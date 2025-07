なぜ彼らは決してあなたを手に入れないのか - And Why That's Okay

このニュースレターは...誰もがスポンサーしているわけではありませんが、そのことを言うと、あなたは最初の章を読んだことがありますか?Unf*ck あなたの考え方利用可能ここでダウンロード:

今朝は、静かにカフェに座りました。

意図的に言ってないけど、話す余地はあまりなかった。

私は最近、私の本について、過度に考えることについて、明確さと自由、そして成り立つことについて、たくさん話し合っていますが、あなたが世界とあなたのストーリーを共有する真ん中にいるとき、何か奇妙なことが起こります:あなたはそれを共有するつもりではなかった部分と接触を失い始めます。

あなたは、どの思想が神聖であり、どの思想が戦略的であったかを忘れ始める。

そこで私は座り、騒音を止め、一つの文を書いた。

「あなたの深さは、表面に住む人々によって理解されるべきではありませんでした。

そして、考えることなく、

それはあなたのエゴにも役立ちます」

それは計画されていなかった。それは詩的なものではなかったが、私を止めるのに十分な真実を感じた。なぜなら、この二つの線のどこかで、私は最近、他者からだけではなく、自分自身から、それほど離れたと感じた本当の理由だったからだ。

私の人生の大半は、誤解されることが世界で最も悪い感情の1つだと信じていました。

いろんな意味で、そうである。

あなたが正直になろうとしているとき、仕事をしているとき、マスクなしで現れる勇気を見つけたとき、誰かがまだそれを手に入れていないとき?あなた沈黙が今まで以上に深く切る。

しかし、それは私が最近戦っていることではありません。

誤解されていないので、そして、あなたもいない.

I just beendiluted.

それをやったのは・・・私でした。

私は私の言葉を簡素化したので、彼らは怖がらないだろう 彼らがより関連性を感じるように私の思考を柔らかめました 彼らは私があまりにも努力しているように聞こえないように私の洞察をダウンロードしました。

角を丸め、すべてを暖かさと善意の層に包み込んだ。

わたしが偽物だからではなく、わたしが目に見えるようにしようとしているからである。誰か.

誰もが知っていること、知っていること、知っていること、知っていること、知っていること、知っていること。

それはエゴに属します。

理解されることを望むのは貴重なことだ。

しかし、時にはそれは社会的に受け入れられる方法に過ぎません:「どうぞ行かないでください」

我々は貿易:

わたしたちは自分自身を溶かして味わえるようになり、その後、真理を味わっていないことを世界を責めます。

今朝は、その不快感に悩んでいました。

なぜなら、目標は最初は決して完全に理解されないからだ。

もしかしたら、それがエゴが孤独感に疲れたときに私たちに言っていることなのかもしれません。

もしかしたら、全体性は私たちが予想していたよりも静かなのかもしれません. 声が強くない、証明されていない、検証されていない:まったく無傷です。

以下は、私が今近くに持っているもの:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.