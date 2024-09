Astounding Stories of Super-Science April 1930, de Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui. VOL. II, nº 1 - O homem que estava morto

Astounding Stories of Super-Science Abril de 1930: VOL. II, nº 1 - O homem que estava morto

Por Thomas H. Knight

"Eu estava morto."

As Jerry's eyes fell on the creature's head, he shuddered—for the face was nothing but bone, with dull-brown skin stretched taut over it. A skeleton that was alive!

Foi uma noite terrível, a noite em que conheceu o homem que havia morrido. Uma noite amarga e entorpecente de vento estranho e uivante e neve voando. Algumas horas negras que nunca esquecerei.

"Bem, Jerry, rapaz!" minha mãe me disse enquanto eu me afastava da mesa e ia pegar meu casaco de pele de carneiro e a lanterna no canto da sala. "Certamente você não vai sair em uma noite como esta? Meu Deus, Jerry, não é adequado!"

"Não posso evitar, mãe", respondi. "Tenho que ir. Você nunca me viu perder uma noite de sábado, não é?"

"Não. Mas também nunca vi uma noite como esta há anos. Jerry, estou com muito medo. Você pode congelar antes mesmo de chegar a..."

"Ah, vamos, mãe", argumentei. "Eles me matariam se eu não me sentasse com a gangue esta noite. Eles me zombariam porque estava muito frio para eu sair. Mas eu não sou um maricas mimado, você sabe, Eu quero ver-"

"Sim", ela retrucou mordazmente, "eu sei. Você quer ir e se aquecer naquela companhia elegante. Nosso fogão é tão bom quanto como aquele naquela velha loja suja", continuou meu pai persistente e ansioso, "e certamente não é muito lisonjeiro pensar que você nos deixa em uma noite como esta para... Quem estará lá, afinal?"

"Oh, os habituais cinco ou seis, suponho", respondi enquanto ajustava o pavio da minha lanterna, ouvindo enquanto fazia o rosnado e cortante do vento através das sempre-vivas no quintal.

"Aquela esfinge de bigodes negros, Hammersly, ele estará lá?"

"Sim, ele estará lá, tenho certeza."

"Hum!" ela exclamou, sua expressão agora carregando todo o desprezo pelo meu julgamento e bom gosto que ela pretendia que deveria. "Então, abotoe bem o casaco em volta do pescoço, se você precisa ir ver seu precioso Hammersly e o resto deles. Você já ouviu aquele homem dizer alguma coisa? Ele fala alguma coisa, Jerry?" Então sua mente gentil, nada acostumada a pensamentos duros ou comentários desdenhosos, mudou rapidamente. "Coisa engraçada sobre esse sujeito", ela meditou. "Ele tem algo em mente. Você não acha, Jerry?"

"Sim, sim, eu tenho. E muitas vezes me perguntei o que poderia ser. Ele certamente é um cara esquisito. Tenho que admitir isso. Sempre taciturno. Bom sujeito, tudo bem, e, para uma 'esfinge' como você o chama , simpático. Mas eu me pergunto o que está comendo ele?"

"O que você acha que poderia ser, garoto Jerry?" questionou mamãe me seguindo até a porta, a mulher dela agora esquecendo completamente suas críticas recentes e, talvez, a noite difícil que seu filho estava prestes a pisar. "Você acha que o pobre sujeito tem um... um... coração partido, ou algo assim? Uma garota em algum lugar que o abandonou? Ou talvez ele ame alguém a quem não tem direito!" ela terminou animadamente, os pratos em sua mão chacoalhando.

"Talvez seja pior do que isso", arrisquei. "P'r'aps - não tenho o direito de dizer isso - mas p'r'aps, e eu sempre pensei nisso, há um assassinato que ele quer esquecer e não pode!"

EU OUVI o agudo "Oh!" enquanto fechava a porta atrás de mim e afastava o calor e o conforto do quarto. Lá fora estava pior do que o assobio do vento entre as árvores havia me levado a esperar. Era negro como piche e frio como chamas. No primeiro momento ou dois, porém, gostei da sensação do desafio da noite e dos elementos da corrida, fiquei até um pouco feliz por ter acrescentado ao desafio da escuridão o pensamento de Hammersly e sua "matança". Mas eu não tinha ido muito longe antes de desejar não ter que salvar minha cara aparecendo na loja naquela noite.

