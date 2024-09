Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học vào tháng 4 năm 1930, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . VOL. II, Số 1 - Ma cà rồng sao Kim

Vampires of Venus

Bởi Anthony Pelcher

Anh ta thu giữ một con dao ngắn

và phóng mình về phía trước.

Leslie Larner, an entomologist borrowed from the Earth, pits himself against the night-flying vampires that are ravaging the inhabitants of Venus.

Nó như thể ai đó đã ném một quả bom vào một cuộc họp Quaker, khi cuộc phiêu lưu đột nhiên bắt đầu cuốn mình vào cuộc đời của Leslie Larner, giáo sư côn trùng học, chăm học và có phương pháp.

Nổi tiếng đã có từ thời niên thiếu, khi anh bắt đầu phân biệt mình trong một số ngành khoa học, nhưng sự phiêu lưu và cảm giác mạnh mà anh hằng mong ước đã luôn rơi vào tay rất nhiều người khác.

Cha anh, một giáo sư đại học, đã để lại cho anh một bộ não hoạt động tốt và không có gì khác. Sau đó mẹ anh qua đời và anh không còn người thân nào trên đời, theo như anh biết. Vì vậy, anh ấy đã dành cuộc sống của mình để học tập và làm việc chăm chỉ.

Vẫn còn trẻ trung ở tuổi 25, anh ấy đã hy vọng rằng số phận sẽ "cho anh ta một nghỉ ngơi." Nó đã làm.

Anh ta phụ trách một bộ phận của Chính phủ liên quan đến bọ phương Đông, ruồi Hessian, mọt đục quả và những thứ như vậy, và dường như cuộc đời anh ta chỉ là con bọ này đến con bọ khác. Anh ta coi trọng việc bò, bò và tin rằng, trừ khi được kiềm chế, một ngày nào đó côn trùng sẽ lấn át con người trên trái đất. Anh ta đã gióng lên một âm thanh báo động, nhưng nhân loại không hề bị xáo trộn. Vì vậy, Leslie Larner đã quay trở lại kính hiển vi của mình và quan tâm đến việc cứu bông, lúa mì và các loại cây trồng khác. Cách đánh cá duy nhất của anh là câu cá hồi vân khó nắm bắt.

Anh đã cố gắng dành một tháng mỗi năm ở Colorado Rockies để câu cá cho những người đẹp không tỳ vết.

Larner chẳng qua là một người theo dõi đồng hồ, nhưng vào một ngày tươi sáng nào đó của tháng Sáu, anh ấy đã ngồi trong phòng thí nghiệm của mình để làm công việc đó.

“Chỉ còn năm phút nữa thôi,” anh trầm ngâm.

Lúc này mới 4:25 chiều Anh ấy đã hoàn thành công việc của mình, sắp xếp công việc của mình cho trật tự và trong năm phút nữa sẽ có thể tự do rời đi trong một kỳ nghỉ cần thiết và kiếm được nhiều tiền. Túi của anh ấy đã được đóng gói và tại nhà ga. Công cụ đánh cá của ông, niềm tự hào của cuộc đời trẻ của ông, được cuộn gọn trong lụa thấm dầu và đứng gần trong tầm tay.

"Tôi sẽ chỉ làm đầy vết thương lòng của tôi, hút thêm một làn khói yên tĩnh, và sau đó cho những ngọn núi và tự do," anh tự nhủ. Anh ngồi xuống với đôi chân của mình trên bàn làm việc. Anh nhắm mắt lại trong sự thoải mái vững chắc. Sau đó quả bom rơi và phát nổ.



BRRRR!

Tiếng vo vo trên bàn của anh ta kêu vang và chân anh ta rời khỏi bàn và đập mạnh xuống sàn. Mắt anh ta mở trừng trừng và miếng đạn ngay lập tức được đặt sang một bên.

Tiếng còi đó thường có nghĩa là kinh doanh, và sẽ là may mắn bình thường của anh ấy nếu rắc rối ập đến với anh ấy giống như anh ấy đang ở rìa thiên đường cá hồi vân.

Một người đưa tin được dẫn vào phòng bởi một trợ lý. Cậu bé đưa cho anh ta một phong bì, nói, "Không trả lời," và rời đi.

Larner uể oải xé mở phong bì. Anh đọc và sau đó đọc lại nội dung của nó, trong khi một vẻ ngạc nhiên khó hiểu làm xáo trộn vẻ mặt thường bình thản của anh. Anh trải tờ giấy ra trên bàn, và lần thứ mười anh đọc:

Bảo mật.

Ghi nhớ địa chỉ này và hủy giấy này:

Tula Bela, 1726 88th Street, West, City of Hesper, Republic of Pana, Planet Venus.

Sẽ gặp bạn trong Chảo chiên.

Đó là tất cả. Nó là đủ. Larner mất bình tĩnh. Anh vò nát tờ giấy và ném vào sọt rác. Anh ta không bị cho là thô tục, nhưng anh ta có thể nói "Judas Priest" một cách nóng nảy.

"Tư tế Giuđa!" anh ta bắn tung tóe. "Bất cứ ai lại gửi cho một người đàn ông một đám vô nghĩa điên cuồng như thế, vào thời điểm như thế này, đều phải bị xông ra ngoài như một con bọ hung!"

"'Gặp bạn trong chảo rán," anh ấy trích dẫn. Sau đó, anh tình cờ nhớ lại một điều gì đó. "Thật tuyệt vời, có một quận đánh cá ở Colorado được gọi là Frying Pan. Điều đó không quá điên rồ, nhưng phần hành tinh Venus chắc chắn là chim cu gáy."

Anh lấy tờ giấy ra khỏi sọt rác, tìm phong bì, đặt thông điệp kỳ lạ bên trong và bỏ vào túi áo khoác bên trong. Sau đó, anh ta thu giữ va li và dụng cụ câu cá, và lao ra ngoài, đón một chiếc taxi. Không lâu sau khi anh ta đang trên đường về phía Tây bằng máy bay.

Khi đất nước mở ra, anh ta lấy ra tờ tiền lạ từ túi của mình. Anh ấy đọc đi đọc lại. Sau đó, anh ta xem xét phong bì. Đó là một loại bình thường có chất lượng tốt, được thiết kế cho doanh nghiệp hơn là sử dụng cho xã hội. Giấy ghi chú xuất hiện khá khác nhau. Nó không bị đánh bay, màu trắng tinh khiết và có kết cấu có thể được mô tả như đá cuội. Nó được làm mạnh mẽ và có tính chất không giống bất kỳ loại giấy nào mà Larner từng thấy trước đây. Nó dường như được làm từ sợi chứ không phải bột giấy.

"Tự hỏi ai đã viết nó?" Larner tự hỏi mình. "Đó là nét chữ đẹp, nam tính nhưng đầy tính nghệ thuật. Tự hỏi anh ấy có ý tưởng Frying Pan từ đâu? Dù sao thì, tôi sẽ không tham gia Frying Pan năm nay — tôi đang cắm trại ở Tennessee Creek, ở Lake County, Colorado. The đất nước ở đó đẹp hơn và yên bình hơn.

"Nhưng địa chỉ đường phố này trên hành tinh Venus. Có vẻ như tôi đã đọc ở đâu đó rằng Marconi đã nhận được những tín hiệu bí ẩn mà anh ấy tin rằng đến từ hành tinh Venus. Hesper, Hesper ... nghe có vẻ quen thuộc, bằng cách nào đó. Tự hỏi liệu có thể có gì để nó?"

Có điều gì đó thôi thúc anh làm theo hướng dẫn trong ghi chú. Anh ấy đã dành vài giờ tiếp theo để lặp đi lặp lại địa chỉ đó. Khi hài lòng vì đã ghi nhớ kỹ, anh xé tờ giấy kỳ lạ thành từng mảnh và gửi nó bay phấp phới xuống trái đất như một cơn bão tuyết nhỏ.

