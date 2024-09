Astounding Stories of Super-Science April 1930, de Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL. II, Nº 1 - Vampiros de Vênus

Vampiros de Vênus

Por Anthony Pelcher

Ele pegou uma faca curta

e se jogou para frente.

Leslie Larner, an entomologist borrowed from the Earth, pits himself against the night-flying vampires that are ravaging the inhabitants of Venus.

Foi como se alguém tivesse jogado uma bomba em uma reunião Quaker, quando a aventura de repente começou a se aglomerar na vida da estudiosa e metódica Leslie Larner, professora de entomologia.

A fama foi sua desde a juventude, quando começou a se destacar em várias ciências, mas a aventura e as emoções que ansiou sempre couberam a outros.

Seu pai, um professor universitário, havia lhe deixado um bom cérebro funcional e nada mais. Mais tarde, sua mãe morreu e ele ficou sem parentes no mundo, até onde ele sabia. Então ele deu sua vida ao estudo e ao trabalho duro.

Ainda jovem aos vinte e cinco anos, ele era esperando que o destino "lhe desse um tempo". Sim.

Ele era responsável por um departamento do governo relacionado a besouros orientais, moscas hessianas, bicudos e outros, e parecia que sua vida tinha sido apenas um inseto após o outro. Ele levava a sério as coisas rastejantes e rastejantes e acreditava que, a menos que fossem controlados, os insetos algum dia expulsariam o homem da terra. Ele soou um alarme, mas a humanidade não foi perturbada. Então Leslie Larner voltou ao microscópio e se preocupou em salvar algodão, trigo e outras colheitas. Sua única diversão era pescar a esquiva truta arco-íris.

Ele conseguia passar um mês por ano nas Montanhas Rochosas do Colorado pescando belezas salpicadas.

Larner era tudo menos um observador do relógio, mas em um certo dia claro de junho ele estava sentado em seu laboratório fazendo exatamente isso.

"Apenas cinco minutos para ir", ele meditou.

Eram apenas 16h25. Ele havia terminado seu trabalho, colocado seus negócios em ordem e em cinco minutos estaria livre para partir para umas merecidas e merecidas férias. Suas malas estavam prontas e na estação. Seu equipamento de pesca, o orgulho de sua jovem vida, estava cuidadosamente enrolado em seda oleada e estava à mão.

"Vou encher minha cabaça, fumar mais uma vez e depois partir para as montanhas e a liberdade", disse a si mesmo. Ele se recostou com os pés na mesa. Ele semicerrou os olhos em conforto sólido. Então a bomba caiu e explodiu.



BRRRR!

A campainha em sua mesa tocou e seus pés saíram da mesa e bateram no chão com um baque. Seus olhos se abriram e a cabaça foi imediatamente deixada de lado.

Essa campainha geralmente significava negócios, e seria sua sorte normal ter problemas colidindo com ele no momento em que estava à beira de um paraíso de trutas arco-íris.

Um mensageiro foi introduzido na sala por um assistente. O menino entregou-lhe um envelope, disse: "Sem resposta" e partiu.

Larner rasgou o envelope preguiçosamente. Ele leu e releu seu conteúdo, enquanto um olhar de surpresa perplexa perturbou seu semblante geralmente plácido. Ele abriu a folha de papel sobre a mesa e pela décima vez leu:

Confidencial.

Memorize este endereço e destrua este papel:

Tula Bela, 1726 88th Street, Oeste, Cidade de Hesper, República de Pana, Planeta Vênus.

Encontrarei você na frigideira.

Isso foi tudo. Foi o suficiente. Larner perdeu a paciência. Ele amassou o papel e o jogou na cesta de lixo. Ele não era dado a palavrões, mas podia dizer "Judas Priest" de uma forma que chiava.

"Judas Sacerdote!" ele gaguejou. "Qualquer um que envie a um homem um monte de besteiras como essa, em um momento como este, deve ser extinto como um besouro!

"'Encontro você na frigideira'", ele citou. Então aconteceu de ele se lembrar de algo. "Caramba, existe um distrito de pesca no Colorado conhecido como Frigideira. Isso não é tão maluco, mas a parte do planeta Vênus com certeza é louca."

Ele pescou o papel da cesta de lixo, encontrou o envelope, colocou a estranha mensagem dentro e colocou no bolso interno do casaco. Depois pegou a mala e o equipamento de pesca e, saindo correndo, chamou um táxi. Não muito tempo depois, ele estava a caminho do oeste de avião.

À medida que o país se desenrolou sob ele, ele recuperou a estranha nota do bolso. Ele leu de novo e de novo. Então examinou o envelope. Era um comum de boa qualidade, projetado para negócios e não para uso social. O papel de nota apareceu bem diferente. Era irregular, de um branco puro e de uma textura que poderia ser descrita como pedregosa. Era feito de forma robusta e de uma natureza diferente de qualquer papel que Larner já tivesse visto antes. Parecia ter sido feito de uma fibra em vez de uma polpa.

"Quer saber quem escreveu isso?" Larner perguntou a si mesmo. "É uma bela caligrafia, masculina, mas artística. Quer saber de onde ele tirou a ideia da Frigideira? De qualquer forma, não vou à Frigideira este ano - estou acampando em Tennessee Creek, em Lake County, Colorado. O país lá é mais bonito e tranquilo.

"Mas este endereço no planeta Vênus. Parece-me que li em algum lugar que Marconi recebeu sinais misteriosos que ele acreditava terem vindo do planeta Vênus. Hesper, Hesper... soa familiar, de alguma forma. Imagino se poderia haver algo para isto?"

Algo o impeliu a seguir as instruções do bilhete. Ele passou as próximas horas repetindo o endereço uma e outra vez. Quando ficou satisfeito por ter memorizado completamente, rasgou o estranho papel em pedaços e o lançou voando para a terra como uma pequena tempestade de neve.

Larner não era um indivíduo ingênuo, mas também não era sem imaginação. Ele era cientista o suficiente para saber que "as impossibilidades de hoje são as realizações de amanhã". Portanto, embora não estivesse convencido de que a nota era uma comunicação séria, sua mente ainda estava aberta.