Todo sábado à noite, com as vacas confortáveis em seu celeiro quente e meu próprio jantar terminado, eu costumava ocupar meu lugar no barril ou caixa atrás do fogão em brasa da loja de Pruett. Naquela noite, toda a neve estava sendo arremessada para longe dos campos para bloquear completamente as estradas entre as velhas cercas em zigue-zague. O vento me atingiu em grandes rajadas de vento e, enquanto ele se lançava contra mim, eu me pendurava contra ele, a neve até os joelhos, até que o golpe terminasse, quando eu pudesse mergulhar para a frente novamente. Fiquei feliz quando vi as luzes da loja, feliz quando estava dentro.

Eles me receberam com aplausos fingidos por minha coragem de enfrentar a noite, mas, apesar de toda a lisonja fingida, fiquei satisfeito por ter vindo, orgulhoso, devo admitir, por ter conseguido abrir meu caminho pesado através dos montes de neve para alcançá-los. Eu vi de relance que meus amigos estavam todos lá, e vi também que havia um homem estranho presente.

Ele era um homem MUITO alto, magro e desajeitado enquanto se inclinava no ângulo dos dois balcões, de costas para uma vitrine empoeirada. Ele atraiu minha atenção imediatamente. Não apenas porque ele parecia tão comprido, pontudo e magro, mas porque, de todas as coisas ridículas naquele país congelado, ele usava um chapéu-coco duro! Se ele não fosse um personagem tão esquisito, teria foi ridículo, mas como era - assustador. Pois o homem sob aquele capacete era o personagem mais esquisito que eu já vi. Supus que fosse um visitante da loja, ou amigo de um de meus amigos, e que dentro em pouco eu seria apresentado. Mas eu não estava.

Tomei meu lugar atrás do fogão, sentindo de imediato, embora esteja longe de ser insociável normalmente, que o homem era um intruso e estragaria a noite. Mas, apesar de sua presença fria e sufocante, logo estávamos de pé, martelando e tenazes, discutindo as coisas que são discutidas atrás de fogões hospitaleiros em lojas de campo nas noites ruins. Mas eu nunca poderia perder de vista o fato de que o estranho ali parado, silencioso como um túmulo, era, no mínimo, esquisito. Em pouco tempo, tive certeza de que ele não era amigo ou hóspede de ninguém ali, e que não apenas lançava uma mortalha sobre mim, mas sobre todos nós. Eu não gostei, nem gostei dele. Talvez tivesse sido melhor, pensei, se eu tivesse acatado minha mãe e ficado em casa.

Jed Counsell foi quem, inocentemente, começou a coisa que mudou a noite, que havia começado tão mal, em um pesadelo.

"Jerry", disse ele, inclinando-se para mim, "pensando na sua tarde. Lendo um artigo sobre reencarnação. Lembra que discutimos isso na semana passada? Bem, esse cara, quem quer que seja, esqueci, acredita nisso. Diz que é assim. Que as pessoas voltam. Com esta cena inicial, Jed recostou-se para esperar minha resposta. Eu gostava desses argumentos e gostava de participar deles, mas agora, em vez de responder imediatamente ao desafio, olhei em volta para ver se algum outro de nosso círculo responderia a Jed. Então, decidindo que cabia a mim, desconsiderei a estranha sensação que o homem no canto havia lançado sobre mim e me preparei para ver minhas opiniões.

"Isso é apenas a crença daquele sujeito, Jed", eu disse. "E assim como ele tem a dele, eu também tenho a minha. E sobre esse assunto, pelo menos, afirmo que minha opinião é tão boa quanto a de qualquer pessoa." Eu estava apenas começando bem, e esquecendo um pouco minha aversão pelo homem no canto, quando o próprio sujeito interrompeu. Ele deixou seu lugar inclinado e veio rangendo pelo chão para o nosso círculo ao redor da loja. Eu digo que ele veio "rangendo" porque quando ele veio ele realmente rangeu. "Sapatos", decidi naturalmente, quase inconscientemente, embora a ideia maluca estivesse em minha mente de que o estalo que ouvi soava como ossos, juntas e tendões precisando desesperadamente de óleo. O estranho sentou-se gemendo entre nós, em uma tábua sobre um barril de pregos e uma cadeira velha. Só com o canto do olho vi seu movimento, sendo amigável o suficiente, apesar de minha antipatia, para não permitir que uma observação muito acentuada de sua tentativa de ser sociável parecesse inóspita de minha parte. Eu estava prestes a recomeçar minha discussão quando Seth Spears, sentado mais próximo do recém-chegado, levantou-se deliberadamente do banco e foi até o balcão, dizendo a Pruett que precisava de um pouco de açúcar. Era tudo uma farsa, um pretexto, eu sabia. Conheço Seth há anos e nunca o tinha visto antes para assumir a responsabilidade de comprar a cozinha de sua esposa. Seth simplesmente não se sentava ao lado do homem.