Larner không phải là một người cả tin, nhưng anh ta cũng không phải là người không tưởng tượng. Ông đủ nhà khoa học để biết rằng "những điều bất khả thi của ngày hôm nay là những thành tựu của ngày mai." Vì vậy, mặc dù không tin rằng ghi chú là một cuộc giao tiếp nghiêm túc, nhưng tâm trí anh vẫn rất cởi mở.

Địa chỉ kỳ lạ cứ thế len lỏi vào tâm trí anh ta và làm nảy sinh những suy nghĩ khác, thậm chí là những suy nghĩ trong những món đồ chơi lấm tấm của anh ta, cá hồi vân.

"Tôi có ý định thay đổi kế hoạch của mình và đi từ Denver đến Chảo chiên," anh ta nói. Sau đó anh ấy nghĩ, "Không, tôi sẽ không xem nó nghiêm túc như vậy."

BẤT CỨ AI biết Colorado Rockies đều biết thiên đường. Không có đất nước nào xinh đẹp hơn trên thế giới. Quận Lake, nơi Larner đã chọn ngư trường của mình, có trụ sở là trại khai thác cũ của Leadville. Nó đã được đến thăm và định cư nhiều hơn cho các mỏ vàng của nó hơn là ánh vàng rực rỡ của hoàng hôn trên những đám mây, nhưng vàng của hoàng hôn là vĩnh cửu, trong khi vàng của các mỏ đang lụi tàn nhanh chóng.

Leadville, với 5.000 cư dân, ẩn mình trên những đám mây, ở độ cao hơn 10.000 feet. Núi Massive với ba đỉnh nằm ở phía sau thị trấn trong bức tranh toàn cảnh và tăng lên độ cao khoảng 14.400 feet. Trong những ngọn núi hiểm trở, có hàng trăm hồ nước được cung cấp bởi những dòng suối hoang dã và những dòng suối pha lê sủi bọt. Tất cả những hồ này đều ở trên mây.

Mùa đông nhìn thấy toàn bộ bức tranh được trang trí bằng những chiếc xe trượt tuyết kỳ quái sâu từ 20 đến 40 feet, nhưng mùa xuân đến sớm. Những cây columbines và crocuses tuyệt đẹp nở rộ trước khi tuyết phủ trắng mặt đất trong các thung lũng. Những vùng đất có độ cao lên tới 12.000 feet được trải thảm cỏ xanh và rêu. Những cây thông khổng lồ và những cành cây thanh nhã, với vỏ màu bạc và những chiếc lá phớt hồng nở rộ và rì rào, trong khi những trận tuyết vĩnh cửu vẫn còn đọng lại trên những mỏm đá và đỉnh núi cao hơn ở phía trên.

Sơn Ấn Độ nở ra màu đỏ như máu tương phản với các chất tạo màu nhẹ hơn. Chim đen và chim xanh nói chuyện và sóc chuột. Vàng khó tìm thấy trong mỏ lấp lánh từ bầu trời. Những ngọn đồi ôm ấp trong những đám mây tuyết, và trên hết là bầu trời trong xanh tinh khiết quét qua. Các hồ và suối có rất nhiều cá hồi vân, loài cá lớn nhất của bất kỳ loài cá nước ngọt nào. Nó thực sự là một thiên đường cho cả nhà thơ hoặc nhà thể thao.

Ở bất kỳ hướng nào gần Leadville, một người đàn ông có thể tìm thấy Thiên đường và giải trí và nghỉ ngơi.

Tìm thấy chính mình trên Đại lộ Harrison, con phố chính của quận lỵ, Larner, sau khi nối lại một số mối quan hệ quen biết cũ, bắt đầu về phía tây trong một con đường lật tới Tennessee Creek. Các flipvver là một điều chỉnh hiện đại. Cho đến vài năm trước, phương tiện duy nhất để băng qua những ngọn đồi này là bằng những con lừa kiên nhẫn, chắc chân, mang theo đàn trong khi người dắt đường đi bên cạnh.

Câu cá của ngày đầu tiên rất tốt. Cá hồi dường như chào đón anh ta một cách vui vẻ và hăng hái lao vào cuộc xung đột. Họ cắn bất kỳ loại ruồi nào mà anh ta ném ra.

Địa điểm được Larner chọn làm trại của mình là trong một bãi đất trống đầy rêu ngăn cách với dòng suối bởi một rặng liễu dọc theo con lạch. Sau đó, đến một biên giới của cây cối được hỗ trợ bởi một khu rừng đầu tiên màu bạc.

Nó thật lý tưởng và đôi mắt của anh ta quét qua khung cảnh một cách hài lòng. Sau đó, anh ta bắt đầu thái thịt xông khói vào chảo dầu mỡ để chiên cá hồi trên lửa lớn.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng sột soạt trong tủ đựng đồ, và khi nhìn lên, anh thấy một bức tranh khiến mắt anh lồi ra. Một người đàn ông và một phụ nữ, dường như mặc trang phục của một thế giới khác, đi về phía anh ta. Cả hai đều không cao hơn năm feet nhưng thể chất hoàn hảo, và đẹp mắt một cách kỳ diệu. Có một chút khác biệt trong cách ăn mặc của họ.

Cả hai đều đội mũ bảo hiểm nạm thứ mà Larner tin là ngọc bích. Sau đó anh biết được chúng là kim cương. Quần áo của họ bao gồm những bộ quần áo bó sát giống như quần được bọc bởi áo chẽn có một số màu trắng giống như sơn dương để tiết kiệm màu sắc. Một chiếc thắt lưng nạm đá quý bao quanh eo của họ. Đôi dép buộc dây đầy nghệ thuật tôn lên đôi chân nhỏ nhắn săn chắc của họ.

Da của họ trắng hồng. Mọi đặc điểm của chúng đều là điểm cộng hoàn hảo và cơ thể của chúng cong vừa đủ ở bất kỳ vị trí nào cần có đường cong. Người phụ nữ mờ nhạt hơn và phát triển đầy đủ hơn, và các đường nét của cô ấy thậm chí còn tinh xảo hơn người đàn ông. Nếu không thì rất khó để phân biệt giới tính của họ.

Larner tiếp thu những chi tiết này trong tiềm thức, vì anh ta không thể diễn tả được. Tất cả những gì anh ta có thể làm là đứng dường như đông cứng, nửa người cúi xuống đống lửa trại với chiếc chảo rán trên tay.

Người đàn ông nói.

“Tôi hy vọng chúng tôi không làm bạn giật mình,” anh nói. "Tôi nghĩ rằng ghi chú của tôi sẽ chuẩn bị một phần cho bạn cho cuộc gặp này. Chúng tôi dự kiến sẽ tìm thấy bạn ở quận Frying Pan. Khi bạn không xuất hiện ở đó, chúng tôi đã điều chỉnh thiết bị định vị vô tuyến của chúng tôi theo nhịp tim của bạn và theo cách đó, bạn sẽ tìm thấy bạn ở đây. thời gian bay trong không gian một giây so với nơi chúng ta đang ở. "

Larner không nói gì. Anh chỉ có thể đứng và trố mắt.

Người đàn ông nhỏ bé kỳ lạ nói: “Tôi không lấy làm lạ rằng bạn đang ngạc nhiên. "Tôi sẽ giải thích rằng tôi là Nern Bela, ở Thành phố Hesper, trên hành tinh Sao Kim. Đây là em gái tôi Tula. Chúng tôi chào bạn vì sự quan tâm của Cộng hòa Pana, nơi bao trùm tất cả hành tinh mà bạn biết là Sao Kim. "

Khi Larner hồi phục hơi thở, anh ta mất bình tĩnh.

"Tôi không biết bạn đã trốn thoát khỏi rạp xiếc nào, nhưng tôi khao khát sự cô độc và tôi không có thời gian để bận tâm đến những câu chuyện cổ tích", anh nói với vẻ cáu kỉnh tàn bạo.

Biểu cảm bất ngờ bị tổn thương đã cuốn phăng những pha phản công của đội khách.