O endereço esquisito insistia em se insinuar em sua mente e expulsar outros pensamentos, até mesmo os de seus companheiros salpicados, a truta arco-íris.

"Tenho uma ideia de mudar meus planos e ir de Denver para a Frigideira", cogitou. Então ele pensou: "Não, não vou levar isso tão a sério."

QUALQUER UM que conhece as Montanhas Rochosas do Colorado conhece o paraíso. Não há país mais bonito no globo. O condado de Lake, onde Larner havia escolhido sua área de pesca, tem como sede o antigo campo de mineração de Leadville. Ela foi visitada e habitada mais por suas minas de ouro do que pelo brilho dourado de seu pôr do sol acima das nuvens, mas o ouro do pôr do sol é eterno, enquanto o ouro das minas está desaparecendo rapidamente.

Leadville, com seus 5.000 habitantes, está aninhado acima das nuvens, a uma altitude de mais de 10.000 pés. O Monte Massive, com seus três picos, fica atrás da cidade em panorama e atinge uma altura de cerca de 14.400 pés. Nas montanhas escarpadas ao redor existem centenas de lagos alimentados por riachos selvagens e fontes cristalinas borbulhantes. Todos esses lagos estão acima das nuvens.

O inverno vê todo o quadro decorado com montes de neve bizarros de seis a doze metros de profundidade, mas a primavera chega cedo. As belas columbinas e açafrões florescem antes que a neve desapareça nos vales. As terras de até 12.000 pés de altitude são acarpetadas com uma grama verde clara e musgo. Pinheiros gigantes e álamos delicados, com sua casca prateada e folhas rosadas florescem e sussurram, enquanto as neves eternas ainda permanecem nos penhascos rochosos e picos acima.

A tinta indiana floresce em vermelho-sangue em contraste com as cores mais suaves. Melros e pássaros azuis tagarelam e esquilos gorjeiam. O ouro tão difícil de encontrar nas minas brilha dos céus. As colinas se aconchegam em bancos de nuvens nevadas e, acima de tudo, um céu azul puro e claro varre. Os lagos e riachos abundam com a truta arco-íris, o peixe mais brincalhão de todos os peixes de água doce. É de fato um paraíso para poeta ou esportista.

Em qualquer direção perto de Leadville, um homem pode encontrar o céu, recreação e descanso.

Encontrando-se na Harrison Avenue, a rua principal da sede do condado, Larner, depois de renovar alguns velhos conhecidos, partiu para o oeste em um flivver para Tennessee Creek. o Flivver é um ajuste moderno. Até poucos anos atrás, o único meio de atravessar essas mesmas colinas era por burros pacientes e de pés firmes, que carregavam a carga enquanto o caminhante caminhava ao lado.

A pesca do primeiro dia foi boa. Trout pareceu cumprimentá-lo alegremente e saltou ansiosamente para a briga. Eles mordiam qualquer tipo de mosca sedosa que ele lançasse.

O local escolhido por Larner para seu acampamento era uma clareira coberta de musgo separada do riacho por uma orla de salgueiros ao longo do riacho. Então veio uma borda de álamos atrás de uma floresta de abetos de pontas prateadas.

Era ideal e seus olhos percorreram a cena com satisfação. Depois começou a picar bacon para untar a frigideira para fritar trutas no fogo aberto.

De repente, ele ouviu um farfalhar nos álamos e, olhando para cima, viu uma imagem que fez seus olhos esbugalharem. Um homem e uma mulher, vestidos aparentemente com trajes de outro mundo, caminharam em sua direção. Nenhum dos dois tinha mais de um metro e meio de altura, mas eram fisicamente perfeitos e maravilhosamente agradáveis aos olhos. Havia pouca diferença em suas roupas.

Ambos usavam capacetes cravejados com o que Larner acreditava serem safiras. Ele soube mais tarde que eram diamantes. Suas roupas consistiam em roupas justas, semelhantes a calças, encimadas por túnicas de alguma pele branca semelhante a camurça, exceto pela cor. Um cinto cravejado de pedras preciosas circundava suas cinturas. Sandálias artísticas com laços enfeitavam seus pés pequenos e firmes.

A pele deles era de um branco rosado. Todos os seus traços eram mais perfeitos, e seus corpos se curvavam o suficiente onde quer que houvesse uma curva. A mulher era mais delicada e desenvolvida, e suas feições eram ainda mais esculpidas do que as do homem. Caso contrário, teria sido difícil distinguir seu sexo.

Larner absorveu esses detalhes inconscientemente, pois estava inexprimivelmente maravilhado. Tudo o que ele podia fazer era ficar aparentemente congelado, meio curvado sobre a fogueira com a frigideira na mão.

O homem falou.

"Espero que não tenhamos assustado você", disse ele. "Achei que minha nota o prepararia em parte para esta reunião. Esperávamos encontrá-lo no distrito da Frigideira. Quando você não apareceu lá, sintonizamos nosso localizador de rádio nas batidas do seu coração e, dessa forma, localizamos você aqui. Dificilmente foi um segundo de voo espacial de onde estávamos."

Larner não disse nada. Ele só podia ficar de pé e boquiaberto.

"Não me surpreende que você esteja surpreso", disse o estranho homenzinho. "Vou explicar que sou Nern Bela, da cidade de Hesper, no planeta Vênus. Esta é minha irmã Tula. Saudamos você no interesse da República de Pana, que abrange todo o planeta que você conhece como Vênus. "

Quando Larner recuperou o fôlego, perdeu a paciência.

"Não sei de que circo você escapou, mas eu desejo solidão e não tenho tempo para me incomodar com contos de fadas", disse ele com brusquidão brutal.

Expressões de mágoa surpresa varreram os semblantes de seus visitantes.

O homem voltou a falar:

"Somos exatamente o que afirmamos ser, e encontrá-lo foi necessário devido a uma condição que aflige as almas de todos os 900 milhões de habitantes de Vênus. Viemos implorar que você venha conosco e use seu conhecimento científico para impedir um flagelo que ameaça a vida de milhões de pessoas".

