区別することは困難だったでしょう。

ラーナーは言葉では言い表せないほど畏敬の念を抱いていたため、これらの詳細を無意識のうちに取り入れました。彼ができたのは、フライパンを手にキャンプファイヤーの上に半分かがんで、凍りついたように立っていることだけでした.

その男は話しました。

「私たちがあなたを驚かせなかったことを願っています」と彼は言った。 「私のメモは、この会議の準備の一部になると思いました。私たちは、フライパン地区であなたを見つけることを期待していました。あなたがそこに現れなかったとき、私たちは無線ロケーターをあなたの心拍に合わせて、その方法であなたをここに見つけました。それはほとんどありませんでした。私たちがいた場所から1秒の宇宙飛行時間です。」

ラーナーは何も言わなかった。彼は立って口をあけることしかできませんでした。

「あなたが驚いても不思議ではありません」と奇妙な小男は言いました。 「私は惑星金星のヘスパー市のネルン・ベラであると説明します。これは私の妹のトゥーラです。あなたが金星として知っている惑星のすべてを包含するパナ共和国の利益のためにあなたに挨拶します. "

ラーナーが息を吹き返したとき、彼は気性を失った。

「あなたがどこのサーカスから逃げたのかは知らないが、私は孤独を切望しているし、おとぎ話に悩まされている時間はない」と彼は残忍な口調で言った.

傷ついた驚きの表情が彼の訪問者の顔を一掃した.

男はまたこう言った。

「私たちはまさに私たちが主張しているものであり、あなたの発見は、金星の9億人の住民すべての魂を悲しませる状況によって必要になりました.何百万人もの人々の命を脅かす惨劇です。」

男性には静かな威厳があり、女性には誇りの空気があり、それがラーナーに立ち止まって考えさせたり、考えさせたりした。彼は額に手をこすりつけ、疑いの目でペアを見た。

「あなたが言う通りなら、どうやってここに来たの?」彼は尋ねた。

「私たちは、時速 426,000 マイルで飛行できる宇宙飛行船、ターゴに乗り込みました。これは、地球上で知られている最高速度である時速 355 マイルの 1200 倍の速さです。一緒に来てください。輸送する。"彼らは魅力的に彼を見て、二人とも物欲しげな親しみの笑みを浮かべた.

ラーナーは何も言わずにフライパンを放り投げ、ポプラの中を彼らの後を追った。彼の前を歩いていた兄と妹は彼の目を楽しませた。彼は少女の完璧な姿を調査した.彼女の完成度は彼の限界を超えていた.

「彼らは確かにこの世のものではありません」と彼は考えました。

あ

さらに数百ヤード先には小石の浜があり、小川が流れを変えていた。この区画には、ガラスのような素材でできた巨大な球形の機械が置かれていました。それは直径約 300 フィートで、ラーナーがライトであると正しく解釈した T 字型に 2 つの側面でテーパーが付けられていました。

「これは私たちのタイプの宇宙飛行士であるターゴです」とネルン・ベラは言いました。 「それは金星と地球の間を年に2回旅行することができます。私たちはこの惑星を頻繁に訪れましたが、これまで地球の住人に私たちの存在を知られたくないので、常にどこかの山やジャングルに着陸しました。」

"なぜだめですか?"ラーナーは口を開けて目を突き出しながら尋ねた。彼の心は質問でいっぱいだったので、彼は最初の質問をかなりぼんやりさせました.

「なぜなら」ベラはゆっくりと率直に言った。

「ああ」レイマーは思慮深く言った。彼は、彼が常に神の最も完全な存在と見なしていた地球の人間が、結局のところそれほど完全ではないことに気づきました.

「あなたが表現するように、あなたはどのようにあなたの存在をコントロールしていますか?」彼は尋ねた。

「簡単です」との返事でした。 「90世紀の間、私たちは不完全さ、犯罪、病気を繁殖させることをやめました。私たちは人生の喜びを誰からも奪いませんでしたが、子供を持つことを望んでいた私たちの人々の最も完璧な精神的および肉体的な見本だけを奪いました。私たちの性習慣をコントロールすると主張しているが、私たちは結果をコントロールしている.」

「ああ」ラーナーは再び言った。

ネルン・ベラは、スペースフライヤーのベース近くの側面に通じるドアへと向かった。 「男性4名、女性4名の乗組員がいます」と彼は言った。 「彼らは船全体を管理し、妹と私が指揮を執り、全部で6人の魂を乗船させました。」

「どうして男と女なの?」ラーナーは思った。

彼の考えに答えるかのように、ベラは言った:

「地球上では、2 つの性が性の優位性を求めて争ってきました。これがあなた方の文明のバランスを崩しました。金星では、男女平等のために闘い、それを達成しました。これは完璧なバランスです。男性と女性はすべての努力と分かち合いに従事しています。すべての恩恵と報酬を同様に。」

「戦争でも?」ラーナーは尋ねた。

「60万年間、金星に戦争はありませんでした」とベラは言いました。 「国は一つしかなく、人々は皆完全に一致して暮らしています。何世紀にもわたって私たちの唯一の問題は、現在私たちの人々を脅かしている悲惨な危険です。私はあなたにもっと詳しく話したいのです.

彼らはターゴの近くに立っていました。ラーナーは、それを構成する独特の素材に感銘を受けました。彼の目には疑問が浮かび、ネルン・ベラはそれに答えた。

「金属はデュラニウムです。金属化された石英です。摩擦がなく、推進力である反発力と引力線 NTR69X6 を除いて、電流や光線を伝導しません。実質的に透明で、空気よりも軽く、ダイヤモンドよりも硬いです。鋳造されています。溶かされた後、またはむしろ融合された後に成形されます。

「私たちは、あなたのクジラに似た深海魚の脂肪で満たされたバットに空気チューブを通して酸素を強制的に送り込むことによって生成する冷光を使用します.もちろん、あなたはそれがホタルによって生成される冷光とまったく同じ方法であることを知っています.ホタルが自分の脂肪を使うという事実を除いて。」

ラーナーは積極的に魅了されました。彼はターゴの金属をその素晴らしい構造に感謝して滑らかにしましたが、彼は奇妙な光を与えるメカニズムを見たいと切望していました。ホタルや深海魚の光を出す器官は機械的に再現できるとずっと信じていた。

船内は遠洋定期船のようでした。それは、男と女が座っている計器盤によって制御されていました。 3人が入ったとき、彼らは頭を上げませんでした。

一斉に命令を下しているように見えるベラと彼の妹に呼ばれると、乗組員が集まり、訪問者に紹介されました。

「地球の住人は私たちにとって好奇心ではありませんが、私たちはあなたにとってそうです」とトゥーラ・ベラは初めて話し、優しく微笑んだ。

ラーナーは夢中になりすぎて、頭をうなずくよりもその発言に気付くことができませんでした。彼は、これらの見知らぬ人々の熟考に夢中になりました。それらはすべてまったく同じ服装で、見るのが非常に美しいです。

厨房から食べ物の匂いが漂ってきて、ラーナーは自分が空腹だったことを思い出した。彼がキャンプファイヤーを離れるとき、彼は肩越しに魚の入ったバスケットを振り回していたので、トゥーラはそれを彼から取り上げました。

「シェフに作ってもらいませんか?」彼女は、その日の漁獲物を空腹の彼の視線に見ながら言った。今度はラーナーが彼女に答えた。

「お許しいただければ」彼はぎこちなく言った。 「本当に私はお腹が空いた。」

「あなたは魚の夕食を逃すことはありません」と少女は言いました.

「私たち全員にとって十分だと思います」とラーナーは言いました。 「私は二十匹の美女を捕まえた。魚があんなに噛むとは知らなかった。なぜなら、彼らは――」そして彼は好きな話題についての膨大な議論を始めた.

集まった人々は同情的に耳を傾けました。それからトゥーラは魚を手に取り、すぐにマスを焼いた香りが他の魅惑的なガレー船の匂いと混ざり合った.

奇妙だが満足のいく料理が提供され、多くの珍しい会話にふける夕食の後、ネルン・ベラは船長の宿舎と思われる場所への道を案内した.乗組員とその訪問者は、人間の魂を傷つけるほど恐ろしい性質であることが判明した主題について話し合うために腰を下ろしました。

「金星の人々は」とナーンは言った。彼の目は心配そうな表情を浮かべた。そして空です。」

「なに?どうやって?」ラーナーは会議用テーブルに前かがみになって質問した。

他の人たちは頭をうなずき、女性の目には恐怖がありました。ラーナーはこれを信じざるを得ませんでした。

「獣、あるいは昆虫とでも言うべきか、あなたの馬と同じくらいの大きさで、彼らは夜に飛んで、実際に飛んで、人間、家畜、そして温血のすべての生き物を打ち倒します。私たちは知る手段がありません. 「そして、彼らの隠れ場所や繁殖場所を見つけることはできません。彼らは私たちの惑星に固有のものではなく、彼らがどこから来たのか想像もできません.彼らは実際には巨大なハエ、または虫、またはある種の昆虫です.