Com isso, não consegui mais desviar os olhos do estranho e, no momento seguinte, senti meu coração revirar dentro de mim e depois ficar imóvel. Já vi "esqueletos ambulantes" em circos, mas nunca um homem como aquele que estava sentado à minha direita. Aqueles homens do show secundário eram apenas magros em comparação com o sujeito que invadiu nossa boate no sábado. As coxas, as pernas e os joelhos, fincados nas calças, pareciam pedaços de tábua. Seus ombros e seu peito pareciam tão achatados e pontiagudos quanto suas pernas. A visão do homem me chocou. Eu pulei para os meus pés completamente assustado. Eu não podia ver muito de seu rosto, sentado lá em o escuro como ele estava de costas para a luz amarela, mas eu pude ver o suficiente para saber que estava de acordo com o resto dele.

Em um momento ou dois, percebendo minha infantilidade, lutei contra meu medo e, fingindo que uma queimadura na perna havia causado meu movimento apressado, sentei-me novamente. Nenhum dos outros disse uma palavra, cada um esperando que eu continuasse e quebrasse o silêncio constrangedor. Martelo, de bigodes pretos, a "esfinge", como minha mãe o chamava, me observava de perto. Odiando-me nem um pouco por realmente ser o maricas que eu me gabava de não ser, falei apressadamente, em voz alta, para disfarçar minha confusão.

"Não senhor, Jed!" Eu disse, retomando meu argumento. "Quando um homem está morto, ele está morto! Não há como trazê-lo de volta como aquele intelectual afirmou. O velho coração pode estar batendo apenas uma vez em cada cem vezes, e se eles o pegarem no último golpe, eles podem trazê-lo de volta então, mas uma vez que ela parou, Jed, ela parou para sempre. Uma vez que o pulso se foi e a vida se extinguiu, ela se extinguiu. E não volta de forma alguma, não neste mundo!

Fiquei feliz quando disse isso, afirmando-me assim e derrubando meu medo tolo do homem cujos olhos eu sentia queimando em mim. Não me virei para olhar para ele, mas o tempo todo senti seus olhos brilhantes cravando em meu cérebro.

Então ele falou. E embora ele estivesse sentado ao meu lado, sua voz soava como um gemido de longe. Era a primeira vez que ouvíamos essa coisa que um dia pode ter sido uma voz e que agora soava como um gemido de um caixão pregado com pregos. Ele estendeu a mão em direção ao meu joelho para impor suas palavras, mas eu me afastei.

"Então você não acredita que um homem pode voltar da sepultura, hein?" ele ralou. "Acredite que uma vez que o coração de um homem se acalma, ele para de vez, hein? Bem, você está totalmente errado, filhinho. Tudo errado! Você acredita nessas coisas. Eu as conheço!"

SUA interferência, sua condescendência, todo seu ódio me irritou. Agora eu não conseguia mais controlar meus sentimentos. "Oh! Você sabe, não é?" Eu zombei. "Sobre um assunto como este você tem o direito de saber, não é? Não me faça rir!" Eu terminei insultantemente. Eu estava excitado. E sou um sujeito grande, sem motivos para temer os homens comuns.

"Sim eu sei!" voltou sua voz ecoante e áspera.

"Como você sabe? Talvez você tenha...?"

"Sim, eu tenho!" ele respondeu, sua voz quebrando para um guincho. "Olhem bem para mim, senhores. Vejam bem." Ele sabia agora que ocupava o centro do palco, que o momento era dele. Lentamente, ele ergueu o braço para tirar aquele chapéu ridículo. Mais uma vez eu pulei para os meus pés. Pois quando a manga do casaco escorregou pelo antebraço, não vi nada além de ossos sustentando sua mão. E a mão que então descobriu sua cabeça era uma mão de esqueleto! Lentamente, o chapéu foi levantado, mas tão rápido quanto a luz, seis homens fisicamente aptos estavam de pé e a meio caminho da porta antes que percebêssemos a covardia disso. Nós nos forçamos a voltar para dentro da loja muito lentamente, todos nós um tanto envergonhados de nosso medo ridículo e infantil.