Người đàn ông lại nói:

"Chúng tôi chỉ là những gì chúng tôi khẳng định là chúng tôi đang có, và việc chúng tôi tìm thấy bạn là cần thiết bởi một điều kiện khiến linh hồn của tất cả 900.000.000 cư dân trên Sao Kim đau buồn. Chúng tôi đến khẩn cầu bạn đến với chúng tôi và sử dụng kiến thức khoa học của bạn để ngăn cản một tai họa đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. "

Có một phẩm giá trầm lặng về người đàn ông và không khí tự hào về người phụ nữ khiến Larner dừng lại và suy nghĩ, hoặc cố gắng. Anh xoa tay lên trán và nhìn cặp đôi đầy thắc mắc.

"Nếu bạn là những gì bạn nói bạn là, làm thế nào bạn đến được đây?" anh ấy hỏi.

"Chúng tôi đến trong một chiếc targo, một con tàu bay trong không gian, có khả năng chạy 426.000 dặm một giờ. Tốc độ này nhanh gấp 1200 lần 355 dặm một giờ, tốc độ cao nhất được biết đến trên trái đất. Hãy đến với chúng tôi và chúng tôi sẽ cho bạn thấy vận chuyển." Họ nhìn anh ta một cách hấp dẫn, và cả hai đều nở một nụ cười thân thiện đăm chiêu.

Larner, không nói một lời, ném chảo xuống và đi theo họ qua tủ đựng thức ăn. Anh trai và em gái đi trước anh đã cho đôi mắt của mình. Anh khảo sát hình thể hoàn hảo của cô gái. Sự hoàn hảo của cô ấy vượt quá tầm ken của anh ấy.

“Họ chắc chắn không thuộc thế giới này,” anh trầm ngâm.

Một

Xa hơn vài trăm thước có một bãi đá cuội, nơi dòng suối đã đổi hướng. Trên mảnh đất này có một cỗ máy hình cầu khổng lồ bằng vật liệu giống như thủy tinh. Nó có đường kính khoảng 300 feet và được thuôn về hai phía thành các tees mà Larner đã đúng để làm đèn chiếu sáng.

Nern Bela cho biết: “Đây là một chiếc targo, một loại máy bay không gian của chúng tôi. "Nó có khả năng thực hiện hai chuyến đi một năm giữa sao Kim và trái đất. Chúng tôi đã đến thăm hành tinh này thường xuyên, luôn hạ cánh ở một số vùng núi hoặc rừng rậm vì trước đó chúng tôi không muốn cư dân trên trái đất biết sự hiện diện của chúng tôi."

"Tại sao không?" Larner hỏi, miệng há hốc và mắt lồi ra. Tâm trí anh ta đầy những câu hỏi đến nỗi anh ta khá thốt ra câu hỏi đầu tiên của mình.

"Bởi vì," Bela nói, từ tốn và thẳng thắn, "bởi vì chủng tộc của chúng tôi không biết bệnh tật và chúng tôi sợ lây nhiễm, vì chủng tộc của bạn vẫn chưa học cách kiểm soát bản thể của nó."

“Ồ,” Lamer trầm ngâm nói. Anh nhận ra rằng con người trên trái đất, những người mà anh luôn coi là sinh vật hoàn hảo nhất của Chúa, rốt cuộc lại không hoàn hảo như vậy.

"Làm thế nào để mọi người kiểm soát con người của bạn, như bạn thể hiện nó?" anh ấy hỏi.

"Nó đơn giản," là câu trả lời. "Trong chín mươi thế kỷ, chúng ta đã không còn sinh ra sự bất toàn, tội ác và bệnh tật. Chúng ta không tước đi bất cứ thú vui nào trong cuộc sống, mà chỉ có những mẫu vật hoàn hảo nhất về tinh thần và thể chất của con người chúng ta mới quan tâm đến việc có con. Nói cách khác, trong khi chúng ta không tuyên bố kiểm soát thói quen quan hệ tình dục của chúng tôi, chúng tôi kiểm soát kết quả. "

"Ồ," Larner lại nói.

Nern Bela dẫn đường đến một cánh cửa mở ra bên hông của máy bay không gian gần căn cứ của nó. Ông nói: “Chúng tôi có một thủy thủ đoàn gồm bốn nam và bốn nữ. "Họ xử lý toàn bộ con tàu, với chị gái tôi và tôi chỉ huy, khiến sáu linh hồn trên tàu tất cả."

"Tại sao lại là nam và nữ?" Larner nghĩ.

Như thể để trả lời cho suy nghĩ của mình, Bela nói:

"Trên trái đất, hai giới đã đấu tranh cho quyền tối cao về giới tính. Điều này đã khiến nền văn minh của bạn mất cân bằng. Trên Sao Kim, chúng tôi đã đấu tranh cho bình đẳng giới tính và đã hoàn thành nó. Đây là một sự cân bằng hoàn hảo. Đàn ông và phụ nữ tham gia vào tất cả nỗ lực và chia sẻ tất cả các ưu đãi và phần thưởng như nhau. "

"Trong chiến tranh cũng vậy?" Larner hỏi.

Bela nói: “Đã không có chiến tranh trên Sao Kim trong 600.000 năm. "Chỉ có một quốc gia duy nhất, và tất cả mọi người đều sống theo một cách hoàn hảo. Rắc rối duy nhất của chúng ta trong nhiều thế kỷ là một hiểm họa thảm khốc đang đe dọa người dân của chúng ta, và đó là điều mà tôi muốn nói chuyện với các bạn lâu hơn."

HỌ đang đứng gần xe lửa. Larner bị ấn tượng bởi chất liệu đặc biệt mà nó được chế tạo. Có một câu hỏi trong mắt anh, và Nern Bela đã trả lời nó:

"Kim loại này là duranium; nó là thạch anh được kim loại hóa. Nó không ma sát, không dẫn dòng điện hoặc tia ngoại trừ lực đẩy và tia thu hút NTR69X6 mà nó được đẩy ra. Nó thực tế trong suốt, nhẹ hơn không khí và cứng hơn kim cương. Nó được đúc trong khuôn sau khi được nấu chảy hay nói đúng hơn là được nung chảy.

"Chúng tôi sử dụng ánh sáng lạnh mà chúng tôi cung cấp bằng cách đưa ôxy qua các ống khí vào một thùng chứa đầy mỡ của một con cá biển sâu giống như cá voi của bạn. Tất nhiên, bạn biết rằng đó chính xác là cách ánh sáng lạnh được tạo ra bởi đom đóm , ngoại trừ việc con đom đóm sử dụng mỡ của chính mình. "

Larner đã bị cuốn hút một cách tích cực. Ông mài nhẵn kim loại của targo để đánh giá cao cấu trúc kỳ diệu của nó, nhưng ông mong mỏi nhất là được nhìn thấy cơ chế tạo ra ánh sáng kỳ lạ, vì điều này gần giống với dòng côn trùng học của riêng ông. Ông luôn tin rằng ánh sáng tạo ra các cơ quan của đom đóm và cá biển sâu có thể được tái tạo một cách máy móc.

Nội thất của con tàu giống một cách mơ hồ của một chiếc tàu viễn dương. Nó được điều khiển bởi một bảng nhạc cụ có một người đàn ông và một cô gái ngồi. Họ không ngẩng đầu lên khi ba người bước vào.

Khi được gọi bởi Bela và em gái của anh ta, những người dường như đồng loạt ra lệnh, phi hành đoàn đã tập hợp lại và được trình diện cho du khách.

"Cư dân trái đất không phải là sự tò mò đối với chúng tôi mà chúng tôi dường như đối với bạn," Tula Bela nói lần đầu tiên và mỉm cười ngọt ngào.

Larner quá mải mê ghi nhận nhận xét đó hơn là gật đầu. Anh chìm đắm trong chiêm ngưỡng về những con người kỳ lạ này, tất cả đều ăn mặc giống hệt nhau và tất cả đều vô cùng đáng yêu khi nhìn vào.

