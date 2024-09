令人震惊的超级科学故事 1930 年 4 月,作者惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。你可以在这里跳到本书的任何章节 。卷。 II, No. 1 - 死去的人

“我已经死了。”

As Jerry's eyes fell on the creature's head, he shuddered—for the face was nothing but bone, with dull-brown skin stretched taut over it. A skeleton that was alive!

这是一个邪恶的夜晚,我的夜晚遇见了那个死去的人。一个苦涩而麻木的夜晚,怪异的,尖啸的风和飞舞的雪。几个黑色的小时我永远不会忘记。

“好吧,杰瑞,小伙子!”我妈妈对我说,我从桌子上往后一推,开始拿起我的羊皮大衣和房间角落里的灯笼。 “这样的晚上你肯定不会出去吗?天哪,杰瑞,这不合适!”

“没办法,妈妈,”我回答。 “得走了。你从来没有见过我错过一个星期六晚上,是吗?”

“没有。但我也有好几年没见过这样的夜晚了。杰瑞,我真的很害怕。你可能还没走到——”

“啊,来吧,妈妈,”我争辩道。 “如果我今晚不和那帮人坐在一起,他们会把我弄死的。他们会嘲笑我,因为天气太冷,我不能出去。但我不是娇生惯养的娘娘腔,你知道,而且我想看看-”

“是的,”她咬牙切齿地反驳,“我知道。你想去那优雅的公司里晒晒太阳。我们的炉子也一样好作为那个在那个肮脏的老店里的人,”我固执而焦虑的父母继续说道,“想到你在这样一个晚上把我们留给——无论如何,谁会在那里?”

“哦,我想通常是五六个,”我一边调整着灯笼的灯芯一边回答,一边听着院子里常青树吹过的风声。

“那只黑须狮身人面像,汉默斯利,他会在那里吗?”

“是的,他会在那里,我很确定。”

“唔!”她惊呼道,她的表情现在带着对我的判断力和品味的蔑视,这是她本应如此的。 “那么,如果你必须去看看你宝贵的哈默斯利和其他人的话,把你的大衣扣好扣在脖子上。你有没有听过那个人说过什么?杰瑞,他会说话吗?”然后她温柔的心,一点也不习惯硬念或轻蔑的言论,很快就变了。 “那个家伙很有趣,”她沉思道。 “他心里有事。你不这么认为吗,杰瑞?”

“是的,是的,我知道。而且我经常想知道它会是什么。他当然是个奇怪的家伙。不得不承认这一点。总是在沉思。好吧,好家伙,而且,作为你所说的'狮身人面像' ,可爱。但我不知道是什么在吃他?

“你认为它可能是什么,杰瑞男孩?”跟着我走到门口的母亲问道,她的女人现在完全忘记了她最近的批评,也许还有她儿子即将踏入的艰难夜晚。 “你认为这个可怜的家伙有一颗——一颗——破碎的心,或者类似的东西吗?一个在什么地方抛弃了他的女孩?或者他爱上了一个他没有权利去爱的人!”她兴奋地吃完了,手里的盘子嘎嘎作响。

“也许比那更糟,”我冒险说。 “对了——我无权说——但是对了,我经常这么想,他想忘记一场杀戮,但不能!”

我听到妈妈尖细的小声“哦!”当我关上身后的门时,房间里的温暖和舒适就消失了。外面的情况比吹过树林的风吹得我想象的还要糟糕。它像沥青一样黑,像火焰一样寒冷。不过,最初一两分钟,我喜欢夜晚挑战和赛车元素的感觉,甚至有点庆幸我在黑暗中加入了哈默斯利和他的“杀戮”的想法。但没走多远,我就希望那天晚上不必在商店露面来挽回面子。

每个星期六晚上,奶牛在温暖的谷仓里很舒服,我自己的晚餐结束了,我习惯于坐在普鲁特商店里炽热火炉后面的小桶或盒子里。今晚,所有的雪都被从田野里扫了出去,堵住了旧的锯齿形栅栏之间的道路。风以巨大的阵风迎面而来,当它向我扑来时,我会靠在它身上,雪覆盖我的膝盖,直到风吹过去,那时我才能再次向前扑去。当我看到商店的灯光时我很高兴,当我在里面时我很高兴。

