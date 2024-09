超科学の驚くべき物語 1930 年 4 月、Astounding Stories 著は、HackerNoon のブック ブログ ポスト シリーズの一部です。ここから本書の任意の章にジャンプでき ます。 VOL. II、No. 1 - 死んだ男

トーマス・H・ナイト

"私は死んでいました。"

As Jerry's eyes fell on the creature's head, he shuddered—for the face was nothing but bone, with dull-brown skin stretched taut over it. A skeleton that was alive!

それは邪悪な夜だった亡くなった人に会いました。風が金切り声を上げ、雪が舞う、辛くて心が麻痺する夜。忘れられない数時間の暗黒の時間。

「まあ、ジェリー、少年!」私がテーブルから離れ、シープスキンのコートと部屋の隅にある提灯を取りに行くと、母が私に言いました。 「きっと、こんな夜に出かけるんじゃないの? ジェリー、ふさわしくないわよ!」

「しょうがないよ、お母さん」と私は答えた。 「行かなきゃ。土曜の夜を欠席する私を見たことがないでしょ?」

「いいえ。でも、こんな夜も何年も見たことがありません。ジェリー、本当に心配です。遠くまで行く前に凍りつくかもしれません—」

「ああ、もう来いよ、お母さん」と私は主張した。 「今夜ギャングと一緒に座らなかったら、彼らは私を死に追いやるだろう.寒すぎて外に出られなかったので、彼らは私を怒らせた.しかし、私は甘やかされた弱虫ではありません.見たい-"

「はい」と彼女は辛辣に言い返しました。しつこく不安げな親は続けた。

「ああ、いつもの五、六だと思います」ランタンの芯を調整しながら答えた。

「あの黒いヒゲのスフィンクス、ハマーズリー、彼はそこにいるの?」

「はい、彼はそこにいるでしょう、私はかなり確信しています。」

"うーん!"彼女は叫んだ。彼女の表情には、彼女が意図した私の判断と好みに対するすべての軽蔑が込められていた。 「コートのボタンを首にしっかりと締めてください。あなたの大切なハマーズリーや他の人たちに会いに行かなければならないのなら。あの男が何か言うのをまだ聞いたことがありますか? 彼はまったく話しますか、ジェリー?」すると、固い考えや軽蔑的な発言にまったく慣れていない彼女の優しい心は、すぐに変わりました。 「あの男の面白いところ」と彼女は考え込んだ。 「彼は心に何かを抱えています。そう思いませんか、ジェリー?」

「はい、そうです。そして、私はしばしばそれが何であるか疑問に思っていました.彼は確かに奇妙な棒です.それを認めなければなりません. 、好感が持てます。でも、何が彼を食べているのかしら?」

「ジェリーボーイ、それは何だと思いますか?」母親はドアまで私についてきて質問した.彼女の女性は最近の彼女の批判を完全に忘れており、おそらく彼女の息子が足を踏み入れようとしていた厳しい夜. 「可哀想な男は失恋か、それともそのようなものを持っていると思いますか? どこかの女の子が彼を怒らせたのですか? それとも、彼は権利のない誰かを愛しているのかもしれません!」彼女は手に持った皿をガタガタと鳴らしながら、興奮して仕上げました。

「もしかしたらもっと悪いかもしれない」と私は思い切って言った。 「P'r'aps — 私はそれを言う権利はありません — しかし、p'r'aps、そして私はよくそう思っていました。彼は忘れたいと思っているのに忘れられない殺人があるのです!」

母の鋭い小さな「ああ!」の声が聞こえました。ドアを後ろ手に閉めると、部屋の暖かさと快適さが離れました。外は、木々を通り抜ける風の笛が予想していたよりもひどかった。ピッチのように真っ黒で、炎のように冷たい。しかし、最初の 1、2 秒は、夜の挑戦とレースの要素の感触が気に入り、ハマーズリーと彼の「殺人」の考えを黒さの大胆さに追加したことを少しでも嬉しく思いました。しかし、その夜、店に顔を出すことで顔を救う必要がなかったらいいのにと思ったのは、それほど前ではありませんでした。