Havia uma discreta dignidade no homem e um ar de orgulho na mulher que fez Larner parar e pensar, ou tentar. Ele esfregou a mão sobre a testa e olhou interrogativamente para o par.

"Se você é o que diz ser, como chegou aqui?" ele perguntou.

"Viemos em um targo, uma nave espacial, capaz de atingir 426.000 milhas por hora. Isso é apenas 1.200 vezes mais rápido do que 355 milhas por hora, a velocidade mais alta conhecida na Terra. Venha conosco e mostraremos a você nossos navio." Eles olharam para ele suplicantes, e ambos sorriram com um sorriso melancólico e amistoso.

Larner, sem dizer uma palavra, largou a frigideira e os seguiu pelos álamos. O irmão e a irmã que caminhavam à sua frente deram-lhe um deleite nos olhos. Ele examinou a forma perfeita da garota. Sua perfeição estava além de sua compreensão.

"Eles certamente não são deste mundo", ele meditou.

UMA

Algumas centenas de metros adiante havia uma praia de seixos, onde o riacho havia mudado de curso. Nesse terreno havia uma gigantesca máquina esférica de um material semelhante ao vidro. Tinha cerca de 300 pés de diâmetro e era afunilado em dois lados em tees que Larner corretamente interpretou como luzes.

"Este é um targo, nosso tipo de aviador espacial", disse Nern Bela. "É capaz de fazer duas viagens por ano entre Vênus e a Terra. Visitamos este planeta com frequência, sempre pousando em alguma montanha ou selva, pois até agora não desejávamos que os habitantes da Terra soubessem de nossa presença."

"Por que não?" perguntou Larner, com a boca aberta e os olhos salientes. Sua mente estava tão cheia de perguntas que ele deixou escapar a primeira.

"Porque", disse Bela lenta e francamente, "porque nossa raça não conhece doenças e temíamos o contágio, pois sua raça ainda não aprendeu a controlar seu ser."

"Oh", disse Lamer pensativamente. Ele percebeu que os humanos da terra, que ele sempre considerou como os seres mais perfeitos de Deus, não eram tão perfeitos assim.

"Como vocês controlam o seu ser, como você o expressa?" ele perguntou.

"É simples", foi a resposta. "Por noventa séculos, deixamos de gerar imperfeição, crime e doença. Não privamos ninguém dos prazeres da vida, mas apenas os espécimes mentais e físicos mais perfeitos de nosso povo se preocupavam em ter filhos. Em outras palavras, enquanto não fazemos afirmam controlar nossos hábitos sexuais, nós controlamos os resultados."

"Oh", disse Larner novamente.

Nern Bela abriu caminho para uma porta que se abria para o lado do espaço-voador perto de sua base. "Temos uma tripulação de quatro homens e quatro mulheres", disse ele. "Eles cuidam de todo o navio, com minha irmã e eu no comando, totalizando seis almas a bordo."

"Por que homens e mulheres?" pensou Larner.

Como se em resposta ao seu pensamento, Bela disse:

"Na Terra, os dois sexos lutaram pela supremacia sexual. Isso desequilibrou sua civilização. Em Vênus, lutamos pela igualdade sexual e a alcançamos. Este é um equilíbrio perfeito. Homem e mulher se empenham em todos os esforços e compartilham todos os favores e recompensas iguais."

"Na guerra, também?" perguntou Larner.

"Não houve guerra em Vênus por 600.000 anos", disse Bela. "Existe apenas uma nação, e todas as pessoas vivem em perfeito acordo. Nosso único problema em séculos é um perigo terrível que agora ameaça nosso povo, e é sobre isso que desejo falar com você mais detalhadamente."

ELES estavam parados perto do targo. Larner ficou impressionado com o material peculiar de que foi construído. Havia uma pergunta em seus olhos, e Nern Bela respondeu:

"O metal é durânio; é quartzo metalizado. Não tem atrito, não conduz corrente ou raio, exceto o raio de repulsão e atração NTR69X6 pelo qual é impulsionado. É praticamente transparente, mais leve que o ar e mais duro que um diamante. É fundido em moldes depois de fundidos, ou melhor, fundidos.

"Usamos luz fria que produzimos forçando o oxigênio através de tubos de ar para um tanque cheio de gordura de um peixe de águas profundas semelhante à sua baleia. Você sabe, é claro, que é exatamente assim que a luz fria é produzida pelo vaga-lume , exceto pelo fato de que o vaga-lume usa sua própria gordura."

Larner estava positivamente fascinado. Ele alisou o metal do targo em apreciação de sua construção maravilhosa, mas ansiava mais por ver o curioso mecanismo de emissão de luz, pois estava mais próximo de sua própria linha de entomologia. Ele sempre acreditou que os órgãos emissores de luz dos vaga-lumes e dos peixes de águas profundas poderiam ser reproduzidos mecanicamente.

O interior do navio lembrava vagamente o de um transatlântico. Era controlado por um painel de instrumentos no qual um homem e uma garota estavam sentados. Eles não levantaram a cabeça quando as três pessoas entraram.

Chamados por Bela e sua irmã, que pareciam dar comandos em uníssono, a tripulação se reuniu e foi apresentada ao visitante.

"Os habitantes da Terra não são a curiosidade para nós que parecemos ser para você", disse Tula Bela, falando pela primeira vez e sorrindo docemente.

Larner estava muito absorto para notar a observação além de acenar com a cabeça. Ele estava perdido na contemplação daquelas pessoas estranhas, todas vestidas exatamente da mesma forma e incrivelmente lindas de se olhar.

Um cheiro de comida exalava da cozinha, e Larner lembrou que estava com fome, com a fome da saúde. Ele havia jogado sua cesta de peixe sobre o ombro quando deixou a fogueira, e Tula a pegou dele.

"Você gostaria que nosso chef os preparasse para você?" ela disse, enquanto pegava seu olhar faminto para a pesca do dia. Desta vez, Larner respondeu a ela.