Mas foi o suficiente para fazer o sangue coagular, com aquela coisa viva e morta sentada ali perto do nosso fogo. Seu rosto e crânio não passavam de ossos, os olhos profundamente afundados nas órbitas, a pele marrom opaca como pergaminho em sua tensão, esticada e enrugada no nariz e na mandíbula. Não havia bochechas. Apenas ocos. A boca era uma fenda afiada sob o nariz achatado. Ele era horrível.

"Volte e eu vou te contar minha história", ele zombou, a fenda que era sua boca se abrindo um pouco para nos mostrar as gengivas vazias e enegrecidas. "Já estive morto uma vez", continuou ele, sentindo muita satisfação com a estranheza da mentira e com o nosso medo, "e voltei. Venha sentar-se e eu explico por que estou vivo esqueleto."

NÓS voltamos devagar e, ao fazê-lo, enfiei a mão no bolso externo onde estava um revólver. Coloquei meu dedo no gatilho e me preparei para usar a coisinha cruel. Eu estava no limite e despedaçado completamente pela visão do homem, e não duvido que se ele tivesse feito um movimento em minha direção, meus nervos em frangalhos o teriam atingido com chumbo. Eu olhei para meus amigos. Eles não estavam em melhor situação do que eu. O medo e o horror estampavam-se em cada rosto. Hammersly foi o pior. Suas mãos tremiam, seus olhos eram como vidro brilhante, seu rosto pálido e abatido.

"Tenho muitas histórias para contar", continuou o esqueleto com sua voz terrível. "Eu tive uma vida e tanto. Uma vida plena. Levei minha diversão e meu prazer onde pude. Talvez você me chame de egoísta e ganancioso, mas sempre acreditei que um homem só passa por aqui uma vez . Assim como você acredita," ele acenou para mim, seus músculos do pescoço e mandíbulas rangendo. "Seis anos atrás, vim para este país e consegui um emprego em uma fazenda", continuou ele, encerrando sua história. "Apenas um trabalho comum. Mas eu gostei porque o fazendeiro tinha uma linda filha de dezesseis ou dezessete anos e tão fácil quanto poderia ser. Você pode não acreditar, mas ainda pode encontrar damas verdes o suficiente para cair na história certa .

"Esta sim. Eu disse a ela que só estava lá fora por um tempo por causa da minha saúde. Que eu era rico na cidade, com uma bela casa e tudo. Ela acreditou em mim. Tolazinha!" Ele riu enquanto dizia isso, e minha raiva, aumentando com cada palavra diabólica dele, fez o dedo no gatilho em meu bolso virar ainda mais forte. "Pedi a ela para pular comigo", continuou a monotonia, "fiz-lhe uma porção de grandes promessas e ela caiu nessa." Seus ossos secos da mandíbula batiam e batiam como se ele estivesse gostando da narrativa bestial de sua conquista, enquanto nós nos sentávamos boquiabertos para ele, acreditando que o homem devia estar louco, ou que nós éramos os loucos, ou sonhando.

"Nós escapamos uma noite", continuou a besta. "Fui para a cidade. Para um hotel punk. Ficamos três semanas lá. Então, uma manhã, eu disse a ela que estava saindo para fazer a barba. Eu estava. Fiz a barba. Mas não achei que valesse a pena diga a ela que eu não voltaria. Bem, ela voltou para a fazenda de alguma forma, embora eu não saiba...

"O QUE!" Eu gritei, saltando diante dele. "O quê! Você quer dizer que você a deixou lá! Depois de levá-la, você a deixou! E aqui está você, exultante! Regozijando-se! Vangloriando-se! Por que você-!" Eu vivi em um país difícil. Associado com homens rudes, ouvi sua linguagem viciosa, mas raramente usei uma palavra forte. Mas enquanto eu estava diante daquele monstro, odiando totalmente a coisa bestial, todos os palavrões vis e linguagem espinhosa do campo, sem dúvida enterrados em alguma célula não utilizada em meu cérebro, derramaram de minha língua sobre ele. Depois de açoitá-lo o mais ferozmente que pude, gritei: "Por que você não vem para cima de mim? Você não ouviu o que eu chamei de você? Sua besta! Eu gostaria de adivinhar você!" Eu gritei, sacando minha arma.