毎週土曜日の夜、牛たちが暖かい納屋で快適に過ごし、私自身の夕食が終わると、私はプルエットの店の真っ赤なストーブの後ろにある樽や箱に自分の場所を取るのが習慣でした.今夜、古いジグザグのフェンスの間の道路を塞ぐために、すべての雪が野原から投げ出されました。風が私に激しく突風を巻き起こし、風が私に吹きつけてくる間、私は風にぶら下がっていました。雪が膝まで降り積もりましたが、一撃が通り過ぎると、再び前に飛び出すことができました。お店の灯りが見えた時も嬉しかったし、入った時も嬉しかったです。

彼らは、私が夜に向けて勇気を振り絞ったことに対して、あざけりの拍手で迎えてくれましたが、彼らの見せかけのお世辞のすべてにもかかわらず、私は、私が来たことをうれしく思いました。友達がみんなそこにいるのが一目でわかり、見知らぬ男がいるのもわかりました。

彼は非常に背の高い男で、痩せこけてぎこちなく、2つのカウンターの角に身を乗り出して、ほこりっぽいショーケースに背を向けていました。彼はすぐに私の注意を引きました。彼がとても長くて尖っていてやせっぽちに見えただけでなく、その凍った国でばかばかしいことのすべてのために、彼はハードダービーハットをかぶっていたからです!彼がクィアなキャラクターでなかったら、ばかげていましたが、それは気味が悪いものでした。というのは、そのヘルメットの下にいる男は、私が今まで見た中で最も奇妙に見えるキャラクターだったからです。彼は店の訪問者か、私の友人の 1 人の友人であり、すぐに紹介されると思いました。しかし、私はそうではありませんでした。

私はすぐにストーブの後ろに腰を下ろした。普段は社交的ではないのだが、その男は侵入者で、夜を台無しにするだろうとすぐに感じた.しかし、彼の冷たくて湿った存在にもかかわらず、私たちはすぐにハンマーとトングに取り掛かり、悪い夜に田舎の店で親切なストーブの後ろで議論されていることについて話し合った.しかし、墓のように静かに立っている見知らぬ人が、控えめに言っても奇妙な人であるという事実を見失うことはありませんでした。やがて私は、彼がそこにいる誰の友人でもゲストでもないこと、そして彼が私だけでなく私たち全員に陰気を投げかけていることを確信しました.私はそれが好きではありませんでしたし、彼も好きではありませんでした。母の言うことを聞いて家にいれば、結局はうまくいっていたのかもしれないと思いました。

ジェド・カウンセルは、ひどく始まった夜を悪夢に変えることを無邪気に始めた人でした.

「ジェリー、」彼は私に寄りかかって言った、「午後のあなたのことを考えています。生まれ変わりについての記事を読んでいます。先週、私たちがそれについて議論したことを覚えていますか?まあ、この男、彼が誰であったかは忘れました.それを信じている.そうだと言っている.人々は戻ってくる.」このオープニング ショットで、Jed は腰を下ろして私の答えを待ちました。私はこれらの議論が好きで、自分の分担をするのが好きでしたが、今では、挑戦にすぐに答える代わりに、私たちのサークルの他の誰かがジェドに答えるかどうかを見回しました.それから、私は自分次第だと判断し、隅の男が私に投げかけた奇妙な感情を肩をすくめて、私の意見を見る準備をしました.