他们以嘲笑的掌声迎接我,因为我勇敢地面对黑夜,但尽管他们假装奉承,我很高兴我来了,自豪,我必须承认,我能够在泥泞中艰难地耕耘到达他们。我一眼就看到我的朋友都在,我也看到有一个陌生男子在场。

他是一个非常高大的男人,瘦削而笨拙,靠在两个柜台的角度,背对着满是灰尘的展示柜。他立刻引起了我的注意。不仅是因为他显得又长又尖又瘦,还因为在那个冰封的国度里,在所有可笑的事情中,他戴着一顶硬质德比帽!如果他不是这样一个奇怪的角色,它会很可笑,但事实上——令人毛骨悚然。因为那顶安全帽下的男人是我所见过的最古怪的人物。我猜他是店里的访客,或者是我一个朋友的朋友,过一会儿我就会被介绍。但我不是。

我在炉子后面坐了下来,尽管我并非平时不善于交际,但我立刻觉得这个人是个闯入者,会破坏整个晚上。但是,尽管他的存在冷酷而令人沮丧,但我们很快就开始了,锤子和钳子,讨论在糟糕的夜晚在乡村商店热情好客的炉子后面讨论的事情。但我永远无法忘记这样一个事实:站在那里的陌生人,像坟墓一样安静,至少可以说是一个奇怪的人。不久我就确定他不是那里任何人的朋友或客人,而且他不仅对我蒙上了一层阴影,而且对我们所有人都蒙上了一层阴影。我不喜欢,也不喜欢他。我想,如果我听从母亲的吩咐留在家里,或许一切都会好起来的。

杰德·康塞尔是一个天真烂漫的人,他开始了把这个晚上改变得如此糟糕的事情,变成了一场噩梦。

“杰瑞,”他靠向我说,“下午想你。读一篇关于轮回的文章。记得我们上周争论过吗?嗯,这个人,不管他是谁,我都忘了,相信它。说是这样。人们确实会回来。有了这个开场镜头,杰德坐下来等待我的回答。我喜欢这些论点,也喜欢参与其中,但现在,我没有立即回答挑战,而是环顾四周,看看我们圈子里是否有其他人会回答杰德。然后,决定由我决定,我摆脱了角落里的男人对我投来的奇怪感觉,并准备查看我的意见。

“那只是那家伙的信念,杰德,”我说。 “正如他得到他的一样,我也得到了我的。至少在这个问题上,我声称我的意见和任何人的意见一样好。”我刚刚开始很好地开始,有点忘记了我对角落里那个人的厌恶,这家伙自己打断了我。他离开了靠在的地方,吱吱作响地穿过地板来到我们在商店周围的圈子。我说他“吱吱”地来了,因为他来的时候确实吱吱作响。 “鞋子,”我很自然地,几乎是下意识地决定了,尽管我脑子里有一个疯狂的想法,我听到的裂缝听起来确实像是骨头、关节和筋急需油。陌生人坐在我们中间,坐在一块木板上,横过一个钉桶和一把旧椅子。我只能从眼角看到他的动作,尽管我不喜欢,但他足够友好,不要让太明显地注意到他试图社交的行为对我来说似乎不友好。我正要重新开始我的争论时,坐在离新来者最近的塞斯·斯皮尔斯故意从长凳上站起来走到柜台前,边走边告诉普鲁特他必须吃点糖。这完全是一场闹剧,一个借口,我知道。我认识赛斯已经很多年了,以前从来没有认识他来为他妻子的厨房买东西。赛斯根本不会坐在那个人旁边。

因为我再也无法将目光从陌生人身上移开,下一刻我感到我的心在我体内翻腾,然后静静地躺着。我在马戏团里见过“行走的骷髅”,但从来没有像当时坐在我右手边的那个人。与入侵我们周六夜总会的人相比,那些旁观者只是瘦了。他的大腿、他的腿和他的膝盖,尖锐地粘在他的裤子里,看起来就像一块寸板。他的肩膀和胸膛看起来像他的腿一样平坦而锐利。男人的身影让我震惊。我吓得跳了起来。我看不清他的脸,坐在那里虽然他背对着黄色的灯光,但我能看得很清楚,知道这与他的其他身体部位是一致的。