"Ah, sente-se!" ele zombou, acenando com a mão chocalhante para mim. "Você ainda não ouviu nada. Deixe-me terminar. Bem, ela voltou para a fazenda de uma forma ou de outra, e cerca de um ano depois eu também vaguei por este país novamente. Nunca consegui explicar por que voltei . Não era totalmente para ver a menina. O pai dela era um pouco homem e comecei a me lembrar de como ele era uma ovelha mansa e fraca. Meti na cabeça que seria divertido voltar para a casa dele fazenda e esfregar isso. Então eu vim.

"O pai dela estava experimentando um novo plantador de milho bem na porta dos fundos quando eu contornei a casa e fui até ele. Então eu vi, na hora, que havia cometido um erro. Quando ele colocou os olhos em mim, seu rosto ficou branco e duro. Ele desceu do assento daquela máquina como um flash, e pegou passos apressados na direção de uma arma de dois canos encostada no depósito de lenha. Eles sempre tiveram problemas com falcões e mantinham uma arma à mão. Mas havia um machado mais perto de mim do que a arma dele. Eu tive que trabalhar rápido, mas fiz tudo certo. Agarrei aquele machado, pulei sobre ele enquanto ele pegava a arma e desferi o golpe — uma vez. Sua esposa, e a garota também, viram. Então eu me virei e corri."

O bruto esquelético diante de nós cruzou lentamente um joelho gemendo sobre o outro. Estávamos todos sentados novamente agora. O suor escorria pelo meu rosto. Eu segurei minha arma apontada para ele e, embora agora acreditasse que ele estava totalmente louco, por causa de um certo tom de verdade naquela voz vazia, fiquei fascinado. Olhei para Seth. Sua mandíbula estava solta, seus olhos esbugalhados. A boca de Hammersly estava fechada em uma linha apertada, seus olhos como fogo em seu rosto azul e tenso. Eu não conseguia ver os outros.

"O telefone me pegou", continuou nosso horrível contador de histórias, "e em pouco tempo fui condenado e a data marcada para o enforcamento. Quando meu tempo estava muito próximo, um médico ou cientista veio me ver e disse: "Blaggett, você está condenado à morte. Por quanto você vai me vender seu corpo?" Se ele não disse dessa forma, ele quis dizer exatamente isso. E eu disse: "Nada. Não tenho ninguém para quem deixar dinheiro. O que você quer com meu corpo?" E ele me disse: 'Acredito que posso trazê-lo de volta à vida e à saúde, desde que eles não quebrem seu pescoço quando o deixarem cair'. 'Ah, você é um desses caras, não é?' Eu disse então. 'Tudo bem, pule para lá. Se você puder fazer isso, eu ficarei muito agradecido. Então eu posso voltar para aquela fazenda e fazer um pouco mais de golpe de machado!'" De novo veio sua risada horrível, de novo eu enxugou minha testa.

"Então fizemos nossos planos", continuou ele, satisfeito com nossa derrota e nosso desprezo por ele. “No dia seguinte, um sujeito veio me ver, fingindo ser meu irmão. permissão para me pegar logo depois que fui abatido.

"Havia uma cerca construída em torno do cadafalso que eles tinham preparado para mim e para a festa que eu estava prestes a lançar, e eles também tinham uma milícia lá. A multidão parecia quieta o suficiente até que eles me levaram para fora. Então seu zumbido soou como uma colmeia de abelhas ficando todas agitadas. Então algumas vozes altas, então gritos. Algumas pedras vieram voando para mim depois disso, e me pareceu que o enforcamento não seria uma festa tão gentil afinal. Eu digo a vocês que eu estava com medo Eu queria que tivesse acabado.

"A turba empurrou a cerca e a destruiu, passando por cima dela como ondas na praia. Os soldados atiraram para o alto, mas ainda assim eles vieram, e eu, eu corri - para cima, para o cadafalso. Era mais seguro!" Ao dizer isso, ele riu alto. "Aposto", ele riu, "que é a primeira vez que um cara correu para o laço para a segurança dele! A multidão chegou apenas ao pé do cadafalso, de onde eles pareciam satisfeitos em ver a lei tomar seu curso. O xerife estava nervoso. Tão nervoso que ele apenas tentou amarrar meus tornozelos, apenas jogou uma corda em volta dos meus pulsos. Ele era como eu, queria acabar com isso e a multidão a caminho. Então ele colocou a corda em volta do meu pescoço, deu um passo para trás e atirou na armadilha. Zamm! Não há tempo para uma oração - ou para eu rir da oferta! - ou uma última palavra ou qualquer coisa.