「それはただの奴の信念だ、ジェド」と私は言った。 「そして、彼が彼のものを持っているように、私も私のものを持っています。そして、少なくともこの件に関しては、私の意見は誰の意見よりも優れていると主張します。」私は丁度調子を上げ始めたところで、隅にいる男への嫌悪感を少し忘れていたところ、彼自身が割り込んだ。彼は寄りかかっていた場所を離れ、店の周りの私たちのサークルに床をきしむ音を立ててやって来ました。彼が来たとき、彼はきしみました。 「靴」と私は自然に、ほとんど無意識のうちに決めましたが、聞いたひび割れは、骨や関節、腱がひどく油を必要としているように聞こえるというクレイジーな考えが頭に浮かびました。見知らぬ人は、釘樽と古い椅子の上に横たわる板の上に、私たちの間でうめき声を上げて座っていました。私の目の隅からだけ、彼の動きが嫌いだったにもかかわらず、社交的であろうとする彼の試みが私の側では親切に見えないように見えるほど友好的であることがわかりました。私が再び議論を始めようとしたとき、新人の一番近くに座っていたセス・スピアーズが故意にベンチから立ち上がってカウンターに行き、プルエットに砂糖が必要だと言いました。それはすべて茶番であり、口実だった、と私は知っていた。私は何年も前からセスのことを知っていますが、妻のキッチンの購入を自分で引き受けるなど、彼のことは初めて知りました。セスは男のそばに座ろうとはしませんでした。

見知らぬ人から目を離すことができなくなり、次の瞬間、心がひっくり返り、じっと横になっているのを感じました。私はサーカスで「歩く骸骨」を見たことがありますが、当時私の右手に座っていたような男は見たことがありません。それらのサイドショーの男性は、私たちの土曜日のナイトクラブに侵入した仲間と比較して、ただ痩せていました.彼の太ももと脚と膝は、ズボンに鋭く突き刺さり、インチ板の破片のように見えました。彼の肩と胸は、脚と同じくらい平らで鋭く見えました。その男の姿は私に衝撃を与えた。私は完全におびえて立ち上がった。私はそこに座っている彼の顔の多くを見ることができませんでした彼は黄色の光に背を向けていたので暗闇でしたが、それが彼の残りの部分と調和していることを知るのに十分でした。

一瞬のうちに、自分が幼稚であることに気づき、恐怖と闘い、足が焦げたせいで慌てて動いたふりをして、また腰を下ろした。他の誰も何も言わず、私が話を続けて恥ずかしい沈黙を破るのを待っていました。母が彼を「スフィンクス」と呼んだように、ハンマーで、黒いひげを生やした、私を注意深く見ていました。私は自分がそうではないと自慢していた弱虫であることを少しも嫌っていたので、混乱を隠すために急いで大声で話しました。

「いいえ、ジェドさん!」私は自分の主張を取り上げて言った。 「人が死んだとき、彼は死んでいる! あのハイブロウが主張したように彼を元に戻すことはできない. 古い心臓は100回に1回しかヒットしないかもしれない.でも一旦彼女が止まると、ジェド、彼女は永久に止まる. 脈がなくなり、生命がちらつき始めると、それは終わった. そして、それはいかなる形でも戻ってこない. この世界では!」

私はそれを言ってうれしかったので、それによって自分自身を主張し、目が私に燃えていると感じた男に対する私の愚かな恐怖を和らげました.私は彼の方を向いていませんでしたが、その間ずっと、彼のぎくしゃくした目が私の脳に食い込んでいるのを感じました。

それから彼は話しました。そして、彼は私のすぐ隣に座っていましたが、彼の声は遠くからうめき声のように聞こえました.かつては声だったかもしれないものが、今では釘付けの棺からうめき声のように聞こえたのを聞いたのは初めてでした。彼は私の膝に手を伸ばして彼の言葉を強制しようとしましたが、私は急いで離れました.

「それで、人が墓から戻ってくるなんて信じられないの?」彼はすりおろした。 「人間の心は一旦静まると、それは完全に止まると信じてください? まあ、あなたはすべて間違っています、息子。すべてが間違っています! あなたはこれらのことを信じています. 私はそれらを知っています!」

彼の干渉、彼の見下し、彼の憎しみのすべてが私を怒らせました。もう自分の感情をコントロールできなくなりました。 「ああ! 知ってるでしょ?」私は嘲笑した。 「このような話題については、あなたが知る権利がありますね。私を笑わせないでください!」私は侮辱的に終わった。私は興奮しました。そして、私は大物で、普通の男性を恐れる理由はありません.