"Se você me der licença," ele disse desajeitadamente. "Realmente estou faminto."

"Você não vai perder o seu jantar de peixe", disse a garota.

"Acredito que há o suficiente para todos nós", disse Larner. "Peguei vinte beldades. Nunca soube que peixes mordiam assim. Ora, eles..." e ele partiu para um volumoso discurso sobre um assunto favorito.

Os reunidos ouviram com simpatia. Então Tula pegou o peixe, e logo o aroma de truta assada se misturou aos outros odores fascinantes da cozinha.

Depois de um jantar no qual foram servidas algumas iguarias estranhas, mas satisfatórias, e muitas conversas incomuns, Nern Bela abriu caminho para o que parecia ser os aposentos do capitão. A tripulação e seu visitante sentaram-se para discutir um assunto que provou ser de natureza tão aterrorizante que deixou cicatrizes nas almas humanas.

"As pessoas em Vênus", disse Nern, enquanto seus olhos assumiam uma expressão preocupada, "são incapazes de deixar suas casas após o anoitecer devido a uma estranha besta noturna que os ataca e drena todo o sangue de suas veias, deixando os cadáveres inertes. e vazio."

"O quão?" questionou Larner inclinando-se para a frente sobre a mesa de conferência.

Os outros acenaram com a cabeça, e nos olhos das mulheres havia terror. Larner não podia deixar de acreditar nisso.

"As feras, ou devo dizer insetos, são tão grandes quanto seus cavalos e voam, na verdade voam, à noite, derrubando humanos, animais domésticos e todas as criaturas de sangue quente. Quantos são, não temos meios de saber, e não podemos encontrar seus esconderijos e locais de reprodução. Eles não são nativos de nosso planeta, e de onde vêm não podemos imaginar. Eles são realmente moscas monstruosas, ou insetos, ou algum tipo de inseto.

LARNER foi dominado pela incredulidade e demonstrou isso. "Insetos tão grandes quanto cavalos?" ele questionou e mal conseguiu reprimir um sorriso.

"Acredite em nós, em nome do Deus de todos nós", insistiu Nern. "Eles têm uma boca que consiste em um grande disco de sucção, no centro do qual está uma língua em forma de lança. A lança é forçada para dentro do corpo em qualquer ponto conveniente e o disco de sucção drena o sangue. Se ao menos soubéssemos a origem deles! Eles atacam crianças pequenas e idosos, até quinhentos anos, da mesma forma."

"O quê! Quinhentos anos?" explodiu Larner novamente.

"Eu deveria ter explicado", disse Nern, simplesmente, "que os habitantes de Vênus, devido ao nosso conhecimento avançado de saneamento e conversas sobre saúde, vivem cerca de 800 anos e depois morrem invariavelmente de velhice. A única causa não natural de morte encontrada é este gigante inseto. Acidentes ocorrem, mas são raros. Não há mortes deliberadas em Vênus."

Larner não respondeu. Ele apenas ponderou. Quanto mais repassava mentalmente os estranhos acontecimentos da última semana, mais acreditava estar sonhando. Seus pensamentos tomaram um rumo estranho: "Por que essa gente vaidosa anda por aí vestida com enfeites de joias?"

Nern novamente antecipou uma pergunta. "Diamantes, ouro e muitos do que você chama de pedras preciosas são comuns em Vênus", disse ele. "O talco e muitas outras coisas são mais valiosas."

"Talco?"

"Sim, usamos uma quantidade imensa dele. Temos uma madeira que é mais dura que o seu aço. Construímos máquinas com ela. Não podemos usar óleo para lubrificar esses eixos e rolamentos de madeira, pois amolece a madeira, então todas as partes expostas a atrito são pulverizados constantemente por uma rajada de talco de um soprador.

"Você usa talco principalmente para fins de banheiro. Nós o usamos para vários propósitos. Resta pouco em Vênus, e é mais valioso para nós do que ouro ou diamantes. Nós desenhamos em seu planeta agora para talco. Você despeja quantidades imensas. Acabamos de despachar cem globos de 1.000 toneladas dele do distrito de Cripple Creek, e o distrito nunca perdeu. Nós extraímos a maior parte de seus depósitos de minas.

NERN tentou não parecer entediado enquanto explicava com mais detalhes: "Trouxemos 100 esferas ocas construídas de duranium. Nós as suspendemos sobre o distrito de Cripple Creek, a uma altitude de 10.000 pés acima da superfície da Terra. eram invisíveis para os habitantes da terra naquela altura. Em seguida, usamos uma corrente de sucção à noite, extraindo o talco da terra, enchendo um tambor após o outro. Isso é feito sintonizando uma certa atração seletiva que atrai apenas o talco. Ele desenha corretamente fora de seu solo em minúsculas partículas e as monta nos tambores de transporte como puro talco.Na terra, se fosse notado, teria sido chamado de tempestade de poeira.

"Os tambores, quando carregados com talco, são ajustados para atrair a força planetária adequada e vão em direção a Vênus a uma taxa de 426.000 milhas por hora. Eles são impedidos de colidir com meteoros por um dispositivo magnético automático. apenas força, e quando o targo chega muito perto de um meteoro, ele muda seu curso instantaneamente. O targo de passageiros em que viajamos age de forma semelhante. E agora posso voltar ao assunto dos vampiros de Vênus?

"Perdoe minha ignorância", disse Larner, e pela primeira vez em sua vida ele se sentiu realmente muito ignorante.

"Eu sei pouco mais do que eu disse a você", disse Nern, um tanto desesperado. "Nosso conhecimento de seu mundo, seu povo e sua língua vem de ouvi-lo e observá-lo sem ser observado ou ouvido. Isso pode parecer tirar vantagem de você, não fosse o fato de respeitarmos as confidências e subjugue tudo o mais à ciência Nós os ajudamos às vezes, sugerindo idéias telepaticamente a seus pensadores.

