Histoires étonnantes de la super-science Avril 1930, par Astounding Stories fait partie de la série Book Blog Post de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL. II, n° 1 - Les vampires de Vénus

Vampires de Vénus

Par Anthony Pelcher

Il saisit un petit couteau

et se jeta en avant.

Leslie Larner, an entomologist borrowed from the Earth, pits himself against the night-flying vampires that are ravaging the inhabitants of Venus.

C'était comme si quelqu'un avait jeté une bombe dans une réunion quaker, lorsque l'aventure se mit soudain à s'entasser dans la vie de la studieuse et méthodique Leslie Larner, professeur d'entomologie.

La renommée lui appartenait depuis sa jeunesse, lorsqu'il avait commencé à se distinguer dans plusieurs sciences, mais l'aventure et les sensations fortes qu'il avait tant désirées étaient toujours tombées sur le sort des autres.

Son père, un professeur d'université, lui avait laissé un bon cerveau et rien d'autre. Plus tard, sa mère est décédée et il s'est retrouvé sans parents dans le monde, pour autant qu'il le sache. Il a donc donné sa vie aux études et au travail acharné.

Encore jeune à vingt-cinq ans, il était en espérant que le destin "lui donnerait une pause". Ça faisait.

Il était responsable d'un département gouvernemental s'occupant des coléoptères orientaux, des mouches de Hesse, des charançons de la capsule et autres, et il semblait que sa vie n'avait été qu'un insecte après l'autre. Il prenait au sérieux les choses rampantes et rampantes et croyait que, à moins d'être freinés, les insectes chasseraient un jour l'homme de la terre. Il a sonné l'alarme, mais l'humanité n'a pas été dérangée. Alors Leslie Larner s'est rabattu sur son microscope et s'est préoccupé de sauver le coton, le blé et d'autres cultures. Son seul passe-temps était de pêcher l'insaisissable truite arc-en-ciel.

Il a réussi à passer un mois chaque année dans les Rocheuses du Colorado à la pêche aux beautés mouchetées.

Larner était tout sauf un horloger, mais un certain jour ensoleillé de juin, il était assis dans son laboratoire à faire exactement cela.

"Plus que cinq minutes," songea-t-il.

Il était tout juste 16 h 25. Il avait terminé son travail, mis ses affaires en ordre et, dans cinq minutes, il serait libre de partir pour des vacances bien méritées et bien méritées. Ses valises étaient prêtes et à la gare. Son attirail de pêche, la fierté de sa jeune vie, était soigneusement roulé dans de la soie huilée et se tenait à portée de main.

"Je vais juste remplir ma calebasse, prendre encore une fumée tranquille, et puis pour la montagne et la liberté", se dit-il. Il s'installa les pieds sur son bureau. Il ferma à moitié les yeux dans un confort solide. Puis la bombe est tombée et a explosé.



BRRRR !

Le buzzer sur son bureau sonna et ses pieds se détachèrent du bureau et heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Ses yeux s'ouvrirent et la calebasse fut immédiatement mise de côté.

Ce buzzer signifiait généralement des affaires, et ce serait sa chance habituelle d'avoir du mal à s'écraser sur lui juste au moment où il se trouvait au bord d'un paradis de truites arc-en-ciel.

Un messager a été introduit dans la salle par un assistant. Le garçon lui tendit une enveloppe, dit : « Pas de réponse », et partit.

Larner déchira l'enveloppe paresseusement. Il en lut puis relut le contenu, tandis qu'un air de surprise perplexe troublait son visage habituellement placide. Il étendit la feuille de papier sur son bureau et, pour la dixième fois, il lut :

Confidentiel.

Mémorisez cette adresse et détruisez ce papier :

Tula Bela, 1726 88th Street, West, City of Hesper, Republic of Pana, Planet Venus.

Vous rencontrera dans la poêle à frire.

C'était tout. C'était assez. Larner a perdu son sang-froid. Il froissa le papier et le jeta dans la corbeille. Il n'était pas porté au blasphème, mais il pouvait dire "Judas Priest" d'une manière qui grésillait.

"Judas Priest!" bredouilla-t-il. "Quiconque enverrait à un homme un tas d'absurdités comme ça, à un moment comme celui-ci, devrait être étouffé comme un scarabée !

"" Rendez-vous dans la poêle à frire "", a-t-il cité. Puis il lui est arrivé de se souvenir de quelque chose. "Bon Dieu, il y a un quartier de pêcheurs dans le Colorado connu sous le nom de Frying Pan. Ce n'est pas si fou, mais la partie de la planète Vénus est sûrement coucou."

Il sortit le papier de la corbeille, trouva l'enveloppe, y plaça l'étrange message et le mit dans la poche intérieure de son manteau. Puis il saisit sa valise et son matériel de pêche, et, se précipitant dehors, héla un taxi. Peu de temps après, il était en route vers l'ouest en avion.

Tandis que le pays se déroulait sous lui, il sortit l'étrange billet de sa poche. Il l'a lu encore et encore. Puis il examina l'enveloppe. C'était un modèle ordinaire de bonne qualité, conçu pour un usage commercial plutôt que social. Le papier à lettres est apparu assez différent. Il était d'un blanc immaculé, d'un blanc pur et d'une texture qu'on pourrait qualifier de caillouteuse. C'était solidement fait et d'une nature qui ne ressemblait à aucun papier que Larner avait jamais vu auparavant. Il semblait avoir été fabriqué à partir d'une fibre plutôt que d'une pulpe.

"Je me demande qui l'a écrit ?" se demandait Larner. "C'est une belle écriture, masculine mais artistique. Je me demande où il a eu l'idée de la poêle à frire ? En tout cas, je n'irai pas à la poêle à frire cette année, je campe à Tennessee Creek, dans le comté de Lake, au Colorado. le pays y est plus beau et plus reposant.

"Mais cette adresse sur la planète Vénus. Il me semble que j'ai lu quelque part que Marconi avait reçu de mystérieux signaux qu'il croyait provenir de la planète Vénus. Hesper, Hesper... cela semble familier, en quelque sorte. Je me demande s'il pourrait y avoir quelque chose à ce?"

Quelque chose le poussa à suivre les instructions de la note. Il passa les heures suivantes à répéter l'adresse encore et encore. Lorsqu'il fut convaincu qu'il l'avait parfaitement mémorisé, il déchira l'étrange papier en morceaux et l'envoya voleter vers la terre comme une petite tempête de neige.