"はい、知っています!"反響する引っ掻くような声が戻ってきました。

「どうやってわかるの? たぶんあなたは――?」

「はい、あります!」彼は答えた。彼の声は軋んだ。 「私をよく見てください、紳士。よく見てください。」彼は自分がステージの中心にいること、その瞬間が自分のものであることを知っていました。彼はゆっくりと腕を上げて、そのばかげた帽子を外しました。再び私は立ち上がった。彼のコートの袖が前腕に滑り落ちたとき、彼の手を支えているのは骨だけだった.そしてその時、頭を出した手は骸骨の手だった!ゆっくりと帽子が持ち上げられましたが、6人の健常な男性が立ち上がってドアの半分に近づいたのと同じくらい速く、私たちはそれが臆病であることに気づきました。私たちは非常にゆっくりと店内に戻りました。

しかし、火のそばに座っている生きている死んだもので、血を凝固させるのに十分でした。彼の顔と頭蓋骨は骨に過ぎず、目は眼窩に深く沈んでおり、羊皮紙のように張りつめた鈍い茶色の皮膚は、鼻と顎に引き寄せられ、しわが寄っていた。頬はありませんでした。ただくぼみ。口は平らな鼻の下の鋭いスリットでした。彼は恐ろしかった。

「戻ってきて、私の毛糸を教えてあげましょう」と彼は嘲笑し、口の裂け目が少し開いて、空の黒くなった歯茎を見せてくれました。 「私は一度死んだことがあります」と彼は続け、嘘の奇妙さと私たちの恐怖から多くの満足を得ました.「そして私は戻ってきました.スケルトン。"

私たちはゆっくりと戻ってきたので、リボルバーが入っている外側のポケットに手を滑り込ませました。私は引き金に指を入れて、凶悪な小さなものを使う準備をしました。私はその男を見て完全に引き裂かれ、神経質になっていました。もし彼が私に向かって動いていたら、私のほつれた神経が彼を鉛でいっぱいに詰まらせていたことは間違いありません。私は友達に目をつけた。恐怖と恐怖がそれぞれの顔に立ちはだかった。ハンマーリーは最悪でした。彼の手はひきつり、目は明るいガラスのようで、顔は青ざめて引きつっていました。

「言いたいことは山ほどある」骸骨はひどい声で言った。 「私はかなりの人生を送ってきました。充実した人生です。楽しみと喜びを可能な限り取り入れてきました。利己的で貪欲と呼ばれるかもしれませんが、人は一度だけこの道を通り過ぎるだけだといつも信じていました。 . あなたが信じているように」と彼は私にうなずき、首の筋肉と顎がきしみました。 「6年前、私はこの国にやって来て、農場で仕事を得ました」と彼は続け、彼の話に落ち着きました. 「ただの普通の仕事です。しかし、農家には16歳か17歳くらいのかわいい娘がいたので、私はそれが好きでした. .

「この人はそうでした。私は彼女に、私は健康のためにしばらくそこにいるだけだと言いました。私は街に戻って金持ちで、立派な家とすべてを持っていたと.彼女は私を信じました.少しばか!」彼はそう言いながらくすくすと笑い、私の怒りは彼の悪魔のような言葉とともに高まり、私のポケットの引き金の指はさらにきつく曲がった。 「私は彼女に私と一緒にスキップするように頼んだ.彼の乾いたあごの骨は、まるで彼が彼の業績の獣のようなリサイタルを楽しんでいるかのようにガタガタと音を立ててしゃべりました。

「私たちはある夜、こっそり逃げました」と獣は続けました。 「街に行った。パンク ホテルに行った。そこに 3 週間滞在した。それからある朝、私は彼女にひげを剃りに行くと言いました。私はそうでした。ひげを剃りました。戻ってこないって言ってよ。まあ、どうにかして農場に戻ったんだけど、わからないけど――」