"Teríamos dado a você todas as nossas invenções dessa maneira, com prazer, mas em muitos casos não conseguimos encontrar mentes sintonizadas para aceitar idéias tão avançadas. Tivemos a vantagem de você porque nosso planeta é tantos milhões de anos mais velho que o seu." Havia um tom lamentoso na voz de Nern enquanto ele falava.

"MAS agora estamos de joelhos para você, por assim dizer. Não sabemos tudo e, desesperadamente, precisamos da ajuda de um homem do seu calibre. Em nome do povo perturbado de Vênus, peço-lhe sem rodeios para faça um grande sacrifício. Você enfrentará os perigos de uma viagem a Vênus e usará seu conhecimento para nos ajudar a exterminar essas criaturas do inferno?" Havia uma súplica positiva em sua voz, e nos olhos de sua linda irmã havia lágrimas.

"Mas o que meus superiores no Bureau do Governo pensariam?" protestou debilmente Larner, "Eu não poderia explicar ..."

"Você não tem superiores em sua linha. Nosso governo precisa de você neste momento mais do que qualquer governo terreno. Seu lugar aqui é fixo. Você sempre pode voltar a ele, se viver. Estamos pedindo que você enfrente uma morte horrível com Você pode nomear sua própria compensação, mas eu sei que você não está muito interessado em recompensa.

"Agora, honestamente, meu bom professor, não há nenhuma vantagem a ser obtida com a explicação. Apenas desapareça. Em nome de Deus e no interesse da ciência e da salvação de um povo que está à sua mercê, simplesmente desapareça de vista. . Abandone a vida neste planeta. Venha conosco. A causa é digna do homem que acredito que você seja."

"Eu irei", disse Larner, e seus anfitriões não esperaram mais. Um instante depois, o targo disparou para o espaço interestelar.

"Como você sabe que caminho seguir?" perguntou Larner depois de um tempo razoável, quando se recuperou da surpresa com a decolagem repentina.

"Não precisamos saber. Nossa máquina está ajustada para ser atraída apenas pela força planetária de Vênus. Não poderíamos ir a outro lugar. Um raio de repulsão nos encontra quando nos aproximamos de Vênus e nos protege contra uma aterrissagem muito violenta. Vamos pousar em Vênus como uma pena cerca de três meses a partir desta noite."

O tempo da viagem pelo espaço sideral foi de pouca importância, exceto por um incidente. Larner e os outros viajantes foram repentina e rudemente empurrados sobre a nave que voava rapidamente.

Larner perdeu o fôlego, mas não a fala. "O que aconteceu?" ele perguntou.

"Nós apenas desviamos automaticamente de um meteoro", explicou Nern.

A maior parte do tempo da viagem foi gasta por Larner ouvindo explicações sobre os costumes e tradições das pessoas do planeta mais brilhante do universo.

Havia uma pergunta que Larner desejava fazer a Nern Bela, mas ele hesitou em fazê-la. Finalmente, uma noite durante a viagem a Vênus, quando os viajantes estavam ocupados em uma discussão científica sobre a evolução comparativa dos dois planetas, Larner viu sua oportunidade.

"Por que", ele perguntou um tanto hesitante, "o povo de Vênus sempre permaneceu tão pequeno? Por que você não se esforçou mais para ter altura? Os japoneses, que são os mais baixos em estatura entre as pessoas da terra, sempre quiseram ser altos."

"Sem querer ofender", respondeu Nern, "devo dizer que é característico dos habitantes da terra querer algo sem saber uma boa razão para isso. É perfeitamente normal que vocês sejam altos, mas para nós é não é tão adequado. Veja, Vênus é menor que a Terra. O tamanho é comparativo. Você acha que não somos altos porque está acostumado com pessoas mais altas. Comparativamente, somos altos o suficiente. Em proporção ao tamanho do nosso planeta, somos exatamente o tamanho certo. Mantemos nossa população em 900.000.000, e esse é o número perfeitamente exato de pessoas que podem viver confortavelmente em nosso planeta."

CHEGANDO a Vênus, Larner recebeu um laboratório e um escritório em um dos prédios do governo. Era um mundo aparentemente feito de vidro. O quartzo, de coloração rosa, branca e cristalina, descobriu Larner, era a rocha campestre mais comum do planeta. Em muitos casos, estava cheio de lascas de ouro que os nativos não se deram ao trabalho de recuperar. Este quartzo era de uma dureza incrível e era usado na construção, pavimentação e obras públicas em geral. O efeito foi desconcertante. Era um mundo de cristal brilhante.

A atmosfera de Vênus há muito intrigava Larner. Embora não fosse um astrônomo no sentido mais amplo da palavra, ele tinha um grande interesse nos céus como uma figura de quebra-cabeça gigante e havia dedicado algum tempo livre ao estudo.

Ele sabia que, por todas as indicações, Vênus tinha uma atmosfera muito incomum. Ele havia lido que a atmosfera era consideravelmente mais densa que a da Terra e que sua presença dificultava a observação. A superfície real do planeta que ele conhecia dificilmente poderia ser vista devido a essa atmosfera ou a bancos de nuvens aparentemente perpétuos.

Ele havia lido que a presença da atmosfera ao redor de Vênus é indicada para os astrônomos terrestres, durante o trânsito do planeta, por anéis de luz devido à reflexão e dispersão da luz solar coletada por sua atmosfera.

Os astrônomos na Terra, ele sabia, há muito estavam satisfeitos com a presença de grandes bancos de nuvens, pois rochas e solos não poderiam ter um poder de reflexão tão alto. Ele sabia que, assim como a lua, Vênus, quando visto da Terra, apresenta diferentes fases, desde o crescente até o estágio completo ou total.

Olhando para o céu das ruas de quartzo de Vênus, Larner contemplou, em grande grandeza, aglomerados bancos de nuvens, muitos deles aparentemente nuvens de chuva.

Nern notou seu olhar para o céu e disse:

"Conseguimos o controle meteorológico. Essas nuvens foram controladas quando conquistamos a força interplanetária e o que vocês chamam de gravidade. Nós as formamos e as movemos à vontade. Elas são nossa fábrica de chuva. Fazemos chover quando e onde quisermos. Isso assegura nossas colheitas e contribui para a saúde e contentamento.