"Senti o chão ceder, senti-me disparar. Smack! Meu peso na ponta da corda me atingiu atrás das orelhas como um martelo. Tudo ficou preto. Claro que teria sido apenas minha sorte conseguir um pescoço quebrado. dele e não dar ao cientista nenhuma chance de me reanimar. Mas depois de um segundo ou dois, ou um minuto, ou poderia ter sido uma hora, a escuridão foi embora o suficiente para me permitir saber que eu estava pendurado na ponta da corda , chutando, lutando, sufocando até a morte. Minha língua inchou, meu rosto, cabeça, coração e corpo pareciam prestes a explodir. Lentamente, entrei em uma névoa profunda que eu sabia que era a névoa, então - então - eu estava flutuando no ar sobre as cabeças da multidão, observando meu próprio enforcamento!

"Eu os vi dar àquela carcaça balançando lentamente na ponta de sua corda tempo suficiente para morrer completamente, então, do meu local de observação aéreo e invisível, eu os vi cortar - eu - para baixo. Eles tentaram o pulso do corpo que tinha sido meu, eles examinaram meus olhos arregalados. Então eu os ouvi me declararem morto. Os tolos! Eu sabia que estava morto por um ou dois minutos naquele momento, senão como meu espírito poderia ter saído da casca e estar flutuando por cima de suas cabeças?"

ELE fez uma pausa aqui enquanto fazia sua pergunta, sua cabeça girando em seu pescoço seco e rangente para incluir todos nós em sua pergunta. Mas nenhum de nós falou. Estávamos sonhando com tudo isso, é claro, ou estávamos loucos, pensamos.

"Em pouco tempo", continuou o esqueleto, "meu 'irmão' veio dirigindo lentamente para o meu corpo. Sem nenhuma pressa especial, ele me carregou em seu pequeno caminhão e partiu com facilidade. Mas, uma vez longe da multidão, ele empurrou Ele pisou fundo no acelerador e em mais cinco minutos - comigo pairando o tempo todo ao lado dele, veja bem - flutuando como se eu tivesse sido um pássaro toda a minha vida - entramos na garagem de uma casa de veraneio. cara o conheceu. Eles me carregaram para dentro de casa, para um laboratório bem equipado. Meu cadáver foi colocado sobre uma mesa, uma faca enorme rasgou minhas roupas.

"Rapidamente, as cargas de dez ou doze seringas hipodérmicas foram injetadas em diferentes partes do meu corpo nu. Em seguida, foram carregadas pela sala até o que parecia ser uma grande garrafa de vidro, ou vaso, com uma abertura no topo. Por esta porta Eu fui abaixado, meu corpo sendo mantido na posição vertical por tiras para esse propósito.A porta da abertura foi então colocada em posição e por meio de uma tocha de acetileno e alguns vidros facilmente derretíveis, a porta foi selada hermeticamente.

"Então lá estava meu pobre velho corpo. Pronto para o experimento para trazê-lo de volta à vida. E enquanto meu novo eu flutuava acima do cientista e seu ajudante, sorri para mim mesmo, pois tinha certeza de que o experimento seria um fracasso, mesmo embora agora eu soubesse que a pressa do xerife o impediu de colocar a corda bem na minha garganta e me salvou de quebrar o pescoço. Eu estava morto. Tudo o que restava de mim agora era meu espírito, ou alma. E isso estava nadando e flutuando acima de suas cabeças sem nenhuma inclinação no mundo para ter algo a ver com a casca do homem que eu podia ver claramente através do vidro do sino.

"

ELES então ligaram uma enorme bateria de raios ultravioleta," continuou o zumbido oco do homem que havia sido enforcado, "que, como o cientista me explicou enquanto estava na prisão, agindo sobre o conteúdo das seringas, por aquele o tempo espalhado por todo o meu corpo, foi para renovar a centelha de vida dentro da coisa morta ali pendurada. Através de um tubo, e por meio de uma válvula que entrava no vaso de vidro na parte superior, o cientista admitia então um gás branco denso. Tão espesso era que em um momento ou dois o caixão transparente do meu corpo parecia estar cheio de um líquido branco como leite. A eletricidade então girou minha gaiola de modo que meu corpo estivesse assegurado de uma exposição completa e uniforme aos raios das lâmpadas verdes e violetas. E enquanto toda essa bobagem estava acontecendo, ao redor do laboratório eu flutuava, confiante no completo fracasso de tudo, mas determinado a ir até o fim, pelo menos para ver o desconforto e a decepção que este mero homem era obrigado a experimentar. Você vê, eu já estava olhando para os mortais terrestres como sendo inferiores, e agora enquanto esperava por esta prova eu estava o tempo todo lutando contra um novo desejo de ir para outro lugar. Algo estava me chamando, acenando para que eu entrasse no mundo espiritual completo. Mas eu queria ver esse sábio homem da terra falhar.