"何!"私は叫び、彼の前に跳ねた。 「なに!そこに彼女を置き去りにしたってことですか!彼女を連れて行った後、あなたは彼女を置き去りにしました!そして、ここに座って鳴き声を上げています!誇らしげに!自慢して!なぜあなたは—!」私は荒れた国に住んでいました。乱暴な男とつきあって、彼らの悪口を耳にするが、自分はめったに強い言葉を使わない。しかし、私がその怪物の上に立つと、獣のようなものを完全に憎み、田舎のすべての卑劣な誓いととげのある言葉が、間違いなく私の脳の未使用の細胞に埋もれ、私の舌から彼にこぼれました。私ができる限り激しく彼を鞭打ったとき、私は叫びました:「なぜ私に来ないのですか?私があなたを呼んだことを聞いていませんでしたか?野獣!私はあなたをなぞりたいのです!」私は銃を抜きながら叫んだ。

「あ、座って!」彼は私にガタガタと手を振って嘲笑した。 「あなたはまだ何も聞いていません。最後にさせてください。まあ、彼女は何らかの形で農場に戻り、1 年以上経ってから、私もまたこの国に迷い込んだのです。私が戻ってきた理由を説明することはできませんでした」 . 少女に会うのは完全ではなかった. 彼女の父親は少し男だった. 私は彼がどんなに柔和で弱い羊だったかを思い出し始めた. 私は頭に浮かんだ.ファームしてこすり込みます。だから私は来ました。

「彼女の父親は、私が裏口で新しいとうもろこしプランターを試そうとしていました。私が家の中を一回りして彼の方へ歩いていったとき、私はすぐに私が間違いを犯したことに気づきました。彼が私に目を向けると、彼の顔は真っ白になりました。彼はその機械の座席から閃光のように降りてきて、森の小屋にもたれかかっている二連式の銃の方向に急いで足を踏み入れた。彼らはいつもタカに悩まされ、銃を手元に置いていました。しかし、銃が彼にあるよりも、私の近くに斧がありました。私は急いで仕事をしなければなりませんでしたが、私はそれをうまくやり遂げました。私はその斧をつかみ、彼が銃に手を伸ばしたときに彼に飛びかかって、一度振りました。彼の妻と少女もそれを見た。それから私は向きを変えて走った。」

私たちの前にいるやせ衰えた野獣は、うめき声を上げながらゆっくりと膝を交差させました。私たちは皆、再び座っていました。汗が私の顔を転がり落ちました。私は彼に向けて銃を構え、今では彼が完全に怒っていると信じていたが、その虚ろな声の中にある真実の響きがあったので、私は魅了されて座っていた.私はセスを見た。彼のあごは緩んでいて、彼の目は膨らんでいました。ハマーズリーの口元はきつく締まり、目は青く引きつった顔に火のように輝いていた。他は見えませんでした。

「電話がかかってきた」と、私たちの身の毛もよだつ語り手は続けた。 「ブラゲット、あなたは死ぬ予定です。あなたの体をいくらで売ってくれますか?」彼がそのように言わなかったら、彼はただそれを意味していた. そして私は言った.そして彼は私に言った、「彼らがあなたを落としたときにあなたの首を折らない限り、私はあなたを生き返らせて健康に戻すことができると信じています. 「ああ、あなたはそれらの男の 1 つですか?」私は言った.「よし、そこに飛び乗ってくれ.もしあなたがそれをすることができれば、私はとても義務がある.それから私はその農場に戻って、もう少し斧を振ることができる.眉を拭いた。

「だから私たちは計画を立てた」と彼は続けた。 「次の日、誰かが私の兄弟のふりをして私に会いに来ました。そして私は最初に彼をののしり、それからきちんとした埋葬をしてくれるよう懇願することで自分の役割を果たしました。それで彼は立ち去り、おそらく、私が切り倒された直後に私を得る許可。

「私と私が行こうとしているパーティーのために彼らが用意した足場の周りにフェンスが建てられていて、そこにも民兵がいました。群衆は私を連れ出すまで十分静かに見えました.蜂の群れが騒ぎ始めた. それからいくつかの大きな声、そして叫び. その後、いくつかの岩が私に向かって飛んできた. 私には、絞首刑は結局それほど穏やかなパーティーではないように見えた. 私は恐れていた.終わってほしかった。