一两分钟后,我意识到自己的幼稚,压下恐惧,假装腿被烫伤了,所以我又坐了下来。其他人都没有说话,一个个都等着我继续说下去,打破尴尬的沉默。我母亲叫他的“狮身人面像”,长着黑色的胡须,铁锤般地密切注视着我。我一点也不恨自己实际上是我吹嘘自己不是的娘娘腔,我急忙大声说话,以掩饰我的困惑。

“不,先生,杰德!”我说,继续我的论点。 “一个人死了,他就死了!不可能像那个自以为是的那样把他带回来。老心脏可能每百次才打一次,如果他们在最后一击中抓住它,他们可能会在那时把它带回来,但是一旦她停止了,杰德,她就永远停止了。一旦脉搏消失,生命闪烁,它就消失了。它根本不会以任何形式回来,在这个世界上也不会!”

当我说出这句话时,我很高兴,从而坚持了自己,并降低了我对那个我感到眼睛灼热的男人的愚蠢恐惧。我没有转身看他,但我一直觉得他那双狡猾的眼睛钻进了我的大脑。

然后他说话了。虽然他就坐在我旁边,但他的声音听起来像是从远处传来的呻吟。这是我们第一次听到这个曾经可能是声音的声音,现在听起来像是从钉得很紧的棺材里发出的呻吟声。他把手伸向我的膝盖以加强他的话,但我猛地躲开了。

“所以你不相信一个人能从坟墓里回来,是吗?”他磨碎了。 “相信一旦一个人的心平静下来,它就永远停止了,是吗?好吧,你错了,儿子。完全错了!你相信这些事情。我知道他们!”

他的干涉,他的傲慢,他的整个仇恨激怒了我。我现在无法控制自己的感觉。 “哦!你知道吗?”我冷笑。 “这种事情你有资格知道,是吗?别逗我笑!”我骂完了。我被唤醒了。而且我是个大家伙,没有理由害怕普通人。

“是的,我知道!”回来了他回荡的,抓挠的声音。

“你怎么知道?也许你曾经——?”

“是的,我有!”他回答,声音变得尖细。 “好好看看我,先生们。好好看看。”他现在知道他占据了舞台的中心,那一刻是属于他的。他慢慢抬起一只手臂,摘下那顶可笑的帽子。我又跳了起来。因为当他的外套袖子从他的前臂滑下时,我只看到骨头支撑着他的手。而那只露出脑袋的手,是一只骷髅手!帽子慢慢地抬起来,但在我们意识到它的懦弱之前,六个身强力壮的男人很快就站了起来,走到门口的一半。我们非常缓慢地强迫自己回到店里,我们都为自己可笑和孩子气的恐惧感到羞愧。

但这足以使血液凝固,那个活的,死的东西坐在我们的火边。他的脸和头骨全是骨头,眼睛深深地陷进眼窝,暗褐色的皮肤像羊皮纸一样绷得紧紧的,拉到鼻子和下巴上。没有脸颊。只是空洞。嘴巴在扁平的鼻子下面是一条尖锐的裂缝。他很可怕。

“回来,我会告诉你我的毛线,”他嘲弄道,嘴巴上的裂口微微张开,向我们展示了空空的、发黑的牙龈。 “我已经死过一次了,”他继续说,从谎言的诡异和我们的恐惧中得到了很大的满足,“我回来了。过来坐下,我会解释为什么我还活着骨骼。”

我们慢慢地回来了,当我这样做时,我把手伸进外面的口袋里,里面放着一把左轮手枪。我把手指放在扳机上,准备使用这个恶毒的小东西。看到这个男人,我紧张不安,完全被撕成碎片,我怀疑如果他朝我走来,我紧张的神经会让他充满铅。我看着我的朋友。他们的表现并不比我好。每张脸上都充满了恐惧和恐惧。哈默斯利是最糟糕的。他的手在抽搐,他的眼睛像明亮的玻璃,他的脸变得苍白而憔悴。

“我有很多话要说,”骷髅用他可怕的声音继续说道。 “我过着充实的生活。充实的生活。我尽可能地享受我的乐趣和快乐。也许你会说我自私和贪婪,但我一直相信一个人只经过一次.就像你相信的那样,”他向我点点头,脖子上的肌肉和下巴都在嘎吱作响。 “六年前,我来到这个国家,在农场找到了一份工作,”他继续说道,开始讲述自己的故事。 “只是一份普通的工作。但我喜欢它,因为农夫有一个大约 16 岁或 17 岁的漂亮小女儿,而且非常轻松。你可能不相信,但你仍然可以找到足够年轻的女性,让她们爱上正确的故事.