"Por um tempo, as condições permaneceram as mesmas dentro daquele vidro. A princípio, o gás líquido era tão espesso que não pude ver nada. Então começou a clarear e, para minha surpresa, vi que o gás leitoso estava desaparecendo porque era sendo forçado pelos raios das luzes através dos poros para o próprio corpo. Como se minha forma estivesse sugando-o como uma esponja. O cientista e seu ajudante estavam tensos e tensos de excitação. E de repente minha sensação de conforto me deixou. Até então, parecia tão suave, aveludado e pacífico flutuando sobre suas cabeças, como se estivesse deitado em uma nuvem macia e felpuda. Mas agora senti um súbito aperto em meu corpo espiritual. Então eu estava em agonia. Antes que eu soubesse o que Eu estava fazendo meu espírito estava agarrado ao lado de fora daquele sino de vidro torcido, agarrando-se para entrar no corpo que estava voltando à vida! O vidro agora estava perfeitamente livre do gás, embora ainda não houvesse sinal de vida no corpo dentro para sugerir ao cientista que ele deveria ser bem sucedido. Mas eu sabia. Pois eu lutei desesperadamente para quebrar o vidro e voltar para a minha casca descartada de corpo novamente, sabendo que devo entrar ou morrer de uma morte pior do que antes.

"Então meus olhos mais aguçados notaram um leve arrepio passando pela coisa branca diante de mim, e o cientista deve ter percebido isso no segundo seguinte, pois ele saltou para frente com um grito sufocado de prazer. Então a cabeça pendendo por dentro se ergueu um pouco. Eu - ainda agarrado desesperadamente com minhas mãos espirituais para fora, e o tempo todo ficando cada vez mais fraco - eu vi o peito do meu corpo subir e descer. O assistente pegou um pesado martelo de aço e ficou pronto para abrir o vidro no momento certo. Então meus olhos uma vez mortos se abriram para olhar ao redor, enquanto eu, agarrado e ofegante do lado de fora, assim como fiz no cadafalso, entrei em uma escuridão mais profunda e escura do que nunca. Pouco antes de minha vida espiritual morrer completamente, eu vi os olhos do meu corpo percebem completamente o que estava acontecendo, então - de dentro agora - vi o cientista dar o sinal que fez com que o assistente quebrasse a casca de vidro com um golpe de martelo.

"Eles estenderam a mão para mim e eu desmaiei. Quando voltei à consciência, estava sendo cuidadosamente, lentamente revivido e trazido de volta à vida por oxigênio e um pulmotor."

A terrível criatura que nos contava esta história parou novamente para olhar em volta. Meus joelhos estavam fracos, minhas roupas molhadas de suor.

"Isso é tudo?" — perguntei com uma voz estridente e estranha, meio sarcástica, meio incrédula e totalmente enfeitiçada.

"Quase", ele respondeu. "Mas o que você esperava? Deixei meu amigo cientista imediatamente, embora ele odiasse me ver partir. Estava tudo bem enquanto ele estava tão entusiasmado com o experimento e enquanto ele só acreditava parcialmente em sua capacidade de trazer me de volta. Mas agora que ele tinha feito isso, meio que o preocupava pensar que tipo de homem ele estava soltando do mundo novamente. Eu podia ver como ele estava pensando, e porque eu não tinha ideia de deixá-lo tentar outra experiência em mim, p'r'aps de me prender de novo, eu venci com pressa.

"Isso foi há cinco anos. Por cinco anos eu vivi com apenas uma parte de mim aqui. O que quer que estivesse tentando voltar para aquele vidro pouco antes de meu corpo ganhar vida - meu espírito, eu o tenho chamado - Eu estive sem. Ele nunca voltou. Veja, o cientista me trouxe de volta para dentro de uma concha que manteve meu espírito fora. É por isso que sou o esqueleto que você vê que sou. Algo vital está faltando.

Ele se levantou rangendo e rangendo diante de nós, abotoando o casaco largo sobre o corpo anguloso. "Bem, rapazes," ele perguntou levemente, "o que vocês acham disso?"