「暴徒はフェンスを押しつぶし、それを押しつぶし、浜辺に打ち寄せる波のようにそれを乗り越えました。兵士たちは空に向かって発砲しましたが、それでも彼らはやって来ました。私は足場に駆け上がりました。その方が安全でした!」そう言いながら彼は大声で笑った。 「きっと」と彼は笑った。そのコース. 保安官は緊張していた. だから彼は私の足首を縛ることでただ投げ飛ばした. 彼は私の手首の周りにロープを落とした. 彼は私のようだった. 彼はそれを乗り越えたかった.彼は私の首にロープを掛け、後ろに下がり、罠を撃った. ザム! 祈りを捧げる時間はなかった - または私が申し出を笑っている! - または最後の言葉か何か.

「床が崩れるのを感じ、自分が撃ち抜かれるのを感じた。ピシャリ! ロープの端にかかっていた体重が木槌のように耳の後ろに当たった。すべてが真っ暗になった。もちろん、首を骨折したのは運が良かっただけだった」しかし、1、2、または 1 分、または 1 時間後には、黒さが消えて、自分がロープの端にぶら下がっていることがわかりました。 、蹴り、喧嘩、窒息死。舌が腫れ上がり、顔も頭も心も体も破裂しそうでした。ゆっくりと、そのときは霧だとわかっていた深い霧の中に入りました。それから、群衆の頭上で宙に浮かび、自分がぶら下がっているのを見ていました。

「私は、彼らがロープの端でゆっくりと揺れる死体を完全に死ぬのに十分に与えているのを見ました。そして、私の空中の見えない監視場所から、彼らがそれを切り倒すのを見ました-私-ダウン。彼らは持っていた体の脈を試しました私のものだったのか、彼らは私の見つめる目を調べた. そして、彼らが私が死んだと宣言したのを聞いた.彼らの頭の上に?」

彼は質問をしている間、ここで立ち止まった。彼の頭は乾いてきしむ首を回して、私たち全員を彼の質問に含めた.しかし、私たちの誰も話しませんでした。もちろん、私たちはそれをすべて夢見ていたか、怒っていると思いました。

「しばらくすると」と骸骨が言った。彼がガスに足を踏み入れ、さらに 5 分後に — 私はずっと彼のそばでホバリングしていましたが、念のため言っておきますが — 私は一生鳥だったかのように浮かんでいました — 私たちは夏の家の私道に変わりました.男は彼に会った. 彼らは私を家に連れて行った. きちんとした実験室に. 私の死体はテーブルの上に置かれました, 巨大なナイフが私の服を引き裂いた.

「すぐに、10 本から 12 本の皮下注射器からの負荷が、私の裸の体のさまざまな部分に向けて発射されました。それから、それは部屋を横切って、上部に開口部のある大きなガラス瓶または花瓶のように見えるものに運ばれました。このドアを通って私は降ろされ、ストラップで体を直立させ、開口部への扉を設置し、アセチレントーチと溶けやすいガラスを使って、扉をしっかりと密閉しました。

「それで私のかわいそうな古い体が立っていた. 実験がそれを生き返らせる準備ができていた. そして私の新しい自己が科学者と彼のヘルパーの上に浮かんでいたとき、私は自分自身に微笑んだ.保安官が急ぎ足でロープを私の喉に当てるのを防いで首の骨折を免れたことは今ではわかりました. 私は死んでいました. 私に残ったのは私の精神、つまり魂だけでした.ベルのガラス越しにはっきりと見える男の外皮と関係があるという世界の傾向はなく、彼らの頭の上に浮かんでいました。

"