“这个确实如此。我告诉她我只是为了健康而在外面呆了一段时间。我在城里很富有,有一个美好的家和一切。她相信我。小傻瓜!”他说这话时轻笑了起来,我的怒火随着他每一句恶毒的话而加剧,使我口袋里扣动扳机的手指更紧地弯曲。 “我让她和我一起跳槽,”嗡嗡声继续说,“给了她很多伟大的承诺,她就信了。”他干枯的下颌骨发出叮当声和叽叽喳喳的声音,仿佛他在享受他的成就的野兽般的朗诵,而我们则目瞪口呆地看着他,要么相信这个人一定是疯了,要么我们是疯子,要么是在做梦。

“我们偷偷溜走了一个晚上,”野兽继续说。 “去了城里。去了一家朋克酒店。我们在那里呆了三个星期。然后一天早上,我告诉她我要出去刮胡子。我是。我刮胡子了。但我认为不值得告诉她我不会回来了。好吧,她以某种方式回到了农场,虽然我不知道——”

“什么!”我大叫,跳到他面前。 “什么!你的意思是你把她留在那儿了!你把她带走之后,你就离开了她!你坐在这里对它叫喊!幸灾乐祸!吹嘘!为什么你——!”我生活在一个崎岖的国家。与粗鲁的人交往,听到他们的恶毒语言,但自己很少使用强词。但是当我站在那个怪物面前,完全憎恨这个野兽时,乡村的所有卑鄙的誓言和刺耳的语言,无疑是埋在我大脑中某个未使用的细胞中,从我的舌头溢出到他身上。当我用力鞭打他时,我叫道:“你为什么不来打我?你没听到我叫你什么吗?你这个畜生!我想给你开个谜!”我大喊,拔出枪。

“啊,坐吧!”他嘲笑我,朝我挥舞着他嘎嘎作响的手。 “你还没有听到任何消息。让我说完。嗯,她不知怎的回到了农场,一年多之后我也再次徘徊在这个国家。我永远无法解释我为什么回来. 不完全是见到那个女孩。她的父亲有点像男人,我开始记起他是多么温顺软弱的羊。我想到回到他的身边会很有趣。农场和摩擦它。所以我来了。

“她父亲正在后门试种新的玉米播种机,我绕过房子朝他走去。然后我立刻发现我犯了一个错误。当他把眼睛放在我身上时,他的脸都白了他像闪电一样从那台机器的座位上下来,拿起急忙朝着靠在木棚上的双管枪的方向走去。他们总是被鹰派困扰,并随身携带一把枪。但有一把斧头离我比枪离他更近。我必须快速工作,但我做得很好。我抓起那把斧头,在他伸手去拿枪的时候向他扑了过去,然后挥了一下——一次。他的妻子和那个女孩也看到了。然后我转身就跑。”

我们面前那个憔悴的野兽慢慢地越过一个呻吟着的膝盖。现在我们又坐了下来。汗水顺着我的脸滚落。我把枪对准了他,尽管我现在相信他完全疯了,但由于那空洞的声音中的某种真理之环,我着迷地坐着。我看着赛斯。他的下巴松了下来,眼睛凸了出来。哈默斯利的嘴紧抿成一条线,蓝色的、憔悴的脸庞上的眼睛像火一样。我看不到其他人。

“电话抓住了我,”我们可怕的讲故事的人继续说,“很快我就被定罪了,绞刑的日期也定下来了。当我的时间快到时,一位医生或科学家同事来看我,他说, “布莱格特,你注定要死。你的身体要多少钱卖给我?”如果他不这么说,他就是这么说的。我说,“没什么。我没有人可以留下钱。你想要我的身体做什么?”他告诉我,“我相信我可以让你恢复生命和健康,只要他们在你摔倒时不会折断你的脖子。” “哦,你是那些人中的一员,是吗?”我当时说。“好吧,跳下去。如果你能做到,我将非常感激。然后我可以回到那个农场,再挥动一点斧头!”擦了擦我的额头。