LARNERは信じられないことに打ち勝ち、それを示しました。 「馬ほどの大きさの虫?」彼は疑問を呈し、ほとんど笑顔を抑えることができませんでした。

「私たちを信じてください、神の名においてネルンは言い張った。「彼らは大きな吸盤からなる口を持っており、その中央には槍のような舌があります。ランスは体内の任意の位置に押し込まれ、吸引ディスクが血液を排出します。彼らの出所さえわかれば!彼らは幼い子供から500歳までの高齢者を同様に攻撃します。」

「えっ!五百年?」ラーナーを再び爆発させた。

「私は簡単に説明すべきだった」とナーンは言った。昆虫. 事故は発生しますが、まれです. 金星で意図的な殺害はありません.

ラーナーは答えなかった。彼はただ考えた。先週の奇妙な出来事を思い返せば考えるほど、彼は自分が夢を見ているのだと確信した。彼の考えは奇妙に変わりました。

ネルンは再び質問を予想した。 「金星では、ダイヤモンド、金、そして貴石と呼ばれるものの多くが一般的です」と彼は志願しました。 「タルクや他の多くのものはより価値があります。」

"タルク?"

「はい、私たちは膨大な量の木材を使用しています。私たちはあなたの鋼鉄よりも硬い木材を持っています。私たちはそれを使って機械を作ります。オイルは木材を柔らかくするため、これらの木製のシャフトとベアリングを潤滑するためにオイルを使用することはできません。摩擦は、ブロワーからのタルクの突風によって絶えず吹き付けられます。

「タルクは主にトイレの目的で使用されます。私たちはさまざまな目的でタルクを使用します。金星にはほとんど残っておらず、金やダイヤモンドよりも価値があります。私たちは今、あなたの惑星にタルクを求めています。あなたは膨大な量を捨てています.クリップル クリーク地区から 1,000 トンの球体を 100 個出荷しましたが、地区はそれを見逃すことはありませんでした。そのほとんどを鉱山の廃棄物から引き出しました。」

ナーンは退屈そうに見えないように、より詳細に説明しました。その高さでは地球の住人には見えませんでした. 次に、夜に吸引ドラフトを使用して、タルクを地球から引き出し、ドラムを次々と満たしました. これは、タルクのみを引き付ける特定の選択的な引力を調整することによって行われます.あなたの地面から小さな粒子でそれを集め、純粋なタルクとして輸送ドラムに集めます. 地球上では、まったく気づいていれば、砂嵐と呼ばれていたでしょう.

「タルクを積んだドラム缶は、適切な惑星力を引き寄せるように設定されており、時速 426,000 マイルの速度で金星に向かって加速します。自動磁気装置によって流星との衝突が防止されます。これは、磁気によって制御されます。力だけで、ターゴが流星に近づきすぎると、即座にコースを変更します. 私たちが乗っているパッセンジャー ターゴも同様に機能します. では、金星の吸血鬼の主題に戻ってもよろしいですか?」

「私の無知を許してください」とラーナーは言いました。

「私があなたに話した以上のことはほとんど知りません」ナーンは絶望的に言った。 「あなたの世界、あなたの人々、あなたの言語に関する私たちの知識は、私たちがあなたに耳を傾け、観察されたり聞いたりすることなくあなたを観察することから得られます.これはあなたを利用しているように見えるかもしれません.他のすべてを科学に服従させてください. 私たちは時々、あなたの思想家にアイデアをテレパシーで提案することによって、あなたを助けてきました.

「喜んでこの方法で私たちの発明をすべてあなたに提供したでしょうが、多くの場合、そのような高度なアイデアを受け入れるのに適した心を見つけることができませんでした.私たちの惑星はあなたたちの惑星より何百万年も古いからです」 ナーンが話しているとき、彼の声には悲しげな響きがありました。

「しかし今、私たちはいわばあなたにひざまずいています。私たちはすべてを知っているわけではなく、必死に、あなたのような人の助けが必要です。取り乱した金星の人々に代わって、率直にお願いします。大きな犠牲を払ってください。金星への旅行の危険に直面し、あなたの知識を使って、これらの地獄の生き物を根絶するのを助けてくれますか?」彼の声には前向きな懇願があり、美しい妹の目には涙が浮かんでいました。

「しかし、政府局の上司はどう思うでしょうか?」ラーナーは弱々しく抗議した、「説明できなかった....」

「あなたの家系に上司はいません。私たちの政府は現時点で、地上のどの政府よりもあなたを必要としています。ここでのあなたの場所は固定されています。あなたが生きていれば、いつでもそこに戻ることができます。私たちは、恐ろしい死に直面することを求めています。ご自身の報酬を挙げていただいてかまいませんが、報酬にあまり関心がないことは承知しております。

「さて、正直なところ、私の良い教授、説明によって得られる利点はありません。ただ姿を消してください。神の名において、科学の利益と、あなたに翻弄されている人々の救いのために、ただ姿を消してください。 . この惑星での人生からドロップアウト. 私たちと一緒に来てください. 大義は、私があなたであると信じている男にふさわしいものです.