Larner n'était pas un individu crédule, mais il n'était pas non plus dépourvu d'imagination. Il était assez scientifique pour savoir que « les impossibilités d'aujourd'hui sont les réalisations de demain ». Ainsi, même s'il n'était pas convaincu que la note était une communication sérieuse, son esprit était toujours ouvert.

L'étrange adresse insistait pour s'insinuer dans son esprit et chasser d'autres pensées, même celles de ses compagnons de jeu mouchetés, la truite arc-en-ciel.

"J'ai l'idée de changer mes plans et de passer de Denver à la poêle à frire", a-t-il cogité. Puis il s'est dit : "Non, je ne vais pas le prendre au sérieux."

QUICONQUE connaît les Rocheuses du Colorado connaît le paradis. Il n'y a pas de plus beau pays sur le globe. Lake County, où Larner avait choisi ses lieux de pêche, a pour siège l'ancien camp minier de Leadville. Il a été visité et colonisé plus pour ses mines d'or que pour la lueur dorée de ses couchers de soleil au-dessus des nuages, mais l'or des couchers de soleil est éternel, tandis que l'or des mines s'estompe rapidement.

Leadville, avec ses 5 000 habitants, se niche au-dessus des nuages, à plus de 10 000 pieds d'altitude. Le mont Massive avec ses trois sommets se trouve derrière la ville en panorama et s'élève à une hauteur d'environ 14 400 pieds. Dans les montagnes escarpées environnantes se trouvent des centaines de lacs alimentés par des ruisseaux sauvages et des sources cristallines bouillonnantes. Tous ces lacs sont au-dessus des nuages.

L'hiver voit toute l'image décorée de congères bizarres de vingt à quarante pieds de profondeur, mais le printemps arrive tôt. Les magnifiques ancolies et crocus fleurissent avant que la neige n'ait complètement décollé dans les vallées. Les terres jusqu'à 12 000 pieds d'altitude sont tapissées d'herbe vert clair et de mousse. Des pins géants et des trembles délicats, avec leur écorce argentée et leurs feuilles rosées fleurissent et murmurent, tandis que les neiges éternelles persistent encore dans les falaises rocheuses et les sommets plus élevés.

La peinture indienne fleurit son rouge sang contrairement aux couleurs plus douces. Les merles et les merles bleus bavardent et les tamias gazouillent. L'or si difficile à trouver dans les mines brille du ciel. Les collines se blottissent dans des bancs de nuages enneigés, et surtout un ciel d'un bleu limpide balaie. Les lacs et les ruisseaux regorgent de truites arc-en-ciel, le plus gros poisson d'eau douce. C'est en effet un paradis pour poète ou sportif.

Dans n'importe quelle direction près de Leadville, un homme peut trouver le paradis, les loisirs et le repos.

Se retrouvant sur Harrison Avenue, la rue principale du siège du comté, Larner, après avoir renoué avec de vieilles connaissances, partit vers l'ouest dans un vol vers Tennessee Creek. La flivver est un ajustement moderne. Jusqu'à il y a quelques années, le seul moyen de traverser ces mêmes collines était des ânes patients et au pied sûr, qui portaient le sac tandis que le voyageur marchait à côté.

La première journée de pêche a été bonne. Trout sembla le saluer joyeusement et sauta avec empressement dans la mêlée. Ils mordaient toutes sortes de mouches de soie qu'il lançait.

Le site choisi par Larner pour son camp était dans une clairière moussue séparée du ruisseau par une frange de saules le long du ruisseau. Puis vint une bordure de trembles adossée à une forêt de sapins argentés.

C'était idéal et ses yeux balayèrent la scène avec satisfaction. Puis il a commencé à tailler du bacon pour graisser sa poêle pour faire frire la truite sur le feu ouvert.

Tout à coup, il entendit un bruissement dans les trembles et, levant les yeux, vit une image qui lui fit gonfler les yeux. Un homme et une femme, vêtus apparemment de costumes d'un autre monde, s'avancèrent vers lui. Ni l'un ni l'autre ne mesuraient plus d'un mètre soixante-dix, mais ils étaient physiquement parfaits et merveilleusement agréables à regarder. Il y avait peu de différence dans leur tenue vestimentaire.

Tous deux portaient des casques cloutés de ce que Larner croyait être des saphirs. Il apprit plus tard qu'il s'agissait de diamants. Leurs vêtements se composaient de vêtements serrés semblables à des pantalons surmontés de tuniques d'une certaine peau blanche ressemblant à des chamois sauf pour la couleur. Une ceinture constellée de pierres précieuses entourait leur taille. Des sandales à lacets artistiques ornaient leurs petits pieds fermes.

Leur peau était d'un blanc rosé. Chacune de leurs caractéristiques était la perfection plus, et leurs corps se courbaient juste assez là où une courbe devrait être. La femme était plus délicate et plus développée, et ses traits étaient encore plus finement ciselés que l'homme. Sinon, il aurait été difficile de distinguer leur sexe.

Larner a absorbé ces détails inconsciemment, car il était impressionné au-delà de toute expression. Tout ce qu'il pouvait faire était de se tenir debout, apparemment figé, à moitié penché sur le feu de camp avec sa poêle à frire à la main.

L'homme a parlé.

"J'espère que nous ne vous avons pas surpris," dit-il. "Je pensais que ma note vous préparerait en partie à cette réunion. Nous nous attendions à vous trouver dans le quartier de Frying Pan. Lorsque vous n'y êtes pas apparu, nous avons réglé notre localisateur radio sur vos battements de cœur et de cette façon vous avons localisé ici. C'était à peine une seconde de vol dans l'espace depuis l'endroit où nous étions."

Larner ne dit rien. Il ne pouvait que rester debout et bouche bée.

"Je ne m'étonne pas que vous soyez surpris," dit l'étrange petit homme. "Je vais vous expliquer que je suis Nern Bela, de la ville de Hesper, sur la planète Vénus. Voici ma sœur Tula. Nous vous saluons dans l'intérêt de la République de Pana, qui englobe toute la planète que vous connaissez sous le nom de Vénus. "

Lorsque Larner a repris son souffle, il a perdu son sang-froid.

"Je ne sais pas de quel cirque tu t'es échappé, mais j'ai soif de solitude et je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec des contes de fées", a-t-il dit avec brutalité.

Des expressions de surprise blessée balayèrent le visage de ses visiteurs.

L'homme reprit la parole :

"Nous sommes exactement ce que nous affirmons être, et notre découverte de vous a été rendue nécessaire par une condition qui afflige les âmes de tous les 900 000 000 d'habitants de Vénus. Nous sommes venus vous implorer de venir avec nous et d'utiliser vos connaissances scientifiques pour contrecarrer un fléau qui menace la vie de millions de personnes."