“所以我们制定了计划,”他继续说,对我们的不安和对他的蔑视感到高兴。 “第二天有个家伙来找我,假装他是我的兄弟。我履行了我的职责,先是诅咒他,然后请求他给我体面的葬礼。所以他走了,我想,我得到了在我被砍倒后立即得到我的许可。

“他们为我和我即将参加的派对准备的脚手架周围有一道栅栏,他们在那里也有一些民兵。人群似乎很安静,直到他们把我带出去。然后他们的嗡嗡声听起来像一个蜂巢蜜蜂都被搅动了。然后是几声响亮的声音,然后是喊叫声。在那之后,一些石头向我飞来,在我看来,绞刑毕竟不会是那么温和的聚会。我告诉你我很害怕.我希望它结束了。

“暴徒推开栅栏,把它夷为平地,就像海浪冲过海滩一样。士兵们朝空中开枪,但他们还是来了,我,我跑上去,跑到断头台上。这样更安全!”说到这里,他大声笑了起来。 “我敢打赌,”他笑着说,“这是第一次有人为了安全而撞上绞索!不过,暴徒只是来到了断头台脚下,他们似乎很满意地看到法律采取了顺其自然。治安官很紧张。他很紧张,以至于他只是随便绑了我的脚踝,只是在我的手腕上挂了一根绳子。他和我一样,他想把它解决掉,然后人群就在路上。然后他把绳子套在我的脖子上,退后一步,射中了陷阱。扎姆!没有时间祈祷——或者让我嘲笑这个提议!——或者最后一句话或任何东西。

“我感到地板在倒塌,感觉自己被击穿了。咂!我在绳子末端的重量像木槌一样击中了我的耳朵后面。一切都变黑了。当然,如果我的脖子骨折了,那只是我的运气让科学家没有机会让我苏醒。但一两秒,一分钟,或者可能是一个小时后,黑暗消失得足以让我知道我被吊在绳子的末端,踢,打架,窒息而死。我的舌头肿了起来,我的脸、头、心脏和身体似乎都快要炸裂了。慢慢地,我进入了深深的迷雾中,我知道那是迷雾,然后——然后——我飘浮在人群头顶的空中,看着自己被吊死!

“我看到他们在绳子末端给那缓慢摆动的尸体足够的时间彻底死去,然后,从我空中的、看不见的观察处,我看到他们把它——我——砍下来。他们尝试了身体的脉搏,是我的,他们检查了我凝视的眼睛。然后我听到他们宣布我死了。傻瓜!那时我知道我已经死了一两分钟,否则我的灵魂怎么会从贝壳中消失并漂浮在外面绕在他们头上?”

当他问他的问题时,他停在这里,他的头转过它干燥而吱吱作响的脖子,将我们所有人都包括在他的问题中。但我们谁也没有说话。当然,我们是在做梦,或者是疯了,我们想。

“不一会儿,”骷髅继续说,“我的‘兄弟’慢慢地开着我的身体。他没有特别着急,把我装上他的小卡车,轻松地开走了。但一旦离开人群,他就推开了他的脚踩在油门上,再过五分钟——我一直在他身边徘徊,请注意——就像我一生都是一只鸟一样漂浮着——我们变成了避暑别墅的车道。那个家伙遇见了他。他们把我抬进了屋子,进入了一个精巧的实验室。我的尸体被放在桌子上,一把大刀把我的衣服从我身上扯了下来。

“很快,十个或十二个皮下注射器的负载被射入我裸露身体的不同部位。然后它被带到房间的另一头,看起来像一个大玻璃瓶或花瓶,顶部有一个开口。通过这扇门我被放低了,为此目的,我的身体被带子直立在那里。然后将通往开口的门放在适当的位置,并通过乙炔炬和一些容易熔化的玻璃,将门密封严密。