「私は行きます」とラーナーは言いました。その瞬間、ターゴは星間空間へと飛び出した。

「進むべきコースをどうやって知るのですか?」ラーナーは、突然の離陸に対する驚きから立ち直った後、しばらくして尋ねた。

「知る必要はありません。私たちのマシンは、金星だけの惑星の力によって引き付けられるように調整されています。他の場所に行くことはできませんでした。金星に近づくと反発光線が私たちを見つけ、あまりにも激しい着陸から私たちを守ります。私たちは着陸します。今夜から約 3 か月間、羽のように金星に降り立ちます。」

宇宙の旅の時間は、ある出来事を除けば、ほんの一瞬でした。ラーナーと他の旅行者は、急速に飛んでいる船の周りで突然、かなり無礼に押しつぶされました。

ラーナーは息を切らしましたが、スピーチはできませんでした。 "どうしたの?"彼は尋ねた。

「隕石を自動的にかわしただけです」とナーンは説明した。

宇宙で最も明るい惑星の人々の習慣と伝統の説明を聞くために、旅行のほとんどの時間をラーナーが費やしました.

ラーナーがナーン・ベラに聞きたかった質問があったが、彼はそうするのをためらった。最後に、金星への旅行中のある晩、旅行者が 2 つの惑星での比較進化に関する科学的議論に専念していたとき、ラーナーは彼の機会を見ました。

「なぜ、金星の人々はいつもこんなに小さいままだったのですか?なぜあなたはもっと背を高くしようと努力しなかったのですか?地球人の中で最も身長が低い日本人は、いつも背が高くなりたいと思っていました.」

ネルンは答えた。金星は地球よりも小さいです. 大きさは比較です. 背の高い人に慣れているので、私たちは背が高くないと思います. 比較すると、私たちは十分に背が高いです. 私たちの惑星の大きさに比例して、私たちは人口を 9 億人に維持していますが、これは地球上で快適に暮らすことができる正確な数です。」

金星に到着したラーナーは、政府の建物の 1 つで研究所とオフィスを割り当てられました。そこはまるでガラスの世界。ローズ、ホワイト、クリスタルの色をした石英は、ラーナーが発見した、地球上で最も一般的なカントリーロックでした。多くの場合、原住民が苦労して回収しなかった金の破片でいっぱいに撃たれました。この石英は非常に硬度が高く、建築、舗装、公共事業全般に使用されました。その効果は当惑した。きらめくクリスタルの世界でした。

金星の大気は長い間、ラーナーを困惑させていました。本当の意味での天文学者ではありませんでしたが、彼は巨大なパズルの絵としての天空に強い関心を持っていました。

彼は、すべての兆候から、金星が最も異常な大気を持っていることを知っていました.彼は、大気が地球よりもかなり密度が高く、その存在が観測を困難にしていることを読んでいました。彼が知っていた惑星の実際の表面は、この大気のため、または一見絶え間ない雲の列のために、ほとんど見ることができませんでした.

彼は、金星を取り巻く大気の存在が、地球の天文学者に、惑星の通過中に、その大気による反射と散乱による光の輪によって示されることを読んだ.

地球上の天文学者は、岩や土がそれほど高い反射力を持つことができなかったので、大きな雲の列の存在に長い間満足していたことを彼は知っていました.彼は、月と同様に、金星が地球から見たときに、三日月から完全または完全な段階までさまざまな段階を示すことを知っていました。

ラーナーは、金星の石英街路から空を見上げて、その多くが雨雲のように見える壮大な雲の土手を見た.