"O ar, você notará, é quase o mesmo ou um pouco mais úmido do que o ar da Terra ao nível do mar. Isso se deve à posição do planeta mais próxima do sol.

"Temos nos esforçado por séculos para tornar o ar um pouco mais seco e mais raro, mas ainda não conseguimos. O alto teor de quartzo desintegrado em nosso solo torna a umidade muito necessária para nossas colheitas, então nossa atmosfera úmida é evidentemente uma provisão da providência. Estamos acostumados a respirar esse ar úmido e, quando visitei a Terra pela primeira vez, fiquei desconfortável com sua atmosfera rarefeita. Agora posso me ajustar a respirar o ar de qualquer um dos planetas. No entanto, me pego bebendo muito mais água na Terra do que em Vênus."

Nesta terra das fadas que desfrutou de séculos de paz, saúde e harmonia, o terror absoluto agora reinava. Em alguns casos, as pessoas bem-educadas e maravilhosamente inteligentes estavam em uma condição mental que beirava a loucura.

Isso era especialmente verdadeiro nos distritos agrícolas, onde rebanhos inteiros de lats haviam sido exterminados. Lats, Larner percebeu, era um animal de fazenda comum semelhante à espécie bovina da Terra, só que mais lanoso. Dessas criaturas os habitantes de Vênus dependiam para seu leite e suprimentos lácteos, e para suas roupas mais quentes, que eram feitas de pele. O cabelo era usado para escovas, na construção civil e de mil maneiras na fabricação.

Além dos animais domésticos, centenas de pessoas continuaram a encontrar a morte, e apenas alguns dos vampiros voadores foram caçados. Acreditava-se que os insetos gigantes se reproduziam lentamente em comparação com os insetos terrestres, suas fêmeas produzindo não mais do que dez ovos, por estimativa, após o que a morte atingiu o adulto. Apesar disso, eles foram relatados como crescentes.

No prédio do governo, Larner foi colocado em contato com todos os cientistas do governo de Vênus. Seu colaborador mais próximo era um Zorn Zada, o cientista mais profundo do planeta. Os dois homens, com dezenas de assistentes, trabalharam lado a lado no mais gigantesco mistério científico da história de dois planetas.

Um espécime do terrível invasor foi montado e estudado pelos cientistas, que estavam tão absortos em seu trabalho que mal pararam para comer. Quanto ao sono, havia pouco. Os dias eram gastos em pesquisas e as noites caçando os monstros. Esta caça foi feita por soldados e cientistas recém-recrutados. As armas utilizadas eram um canhão de raios curtos de alto poder destrutivo que desintegrava os corpos dos inimigos por rajadas de energia atômica. A pedreira foi cautelosa, no entanto, e atacou indivíduos isolados em vez de linhas de combate em massa.

SENTADO em sua bancada de trabalho, Larner perguntou a Zorn Zada o que havia acontecido com Nern Bela. Em seu coração, ele tinha um medo horrível à espreita de que a bela Tula Bela pudesse cair diante de um enxame de estranhos vampiros, mas ele não expressou essa ansiedade.

"Nern e sua irmã são exploradores e navegadores", foi a resposta. "Eles foram designados para levá-lo a qualquer lugar neste ou em qualquer outro planeta onde seu trabalho possa envolvê-lo. Eles aguardam suas ordens. Eles são valiosos demais como navegadores espaciais para serem colocados em perigo."

Com um suspiro de alívio, Larner começou a trabalhar.

"Que outros animais selvagens ou insetos nocivos você tem neste planeta?" ele perguntou a Zorn.

"Eu entendo o que você pensa", respondeu o primeiro cientista de Vênus. "Você está procurando um inimigo natural para esta ameaça voadora mortal, não é?"

"Sim", admitiu Larner.

"Todos os insetos deixados em Vênus com esta exceção são benéficos", disse Zorn. "Não há animais selvagens nem insetos nocivos. Todos os animais, insetos e pássaros foram domesticados e são alimentados por seus donos. Obtemos tecidos de formas do que vocês chamam de aranhas e outros construtores de teias e fiandeiros de casulos. Todas as formas de pássaros, bestas e coisas que rastejam e voam foram colocados sob o domínio do homem. Teremos que procurar outra saída do que encontrar um parasita inimigo.

"De onde você acha que esses insetos invasores vieram?" perguntou Larner.

"Você notou que eles são diferentes de tudo que você tem na Terra em termos de construção anatômica", disse o savant. "Eles compartilham das características gerais dos Coleoptera (besouros), pois usam uma bainha de armadura, mas suas partes bucais são mais da ordem dos Diptera (moscas). Eu os considero mais uma mosca do que um besouro, porque a maioria dos coleópteros são úteis para a humanidade, enquanto praticamente todos, se não todos, os dípteros são malignos.

"Quanto ao seu habitat original, acredito que eles migraram para cá de algum outro planeta."

"Eles não podiam voar pelo espaço", disse Larner.

"Não, esse é o mistério", concordou Zorn. "Como eles chegaram aqui e onde se reproduzem são as perguntas que temos que responder."

LONGOS dias se passaram em Vênus. Longos dias e noites sem dormir. Os grandes insetos eram caçados todas as noites por homens armados com armas de raios, e todas as noites os monstros sugadores de sangue cobravam seu tributo de humanos e animais.

Finalmente, Larner e Zorn decidiram capturar um dos insetos vivo, amordaçar sua lança e ventosa e dar-lhe liberdade suficiente para encontrar o caminho de volta ao seu esconderijo. Seguindo o monstro acorrentado, os cientistas esperava encontrar os criadouros.

Todas as províncias do planeta se juntaram à campanha. Os homens apareciam em veículos automáticos, movidos por energia coletada da atmosfera. Eles vieram a pé e de avião. A mobilização estava em determinados pontos e, à frente da van, estavam Zorn e Larner e seus confrades no targo de Nern e Tula Bela. O grande exército de Vênus carregava holofotes gigantes e estava armado com armas de raios mortais.