“所以我可怜的旧身体站在那里。准备好让实验让它复活。当我的新自我漂浮在科学家和他的助手上方时,我对自己微笑,因为我确信实验会失败,即使虽然我现在知道,警长的匆忙阻止了他将绳子直接放在我的喉咙上,并救了我一个断了的脖子。我死了。我现在只剩下我的精神或灵魂了。那是游泳和漂浮在他们的头顶上,世界上根本不想与那个人的躯壳有任何关系,我可以通过钟的玻璃清楚地看到这个人的外壳。

"

然后他们打开了一个巨大的紫外线电池,”被绞死的人继续发出空洞的嗡嗡声,“正如科学家在监狱中向我解释的那样,它作用于注射器的内容物,通过时间散布在我的全身,是为了更新生命的火花,死去的东西挂在那里。通过一根管子,并通过一个阀门进入顶部的玻璃花瓶,科学家随后进入了一种稠密的白色气体。它太厚了,一两分钟后,我身体的透明棺材里似乎装满了像牛奶一样白的液体。然后,电流围绕着我的笼子旋转,这样我的身体就可以完全均匀地暴露在绿色和紫色灯的光线下。当所有这些愚蠢的事情发生时,我在实验室里一圈又一圈地飘来飘去,对整个事情的彻底失败充满信心,但如果没有其他原因,除了看到这个单纯的人所表现出的不安和失望之外,我还是决定把它看完。一定要经历。你看,我已经在回顾凡人低人一等,现在当我等待这个证据时,我是一直在与去别处的新冲动作斗争。有什么东西在召唤我,召唤我进入完整的精神世界。但我想看到这个聪明的地球人失败。

“有一段时间,那个玻璃杯里的情况保持不变。起初,里面的液态气体太稠了,我什么也看不见。然后它开始变清,我惊讶地发现乳白色的气体正在消失,因为它是被光的光线强行通过毛孔进入身体本身。好像我的身体像海绵一样把它吸进去。科学家和他的助手兴奋得紧张和绷紧。突然,我的舒适感觉离开了我。在那之前,它似乎是那么光滑、天鹅绒般、平静地飘过他们的头顶,仿佛躺在柔软的蓬松的云上。但现在我感到我的灵体突然被挤压。然后我陷入了痛苦。在我知道什么之前我在做,我的灵魂紧贴着那个扭动的玻璃铃铛,伸手要钻进正在复活的身体里!玻璃杯里已经完全没有气体了,虽然里面还没有生命的迹象。身体内部向科学家暗示他将 成功的。但我知道。因为我拼命地想冲破玻璃,重新回到我废弃的躯壳中,我知道我必须进去,否则死得比以前更糟。

“然后我更锐利的眼睛注意到我面前的白色东西微微颤抖,科学家一定在下一秒就看到了它,因为他高兴得窒息而哭了起来。然后里面懒洋洋的头抬起了一点。我——我的灵手还死死的抱在外面,而且越来越虚弱——我看到我身体的乳房起伏着。恰到好处的时刻。然后我曾经死去的眼睛在那里张开四处张望,而我紧紧抓住外面喘着粗气,就像我在断头台上一样,进入了比以往任何时候都更深、更黑暗的黑暗。就在我的精神生命完全死去之前,我看到了我身体的眼睛完全意识到发生了什么事,然后——现在从内部——我看到科学家发出信号,导致助手一锤子就把玻璃壳砸掉了。

“然后他们向我伸出手,我昏倒了。当我恢复知觉时,我被小心翼翼地慢慢恢复,并在氧气和呼吸机的帮助下恢复了生命。”

告诉我们这个故事的可怕生物再次停下来环顾四周。我的膝盖很软,我的衣服被汗水湿透了。

“这就是全部?”我用嘶哑、奇怪的声音问道,半是讽刺,半是不相信,完全被迷住了。

“差不多,”他回答。 “但是你期待什么?我立刻离开了我的科学家朋友,尽管他确实讨厌看到我离开。当他自己如此热衷于实验并且他只有一半相信他有能力带来我回来了。但现在他已经做到了,想想他又会放开什么样的人,他有点担心。我可以看到他的想法,因为我不知道让他尝试在我身上进行了另一个实验,p'r'aps 再次将我放开,我匆忙击败了它。

“那是五年前的事了。五年来,我在这里只和我的一部分生活在一起。在我的身体复活之前,无论它试图回到那个玻璃杯中——我的精神,我一直在称呼它—— “

他在我们面前噼里啪啦地站了起来,把宽松的外套扣在棱角分明的身体上。 “嗯,孩子们,”他轻声问道,“你怎么看?”