ネルンは彼の空への視線に注目し、こう言った:

「私たちは気象制御を達成しました。それらの雲は、惑星間力と重力と呼ばれるものを征服したときに制御下に置かれました。私たちはそれらを形成し、自由に動かします。それらは私たちの雨工場です。私たちはいつでもどこでも雨を降らせます。これは私たちの作物を保証し、健康と満足をもたらします。

「空気は、海抜0メートルの地球の空気とほぼ同じか、それより少し湿っていることに気付くでしょう。これは、惑星が太陽に近い位置にあるためです。

「私たちは何世紀にもわたって空気を少し乾燥させ、より希少なものにするために努力してきましたが、まだ成功していません。私たちの土壌には崩壊した石英が多く含まれているため、作物には水分が非常に必要です。したがって、湿った大気は明らかに供給です。私たちはこの湿った空気を呼吸することに慣れています. 初めて地球を訪れたときは, あなたの希薄な大気に不快に感じました. 今ではどちらの惑星の空気も呼吸できるようになっています.金星より地球の方が水が多い。」

何世紀にもわたって平和と健康と調和を享受してきたこのおとぎの国では、今では激しい恐怖が君臨していました。いくつかの例では、立派に育ち、驚くほど知的な人々は、狂気に近い精神状態にありました.

これは、ラットの群れ全体が一掃された農業地区で特に当てはまりました。ラーナーが収集したラットは、地球上のウシ種に似た一般的な家畜でしたが、より毛むくじゃらでした。金星の住人はこれらの生き物に、牛乳や乳製品の供給、皮膚から作られた暖かい衣服を頼りにしていました.髪の毛は、ブラシ、建築業、製造業でさまざまな方法で使用されました。

家畜に加えて、何百人もの人々が死に直面し続け、空飛ぶ吸血鬼の数人だけが追い詰められました.巨大な昆虫は繁殖すると信じられていた地球の昆虫と比較してゆっくりと、彼らのメスは推定で10個以下の卵を産み、その後死が成虫を追い越しました。それにもかかわらず、彼らは増加していると報告されました。

政府の建物で、ラーナーは金星のすべての政府の科学者と連絡を取り合うように配置されました。彼の最も近い協力者は、地球上で最も深い科学者である Zorn Zada でした。 2 人の男性は、多くの助手と共に、2 つの惑星の歴史の中で最も巨大な科学的謎に肘をつきました。

恐ろしい侵略者の標本が科学者によってマウントされ、研究されました。科学者たちは仕事に夢中になり、ほとんど食事をする時間がありませんでした。睡眠に関しては、ほとんどありませんでした。昼は研究、夜は魔物狩り。この狩猟は、新しく採用された兵士と科学者によって行われました。使用された武器は、原子力爆風によって敵の体を崩壊させる破壊力の高い短い光線銃でした.しかし、採石場は用心深く、集団戦線ではなく孤立した個人を攻撃しました。

ラーナーは自分の作業台に座って、ゾーン・ザダにネルン・ベラはどうなったのか尋ねた。彼の心の中には、美しいトゥーラ ベラが奇妙な吸血鬼の群れの前に倒れるかもしれないという恐るべき恐怖が潜んでいましたが、彼はこの不安を声に出しませんでした。

「ネルンと彼の妹は探検家でありナビゲーターです」と返事がありました。 「彼らは、あなたの仕事があなたに関与する可能性のあるこの惑星または他の惑星のどこにでもあなたを運ぶように割り当てられています. 彼らはあなたの命令を待っています.

安堵のため息をついて、ラーナーは自分の仕事に屈した。

「この地球上には他にどのような野生動物や害虫がいますか?」彼はゾーンに尋ねました。

「あなたの考えはわかります」と金星の最初の科学者は答えました。 「あなたは、この致命的な空飛ぶ脅威の天敵を探しているのではありませんか?」

「はい」ラーナーは認めた。

「この1つの例外を除いて、金星に残されたすべての昆虫は有益です」とゾーンは言いました. 「野生動物はおらず、有害な昆虫もいません。すべての動物、昆虫、鳥は飼い慣らされており、飼育係によって餌を与えられています。私たちは、クモやその他のウェブビルダーや繭紡績業者と呼ばれるものの形から生地を入手しています.鳥、獣、這うもの、飛ぶものは人間の支配下に置かれました.敵の寄生虫を見つける以外の別の方法を探す必要があります.