Một mùi thức ăn thoang thoảng từ phòng bếp, và Larner nhớ rằng anh đang đói, với sự thèm khát sức khỏe. Anh ta đã vung giỏ cá qua vai khi rời lửa trại, và Tula đã lấy nó từ tay anh ta.

"Bạn có muốn để đầu bếp của chúng tôi chuẩn bị chúng cho bạn không?" cô nói, khi cô bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của anh ta về thành quả trong ngày của anh ta. Lần này Larner đã trả lời cô ấy.

“Nếu em sẽ tha thứ cho anh,” anh lúng túng nói. "Thực sự là tôi đói."

"Bạn sẽ không bỏ lỡ bữa tối cá của bạn," cô gái nói.

Larner nói: “Tôi tin rằng có đủ cho tất cả chúng ta. "Tôi đã bắt được hai mươi người đẹp. Tôi chưa bao giờ biết cá cắn câu như vậy. Tại sao, họ ..." và anh ấy đang bắt đầu một bài diễn thuyết phong phú về một chủ đề yêu thích.

Những người tập hợp đã lắng nghe một cách thông cảm. Sau đó Tula gắp cá, và chẳng mấy chốc mùi thơm của cá hồi nướng quyện với mùi riềng hấp dẫn khác.

Sau một bữa tối mà ở đó một số dây leo kỳ lạ nhưng thỏa mãn được phục vụ và nhiều cuộc trò chuyện bất thường được yêu thích, Nern Bela dẫn đường đến nơi có vẻ là khu của thuyền trưởng. Phi hành đoàn và vị khách của họ đã ngồi xuống để thảo luận về một chủ đề được chứng minh là có bản chất đáng sợ đến mức gây sẹo cho linh hồn con người.

“Những người trên Sao Kim,” Nern nói, trong khi ánh mắt lộ vẻ lo lắng, “không thể rời khỏi nhà sau khi màn đêm buông xuống do một con quái vật ăn đêm kỳ lạ nào đó tấn công họ và hút hết máu từ huyết quản của họ, khiến những xác chết mềm nhũn và trống rỗng. "

"Cái gì? Làm sao?" hỏi Larner nghiêng người về phía trước trên bàn hội nghị.

Những người khác gật gật đầu, trong mắt các nàng hiện lên vẻ khiếp sợ. Larner không thể không tin vào điều này.

"Những con thú, hay tôi nên nói là côn trùng, lớn bằng con ngựa của bạn và chúng bay, thực sự bay vào ban đêm, tấn công con người, động vật nuôi và tất cả các sinh vật máu nóng. Chúng ta không có cách nào để biết được, và chúng ta không thể tìm thấy nơi ẩn náu và sinh sản của chúng. Chúng không có nguồn gốc từ hành tinh của chúng ta và chúng đến từ đâu thì chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng thực sự là những con ruồi quái dị, hoặc bọ, hoặc một số dạng côn trùng. "

LARNER đã bị khuất phục bởi sự hoài nghi và đã thể hiện điều đó. "Côn trùng lớn như ngựa?" anh hỏi và anh khó nén cười.

"Hãy tin chúng tôi, nhân danh Chúa "Nern nhấn mạnh." Chúng có một cái miệng bao gồm một đĩa hút lớn, ở giữa là một chiếc lưỡi giống như lưỡi lan. Cây thương được ép vào cơ thể ở bất kỳ điểm nào thuận tiện, và đĩa hút sẽ hút hết máu ra ngoài. Nếu chúng ta chỉ biết nguồn của họ! Chúng tấn công trẻ nhỏ và người già, lên đến năm trăm tuổi, như nhau. "

"Cái gì! Năm trăm năm?" lại phát nổ Larner.

Nern nói: “Tôi nên giải thích một cách đơn giản, rằng cư dân sao Kim, nhờ kiến thức tiên tiến của chúng ta về vấn đề vệ sinh và sức khỏe, sống khoảng 800 năm và sau đó chết bất biến vì tuổi già. Nguyên nhân chết bất thường duy nhất gặp phải là người khổng lồ này côn trùng. Tai nạn có xảy ra nhưng rất hiếm. Không có vụ giết người có chủ ý trên Sao Kim. "

Larner không trả lời. Anh chỉ cân nhắc. Càng lướt qua những diễn biến kỳ lạ của tuần trước trong đầu, anh càng tin rằng mình đang mơ. Suy nghĩ của anh xoay chuyển một cách kỳ lạ: "Tại sao những người hư vô này lại đi loanh quanh trong trang phục trang sức bằng đá quý?"

Nern lại đoán trước một câu hỏi. “Kim cương, vàng và nhiều thứ mà bạn gọi là đá quý rất phổ biến trên sao Kim,” anh tình nguyện. "Talc và nhiều thứ khác có giá trị hơn."

"Talc?"

"Có, chúng tôi sử dụng một lượng lớn gỗ đó. Chúng tôi có một loại gỗ cứng hơn thép của bạn. Chúng tôi chế tạo máy móc bằng nó. Chúng tôi không thể sử dụng dầu để bôi trơn các trục và ổ trục bằng gỗ này vì nó làm mềm gỗ, vì vậy tất cả các bộ phận tiếp xúc với ma sát được phun ra liên tục bởi một luồng bột talc từ một máy thổi.

"Bạn sử dụng bột talc chủ yếu cho mục đích nhà vệ sinh. Chúng tôi sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau. Trên sao Kim còn lại rất ít, và nó có giá trị đối với chúng tôi hơn cả vàng hoặc kim cương. Chúng tôi lấy talc trên hành tinh của bạn bây giờ. Bạn đổ số lượng lớn. Chúng tôi vừa vận chuyển một trăm quả cầu nặng 1.000 tấn từ quận Cripple Creek, và quận này chưa bao giờ bỏ sót.

NERN cố gắng không tỏ ra buồn chán khi giải thích chi tiết hơn: "Chúng tôi mang theo 100 quả cầu rỗng được làm bằng duranium. Chúng tôi treo những quả cầu này trên quận Cripple Creek ở độ cao 10.000 feet so với bề mặt trái đất. Vì ánh sáng tinh thể của duranium. không thể nhìn thấy đối với cư dân trái đất ở độ cao đó. Sau đó, chúng tôi sử dụng một ống hút vào ban đêm, hút talc từ trái đất, lấp đầy trống này đến trống khác. Điều này được thực hiện bằng cách điều chỉnh một lực hút chọn lọc nhất định chỉ hút talc. Nó hút đúng ra khỏi mặt đất của bạn thành những hạt nhỏ và tập hợp nó trong thùng phuy vận chuyển như bột talc nguyên chất.

"Các trống, khi được chất đầy talc, được thiết lập để thu hút lực hành tinh thích hợp và chúng sẽ tăng tốc về phía sao Kim với tốc độ 426.000 dặm một giờ. Chúng được ngăn va chạm với thiên thạch bằng một thiết bị từ tính tự động. Điều này được điều khiển bằng từ trường lực lượng một mình, và khi targo đến quá gần một thiên thạch, nó sẽ thay đổi hướng đi ngay lập tức. Hành khách mà chúng tôi đi trên xe cũng hành động tương tự. Và bây giờ tôi có thể quay lại chủ đề về ma cà rồng của Venus không? "

"Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi," Larner nói, và lần đầu tiên trong đời anh thực sự cảm thấy mình rất ngu dốt.

“Tôi biết ít hơn những gì tôi đã nói với bạn,” Nern nói, nói một cách vô vọng. "Kiến thức của chúng tôi về thế giới của bạn, con người của bạn và ngôn ngữ của bạn đến từ việc chúng tôi lắng nghe bạn và quan sát bạn mà không bị quan sát hoặc nghe thấy. khuất phục tất cả những điều khác trước khoa học.

"Chúng tôi sẽ rất vui khi cung cấp cho bạn tất cả các phát minh của chúng tôi theo cách này, nhưng trong nhiều trường hợp, chúng tôi không thể tìm thấy tâm trí nào phù hợp để chấp nhận những ý tưởng tiên tiến như vậy. Chúng tôi đã có lợi thế bạn bởi vì hành tinh của chúng ta già hơn hành tinh của bạn rất nhiều triệu năm. ”Có một giọng nói ai oán trong giọng nói của Nern khi anh ta nói.