彼らはその後、紫外線の巨大なバッテリーをオンにしました」と、絞首刑にされた男の空虚なうなり声が続きました。全身に散りばめられた時間は、そこにぶら下がっている死体の中で生命の火花を更新することでした。科学者は、チューブを介して、上部のガラス花瓶に入るバルブを介して、濃い白いガスを認めました。とても濃厚だったので、一瞬のうちに私の体の透明な棺桶が牛乳のように白い液体でいっぱいになったように見えました.次に、電気が私のケージを回転させ、私の体が緑と紫のランプの光線に完全かつ均等にさらされるようにしました.そして、このばかげたことがすべて起こっている間、私は実験室の周りを漂い、すべてが完全に失敗したことを確信していましたが、この単なる人間の不快感と失望を見る以外の理由がなければ、それをやり遂げることを決意しました.経験するに違いなかった。ほら、私はすでに地上の人間を劣っていると振り返っていました、そして今、この証拠を待っている間、私はその間ずっと、どこかに行きたいという新たな衝動と戦っています。何かが私を呼んでいて、完全な精神世界に入るように手招きしていました。しかし、私はこの賢明な地球人が失敗するのを見たかった.

「しばらくの間、そのガラスの中の状態は変わりませんでした。最初は液体ガスが非常に濃かったので、何も見えませんでした。その後、透明になり始めました。驚いたことに、乳白色のガスが消えていました。ライトからの光線が毛穴を通って体自体に押し込まれている. 私の形がスポンジのようにそれを吸い込んでいるかのように. 科学者と彼のヘルパーは緊張し、興奮して緊張していた. そして突然、快適な気持ちが私を去った.それまでは、まるで柔らかい綿のような雲の上に横たわっているかのように、彼らの頭上を滑らかでビロードのように穏やかに漂っているように見えました. しかし今、私は自分の霊体が突然圧迫されるのを感じました. それから私は苦しみました.私は自分の魂がそのねじれたガラスの鐘の外側にしがみついていて、生き返ろうとしている体に入ろうとしていました! ガラスは今や完全にガスを取り除いていましたが、まだ生命の兆候はありませんでした.科学者に彼がそうであったことをほのめかすために体の中に 成功する。しかし、私はそれを知っていました。私は必死にガラスを破り、捨てられた死体の殻に戻ろうと必死に戦った.

「それから私の鋭い目は、目の前の白いものの上をわずかに震えていることに気付きました.科学者は次の秒でそれを見たに違いありません. —まだ必死に魂の手で外側にしがみついていて、どんどん弱くなっていきます—私の体の胸が上下するのを見ました. 助手は重い鋼鉄のハンマーを手に取り、ガラスをぶち壊す準備をして立っていました.その時、かつて死んでいた私の目が開いて周りを見回し、その間、ちょうど足場の上にいたように、外にしがみついてあえぎながら、これまで以上に深く暗い闇の中に入った.私の精神生活が完全に死ぬ直前に私は見た.私の体の目は何が起こっているのかを完全に認識し、そして今、内部から、科学者が合図を出し、アシスタントがハンマーの一撃でガラスの殻を砕くのを見ました。

「彼らは私に手を差し伸べ、私は気絶しました。私が意識を取り戻したとき、私は慎重に、ゆっくりと蘇生し、酸素とパルモーターによって生き返っていました。」

私たちにこの物語を語る恐ろしい生き物は、再び立ち止まって辺りを見回しました。膝は弱く、服は汗でびしょぬれ。

「それだけですか?」私は甲高い、奇妙な声で、皮肉半分、信じられない半分、そして完全に魔法にかけられたように尋ねました。

「ちょうど」と彼は答えた。 「しかし、あなたは何を期待していますか? 彼は私が行くのを見るのを嫌がっていましたが、私はすぐに友人の科学者を去りました.私は戻ってきました. しかし、彼がそれをやったので、彼が再び世界から解き放たれているのはどんな種類の男なのか考えて、彼はちょっと心配していました.私への別の実験、私を再び片付ける p'r'aps、私は急いでそれを打ち負かしました。

「それは5年前のことです。5年間、私はここで私の一部だけを持って生きてきました。私の体が生き返る直前に、そのガラスに戻ろうとしていたものは何でも、私の精神、私はそれを呼びました.私は外にいました.それは決して戻ってきませんでした.ほら、科学者は私を殻の中に戻しました.