「これらの昆虫の侵入者はどこから来たと思いますか?」ラーナーは尋ねた。

「あなたは、それらが解剖学的構造において地球上にあるものとは違うことに気づいた. 「彼らは鎧の鞘を身に着けているという点で甲虫目 (カブトムシ) の一般的な特徴を共有していますが、口の部分は双翅目 (ハエ) のオーダーに近いです。私は彼らをカブトムシというよりハエと見なしていますほとんどの鞘翅目は人類に役立ちますが、すべてではないにしても実質的にすべての双翅目は悪性です。

「彼らの元の生息地については、他の惑星からここに移動したと思います。」

「彼らは宇宙を飛ぶことができませんでした」とラーナーは言いました。

「いいえ、それが謎です」とゾーンは同意した。 「彼らがどのようにここに来て、どこで繁殖するかは、私たちが答えなければならない問題です。」

金星で過ぎた長い日々。長い日と眠れない夜。大きな昆虫は光線銃で武装した男たちによって夜ごとに狩られ、夜ごとに血を吸う怪物が人間と動物を犠牲にしました。

最後に、ラーナーとゾーンは、昆虫の 1 つを生きたまま捕獲し、槍と吸盤を銃口につけて、隠れ場所に戻るための十分な自由を与えることにしました。束縛された怪物を追うことで、科学者たちは繁殖地を見つけたい。

惑星のすべての州がドライブに参加しました。男性は、大気から集められたエネルギーによって推進される自動車両で出動しました。彼らは徒歩と飛行機でやって来ました。動員は所定の時点で行われ、バンを率いて、ゾーンとラーナー、およびネルンとトゥーラベラのターゴにいる彼らの仲間がいました。金星の大軍は巨大なサーチライトを運び、強力な光線銃で武装していました。

広大な攻撃軍の本部は、ベラスのターゴにありました。ラーナーが最高指揮権を握っていた。大軍がモンスターの繁殖地を探すために惑星を捜索する直前に、ラーナーはすべての金星を耳に留める速報を発行しました。

パナ共和国のヴォレ・ベスタ大統領と金星の善良な人々に宛てて、次のように書かれています。

一般に知られているように、この惑星では見られない特定の希少な木材やその他の材料を入手するために、惑星水星の太陽に照らされた側を訪れることは、国の宇宙飛行商船の習慣でした.

知られているように、水星の片側は常に太陽から離れており、永久夜の状態にあります。多くの川が暖かく黒い湿地に流れ込むこの絶え間ない暗闇と湿気の中で、吸血鬼は何世紀にもわたって繁殖してきました。条件は彼らの成長に理想的だったので、時代を経て、最近金星で遭遇したモンスターに進化しました.

水星への比較的最近の訪問中に、これらの昆虫の幼虫が、水星の黒い湿地の端近くに立ったままの植生を積んだターゴを海外に見つけました。したがって、これらの幼虫は金星に運ばれ、ここで自然な変態を遂げました。大人の段階に達すると、彼らは隠れて繁殖する場所を見つけたので、金星の吸血鬼の起源が説明されています.

これは広く読まれ、議論され、最終的には、地獄で発生した可能性のある恐怖による、平和で美しい金星の侵略の手段として受け入れられました.

しかし、これは繁殖地を明らかにすることも、恐ろしい翼のある吸血鬼の全国的な惨劇を取り除くこともしなかったので、惑星のすべての力の動員が続いた.

来る日も来る日も、金星の住人と戦う大群が強制収容所で増えていった。ベラスのターゴでは、ラーナーは過労で頭が疲れ、体が疲れ果てていましたが、ネルンと彼の美しく小柄な妹の前にいることに一粒の幸せを見出しました。

ゾーンと共に、ラーナーは、吸血鬼の 1 人を捕まえるために、強力に編まれた金網の大きなネットの構築を監督していました。太った女性の緯度でトラップを餌にすることにしました。

ゾーン、ラーナー、ベラス一家は強制収容所から出て行き、その後に大きな網を持った一団の兵士が続いた。トゥーラは自分の手で太ったラット雌牛を導きました。彼の目はかわいそうな動物への同情に満ちていた.

何千人もの兵士と市民が戦闘隊列を組んで、小さなグループの出発を見守った。

空き地には罠が仕掛けられており、怪物が子牛を襲うと網が怪物の上に落ちるように配置されていました。茂みから、完全な暗闇の中で、ゾーンとラーナー、そして 2 人のベラスは、捕獲の可能性を待っていました。全国民が前進の命令を待っていた。

4 番目の夜、徹夜は恐ろしい形で報われました。

巨大な翼の不器用な羽ばたきが静けさを破った。

太ったラットが攻撃されようとしていると信じて、茂みの中で待っている4つのフォームは喜んでいました.

その先に、恐怖が迫ってきた。測定されたフラップ、装甲翼のフラップがどんどん近づいています。それから、恐怖、恐怖!