"NHƯNG bây giờ chúng tôi quỳ gối trước bạn, có thể nói như vậy. Chúng tôi không biết tất cả mọi thứ và, chúng tôi rất cần sự trợ giúp của một người đàn ông tầm cỡ của bạn. Thay mặt cho những người quẫn trí của Venus, tôi xin thẳng thắn Hãy hy sinh lớn lao. Liệu bạn có đối mặt với những nguy hiểm trong chuyến du hành tới Sao Kim và sử dụng kiến thức của mình để hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt những sinh vật địa ngục này không? " Trong giọng nói của anh ta có một lời cầu xin tích cực, và trong đôi mắt của cô em gái xinh đẹp của anh ta có những giọt nước mắt.

"Nhưng cấp trên của tôi trong Văn phòng Chính phủ sẽ nghĩ gì?" Larner phản đối yếu ớt, "Tôi không thể giải thích......"

"Bạn không có cấp trên trong dòng của bạn. Chính phủ của chúng tôi cần bạn vào lúc này hơn bất kỳ chính phủ trần thế nào. Vị trí của bạn ở đây là một vật cố định. Bạn luôn có thể quay trở lại nó, nếu bạn sống. Chúng tôi đang yêu cầu bạn đối mặt với cái chết khủng khiếp với chúng tôi. Bạn có thể đặt tên cho khoản bồi thường của riêng bạn, nhưng tôi biết bạn không quan tâm nhiều đến phần thưởng.

"Thành thật mà nói, giáo sư giỏi của tôi, không có lợi ích gì để đạt được bằng cách giải thích. Hãy biến mất. . Từ bỏ cuộc sống trên hành tinh này. Hãy đến với chúng tôi. Chính nghĩa xứng đáng với người đàn ông mà tôi tin rằng bạn là. "

"Tôi sẽ đi," Larner nói, và những người dẫn chương trình của anh ấy không chờ đợi thêm nữa. Ngay sau đó, targo bắn ra không gian giữa các vì sao.

"Làm thế nào để bạn biết những gì khóa học để theo?" Larner hỏi sau một khoảng thời gian hợp lý, khi anh ta đã hoàn toàn bình phục sau sự ngạc nhiên trước cú cất cánh đột ngột.

"Chúng tôi không cần biết. Cỗ máy của chúng tôi được điều chỉnh để bị hút bởi lực hành tinh của riêng sao Kim. Chúng tôi không thể đi nơi khác. Một tia đẩy tìm thấy chúng tôi khi chúng tôi ở gần sao Kim và bảo vệ chúng tôi trước một cuộc hạ cánh quá bạo lực. Chúng tôi sẽ hạ cánh trên sao Kim giống như một chiếc lông vũ khoảng ba tháng kể từ đêm. "

Thời gian của cuộc hành trình xuyên không gian là rất ít khoảnh khắc cho một sự cố. Larner và những du khách khác đã bất ngờ và khá thô lỗ chen lấn về chiếc tàu bay nhanh chóng.

Larner bị mất hơi thở nhưng không phải là bài phát biểu của mình. "Chuyện gì đã xảy ra thế?" anh hỏi.

Nern giải thích: “Chúng tôi chỉ tự động né tránh một thiên thạch.

Phần lớn thời gian của chuyến đi được Larner dành để nghe giải thích về phong tục và truyền thống của người dân của hành tinh sáng nhất trong vũ trụ.

Có một câu hỏi mà Larner muốn hỏi Nern Bela, nhưng anh lại do dự. Cuối cùng vào một buổi tối trong chuyến hành trình đến Sao Kim, khi các du khách đang ngồi trong cuộc thảo luận khoa học về sự tiến hóa so sánh trên hai hành tinh, Larner đã nhìn thấy cơ hội của mình.

"Tại sao," anh hỏi một cách ngập ngừng, "người của sao Kim luôn luôn nhỏ bé như vậy? Tại sao bạn không phấn đấu nhiều hơn cho chiều cao? Người Nhật, những người có vóc dáng thấp nhất so với người trái đất, luôn muốn cao."

"Không có ý xúc phạm gì cả," Nern trả lời, "Tôi phải nói rằng đó là đặc điểm của cư dân trái đất là muốn một thứ gì đó mà không biết lý do chính đáng tại sao họ muốn nó. Mọi người cao là điều hoàn toàn ổn, nhưng đối với chúng tôi thì không quá vừa vặn. Bạn thấy đấy, sao Kim nhỏ hơn trái đất. Kích thước có thể so sánh được. Bạn nghĩ chúng tôi không cao bởi vì bạn đã quen với những người cao hơn. So sánh thì chúng tôi đủ cao. Tương ứng với kích thước của hành tinh chúng ta, chúng ta chính xác là kích thước phù hợp. Chúng tôi giữ cho dân số của mình ở mức 900.000.000 và đó là con số hoàn toàn chính xác những người có thể sống thoải mái trên hành tinh của chúng ta. "

ĐẾN trên Sao Kim, Larner được giao một phòng thí nghiệm và văn phòng tại một trong những tòa nhà Chính phủ. Đó là một thế giới dường như được làm bằng thủy tinh. Larner tìm thấy thạch anh, có màu hồng, trắng và pha lê, là loại đá đồng quê phổ biến nhất trên hành tinh. Trong nhiều trường hợp, nó bị bắn đầy những mảnh vàng mà người bản xứ đã không gặp khó khăn để phục hồi. Thạch anh này có độ cứng khủng khiếp và được sử dụng trong xây dựng, lát nền và các công trình công cộng nói chung. Hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Đó là một thế giới pha lê lung linh.

Bầu khí quyển của Sao Kim đã khiến Larner bối rối từ lâu. Mặc dù không phải là một nhà thiên văn học theo nghĩa lớn nhất của từ này, nhưng ông lại có hứng thú với thiên đường như một bức tranh xếp hình khổng lồ, và ông đã dành một chút thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu.

Ông biết rằng từ tất cả các dấu hiệu sao Kim có một bầu khí quyển khác thường nhất. Ông đã đọc được rằng bầu khí quyển dày đặc hơn đáng kể so với trái đất, và sự hiện diện của nó gây khó khăn cho việc quan sát. Bề mặt thực tế của hành tinh mà anh ta biết khó có thể được nhìn thấy do bầu khí quyển này, hoặc các đám mây dường như vĩnh viễn.

Ông đã đọc rằng sự hiện diện của bầu khí quyển xung quanh Sao Kim được chỉ ra cho các nhà thiên văn học trên trái đất, trong quá trình di chuyển của hành tinh, bởi các vòng ánh sáng do sự phản xạ và tán xạ của ánh sáng mặt trời được thu thập bởi bầu khí quyển của nó.

Ông biết, các nhà thiên văn học trên trái đất từ lâu đã hài lòng với sự hiện diện của các ngân hàng mây lớn, vì đá và đất không thể có sức phản xạ cao như vậy. Ông biết rằng giống như mặt trăng, sao Kim, khi nhìn từ trái đất, thể hiện các giai đoạn khác nhau từ hình lưỡi liềm đến chu kỳ toàn phần hoặc toàn phần.

Larner nhìn lên bầu trời từ những con đường thạch anh của Sao Kim, Larner nhìn thấy những ngân hàng mây khổng lồ, khổng lồ, nhiều trong số chúng dường như là những đám mây mưa.

Nern ghi nhận cái nhìn lên trời của anh ta, và nói:

"Chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm soát khí tượng. Những đám mây đó đã được kiểm soát khi chúng tôi chinh phục lực liên hành tinh và cái mà bạn gọi là lực hấp dẫn. Chúng tôi hình thành chúng và di chuyển chúng theo ý muốn. Chúng là nhà máy sản xuất mưa của chúng tôi. Chúng tôi tạo mưa khi nào và ở đâu. Điều này bảo vệ mùa màng của chúng ta và làm cho sức khỏe và sự mãn nguyện.