O quartel-general do vasto Exército de Ofensa ficava no targo das Belas. Larner estava no comando supremo. Pouco antes de o grande exército começar a vasculhar o planeta em busca do local de reprodução dos monstros, Larner emitiu um boletim que deixou todos os Vênus de queixo caído.

Endereçado ao Presidente Vole Vesta da República de Pana e ao bom povo de Vênus, dizia:

Como é de conhecimento geral, tem sido o hábito dos navios mercantes espaciais da nação visitar o lado ensolarado do planeta Mercúrio para obter certas madeiras raras e outros materiais não encontrados neste planeta.

Um lado de Mercúrio, como se sabe, está sempre voltado para o sol e está em condição de noite perpétua. Nesta perpétua escuridão e umidade, onde muitos rios correm para pântanos quentes e negros, os vampiros se reproduzem há séculos. As condições eram ideais para seu crescimento e, assim, através dos tempos, eles evoluíram para os monstros que encontramos recentemente em Vênus.

Durante uma visita relativamente recente a Mercúrio, as larvas desses insetos encontraram seu caminho para o exterior, um targo carregado de vegetação deixado perto da borda dos pântanos negros de Mercúrio. Essas larvas foram assim transportadas para Vênus e sofreram sua metamorfose natural aqui. Chegando à fase adulta, encontraram algum lugar para se esconder e procriar, e assim se explica a origem dos vampiros de Vênus.

Isso foi amplamente lido e discutido e finalmente aceito como meio de invasão da pacífica e bela Vênus por um horror que pode muito bem ter se originado no inferno.

No entanto, isso não revelou os criadouros, ou removeu o flagelo nacional dos horríveis vampiros alados, então a mobilização de todas as forças do planeta continuou.

Dia após dia, as hordas de combatentes habitantes de Vênus cresciam nos campos de concentração. No targo de Belas, Larner, com o cérebro cansado e o corpo esgotado pelo excesso de trabalho, encontrou um grão de felicidade em estar na presença de Nern e sua linda e pequena irmã.

Com Zorn, Larner supervisionava a construção de uma grande rede de malha de arame fortemente entrelaçada, na qual se esperava capturar um dos vampiros. Decidiu-se atrair a armadilha com uma mulher gorda.

Zorn, Larner e os Belas saíram do campo de concentração seguidos por uma companhia de soldados carregando a grande rede. Tula com a própria mão conduziu a novilha gorda. Seus olhos estavam cheios de comiseração pelo pobre animal.

Milhares de soldados e cidadãos, em formação de combate, assistiram à partida do pequeno grupo.

Em uma clareira, a armadilha foi armada e a rede preparada para cair sobre o monstro assim que ele atacasse o bezerro. De um matagal, na escuridão total, Zorn e Larner e os dois Belas esperavam pela possível captura. A nação inteira aguardava a ordem de avançar.

Na quarta noite, a vigília foi recompensada de maneira assustadora.

Um bater desajeitado de asas gigantes quebrou o silêncio.

As quatro formas que esperavam no matagal regozijaram-se, acreditando que o gordo lat estava prestes a ser atacado.

Adiante veio o terror que se aproximava. O bater medido, o bater de suas asas blindadas aproximando-se cada vez mais. Então, horror - horrores!

Um grito feminino rasgou o ar. Gritos altos e estridentes surgiram acima de um grito feminino histérico por socorro.

O monstro escolheu Tula Bela como sua presa!

ZORN explodiu uma bomba de alarme. Uma sirene de ar comprimido trouxe o exército em fuga. Holofotes gigantes começaram a iluminar a cena. O sangue de Larner e Nern congelou.

O monstro havia derrubado a garota no chão. Sua terrível lança e concha foi erguida para atacar. Larner foi o mais próximo e o mais rápido a agir. Ele agarrou sua arma de raios, balançou em seu cinto. Ele se foi! Horrorizado, ele lembrou que o havia deixado na base. Ele pegou uma faca curta e se jogou para frente, rolando seu corpo entre o da garota e a lança e o cupper que desciam.

Quando a lança perfurou seu ombro, Larner, em um gesto selvagem de frenesi, enfiou sua faca na carne macia e flexível do órgão de sucção do vampiro.

Protegido por nenhuma estrutura óssea, o focinho do monstro foi amputado.

A terrível criatura havia sido desarmada de sua arma mais formidável, mas continuou a lutar. Larner sentiu os espinhos nas pernas do monstro rasgarem sua carne.

"Não mate a coisa", ele gritou. "Tragam a rede. Pelo amor de Deus, tragam a rede!" Então ele perdeu a consciência.

Era dia quando Larner, um tanto enfraquecido pela perda de sangue, recuperou a consciência.

A bela Tula Bela estava inclinada sobre ele.

Ela sussurrou palavras reconfortantes para ele em um idioma que ele não entendia completamente. Ela sussurrou exclamações alegres em palavras que ele não sabia o significado, mas o tom era inconfundivelmente o de um namorado para seu amante.

Finalmente, em resposta à pergunta de um verdadeiro cientista em seus olhos, ela disse em inglês:

"Eles pegaram a coisa viva. Eles esperam sua ordem para avançar."

"Vamos seguir nosso caminho", disse Larner, e ele começou a se levantar.

"Você dificilmente é forte o suficiente", disse Tula.

"Acredite em mim, estou bem", insistiu Larner, e depois de várias tentativas ele se levantou. Sua constituição era naturalmente forte e sua vontade mais forte, então ele lutou contra todos os sentimentos de fraqueza e logo se anunciou pronto para prosseguir com o projeto em mãos. Pois a velocidade era muito importante, e o jovem professor se viu incapaz de permanecer inativo.

Ele se alegrou quando Zorn lhe disse que o grande inseto que havia atacado Tula Bela havia sido capturado vivo e mantido bem alimentado pelo sangue de Lat injetado em seu estômago.

Com Zorn Larner foi inspecionar a horrenda monstruosidade e encontrou-a na coleira e tensa. Estava pronto para ser usado para liderar o caminho de volta ao seu local de reprodução.