Il y avait une dignité tranquille chez l'homme et un air de fierté chez la femme qui fit que Larner s'arrêta et réfléchit, ou essaya de le faire. Il passa sa main sur son front et regarda la paire d'un air interrogateur.

"Si tu es ce que tu prétends être, comment es-tu arrivé ici ?" Il a demandé.

"Nous sommes arrivés à bord d'un targo, un vaisseau volant dans l'espace, capable de parcourir 426 000 milles à l'heure. C'est seulement 1 200 fois la vitesse de 355 milles à l'heure, la vitesse la plus élevée connue sur terre. Venez avec nous et nous vous montrerons notre bateau." Ils le regardèrent d'un air attrayant et tous deux lui sourirent d'un air amical et mélancolique.

Larner, sans un mot, jeta sa poêle à frire et les suivit à travers les trembles. Le frère et la sœur qui marchaient devant lui ont fait plaisir à ses yeux. Il examina la forme parfaite de la jeune fille. Sa perfection était au-delà de sa connaissance.

"Ils ne sont certainement pas de ce monde," songea-t-il.

UN

Quelques centaines de mètres plus loin, il y avait une plage de galets, où le ruisseau avait changé de cours. Sur cette parcelle se trouvait une gigantesque machine sphérique d'un matériau semblable à du verre. Il mesurait environ 300 pieds de diamètre et il était effilé sur deux côtés en tés que Larner considérait à juste titre comme des lumières.

"C'est un targo, notre type de vol spatial", a déclaré Nern Bela. "Il est capable de faire deux voyages par an entre Vénus et la terre. Nous avons souvent visité cette planète, atterrissant toujours dans une montagne ou dans la jungle, car jusqu'ici nous ne voulions pas que les habitants de la terre sachent notre présence."

"Pourquoi pas?" demanda Larner, la bouche ouverte et les yeux exorbités. Son esprit était si plein de questions qu'il a laissé échapper la première.

"Parce que," dit Bela, lentement et franchement, "parce que notre race ne connaît pas la maladie et que nous craignions la contagion, car votre race n'a pas encore appris à contrôler son être."

"Oh," dit Lamer pensivement. Il s'est rendu compte que les humains de la terre, qu'il avait toujours considérés comme les êtres les plus parfaits de Dieu, n'étaient pas si parfaits après tout.

« Comment contrôlez-vous votre être, tel que vous l'exprimez ? » Il a demandé.

"C'est simple," fut la réponse. "Pendant quatre-vingt-dix siècles, nous avons cessé d'engendrer l'imperfection, le crime et la maladie. Nous n'avons privé personne des plaisirs de la vie, mais seuls les spécimens mentaux et physiques les plus parfaits de notre peuple se sont souciés d'avoir des enfants. En d'autres termes, alors que nous ne faisons aucune prétendons contrôler nos habitudes sexuelles, nous contrôlons les résultats."

"Oh," dit encore Larner.

Nern Bela ouvrit la voie vers une porte qui s'ouvrait sur le côté du vaisseau spatial près de sa base. "Nous avons un équipage de quatre hommes et quatre femmes", a-t-il déclaré. "Ils gèrent tout le navire, avec ma sœur et moi aux commandes, ce qui fait six âmes à bord en tout."

"Pourquoi les hommes et les femmes ?" pensa Larner.

Comme en réponse à sa pensée, Bela dit :

"Sur la terre, les deux sexes ont lutté pour la suprématie sexuelle. Cela a déséquilibré votre civilisation. Sur Vénus, nous avons lutté pour l'égalité des sexes et l'avons accomplie. C'est un équilibre parfait. L'homme et la femme s'engagent dans tous les efforts et partagent toutes faveurs et récompenses égales."

« A la guerre aussi ? demanda Larner.

"Il n'y a pas eu de guerre contre Vénus depuis 600 000 ans", a déclaré Bela. "Il n'y a qu'une seule nation, et tous les peuples vivent en parfait accord. Notre seul ennui depuis des siècles est un péril terrible qui menace maintenant notre peuple, et c'est de cela que je souhaite vous parler plus longuement."

ILS se tenaient près du targo. Larner a été frappé par le matériau particulier dont il a été construit. Il y avait une question dans ses yeux, et Nern Bela y répondit :

"Le métal est du duranium; c'est du quartz métallisé. Il est sans frottement, ne conduit aucun courant ou rayon sauf le rayon de répulsion et d'attraction NTR69X6 par lequel il est propulsé. Il est pratiquement transparent, plus léger que l'air et plus dur qu'un diamant. Il est coulé dans moules après avoir été fondus ou, plutôt, fondus.

"Nous utilisons de la lumière froide que nous produisons en forçant de l'oxygène à travers des tubes à air dans une cuve remplie de la graisse d'un poisson des profondeurs ressemblant à votre baleine. Vous savez, bien sûr, que c'est exactement ainsi que la lumière froide est produite par la luciole. , sauf que la luciole utilise sa propre graisse."

Larner était positivement fasciné. Il a lissé le métal du targo en appréciant sa construction merveilleuse, mais il aspirait surtout à voir le curieux mécanisme donnant la lumière, car cela était plus proche de sa propre ligne d'entomologie. Il avait toujours cru que la lumière donnant les organes des lucioles et des poissons des grands fonds pouvait être reproduite mécaniquement.

L'intérieur du navire ressemblait vaguement à celui d'un paquebot. Il était contrôlé par un tableau de bord sur lequel étaient assis un homme et une fille. Ils n'ont pas levé la tête lorsque les trois personnes sont entrées.

Appelés par Bela et sa sœur, qui semblaient donner des ordres à l'unisson, l'équipage s'est réuni et a été présenté au visiteur.

"Les habitants de la Terre ne sont pas pour nous la curiosité que nous semblons être pour vous", a déclaré Tula Bela, parlant pour la première fois et souriant gentiment.

Larner était trop absorbé pour noter la remarque plus loin que pour hocher la tête. Il était perdu dans la contemplation de ces gens étranges, tous vêtus exactement de la même manière et tous d'une beauté incomparable à regarder.

Une odeur de nourriture s'échappait de la cuisine, et Larner se souvint qu'il avait faim, avec la faim de la santé. Il avait balancé son panier de poisson sur son épaule en quittant son feu de camp, et Tula le lui prit.