"Bạn sẽ lưu ý rằng không khí có độ ẩm bằng hoặc hơn một chút so với không khí trái đất ở mực nước biển. Điều này là do vị trí của hành tinh gần mặt trời hơn.

"Chúng tôi đã nỗ lực trong nhiều thế kỷ để làm cho không khí trở nên khô hơn và hiếm hơn một chút, nhưng chúng tôi vẫn chưa thành công. Hàm lượng nặng của thạch anh phân hủy trong đất của chúng tôi tạo ra độ ẩm rất cần thiết cho cây trồng của chúng tôi, vì vậy bầu không khí ẩm của chúng tôi rõ ràng là một nguồn cung cấp của sự quan phòng. Chúng ta đã quen với việc hít thở bầu không khí ẩm ướt này, và khi lần đầu tiên tôi đến thăm trái đất, tôi đã cảm thấy khó chịu bởi bầu không khí đặc biệt của bạn. Bây giờ tôi có thể điều chỉnh bản thân để hít thở không khí của một trong hai hành tinh. Tuy nhiên, tôi thấy mình đã uống rất nhiều nhiều nước trên trái đất hơn trên sao Kim. "

Ở vùng đất thần tiên này, nơi đã được hưởng hòa bình, sức khỏe và sự phù hợp hàng thế kỷ, nỗi kinh hoàng nghiêm trọng giờ đã ngự trị. Trong một số trường hợp, những người thông minh tuyệt vời, được lai tạo tuyệt vời lại ở trong tình trạng tâm thần gần như điên loạn.

Điều này đặc biệt đúng ở các huyện nông nghiệp, nơi toàn bộ đàn lợn đã bị xóa sổ. Lats, Larner lượm lặt, là một động vật nông trại phổ biến tương tự như các loài trâu bò trên trái đất, chỉ đáng sợ hơn. Trên những sinh vật này, cư dân sao Kim phụ thuộc vào sữa và nguồn cung cấp từ sữa, cũng như quần áo ấm hơn, được làm từ da của họ. Tóc được sử dụng cho bàn chải, trong ngành xây dựng và hàng nghìn cách trong sản xuất.

Bên cạnh những con vật nuôi trong nhà, hàng trăm người tiếp tục gặp cái chết, và chỉ có một số ma cà rồng bay bị săn lùng. Những con côn trùng khổng lồ được cho là sinh sản chậm hơn so với côn trùng đất, con cái của chúng sinh ra không quá mười trứng, theo ước tính, sau đó cái chết vượt qua con trưởng thành. Mặc dù vậy, chúng đã được báo cáo là đang tăng lên.

Trong tòa nhà Chính phủ, Larner được giao liên lạc với tất cả các nhà khoa học của Chính phủ về Sao Kim. Người cộng tác gần nhất của ông là Zorn Zada, nhà khoa học uyên thâm nhất hành tinh. Hai người đàn ông, với rất nhiều trợ lý, đã làm việc với nhau về bí ẩn khoa học khổng lồ nhất trong lịch sử của hai hành tinh.

Một mẫu vật của kẻ xâm lược đáng sợ đã được gắn và nghiên cứu bởi các nhà khoa học, những người mải mê làm việc đến nỗi họ hầu như không dành thời gian để ăn. Đối với giấc ngủ, có rất ít. Ngày dành cho nghiên cứu và đêm để săn quái vật. Cuộc săn lùng này được thực hiện bởi những người lính và nhà khoa học mới được tuyển dụng. Vũ khí được sử dụng là súng bắn tia ngắn có sức công phá cao, có thể phân hủy xác kẻ thù bằng các vụ nổ năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, mỏ đá đã cảnh giác và tấn công vào những cá thể biệt lập chứ không phải những đường dây giao tranh hàng loạt.

LỖI tại băng ghế làm việc của mình, Larner hỏi Zorn Zada chuyện gì đã xảy ra với Nern Bela. Trong thâm tâm anh có một nỗi sợ hãi khủng khiếp rình rập rằng người đẹp Tula Bela có thể gục ngã trước một bầy ma cà rồng kỳ lạ, nhưng anh không nói ra sự lo lắng này.

"Nern và em gái của anh ấy là những nhà thám hiểm và điều hướng," là câu trả lời. "Họ đã được giao nhiệm vụ đưa bạn đến bất cứ nơi nào trên hành tinh này hoặc bất kỳ hành tinh nào khác, nơi công việc của bạn có thể thu hút bạn. Họ đang chờ lệnh của bạn. Họ quá có giá trị như những người điều hướng không gian để có thể bị tổn hại."

Thở phào nhẹ nhõm, Larner cúi xuống lao động của mình.

"Bạn còn những động vật hoang dã hay côn trùng có hại nào trên hành tinh này?" anh hỏi Zorn.

"Tôi hiểu ý bạn," nhà khoa học đầu tiên của Sao Kim trả lời. "Bạn đang tìm kiếm một kẻ thù tự nhiên cho mối đe dọa chết người bay này, phải không?"

"Vâng," Larner thừa nhận.

Zorn cho biết: “Tất cả các loài côn trùng còn lại trên Sao Kim với một ngoại lệ này đều có lợi. "Không có động vật hoang dã và không có côn trùng gây hại. Tất cả động vật, côn trùng và chim đã được thuần hóa và được người nuôi của chúng cho ăn. Chúng tôi lấy vải từ các dạng mà bạn gọi là nhện và các loại máy xây dựng web và máy quay kén khác. Tất cả các dạng của chim chóc, thú dữ và những thứ bò và bay đã được đặt dưới quyền thống trị của con người.

"Bạn nghĩ những kẻ xâm lược côn trùng này đến từ đâu?" Larner hỏi.

"Bạn đã nhận thấy chúng không giống bất cứ thứ gì bạn có trên trái đất trong cấu trúc giải phẫu," bác sĩ nói. "Chúng có những đặc điểm chung của bộ Coleoptera (bọ cánh cứng), ở chỗ chúng mặc một lớp áo giáp, tuy nhiên phần miệng của chúng lại theo thứ tự của bộ Diptera (ruồi). Tôi coi chúng giống như một con ruồi hơn là một con bọ cánh cứng, bởi vì hầu hết các bộ Coleoptera đều hữu ích cho nhân loại trong khi trên thực tế, tất cả, nếu không muốn nói là tất cả, Diptera đều là ác tính.

"Đối với môi trường sống ban đầu của họ, tôi tin rằng họ đã di cư đến đây từ một số hành tinh khác."

Larner nói: “Họ không thể bay xuyên không gian.

“Không, đó là bí ẩn của nó,” Zorn đồng ý. "Làm thế nào chúng đến đây và chúng sinh sản ở đâu là những câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời."

DÀI ngày trôi qua trên Sao Kim. Ngày dài và đêm không ngủ. Những con côn trùng lớn bị săn đuổi hàng đêm bởi những người đàn ông trang bị súng bắn tia, và những con quái vật hút máu hàng đêm đã cướp đi sinh mạng của con người và động vật.

Cuối cùng, Larner và Zorn quyết tâm bắt sống một trong những con côn trùng, bịt miệng mũi thương và miếng hút của nó, đồng thời cho nó đủ tự do để tìm đường trở về nơi ẩn náu. Theo dõi con quái vật bị cùm, các nhà khoa học hy vọng tìm thấy nơi sinh sản.

Tất cả các tỉnh trên hành tinh đều tham gia vào cuộc đua. Những người đàn ông xuất hiện trong những chiếc xe số tự động, được thúc đẩy bởi năng lượng thu thập từ bầu khí quyển. Họ đi bộ và đi máy bay. Việc huy động đã được thực hiện ở những điểm nhất định và dẫn đầu chiếc xe tải là Zorn và Larner và đồng bọn của họ trong đường hầm của Nern và Tula Bela. Đội quân lớn của Sao Kim mang theo những chiếc đèn rọi khổng lồ và được trang bị những khẩu súng bắn tia chết người.