彼は私たちの前でパチパチと軋みながら立ち上がり、角張った体に緩いコートのボタンをかけた。 「まあ、みんな」と彼は軽く尋ねた、「あなたはそれについてどう思いますか?」

「私はあなたがうそつきだと思います! いまいましいうそつき!」私は泣いた。 「さて、私に鉛をいっぱい詰め込ませたくないなら、ここから出て、今すぐ出て行け!もし私があなたにそれをしなければならないなら、今度はあなたを連れ戻してくれる科学者はいない。あなたが出かけるときあなたは外にいるでしょう!

「心配しないで」と彼は顔をしかめ、私に軽蔑的な手であるはずの骨の塊を振った。彼は床の端から端まで忍び寄ってドアを閉めた。獣はいなくなった。

「汚い嘘つき!」私は泣いた。 「あいつを殺す言い訳があったらいいのに。それが緩いことを考えてみてくれませんか?そんな糸口を考え出す野獣! もちろん、それはすべてばかげています。すべて狂っています。すべて嘘です。」

「いえ、嘘ではありません」

私は振り返って、誰が話したのかを確認しました。ハマーズリーの声はとても聞き慣れないもので、今ではとても引き裂かれており、彼が私をじっと見つめていなければ、彼が話しているとは思えなかった。不思議が止まらない?私は自問しました。最初はこの法外な糸、今度は「スフィンクス」であるハンマーズリーが、意見を表明し、議論を探しています!もちろん、私たちが経験したばかりの夜までに、彼の敏感で陰気な脳は少し変わっていたに違いありません.

「どうしてハンマーズリーなの!信じられないの?」私は尋ねた。

「私はそれを信じるだけでなく、ジェリー、今度は私が言う番です。彼がしたように、私はそれを知っています! ジェリー、旧友」彼は続けた。生命に;そしてジェリー—私はその科学者でした!」

うわー!私は再び箱に戻った。私の膝は私を見捨てているようだった。その時、ハマーズリーが独り言を言っているのが聞こえた。

「もう5年も経つのに」彼はつぶやいた。 「彼を再び解き放ってから5年。彼がどんな新しい悪魔のような犯罪を犯しているのかと思い、いつあの小さな農場に戻って斧を振り回すのかと思いながら、私にとって5年間の苦痛。5年、5年。」

彼は私のところにやって来て、何の説明も私の許可も求めずに、私のポケットに手を伸ばして拳銃を取り出しましたが、私は抗議しませんでした。

「彼はシェルトンに向かっていると言った」ハンマーズリーは言葉を続けた。 「氷の上を滑ればブラックの森で迎撃できる」コートのボタンをきつく閉めると、彼は見知らぬ男の後を追って夜に出かけた。

歩いて家に帰る途中で月が出てきてよかったです。ドアに鍵をかけ、後ろに椅子を立てかけたときも嬉しかったです。私は暗闇の中で服を脱ぎ、恐ろしい、くぼんだ目をした怪物が窓から私をのぞき込むのを望みませんでした.おそらく、彼は結局シェルトンに向かったのではなく、おそらく彼の恐ろしいトリックの別の計画を立てていたのではないかと思いました。

しかし、朝、彼がシェルトンに向かっていることがわかりました。科学者、医師、あらゆる種類の学識ある男性が私たちの村にやって来て、次の朝、シ ウォーターズがクリーマリーに向かう途中で偶然見つけたと新聞が言ったものを見ました。

それは骸骨だった、と彼らは言った。ミイラ。恐ろしい胸部の6つの銃弾の穴からにじみ出た血であることが証明された薄い汚れで周りの雪が軽く染みを帯びていたというだけでは、生命を収容できるとは考えられませんでした.彼らはそれを決して解決しませんでした。

その夜、店には私たち5人がいました。知る人ぞ知る5人。 Hammersly は、私たち全員がやりたかったことを実行しました。もちろん、彼の名前は実際には Hammersly ではありませんが、ここでも別の名前でも同様です。彼は黒いひげを生やしており、依然としてスフィンクスのようですが、かつて生き返らせた男を殺したという理由で答える必要はありません. Hammersly の秘密は、彼自身の墓以外に 5 つの墓に保管されます。