"Eu acho que você é um mentiroso! Um maldito mentiroso!" Chorei. "E agora, se você não quer que eu te encha de chumbo, saia daqui e saia agora! Se eu tiver que fazer isso com você, não há nenhum cientista desta vez para trazê-lo de volta. Quando você sair você vai ficar de fora!"

"Não se preocupe," ele fez uma careta de volta para mim, acenando com uma massa de ossos que deveria ter sido uma mão desdenhosamente para mim, "Eu estou indo. Estou indo para Shelton." Ele caminhou por toda a extensão do chão e fechou a porta atrás de si. A besta tinha ido embora.

"O mentiroso sujo!" Chorei. "Eu gostaria... sim... eu gostaria de ter uma desculpa para matá-lo. Pense só nisso sendo solto, certo? Um bruto que inventaria tal história! Claro que é tudo absurdo. Tudo loucura. Tudo mentira."

"Não. Não é mentira."

Eu me virei para ver quem tinha falado. A voz de Hammersly era tão estranha e agora tão dividida que eu não poderia ter pensado que ele tinha falado, se ele não estivesse olhando diretamente para mim, seus olhos brilhantes desafiando minha afirmação. As maravilhas nunca cessariam? Eu me perguntei. Primeiro essa história escandalosa, agora Hammersly, a "esfinge", expressando uma opinião, procurando um argumento! Claro que deve ser que seu cérebro suscetível e taciturno tenha mudado um pouco na noite que acabamos de vivenciar.

"Por que Hammersly! Você não acredita?" Eu perguntei.

"Eu não apenas acredito nisso, Jerry, mas agora é minha vez de dizer, como ele disse, eu sei! Jerry, velho amigo", continuou ele, "aquele diabo disse a verdade. Ele foi enforcado. Ele foi trazido de volta para a vida; e Jerry - eu era aquele cientista!"

Ufa! Eu caí de volta em uma caixa novamente. Meus joelhos pareciam me abandonar. Então ouvi Hammersly falando sozinho.

"Cinco anos se passaram", ele murmurou. "Cinco anos desde que eu o soltei novamente. Cinco anos de agonia para mim, imaginando que novos crimes diabólicos ele estava cometendo, imaginando quando ele voltaria àquela pequena fazenda para brandir seu machado novamente. Cinco anos - cinco anos."

Ele se aproximou de mim e, sem uma palavra de explicação ou para pedir minha permissão, enfiou a mão no meu bolso e tirou meu revólver, e eu não protestei.

"Ele disse que estava indo para Shelton", continuaram os pensamentos falados de Hammersly. "Se eu escorregar no gelo, posso interceptá-lo na floresta de Black." Abotoando bem o casaco, ele seguiu o estranho noite adentro.

Fiquei feliz por a lua ter surgido para minha caminhada de volta para casa, feliz também quando fechei a porta e escorei uma cadeira atrás de mim. Eu me despi no escuro, não querendo que nenhum monstro medonho de olhos fundos estivesse olhando para mim através da janela. Pois talvez, assim pensei, talvez ele não estivesse indo para Shelton, mas talvez planejando outro de seus truques medonhos.

Mas pela manhã sabíamos que ele estava indo em direção a Shelton. Cientistas, médicos e homens eruditos de todos os tipos vieram à nossa aldeia para ver o que os jornais disseram que Si Waters havia encontrado quando estava a caminho da fábrica de laticínios na manhã seguinte.

Era um esqueleto, disseram, só que tinha uma pele seca por toda parte. Uma múmia. Não poderia ser considerado capaz de conter vida apenas porque a neve ao redor estava levemente manchada com uma mancha pálida que provou ser sangue, que escorria dos seis buracos de bala no peito horrível. Eles nunca resolveram.

Éramos cinco na loja naquela noite. Cinco de nós que sabem. Hammersly fez o que todos queríamos fazer. É claro que o nome dele não é realmente Hammersly, mas funcionou aqui tão bem quanto em outro. Ele tem bigodes negros e ainda é uma esfinge, mas nunca terá que responder por ter matado o homem que uma vez trouxe de volta à vida. O segredo de Hammersly irá para outras cinco sepulturas além da dele.

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Histórias Surpreendentes. 2009. Astounding Stories of Super-Science, abril de 1930. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 dehttps://www.gutenberg.org/files/29390/29390-h/29390-h.htm#The_Man_Who_Was_Dead

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. . _