女性の悲鳴が空気を引き裂く。助けを求めるヒステリックな女性の叫び声に加えて、大声で甲高い叫び声が上がりました。

怪物はトゥーラ・ベラを獲物に選んだのだ!

ZORN が警報爆弾を爆発させました。圧縮空気のサイレンが軍隊を前進させました。巨大なフラッドライトがシーンを照らし始めました。ラーナーとネルンの血が凍った。

怪物は少女を地面に押し倒した。その恐るべき槍と銅鑼は攻撃のために持ち上げられた。ラーナーは最も近く、最も迅速に行動しました。彼は光線銃をつかみ、ベルトを振った。なくなった!恐ろしいことに、彼はそれを基地に置き忘れたことを思い出しました。彼は短いナイフをつかみ、前に身を投げ出し、少女の体と下降するランスとカッパーの間で体を転がしました。

槍が彼の肩を突き刺したとき、ラーナーは狂乱の荒々しい仕草で、吸血鬼の吸引器官の柔らかく屈服した肉にナイフを突き刺した。

骨の構造によって保護されていないモンスターの鼻は切断されました。

恐ろしい生き物は彼の最も手ごわい武器から武装解除されていましたが、彼は戦い続けました.ラーナーは怪物の脚のトゲが彼の肉を引き裂くのを感じた。

「あれを殺さないで」彼は叫んだ。 「網を張れ。神の愛のために網を張れ!」その後、彼は意識を失った。

失血でやや衰弱していたラーナーが意識を取り戻したのは日中でした。

美しいトゥーラ・ベラが彼に寄りかかっていた。

彼女は、彼が完全には理解していない言葉で彼に慰めの言葉をささやきました。彼女は意味の分からない言葉で嬉しそうな声を囁いたが、その口調は紛れもなく恋人への恋人のようなものだった。

最後に、彼の目から見た真の科学者の質問に答えて、彼女は英語で次のように言いました。

「彼らは生きたまま捕らえました。彼らは前進するようあなたの命令を待っています。」

「さあ、行こう」とラーナーは言い、起き上がり始めた。

「あなたは十分に強くありません」とトゥーラは言いました。

「信じてください、私は大丈夫です」とラーナーは主張し、いくつかの試行の後、彼は立ち上がった.彼の体質は生まれつき強く、意志も強かったので、彼はあらゆる弱さの感情に抵抗し、すぐに目の前のプロジェクトを進める準備ができていると宣言しました.スピードが何よりも重要であり、若い教授は活動を怠っているわけにはいきませんでした。

ゾーンが、トゥーラ ベラを襲った大きな昆虫が生きたまま捕らえられ、胃に注入されたラットの血液によって十分に栄養を与えられていたと彼に話したとき、彼は喜んだ。

ゾーン・ラーナーと一緒に恐ろしい怪物を調べに行き、鎖につながれて緊張しているのを見つけました。繁殖地に戻る道を導くために使用する準備ができていました。

その翼は束縛され、のろのろした昆虫は真っ直ぐ北に向かってもがきました。サーチライトのまぶしさは怪物を盲目にしないように十分に前もって維持されていたので、それは重々しく半ば盲目的に這いました。

本能に忠実に、それは最終的にスモーキークォーツの高い崖の下で早朝に育ちました。ここの大きな裂け目には、悪魔のような吸血鬼の群れが隠れていました。

光が彼らの巣穴に当たると、彼らはぎこちなく羽ばたこうとしましたが、光線銃からの壊滅的な崩壊光線の絡み合ったネットワークが彼らの体を粉々に砕き、風によって運ばれました.

次の数ヶ月は、金星の石英の岩山を調べて同様の出没地域を探しましたが、繁殖巣は 1 つしか見つかりませんでした。惨劇は、最初で唯一の拠点で征服されました。

SO は金星の歴史の中で最大の恐怖政治を終わらせました。

レスリー・ラーナーは感謝の票を投じられ、空の最も明るい星の善良な人々によって彼に富が降り注ぎました.

彼の謙虚さは特徴的であり、地球上で人類を救うという彼の役割は小さいと主張した.

地球への帰還が彼に提案されたが、ネルンとトゥーラ・ベラは彼に、金星で人生を生きるように言った。これは彼が最終的に同意したことです。

「私が戻ってきたら、」と彼は言いました。

ラーナーの冒険の物語が地球の住人にまったく届いたのは、その後地球を訪れたナーン・ベラがそれをコロラド州の石英鉱山労働者に語ったという事実によるものです.青銅色でひげを生やした金の探鉱者であるこの鉱山労働者は、山で固執してターゴに出くわしました。

鉱山労働者は、夢中になってクリスタル ターゴを調査し、次のように述べています。

「いいえ」とネルン・ベラは答えました。そして、金星でのレスリー・ラーナーの人生の感動的な話が語られました.