“我认为你是个骗子!该死的骗子!”我哭了。 “现在,如果你不想让我给你灌满铅,现在就滚出去!如果我必须对你下手,这次没有科学家带你回来。当你出去的时候你会呆在外面的!”

“别担心,”他对我做了个鬼脸,挥舞着一团本应是一只手轻蔑地看着我的骨头,“我要走了。我要去谢尔顿了。”他大步走过地板,关上了身后的门。野兽已经走了。

“肮脏的骗子!”我哭了。 “我希望——是的——我希望我有一个杀了他的借口。想想那是松散的吧,你会吗?一个会想出这样一个毛线的畜生!当然这全是荒谬的。全是疯狂的。全是谎言。”

“不。这不是谎言。”

我转身看看是谁说话。汉默斯利的声音如此陌生,现在又如此撕裂,如果他不是一直看着我,他闪闪发光的眼睛对我的断言提出质疑,我简直不敢相信他会说话。奇迹会不会停止?我问自己。首先是这个令人发指的纱线,现在是 Hammersly,“狮身人面像”,表达意见,寻找论据!当然,在我们刚刚经历的那个晚上,肯定是他那敏感而沉思的大脑已经转了一点。

“为什么是哈默斯利!你不相信吗?”我问。

“我不仅相信,杰瑞,而且现在轮到我说,正如他所做的那样,我知道!杰瑞,老朋友,”他继续说,“那个魔鬼说了实话。他被绞死了。他被带回来了生命;还有杰瑞——我就是那个科学家!”

哇!我又掉回了一个盒子里。我的膝盖似乎抛弃了我。然后我听到哈默斯利自言自语。

“已经五年了,”他喃喃道。 “五年后,我再次放他走。五年的痛苦让我感到痛苦,想知道他犯了什么新的恶魔罪行,想知道他什么时候会再次回到那个小农场挥动他的斧头。五年——五年。”

他走到我面前,没有解释,也没有征求我的同意,把手伸进我的口袋里,掏出我的左轮手枪,我没有抗议。

“他说他要去谢尔顿,”哈默斯利继续说道。 “如果我滑过冰面,我可以在布莱克的树林里拦截他。”他紧紧扣上外套的扣子,跟着陌生人走到夜色中。

我很高兴月亮升起我步行回家,当我把门锁上并用我身后的椅子支撑时,我也很高兴。我在黑暗中脱掉衣服,不希望任何可怕的、凹陷的怪物透过窗户看着我。因为也许,所以我想,也许他毕竟没有前往谢尔顿,但也许正在计划他的另一个可怕的把戏。

但是在早上我们知道他一直在去谢尔顿。科学家、医生和形形色色的博学人士来到我们村,看看报纸上说的斯沃特斯第二天早上在去奶油厂的路上偶然发现的东西。

他们说,那是一具骷髅,只是它全身都是干皮。一个木乃伊。不可能被认为能够容纳生命,只是它周围的雪被一层淡淡的污迹轻轻涂抹,证明是血,从可怕的胸部的六个弹孔中渗出。他们从来没有解决它。

那天晚上我们五个人在店里。我们五个知道的。 Hammersly 做了我们都想做的事。当然,他的名字并不是真正的 Hammersly,但它在这里和另一个地方都有。虽然他是黑胡须的,而且他仍然非常像一个狮身人面像,但他永远不必为杀死他曾经复活的人而负责。 Hammersly 的秘密将进入除他自己的坟墓之外的另外五个坟墓。

关于 HackerNoon 图书系列:我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。

惊人的故事。 2009. 超科学的惊人故事,1930 年 4 月。伊利诺伊州厄巴纳:古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月https://www.gutenberg.org/files/29390/29390-h/29390-h.htm#The_Man_Who_Was_Dead

这本电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制。您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问www.gutenberg.org (位于https://www.gutenberg.org/policy/license)复制、赠送或重新使用它。 .html _