« Aimeriez-vous que notre chef vous les prépare ? dit-elle, alors qu'elle surprenait son regard affamé sur sa pêche du jour. Cette fois, Larner lui répondit.

"Si vous voulez bien me pardonner," dit-il maladroitement. « Vraiment, je suis affamé.

"Vous ne manquerez pas votre dîner de poisson", a déclaré la jeune fille.

"Je crois qu'il y en a assez pour nous tous", a déclaré Larner. "J'ai attrapé vingt beautés. Je n'ai jamais connu de poissons mordant comme ça. Pourquoi, ils..." et il était parti pour un discours volumineux sur un sujet favori.

L'assemblée écoutait avec sympathie. Alors Tula prit le poisson, et bientôt l'arôme de la truite grillée se mêla aux autres odeurs envoûtantes de galère.

Après un dîner au cours duquel des mets étranges mais satisfaisants ont été servis et de nombreuses conversations inhabituelles, Nern Bela a ouvert la voie vers ce qui semblait être les quartiers du capitaine. L'équipage et leur visiteur se sont assis pour discuter d'un sujet qui s'est avéré d'une nature si terrifiante qu'il a marqué les âmes humaines.

"Les gens sur Vénus", a déclaré Nern, alors que ses yeux prenaient une expression inquiète, "sont incapables de quitter leurs maisons après la tombée de la nuit à cause d'une étrange bête nocturne qui les attaque et draine vampiriquement tout le sang de leurs veines, laissant les cadavres boiteux. et vide."

"Quoi comment?" questionna Larner en se penchant très en avant au-dessus de la table de conférence.

Les autres hochaient la tête, et dans les yeux des femmes il y avait de la terreur. Larner ne pouvait que le croire.

"Les bêtes, ou devrais-je dire les insectes, sont aussi grandes que vos chevaux et elles volent, volent en fait, la nuit, abattant les humains, les animaux domestiques et toutes les créatures de sang chaud. Nous n'avons aucun moyen de savoir combien il y en a, et nous ne pouvons pas trouver leurs cachettes et leurs lieux de reproduction. Ils ne sont pas originaires de notre planète, et nous ne pouvons pas imaginer d'où ils viennent. Ce sont en fait des mouches monstrueuses, ou des insectes, ou une forme d'insectes.

LARNER a été vaincu par l'incrédulité et l'a montré. « Des insectes gros comme des chevaux ? demanda-t-il et il put à peine réprimer un sourire.

« Croyez-nous, au nom du Dieu de nous tous, insista Nern. Ils ont une bouche qui consiste en un grand disque d'aspiration, au centre duquel se trouve une langue en forme de lance. La lance est forcée dans le corps à n'importe quel endroit pratique et le disque d'aspiration draine le sang. Si seulement nous connaissions leur source ! Ils s'attaquent aussi bien aux jeunes enfants qu'aux vieillards, jusqu'à cinq cents ans."

« Quoi ! Cinq cents ans ? explosa à nouveau Larner.

"J'aurais dû expliquer," dit simplement Nern, "que les habitants de Vénus, en raison de notre connaissance avancée de l'assainissement et de la conversation sur la santé, vivent environ 800 ans et meurent ensuite invariablement de vieillesse. La seule cause non naturelle de décès rencontrée est ce géant Il y a des accidents, mais ils sont rares. Il n'y a pas de meurtres délibérés sur Vénus."

Larner ne répondit pas. Il a seulement réfléchi. Plus il repassait en revue les événements étranges de la semaine dernière dans son esprit, plus il croyait qu'il rêvait. Ses pensées prirent une tournure étrange : « Pourquoi ces vaniteux se promènent-ils habillés de parures ornées de bijoux ?

Nern a de nouveau anticipé une question. "Les diamants, l'or et beaucoup de ce que vous appelez des pierres précieuses sont courants sur Vénus", a-t-il déclaré. "Le talc et bien d'autres choses ont plus de valeur."

"Talc?"

"Oui, nous en utilisons une immense quantité. Nous avons un bois plus dur que votre acier. Nous construisons des machines avec. Nous ne pouvons pas utiliser d'huile pour lubrifier ces arbres et roulements en bois car cela ramollit le bois, donc toutes les pièces exposées à friction sont aspergés en permanence par une rafale de talc d'un souffleur.

"Vous utilisez le talc principalement à des fins de toilette. Nous l'utilisons à diverses fins. Il reste peu de choses sur Vénus, et il a plus de valeur pour nous que l'or ou les diamants. Nous puisons maintenant sur votre planète pour le talc. Vous déversez d'immenses quantités. Nous venons d'en expédier cent globes de 1 000 tonnes depuis le district de Cripple Creek, et le district ne l'a jamais manqué. Nous en avons tiré la majeure partie de vos décharges minières.

NERN a essayé de ne pas avoir l'air ennuyé en expliquant plus en détail : « Nous avons apporté 100 sphères creuses construites en duranium. Nous les avons suspendues au-dessus du district de Cripple Creek à une altitude de 10 000 pieds au-dessus de la surface de la terre. étaient invisibles pour les habitants de la terre à cette hauteur. Ensuite, nous avons utilisé un tirage d'aspiration la nuit, tirant le talc de la terre, remplissant un tambour après l'autre. Ceci est fait en accordant une certaine attraction sélective qui n'attire que le talc. de votre sol en minuscules particules et l'assemble dans les fûts de transport sous forme de talc pur.Sur la terre, s'il avait été remarqué du tout, cela aurait été appelé une tempête de poussière.

"Les tambours, lorsqu'ils sont chargés de talc, sont réglés pour attirer la force planétaire appropriée et ils se dirigent vers Vénus à une vitesse de 426 000 milles à l'heure. Ils sont empêchés d'entrer en collision avec des météores grâce à un dispositif magnétique automatique. Ceci est contrôlé par des aimants magnétiques. force seule, et quand le targo s'approche trop près d'un météore, il change instantanément de cap. Le targo passager que nous chevauchons agit de la même manière. Et maintenant, puis-je revenir au sujet des vampires de Vénus ? »

"Pardonnez mon ignorance", a déclaré Larner, et pour la première fois de sa vie, il s'est senti vraiment très ignorant.

"Je n'en sais guère plus que ce que je vous ai dit", dit Nern, plutôt désespérément. "Notre connaissance de votre monde, de votre peuple et de votre langue vient de ce que nous vous écoutons et vous observons sans être observés ni entendus. Cela pourrait sembler profiter de vous, si ce n'était du fait que nous respectons les confidences, et soumettez tout le reste à la science. Nous vous avons parfois aidés, en suggérant par télépathie des idées à vos penseurs.