霧の中でも安全に飛行

最近の航空における目覚ましい発展、そしてこれまでの航空史の中で最も重要なものの 1 つは、リュートの「ブラインド」飛行でした。ダニエル・グッゲンハイム航空振興基金の代表であるハリー・P・グッゲンハイムを率いて、ルイジアナ州ミッチェル・フィールドにいた陸軍航空隊の向こう見ずなジェームズ・H・ドゥーリトルは、霧飛行の問題について次のように発表しました。航空業界最大のバグベアの多くが、ついに解決されました。

過去に「ブラインド フライング」が行われたことはありますが、飛行の歴史上、パイロットが離陸し、旋回し、フィールドを横切り、再びフィールドを横切り、条件付きで飛行中に出発点から少し離れたところに着陸したことはありません。リュートのように、最も濃い霧に似ています。 「ジミー」ドゥーリトルは、ライトモーターの「ハスキー」訓練機で、これを行いました。熟考するのは奇妙なことでした。

「濃い霧」は、飛行機の客室を完全に遮光するという単純な装置によって人工的に生成されました。中に着席すると、フライヤーと副操縦士のリュート。同じくミッチェル フィールドのベンジャミン ケルシーは、外の世界から完全に遮断されていました。彼らが頼りにしなければならなかったのは、ファンドがミッチェル飛行場に設立した完全飛行実験室で実施された実験で過去1年間に開発された3つの新しい飛行器具だけでした。

ブラインド フライングの問題の解決に貢献する主な要因は、視覚無線ビーコンの新しいアプリケーション、飛行機の縦方向と横方向の位置を示すための改良された計器の開発、新しい方向ジャイロスコープ、高感度の気圧計です。高度計は、地面から数フィート以内の飛行機の高度を測定するほど繊細です。

したがって、安定のために自然の地平線に頼る代わりに、中尉。 Doolittle は、常に地面に対する縦方向と横方向の位置を示す小さな計器に「人工地平線」を使用しています。彼は、方向探知長距離無線ビーコンによって着陸地点を特定することができました。さらに、別の小型の無線ビーコンが設置されており、どちらの方向にも 15 マイルから 20 マイルの距離にビームを投射し、フィールドへの即時接近を制御していました。

着陸地点を特定するために、パイロットは計器盤の仮想ラジオ受信機で、ラジオ ビーコンに同調した 2 つの振動するリードを監視します。彼がコースの右または左に曲がると、それぞれ右または左の葦が一種の聖ヴィートの踊りを始めます。葦が平衡状態にある場合、パイロットは自分のフィールドにまっすぐ航行できることを知っています。

高感度高度計はリュートを示した。彼の高度を少しずつ調整し、地面から数フィート以内の距離に着陸することを計算できるようにしました。

おそらく、そのリュートの中で最も奇妙なデバイスです。ドゥーリトルは、グッゲンハイム氏の霧との戦いでテストするよう求められました。霧は、昔の火を吐くドラゴンのように戦うために前進する一種の熱砲です。ドラゴンの敵のように、霧は「熱風砲」の灼熱の息の前に丸まって消えるはずですが、装置の背後にある基本原理は、そのような説明が聞こえるよりもはるかに科学的です.簡単に言えば、霧は大気の飽和点と降水点の間にある非常に狭い温度帯でのみ形成されるという既知の事実に基づいています。空気が少し冷たくなると、霧が雨に変わって落ちます。わずかに暖められると霧が消え、湿度が最大値に非常に近くなりますが、空気は再び正常に澄んでいます。

HackerNoon ブック シリーズについて: 最も重要な技術的、科学的、洞察力に富んだパブリック ドメインの書籍をお届けします。この本はパブリックドメインの一部です。

驚異的なストーリー。 2009. 超科学の驚くべき物語、1930 年 4 月。 イリノイ州アーバナ: プロジェクト グーテンベルク。 2022 年 5 月に取得https://www.gutenberg.org/files/29390/29390-h/29390-h.htm#Vampires_of_Venus

この eBook は、誰でもどこでも無料で、ほとんど制限なく使用できます。この電子ブックに含まれているプロジェクト グーテンベルク ライセンスの条件の下で、またはhttps://www.gutenberg.org/policy/licenseにあるwww.gutenberg.orgでオンラインで、コピー、譲渡、または再利用することができます。 html .