CÁC TRƯỞNG THÀNH của Đội quân Tấn công rộng lớn đã ở trong đường hầm của Belas. Larner nắm quyền chỉ huy tối cao. Ngay trước khi đội quân lớn lên đường lùng sục khắp hành tinh để tìm kiếm nơi sinh sản của lũ quái vật, Larner đã đưa ra một bản tin khiến tất cả thần Vệ nữ đều phải nghe theo.

Cảm phục Tổng thống Vole Vesta của Cộng hòa Pana và những người tốt của Venus, nó có nội dung:

Như đã biết, các thương nhân bay vào không gian của quốc gia này có thói quen đến thăm mặt trời của hành tinh Mercury để kiếm một số loại gỗ quý hiếm và các vật liệu khác không có trên hành tinh này.

Như đã biết, một mặt của sao Thủy luôn quay khỏi mặt trời và ở trong tình trạng đêm vĩnh viễn. Trong bóng tối và sự ẩm ướt vĩnh viễn này, nơi có nhiều con sông chảy vào đầm lầy đen ấm áp, ma cà rồng đã sinh sôi trong nhiều thế kỷ. Các điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của chúng, và vì vậy qua nhiều thời kỳ, chúng tiến hóa thành những con quái vật mà chúng ta đã gặp gần đây trên Sao Kim.

Trong một số chuyến thăm tương đối gần đây tới Sao Thủy, những đám côn trùng này đã tìm đường ra nước ngoài, một mảng cây cối rậm rạp còn sót lại gần rìa đầm lầy đen của Sao Thủy. Do đó, những hạt bụi này đã được vận chuyển đến Sao Kim và trải qua quá trình biến chất tự nhiên của chúng tại đây. Đến giai đoạn trưởng thành, chúng đã tìm thấy một số nơi để ẩn náu và sinh sản, và do đó được giải thích nguồn gốc của các ma cà rồng của Venus.

Điều này đã được đọc và thảo luận rộng rãi và cuối cùng đã được chấp nhận như một phương tiện cho cuộc xâm lược của thần Vệ nữ yên bình, xinh đẹp bởi một nỗi kinh hoàng có thể bắt nguồn từ địa ngục.

Tuy nhiên, điều này đã không tiết lộ nơi sinh sản, hoặc loại bỏ tai họa toàn quốc của ma cà rồng có cánh khủng khiếp, vì vậy việc huy động tất cả các lực lượng của hành tinh vẫn tiếp tục.

AS ngày tiếp theo là ngày đám đông chiến đấu của cư dân Venus tăng lên trong các trại tập trung. Trong targo of the Belas, Larner, người mệt mỏi về trí não và cơ thể mệt mỏi vì làm việc quá sức, đã tìm thấy một hạt hạnh phúc khi có mặt của Nern và cô em gái xinh đẹp, nhỏ nhắn của mình.

Cùng với Zorn, Larner đang giám sát việc xây dựng một tấm lưới lớn bằng lưới thép đan chắc chắn, trong đó người ta hy vọng sẽ bắt được một trong những ma cà rồng. Nó đã được quyết định đặt bẫy với một con cái mập mạp.

Zorn, Larner và Belas chạy ra khỏi trại tập trung, theo sau là một đại đội lính mang tấm lưới lớn. Tula với bàn tay của chính mình dẫn dắt con bò hậu bị béo phì. Đôi mắt anh đầy vẻ tiếc thương cho con vật tội nghiệp.

Hàng nghìn binh lính và người dân, trong trận chiến, theo dõi sự ra đi của nhóm nhỏ.

Trong một lần lướt ván, cái bẫy đã được đặt và lưới được bố trí để rơi xuống con quái vật khi nó tấn công con bê. Từ một bụi rậm, trong bóng tối hoàn toàn, Zorn và Larner và hai Belas chờ đợi khả năng bắt được. Cả nước đứng chờ lệnh tiến quân.

Vào đêm thứ tư, sự canh thức đã được tưởng thưởng một cách đáng sợ khi liên hệ.

Một đôi cánh khổng lồ tung bay vụng về đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

Bốn dạng chờ đợi trong bụi rậm mừng rỡ, tin rằng con lat béo sắp bị tấn công.

Tiếp theo là sự xuất hiện của tên sừng sỏ đang đến gần. Vạt được đo, cánh của cánh bọc thép của nó ngày càng kéo gần hơn. Sau đó, kinh dị — kinh khủng!

Một tiếng hét nữ tính thuê không khí. Những tiếng kêu to và chói tai phát ra bên trên một tiếng kêu cứu cuồng loạn của nữ giới.

Con quái vật đã chọn Tula Bela làm con mồi của nó!

ZORN đã phát nổ một quả bom báo động. Một tiếng còi báo động bằng khí nén đưa quân đội tiến về phía trước trên đường chạy. Những chiếc đèn pha khổng lồ bắt đầu thắp sáng hiện trường. Máu của Larner và Nern đông cứng lại.

Con quái vật đã giáng cô gái xuống đất. Cây thương và cupper đáng sợ của nó đã được nâng lên để tấn công. Larner là người gần nhất và hành động nhanh nhất. Anh ta chộp lấy khẩu súng ray của mình, vung vào thắt lưng. Đi tong rồi! Trong nỗi kinh hoàng, anh nhớ mình đã để nó ở căn cứ. Anh ta thu giữ một con dao ngắn và phóng người về phía trước, lăn người giữa cô gái và cây thương đang hạ xuống và cupper.

Khi cây thương đâm vào vai, Larner, trong một cử chỉ điên cuồng điên cuồng, đã đưa con dao của mình xuyên qua phần thịt mềm mại, căng mọng của cơ quan hút máu của ma cà rồng.

Được bảo vệ bởi không có cấu trúc xương, mõm của con quái vật đã bị cắt cụt.

Sinh vật khủng khiếp đã bị tước vũ khí ghê gớm nhất của anh ta, nhưng anh ta vẫn tiếp tục chiến đấu. Larner cảm thấy những chiếc gai trên chân con quái vật đang xé nát da thịt mình.

"Đừng giết thứ," anh ta hét lên. "Hãy mang trên lưới. Vì tình yêu của Thiên Chúa hãy mang trên lưới!" Sau đó anh ta bất tỉnh.

Đó là ánh sáng ban ngày khi Larner, có phần yếu đi vì mất nhiều máu, tỉnh lại.

Tula Bela xinh đẹp đang nghiêng người về phía anh.

Cô thì thầm những lời an ủi với anh bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu hết. Cô thì thầm những câu cảm thán hạnh phúc bằng những từ mà anh không biết ý nghĩa, nhưng giọng điệu không thể nhầm lẫn là của một người đang yêu đối với người yêu của cô.

Cuối cùng, để trả lời câu hỏi của một nhà khoa học thực sự trong mắt anh ta, cô ấy nói bằng tiếng Anh:

"Họ đã bắt sống thứ đó. Họ đang chờ lệnh của bạn để tiến hành."

"Hãy để chúng tôi đi trên con đường của chúng tôi," Larner nói, và anh ta bắt đầu nảy sinh.

"Bạn hầu như không đủ mạnh," Tula nói.

"Tin tôi đi, tôi không sao", Larner nhấn mạnh, và sau nhiều lần thử thách anh đã đứng dậy. Hiến pháp của anh ấy tự nhiên mạnh mẽ và ý chí của anh ấy cũng mạnh mẽ hơn, vì vậy anh ấy đã chiến đấu lại mọi cảm giác yếu đuối và sớm tuyên bố rằng mình đã sẵn sàng để thực hiện dự án trong tầm tay. Đối với tốc độ là tất cả quan trọng, và giáo sư trẻ thấy mình không thể tiếp tục hoạt động.

NGÀI vui mừng khi Zorn nói với anh rằng con côn trùng lớn đã tấn công Tula Bela đã bị bắt sống và đã được nuôi dưỡng tốt nhờ máu của lat tiêm vào dạ dày của nó.