"Nous vous aurions donné toutes nos inventions de cette manière, avec plaisir, mais dans de nombreux cas, nous avons été incapables de trouver des esprits adaptés pour accepter des idées aussi avancées. Nous avons eu l'avantage de vous parce que notre planète a tellement de millions d'années de plus que la vôtre." Il y avait une note plaintive dans la voix de Nern pendant qu'il parlait.

"MAIS maintenant nous sommes à genoux devant vous, pour ainsi dire. Nous ne savons pas tout et, désespérément, nous avons besoin de l'aide d'un homme de votre calibre. Au nom du peuple désemparé de Vénus, je vous demande sans ambages de faire un grand sacrifice. Allez-vous affronter les dangers d'un voyage sur Vénus et utiliser vos connaissances pour nous aider à exterminer ces créatures de l'enfer ?" Il y avait une supplication positive dans sa voix, et dans les yeux de sa belle sœur, il y avait des larmes.

« Mais qu'en penseraient mes supérieurs du Bureau du gouvernement ? protesta faiblement Larner, "Je ne pourrais pas expliquer..."

"Vous n'avez pas de supérieurs dans votre ligne. Notre gouvernement a besoin de vous en ce moment plus que n'importe quel gouvernement terrestre. Votre place ici est un incontournable. Vous pouvez toujours y retourner, si vous vivez. Nous vous demandons de faire face à une mort horrible avec Vous pouvez nommer votre propre compensation, mais je sais que vous n'êtes pas tellement intéressé par la récompense.

"Maintenant, honnêtement, mon bon professeur, il n'y a aucun avantage à tirer d'explications. Disparais simplement. Au nom de Dieu et dans l'intérêt de la science et du salut d'un peuple qui est à ta merci, disparais tout simplement. . Quitter la vie sur cette planète. Viens avec nous. La cause est digne de l'homme que je crois que tu es."

« J'irai », dit Larner, et ses hôtes n'attendirent plus. Un instant plus tard, le targo s'élança dans l'espace interstellaire.

"Comment savez-vous quel cours suivre?" demanda Larner au bout d'un temps raisonnable, lorsqu'il se fut remis de sa surprise du décollage soudain.

"Nous n'avons pas besoin de savoir. Notre machine est réglée pour être attirée par la seule force planétaire de Vénus. Nous ne pourrions pas aller ailleurs. Un rayon de répulsion nous trouve à l'approche de Vénus et nous protège contre un atterrissage trop violent. Nous atterrirons sur Vénus comme une plume à environ trois mois d'ici ce soir."

Le temps du voyage à travers l'espace extra-atmosphérique était de peu d'importance à l'exception d'un incident. Larner et les autres voyageurs ont été soudainement et plutôt grossièrement bousculés autour de l'engin volant rapidement.

Larner a perdu son souffle mais pas sa parole. "Qu'est-il arrivé?" demanda-t-il.

"Nous avons juste automatiquement esquivé un météore", a expliqué Nern.

La plupart du temps du voyage a été passé par Larner à écouter les explications des coutumes et des traditions des habitants de la planète la plus brillante de l'univers.

Il y avait une question que Larner avait voulu poser à Nern Bela, mais il hésita à le faire. Enfin, un soir pendant le voyage vers Vénus, alors que les voyageurs s'étaient occupés d'une discussion scientifique sur l'évolution comparée des deux planètes, Larner vit l'occasion.

"Pourquoi," demanda-t-il d'un ton plutôt hésitant, "les habitants de Vénus sont-ils toujours restés si petits ? Pourquoi n'avez-vous pas davantage cherché à atteindre la taille ? Les Japonais, qui sont les plus petits en stature des habitants de la Terre, ont toujours voulu être grands."

« Sans vouloir vous offenser, répondit Nern, je dois dire qu'il est caractéristique des habitants de la terre de vouloir quelque chose sans savoir pourquoi ils le veulent. C'est parfaitement bien que vous soyez grands, mais pour nous, n'est pas si approprié. Vous voyez, Vénus est plus petite que la terre. La taille est comparative. Vous pensez que nous ne sommes pas grands parce que vous êtes habitués à des personnes plus grandes. Comparativement, nous sommes assez grands. Proportionnellement à la taille de notre planète, nous sommes exactement la bonne taille. Nous gardons notre population à 900 000 000, et c'est le nombre parfaitement exact de personnes qui peuvent vivre confortablement sur notre planète.

ARRIVANT sur Vénus, Larner s'est vu attribuer un laboratoire et un bureau dans l'un des bâtiments du gouvernement. C'était un monde apparemment fait de verre. Le quartz, de couleur rose, blanche et cristalline, a découvert Larner, était la roche paysanne la plus commune de la planète. Dans de nombreux cas, il était criblé d'éclats d'or que les indigènes n'avaient pas pris la peine de récupérer. Ce quartz était d'une dureté formidable et était utilisé dans la construction, le pavage et les travaux publics en général. L'effet était déconcertant. C'était un monde de cristal scintillant.

L'atmosphère de Vénus avait longtemps intrigué Larner. Bien qu'il ne soit pas un astronome au sens le plus large du terme, il avait pourtant un vif intérêt pour les cieux en tant qu'image de puzzle géante, et il avait donné du temps libre à l'étude.

Il savait que, d'après toutes les indications, Vénus avait une atmosphère des plus inhabituelles. Il avait lu que l'atmosphère était considérablement plus dense que celle de la terre, et que sa présence rendait l'observation difficile. La surface réelle de la planète qu'il connaissait pouvait à peine être vue à cause de cette atmosphère ou de bancs de nuages apparemment perpétuels.

Il avait lu que la présence de l'atmosphère entourant Vénus est indiquée aux astronomes terrestres, lors du transit de la planète, par des anneaux de lumière dus à la réflexion et à la diffusion de la lumière solaire collectée par son atmosphère.

Les astronomes sur terre, il le savait, étaient depuis longtemps satisfaits de la présence de grands bancs de nuages, car les roches et les sols ne pouvaient pas avoir un pouvoir de réflexion aussi élevé. Il savait que, comme la lune, Vénus, vue de la terre, présente différentes phases depuis le croissant jusqu'au stade plein ou total.

Levant les yeux vers le ciel depuis les rues de quartz de Vénus, Larner a vu, dans une grandeur époustouflante, des bancs de nuages massifs, dont beaucoup étaient apparemment des nuages de pluie.