Com as asas algemadas, o pesado inseto se debateu em seu caminho direto para o norte. Pesada e meio às cegas, rastejou enquanto o brilho dos holofotes era mantido com antecedência suficiente para não cegar o monstro.

Fiel ao instinto, finalmente surgiu no início da madrugada sob um alto penhasco de quartzo enfumaçado. Aqui, nas grandes fendas, se escondia o bando de vampiros diabólicos.

Quando a luz atingiu suas tocas, eles tentaram desajeitadamente levantar vôo, mas uma rede entrelaçada de raios desintegradores devastadores dos canhões de raios estilhaçou seus corpos em pó, que foi levado pelo vento.

Os meses seguintes foram gastos vasculhando os penhascos de quartzo de Vênus em busca de áreas infestadas semelhantes, mas apenas um ninho de reprodução foi encontrado. O flagelo havia sido vencido em seu primeiro e único reduto.

SO encerrou o maior reinado de terror da história de Vênus.

Leslie Larner recebeu um voto de agradecimento e riquezas foram derramadas sobre ele pelas boas pessoas da estrela mais brilhante do céu.

Sua modéstia era característica e ele insistia que sua parte para salvar a humanidade no planeta havia sido pequena.

A passagem de volta à Terra foi oferecida a ele, mas Nern e Tula Bela o encorajaram a dizer e viver sua vida em Vênus. Isso ele finalmente concordou em fazer.

"Se eu voltasse", disse ele, "sempre ficaria tentado a contar minhas experiências enquanto estava fora, e não há um júri no mundo que me consideraria são depois de ter falado uma vez."

QUE a história da aventura de Larner chegou aos habitantes da terra se deve ao fato de que Nern Bela, em uma visita subsequente à terra, a narrou a um minerador de quartzo do Colorado. Este mineiro, um bronzeado e barbudo garimpeiro de ouro, tropeçou no targo em uma fortaleza montanhosa, e não havia nada a fazer senão dar-lhe as boas-vindas e prometer-lhe segredo.

O mineiro examinou o targo de cristal em extasiado espanto e disse: "E pensar que sou o único homem da terra que já viu tal embarcação!"

"Não", respondeu Nern Bela, "há um outro." E então a comovente história da vida de Leslie Larner em Vênus foi contada.

VOO SEGURO NA NÉVOA

O desenvolvimento notável na aviação recentemente, e um dos mais significativos até agora na história da aviação, foi o voo "às cegas" do tenente. James H. Doolittle, temerário do Corpo Aéreo do Exército, em Mitchel Field, LI, que levou Harry P. Guggenheim, presidente do Daniel Guggenheim Fund for the Promotion of Aeronautics, Inc. dos maiores bugbears da aviação, foi finalmente resolvido.

Houve "voo cego" feito no passado, mas nunca antes na história da aviação um piloto decolou, circulou, cruzou, cruzou novamente o campo e pousou apenas a uma curta distância de seu ponto de partida enquanto voava sob condições assemelhando-se ao nevoeiro mais denso, como tenente. "Jimmy" Doolittle fez, em seu avião de treinamento "Husky" com motor Wright. Era algo estranho de se contemplar.

A "névoa densa" foi produzida artificialmente pelo simples dispositivo de tornar a cabine do avião totalmente à prova de luz. Uma vez sentado lá dentro, o aviador, com seu co-piloto, tenente. Benjamin Kelsey, também do Mitchel Field, estava completamente isolado de qualquer visão do mundo exterior. Eles só dependiam de três novos instrumentos voadores, desenvolvidos durante o ano anterior em experimentos conduzidos no laboratório de voo completo estabelecido pelo Fundo em Mitchel Field.

Os principais fatores que contribuem para a solução do problema do voo cego consistem em uma nova aplicação do radiofarol visual, no desenvolvimento de um instrumento aprimorado para indicar a posição longitudinal e lateral de um avião, um novo giroscópio direcional e um sensor barométrico sensível altímetro, tão delicado que mede a altitude de um avião a poucos metros do solo.

Assim, em vez de contar com o horizonte natural para a estabilidade, Ten. Doolittle usa um "horizonte artificial" no pequeno instrumento que indica a posição longitudinal e lateral em relação ao solo o tempo todo. Ele foi capaz de localizar o campo de pouso por meio do farol de rádio de longa distância localizador de direção. Além disso, outro farol de rádio menor foi instalado, lançando um feixe de quinze a vinte milhas em qualquer direção, que governa a aproximação imediata ao campo.

Para localizar o campo de pouso, o piloto observa duas palhetas vibratórias, sintonizadas no farol de rádio, em um receptor de rádio virtual em seu painel de instrumentos. Se ele virar para a direita ou para a esquerda de seu curso, a palheta direita ou esquerda, respectivamente, começa a fazer uma espécie de dança de São Vito. Se os juncos estiverem em equilíbrio, o piloto sabe que está claro navegando direto para seu campo.

O altímetro sensível mostrou o tenente. Doolittle sua altitude e possibilitou que ele calculasse sua aterrissagem a uma distância de alguns metros do solo.

Provavelmente o dispositivo mais estranho de todo aquele tenente. Doolittle foi chamado para testar na guerra do Sr. Guggenheim contra o nevoeiro é uma espécie de canhão de calor que sai para combater como um dragão cuspidor de fogo de antigamente. Como os inimigos do dragão, a névoa deve se enrolar e morrer antes do sopro escaldante da "artilharia de ar quente", embora o princípio fundamental por trás do dispositivo seja muito mais científico do que tal explicação parece. É, em resumo, baseado no fato conhecido de que o nevoeiro se forma apenas em uma zona de temperatura muito estreita que fica entre os pontos de saturação e precipitação da atmosfera. Se o ar esfriar um pouco, a névoa se transforma em chuva e cai; se aquecer muito ligeiramente, a névoa desaparece e o ar volta a ser normalmente claro, embora sua umidade esteja muito próxima do máximo.