Cùng với Zorn Larner đi kiểm tra sự quái dị gớm ghiếc và thấy nó đang bị xích và căng ra. Nó đã sẵn sàng được sử dụng để dẫn đường trở lại nơi sinh sản của nó.

Đôi cánh của nó bị cùm lại, con côn trùng đang loạng choạng loạng choạng trên đường đi thẳng về phía bắc. Nó bò một cách nguy hiểm và mù một nửa khi ánh sáng chói của đèn rọi được chiếu trước đủ xa để tránh làm chói mắt con quái vật.

Đúng như bản năng, nó cuối cùng đã xuất hiện vào lúc bình minh sớm dưới một vách đá cao bằng thạch anh khói. Tại đây, trong những khe lớn, lũ ma cà rồng quỷ quyệt đang ẩn náu.

Khi ánh sáng chiếu vào tổ của họ, họ cố gắng cất cánh một cách vụng về, nhưng một mạng lưới đan xen các tia phân hủy tàn khốc từ súng bắn tia đã làm cơ thể họ tan thành bụi, bị gió cuốn đi.

Vài tháng tiếp theo đã được dành để rà soát các hang đá thạch anh của Sao Kim cho các khu vực bị nhiễm trùng tương tự, nhưng chỉ có một tổ sinh sản được tìm thấy. Tai họa đã bị chinh phục trong thành trì đầu tiên và duy nhất của nó.

SO đã kết thúc triều đại khủng bố lớn nhất trong lịch sử của thần Vệ nữ.

Leslie Larner đã được biểu quyết cảm ơn, và sự giàu có đã được những người tốt của ngôi sao sáng nhất của bầu trời chiếu vào anh.

Tính khiêm tốn của anh ấy là đặc điểm, và anh ấy nhấn mạnh rằng phần của anh ấy trong việc cứu nhân loại trên hành tinh là rất nhỏ.

Anh ấy đã đề nghị được phép trở lại trái đất, nhưng Nern và Tula Bela đã thúc giục anh ấy nói và sống cuộc sống của mình trên Sao Kim. Điều này cuối cùng anh ấy đã đồng ý làm.

"Nếu tôi trở lại," anh ấy nói, "Tôi sẽ luôn bị cám dỗ để kể những kinh nghiệm của mình khi ở xa, và không có bồi thẩm đoàn nào trên thế giới sẽ giải thích cho tôi tỉnh táo sau khi tôi đã từng nói."

RẰNG câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Larner đến được với cư dân trên trái đất là do thực tế là Nern Bela trong chuyến thăm trái đất sau đó đã thuật lại nó cho một thợ khai thác thạch anh Colorado. Người thợ mỏ này, một người đi tìm vàng có râu và có râu, đã vấp phải hắc ín trong một cơn núi dữ dội, và không thể làm gì hơn ngoài việc bắt anh ta chào đón và cam kết anh ta giữ bí mật.

Người thợ mỏ khảo sát tinh thể targo trong sự kinh ngạc và nói: "Và tôi nghĩ rằng tôi là người trái đất duy nhất từng xem một món đồ thủ công như vậy!"

"Không," Nern Bela trả lời, "còn một cái khác." Và sau đó câu chuyện gây xôn xao về cuộc sống của Leslie Larner trên Sao Kim đã được kể lại.

BAY AN TOÀN TRONG FOGS

Sự phát triển vượt bậc của ngành hàng không gần đây, và một trong những dấu ấn quan trọng nhất cho đến nay trong lịch sử hàng không là chuyến bay "mù" Lieut. James H. Doolittle, người liều lĩnh của Lực lượng Không quân Lục quân, tại Mitchel Field, LI, dẫn đầu Harry P. Guggenheim, Chủ tịch của Daniel Guggenheim Fund for the Promotion of Aeronautics, Inc. thông báo rằng vấn đề bay trong sương mù, một trong số những lỗi sai lầm lớn nhất của ngành hàng không, cuối cùng đã được giải quyết.

Từ trước đến nay đã có “bay mù” nhưng chưa từng có phi công nào cất cánh, lượn vòng, vượt, băng qua sân sau đó hạ cánh chỉ cách điểm xuất phát một đoạn ngắn khi đang bay trong điều kiện. giống như sương mù dày đặc nhất, như Lieut. "Jimmy" Doolittle đã làm được điều đó trên chiếc máy bay huấn luyện "Husky" do Wright điều khiển. Đó là một cái gì đó kỳ lạ để chiêm nghiệm.

"Sương mù dày đặc" được tạo ra một cách nhân tạo nhờ một thiết bị đơn giản làm cho cabin của máy bay hoàn toàn bằng ánh sáng. Khi đã ngồi vào bên trong, người bay cùng với phi công phụ của anh ta, Lieut. Benjamin Kelsey, cũng của Mitchel Field, đã hoàn toàn không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tất cả những gì họ phải phụ thuộc vào là ba thiết bị bay mới, được phát triển trong năm qua trong các thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm bay đầy đủ do Quỹ thành lập tại Mitchel Field.

Các yếu tố chính góp phần giải quyết vấn đề bay mù bao gồm một ứng dụng mới của đèn hiệu vô tuyến trực quan, sự phát triển của một công cụ cải tiến để chỉ ra vị trí dọc và ngang của máy bay, một con quay hồi chuyển định hướng mới và một khí áp kế nhạy máy đo độ cao, rất tinh vi để đo độ cao của máy bay trong vòng vài feet so với mặt đất.

Vì vậy, thay vì dựa vào đường chân trời tự nhiên để ổn định, Lieut. Doolittle sử dụng "đường chân trời nhân tạo" trên thiết bị nhỏ cho biết vị trí dọc và ngang liên quan đến mặt đất tại mọi thời điểm. Anh ta có thể xác định vị trí bãi đáp bằng đèn hiệu vô tuyến đường dài tìm hướng. Ngoài ra, một đèn hiệu vô tuyến khác nhỏ hơn đã được lắp đặt, phát ra một chùm tia từ mười lăm đến hai mươi dặm theo hai hướng, chi phối cách tiếp cận hiện trường ngay lập tức.

Để xác định vị trí bãi đáp, phi công xem hai cây sậy đang rung, được điều chỉnh theo đèn hiệu vô tuyến, trên một máy thu vô tuyến ảo trên bảng thiết bị của anh ta. Nếu anh ta quay sang bên phải hoặc bên trái của mình, cây sậy bên phải hoặc bên trái, tương ứng, sẽ bắt đầu thực hiện một loại vũ điệu của Thánh Vitus. Nếu lau sậy ở trạng thái cân bằng, phi công biết rõ ràng là có thể đi thẳng đến cánh đồng của mình.

Máy đo độ cao nhạy cho thấy Lieut. Điều chỉnh độ cao của anh ta và giúp anh ta có thể tính toán hạ cánh của mình ở khoảng cách trong vòng vài feet so với mặt đất.

Có lẽ là thiết bị kỳ lạ nhất trong tất cả các thiết bị Lieut đó. Doolittle đã được kêu gọi để thử nghiệm trong cuộc chiến chống lại sương mù của ông Guggenheim là một loại pháo nhiệt có thể chiến đấu như một con rồng phun lửa ngày xưa. Giống như kẻ thù của loài rồng, sương mù được cho là cuộn tròn và chết trước hơi thở thiêu đốt của "pháo khí nóng" mặc dù nguyên tắc cơ bản đằng sau thiết bị này mang tính khoa học hơn rất nhiều so với cách giải thích như vậy. Tóm lại, dựa trên thực tế đã biết rằng sương mù chỉ hình thành trong một vùng nhiệt độ rất hẹp nằm giữa điểm bão hòa và lượng mưa của khí quyển. Nếu không khí lạnh hơn một chút, sương mù sẽ biến thành mưa và rơi xuống; Nếu nó được làm ấm rất nhẹ, sương mù sẽ biến mất và không khí trong lành bình thường trở lại, mặc dù độ ẩm của nó rất gần với mức tối đa.