Nern nota son regard vers le ciel et dit :

"Nous avons accompli le contrôle météorologique. Ces nuages ont été maîtrisés lorsque nous avons conquis la force interplanétaire, et ce que vous appelez la gravité. Nous les formons et les déplaçons à volonté. Ils sont notre usine à pluie. Nous faisons de la pluie quand et où nous voulons. assure nos récoltes et apporte la santé et le contentement.

"L'air, vous remarquerez, est à peu près le même ou un peu plus humide que l'air terrestre au niveau de la mer. Cela est dû à la position de la planète plus proche du soleil.

"Nous nous efforçons depuis des siècles de rendre l'air un peu plus sec et plus rare, mais nous n'y sommes pas encore parvenus. La forte teneur en quartz désintégré de notre sol rend l'humidité très nécessaire à nos cultures, donc notre atmosphère humide est évidemment une provision de la providence. Nous sommes habitués à respirer cet air humide, et lorsque j'ai visité la terre pour la première fois, j'ai été mis mal à l'aise par votre atmosphère raréfiée. Maintenant, je peux m'adapter à respirer l'air de l'une ou l'autre planète. Cependant, je me retrouve à boire beaucoup plus d'eau sur terre que sur Vénus."

Dans ce royaume des fées qui avait connu des siècles de paix, de santé et d'entente, une terreur absolue régnait désormais. Dans certains cas, les personnes finement élevées et merveilleusement intelligentes étaient dans un état mental proche de la folie.

Cela était particulièrement vrai dans les districts agricoles, où des troupeaux entiers de lats avaient été anéantis. Lats, a glané Larner, était un animal de ferme commun semblable à l'espèce bovine sur terre, mais plus laineux. Les habitants de Vénus dépendaient de ces créatures pour leur lait et leurs produits laitiers, ainsi que pour leurs vêtements plus chauds, fabriqués à partir de la peau. Le poil était utilisé pour les pinceaux, dans les métiers du bâtiment, et de mille façons dans la fabrication.

Outre les animaux domestiques, des centaines de personnes continuaient de rencontrer la mort et seuls quelques-uns des vampires volants avaient été traqués. On croyait que les insectes géants se reproduisaient lentement par rapport aux insectes terrestres, leurs femelles ne produisant pas plus de dix œufs, par estimation, après quoi la mort a rattrapé l'adulte. Malgré cela, on signale qu'ils sont en augmentation.

Dans le bâtiment du gouvernement, Larner a été mis en contact avec tous les scientifiques du gouvernement de Vénus. Son collaborateur le plus proche était un certain Zorn Zada, le scientifique le plus profond de la planète. Les deux hommes, avec une vingtaine d'assistants, ont travaillé coude à coude sur le plus gigantesque mystère scientifique de l'histoire de deux planètes.

Un spécimen de l'envahisseur redoutable a été monté et étudié par les scientifiques, qui étaient tellement absorbés par leur travail qu'ils ont à peine pris le temps de manger. Quant au sommeil, il y en avait peu. Les journées étaient consacrées à la recherche et les nuits à chasser les monstres. Cette chasse était effectuée par des soldats et des scientifiques nouvellement recrutés. Les armes utilisées étaient un canon à rayons courts de grande puissance destructrice qui désintégrait les corps des ennemis par des explosions d'énergie atomique. La carrière était méfiante, cependant, et a frappé des individus isolés plutôt que des lignes de combat massives.

ASSIS à son établi, Larner demanda à Zorn Zada ce qu'était devenu Nern Bela. Dans son cœur, il avait une horrible peur tapie que la belle Tula Bela pourrait tomber devant un essaim d'étranges vampires, mais il n'exprima pas cette anxiété.

"Nern et sa sœur sont des explorateurs et des navigateurs", fut la réponse. "Ils ont été chargés de vous transporter n'importe où sur cette planète ou sur toute autre planète où votre travail pourrait vous engager. Ils attendent vos ordres. Ils sont trop précieux en tant que navigateurs spatiaux pour être mis en danger."

Poussant un soupir de soulagement, Larner se pencha sur ses travaux.

« Quels autres animaux sauvages ou insectes nuisibles avez-vous sur cette planète ? » demanda-t-il à Zorn.

"Je comprends votre pensée", a répondu le premier scientifique de Vénus. "Vous cherchez un ennemi naturel à cette menace volante mortelle, n'est-ce pas ?"

"Oui", a admis Larner.

"Tous les insectes laissés sur Vénus, à cette exception près, sont bénéfiques", a déclaré Zorn. "Il n'y a pas d'animaux sauvages, ni d'insectes nuisibles. Tous les animaux, insectes et oiseaux ont été domestiqués et sont nourris par leurs gardiens. Nous obtenons des tissus à partir de formes de ce que vous appelez des araignées et d'autres constructeurs de toiles et fileuses de cocons. Toutes les formes de les oiseaux, les bêtes et les choses rampantes et volantes ont été placés sous la domination de l'homme. Nous devrons chercher une autre issue qu'en trouvant un parasite ennemi.

"D'où pensez-vous que ces insectes envahisseurs viennent?" demanda Larner.

"Vous avez remarqué qu'ils ne ressemblent à rien de ce que vous avez sur terre dans la construction anatomique", a déclaré le savant. "Ils partagent les caractéristiques générales des coléoptères (coléoptères), en ce sens qu'ils portent une gaine d'armure, mais leurs pièces buccales sont plus de l'ordre des diptères (mouches). Je les considère plus comme une mouche que comme un coléoptère, parce que la plupart des coléoptères sont utiles à l'humanité alors que pratiquement tous, sinon tous, les diptères sont malins.

"Quant à leur habitat d'origine, je crois qu'ils ont migré ici depuis une autre planète."

"Ils ne pouvaient pas voler dans l'espace", a déclaré Larner.

"Non, c'est là le mystère", a convenu Zorn. "Comment sont-ils arrivés ici et où se reproduisent-ils sont les questions auxquelles nous devons répondre."

De LONGS jours passèrent sur Vénus. Longues journées et nuits blanches. Les gros insectes étaient chassés la nuit par des hommes armés de pistolets à rayons, et la nuit, les monstres suceurs de sang prélevaient leur tribut sur l'humanité et les animaux.

Finalement, Larner et Zorn ont décidé de capturer l'un des insectes vivants, de museler sa lance et sa ventouse, et de lui donner suffisamment de liberté pour retrouver son chemin vers sa cachette. En suivant le monstre enchaîné, les scientifiques espérait trouver les lieux de reproduction.

Toutes les provinces de la planète se sont jointes à la campagne. Des hommes se sont présentés dans des véhicules automatiques, propulsés par l'énergie recueillie dans l'atmosphère. Ils sont venus à pied et en avion. La mobilisation était à des points donnés et, à la tête de la camionnette, se trouvaient Zorn et Larner et leurs confrères dans le targo de Nern et Tula Bela. La grande armée de Vénus portait des projecteurs géants et était armée de pistolets à rayons mortels.

Le quartier général de la vaste armée d'offensive était dans le targo du Belas. Larner était au commandement suprême. Juste avant que la grande armée ne se mette à parcourir la planète pour rechercher le lieu de reproduction des monstres, Larner a publié un bulletin qui a mis toute Vénus par les oreilles.

Adressée au président Vole Vesta de la République de Pana et au bon peuple de Vénus, elle disait :

Comme on le sait généralement, les marchands spatiaux de la nation ont l'habitude de visiter le côté ensoleillé de la planète Mercure pour obtenir certains bois rares et d'autres matériaux introuvables sur cette planète.

Un côté de Mercure, comme on le sait, est toujours tourné du soleil et est dans un état de nuit perpétuelle. Dans cette obscurité et cette humidité perpétuelles, où de nombreuses rivières se jettent dans des marécages noirs et chauds, les vampires se sont reproduits pendant des siècles. Les conditions étaient idéales pour leur croissance, et ainsi à travers les âges, ils ont évolué pour devenir les monstres que nous avons rencontrés récemment sur Vénus.

Au cours d'une visite relativement récente à Mercure, les larves de ces insectes ont trouvé leur chemin à l'étranger, un targo chargé de végétation laissé debout près du bord des marais noirs de Mercure. Ces larves ont ainsi été transportées sur Vénus et y ont subi leur métamorphose naturelle. Devenus adultes, ils ont trouvé un endroit où se cacher et se reproduire, et c'est ainsi que s'explique l'origine des vampires de Vénus.

Cela a été largement lu et discuté et a finalement été accepté comme moyen d'invasion de la paisible et belle Vénus par une horreur qui pourrait bien provenir de l'enfer.

Cependant, cela n'a pas révélé les lieux de reproduction, ni supprimé le fléau national des horribles vampires ailés, de sorte que la mobilisation de toutes les forces de la planète s'est poursuivie.

Au fur et à mesure que les jours suivaient les jours, les hordes d'habitants de Vénus combattants grandissaient dans les camps de concentration. Dans le targo des Belas, Larner, fatigué par le cerveau et le corps ravagé par le surmenage, trouvait un grain de bonheur à être en présence de Nern et de sa belle et petite sœur.

Avec Zorn, Larner supervisait la construction d'un grand filet de treillis métallique fortement tissé, dans lequel on espérait attraper l'un des vampires. Il a été décidé d'appâter le piège avec une grosse femelle lat.

Zorn, Larner et les Belas sortirent du camp de concentration suivis d'une compagnie de soldats portant le grand filet. Tula de sa propre main a conduit la grosse génisse lat. Ses yeux étaient remplis de commisération pour le pauvre animal.

Des milliers de soldats et de citoyens, en rang de combat, regardaient le départ du petit groupe.

Dans une clairière, le piège a été tendu et le filet arrangé pour tomber sur le monstre une fois qu'il a attaqué le veau. D'un fourré, dans l'obscurité totale, Zorn et Larner et les deux Belas attendaient la prise possible. La nation entière attendait l'ordre d'avancer.

La quatrième nuit, la veillée fut récompensée d'une manière effrayante à raconter.

Un battement maladroit d'ailes géantes brisa le silence.

Les quatre formes qui attendaient dans le fourré se réjouissaient, croyant que le gros lat était sur le point d'être attaqué.

En avant vint l'horreur qui approchait. Le volet mesuré, volet de ses ailes cuirassées se rapprochant de plus en plus. Alors, horreur, horreur !

Un cri féminin déchira l'air. Des cris forts et stridents surgissaient au-dessus d'un cri féminin hystérique à l'aide.

Le monstre avait choisi Tula Bela pour sa proie !

ZORN a fait exploser une bombe d'alarme. Une sirène à air comprimé fait avancer l'armée en fuite. Des projecteurs géants ont commencé à éclairer la scène. Le sang de Larner et Nern se glaça.

Le monstre avait porté la fille au sol. Sa lance et son cuivre épouvantables se levèrent pour frapper. Larner était le plus proche et le plus rapide à agir. Il attrapa son pistolet à rayons, balança sa ceinture. C'était parti ! Horrifié, il se souvint qu'il l'avait laissé à la base. Il saisit un petit couteau et se jeta en avant, roulant son corps entre celui de la jeune fille et la lance et le cuivre qui descendaient.

Alors que la lance transperçait son épaule, Larner, dans un geste sauvage de frénésie, enfonça son couteau dans la chair molle et souple de l'organe de succion du vampire.

Protégé par aucune structure osseuse, le museau du monstre a été amputé.

La terrible créature avait été désarmée de son arme la plus redoutable, mais il continuait à se battre. Larner sentit les pointes des jambes du monstre déchirer sa chair.

"Ne tue pas la chose," cria-t-il. "Amenez le filet. Pour l'amour de Dieu, apportez le filet!" Puis il a perdu connaissance.

Il faisait jour lorsque Larner, quelque peu affaibli par la perte de sang, a repris connaissance.

La belle Tula Bela était penchée sur lui.

Elle lui murmura des mots réconfortants dans une langue qu'il ne comprenait pas parfaitement. Elle chuchota des exclamations joyeuses dans des mots dont il ne connaissait pas le sens, mais le ton était incontestablement celui d'un amoureux envers son amant.

Enfin, en réponse à une vraie question de scientifique dans ses yeux, elle dit en anglais :

"Ils ont attrapé la chose vivante. Ils attendent votre ordre pour avancer."

« Mettons-nous en route », dit Larner, et il commença à se lever.

"Tu es à peine assez fort", dit Tula.

"Croyez-moi, je vais bien", a insisté Larner, et après plusieurs essais, il s'est levé. Sa constitution était naturellement forte et sa volonté était plus forte, alors il a combattu tous les sentiments de faiblesse et s'est rapidement annoncé prêt à aller de l'avant avec le projet en cours. Car la vitesse était primordiale, et le jeune professeur se trouva incapable de rester inactif.

Il se réjouit lorsque Zorn lui apprit que le gros insecte qui avait attaqué Tula Bela avait été capturé vivant et qu'il avait été bien nourri grâce au sang de celui-ci injecté dans son estomac.

Avec Zorn Larner est allé inspecter la monstruosité hideuse et l'a trouvée en laisse et tendue. Il était prêt à être utilisé pour ramener le chemin vers son lieu de reproduction.

Ses ailes enchaînées, l'insecte lourd pataugeait tout droit vers le nord. Lourdement et à moitié aveuglément, il rampa tandis que l'éblouissement des projecteurs était suffisamment avancé pour ne pas aveugler le monstre.

Fidèle à son instinct, il finit par se lever au petit matin sous une haute falaise de quartz fumé. Ici, dans les grandes crevasses, se cachait la horde de vampires diaboliques.

Alors que la lumière frappait leurs tanières, ils tentèrent maladroitement de s'envoler, mais un réseau entrelacé de rayons de désintégration dévastateurs des canons à rayons brisa leurs corps en poussière, qui fut emportée par le vent.

Les mois suivants ont été passés à passer au peigne fin les rochers de quartz de Vénus à la recherche de zones infestées similaires, mais un seul nid de reproduction a été trouvé. Le fléau avait été vaincu dans son premier et unique rempart.

Ainsi s'est terminé le plus grand règne de terreur de l'histoire de Vénus.

Leslie Larner a reçu un vote de remerciement et des richesses ont été versées sur lui par les bonnes gens de l'étoile la plus brillante du ciel.

Sa modestie était caractéristique et il a insisté sur le fait que sa part pour sauver l'humanité sur la planète avait été petite.

Le passage vers la terre lui fut proposé, mais Nern et Tula Bela l'exhortèrent à dire et à vivre sa vie sur Vénus. Ce qu'il a finalement accepté de faire.

"Si je revenais", a-t-il dit, "je serais toujours tenté de raconter mes expériences pendant mon absence, et il n'y a pas de jury au monde qui me considérerait comme sain d'esprit après avoir parlé une fois."

QUE l'histoire de l'aventure de Larner ait atteint les habitants de la terre est due au fait que Nern Bela, lors d'une visite ultérieure sur la terre, l'a racontée à un mineur de quartz du Colorado. Ce mineur, un prospecteur d'or bronzé et barbu, tomba sur le targo dans une forteresse de montagne, et il n'y avait rien d'autre à faire que de l'accueillir et de lui promettre le secret.

Le mineur examina le targo de cristal avec un émerveillement ravi et dit : "Et dire que je suis le seul homme de la Terre à avoir jamais vu un tel engin !"

"Non," répondit Nern Bela, "il y en a un autre." Et puis l'histoire émouvante de la vie de Leslie Larner sur Vénus a été racontée.

VOLER EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES BROUILLARDS

LE développement exceptionnel dans l'aviation récemment, et l'un des plus significatifs jusqu'à présent dans l'histoire de l'aviation a été le vol "à l'aveugle" du Lieut. James H. Doolittle, casse-cou de l'Army Air Corps, à Mitchel Field, LI, qui a conduit Harry P. Guggenheim, président du Fonds Daniel Guggenheim pour la promotion de l'aéronautique, Inc. à annoncer que le problème du vol de brouillard, un des plus grands épouvantails de l'aviation, avait enfin été résolu.

Il y a eu des "vols à l'aveugle" dans le passé mais jamais auparavant dans l'histoire de l'aviation un pilote n'a décollé, encerclé, traversé, retraversé le terrain, puis atterri à une courte distance de son point de départ alors qu'il volait dans des conditions ressemblant au brouillard le plus dense, comme le lieutenant. "Jimmy" Doolittle l'a fait, dans son avion d'entraînement "Husky" à moteur Wright. C'était quelque chose d'étrange à contempler.

Le "brouillard épais" a été produit artificiellement par le simple dispositif consistant à rendre la cabine de l'avion entièrement étanche à la lumière. Une fois assis à l'intérieur, le dépliant, avec son copilote, le Lieut. Benjamin Kelsey, également de Mitchel Field, était complètement coupé de toute vision du monde extérieur. Ils ne devaient compter que sur trois nouveaux instruments de vol, développés au cours de l'année écoulée lors d'expériences menées au-dessus du laboratoire de vol complet établi par le Fonds à Mitchel Field.

Les principaux facteurs contribuant à la solution du problème du vol à l'aveugle consistent en une nouvelle application de la radiobalise visuelle, le développement d'un instrument amélioré pour indiquer la position longitudinale et latérale d'un avion, un nouveau gyroscope directionnel et un capteur barométrique sensible. altimètre, si délicat qu'il mesure l'altitude d'un avion à quelques pieds du sol.

Ainsi, au lieu de compter sur l'horizon naturel pour la stabilité, le Lieut. Doolittle utilise un "horizon artificiel" sur le petit instrument qui indique à tout moment la position longitudinale et latérale par rapport au sol. Il a pu localiser le terrain d'atterrissage grâce à la radiobalise radiogoniométrique longue distance. De plus, une autre balise radio plus petite avait été installée, projetant un faisceau de quinze à vingt milles dans les deux sens, ce qui régit l'approche immédiate du champ.

Pour localiser le terrain d'atterrissage, le pilote regarde deux anches vibrantes, accordées à la radiobalise, sur un récepteur radio virtuel sur son tableau de bord. S'il tourne à droite ou à gauche de sa course, l'anche droite ou gauche, respectivement, commence à faire une sorte de danse de Saint-Guy. Si les roseaux sont en équilibre, le pilote sait qu'il est clair qu'il navigue directement vers son champ.

L'altimètre sensible a montré Lieut. Doolittle son altitude et lui a permis de calculer son atterrissage à une distance de quelques pieds du sol.

Probablement l'appareil le plus étrange de tout ce que le lieutenant. Doolittle a été appelé à tester dans la guerre contre le brouillard de M. Guggenheim une sorte de canon à chaleur qui part au combat comme un ancien dragon cracheur de feu. Comme les ennemis du dragon, le brouillard est censé se recroqueviller et mourir sous le souffle brûlant de "l'artillerie à air chaud" bien que le principe fondamental de l'appareil soit bien plus scientifique qu'une telle explication ne le laisse entendre. Il est, en bref, basé sur le fait connu que le brouillard ne se forme que dans une zone de température très étroite qui se situe entre les points de saturation et de précipitation de l'atmosphère. Si l'air devient un peu plus froid, le brouillard se transforme en pluie et tombe ; s'il est très légèrement réchauffé, le brouillard disparaît et l'air redevient normalement clair, bien que son humidité soit très proche du maximum.

