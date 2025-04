Mercuryo e Revolut lanciano Revolut Pay

Mercuryo , una piattaforma che fornisce infrastrutture di pagamento, e Revolut , una società fintech che opera in Europa e oltre, hanno annunciato il lancio di Revolut Pay su wallet non-custodial. Mercuryo ha affermato che l'introduzione di Revolut Pay su questi wallet fa parte del suo lancio in corso per espandere le opzioni per gli acquisti di token digitali. Il servizio consente agli utenti di convertire la valuta fiat in token digitali accedendo al meccanismo di pagamento durante il checkout. Gli utenti che gestiscono un account Revolut selezionano Revolut Pay al punto vendita e completano la transazione utilizzando un passaggio di autenticazione nell'app Revolut. I clienti che non possiedono un account Revolut possono completare la transazione fornendo i dettagli della carta di credito o di debito.





Il servizio supporta le transazioni all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) e facilita i pagamenti in una selezione di valute legali, tra cui il dollaro statunitense, l'euro e la sterlina britannica. Il processo di verifica dell'identità integrato (Know Your Customer, o KYC) è disponibile anche per gli utenti non Revolut. Questo processo utilizza l'infrastruttura esistente che ha precedentemente elaborato la verifica dell'identità per oltre 40 milioni di utenti Revolut. Il controllo dell'identità è progettato per essere completato in un breve lasso di tempo.





Mercuryo è attiva nel settore dei token digitali dal 2018 e ha stretto partnership con varie entità nel settore della finanza decentralizzata. L'approccio dell'azienda è quello di consolidare le soluzioni di pagamento e bancarie in un'unica interfaccia e di fornire un'opzione per l'integrazione on-chain. Con questo lancio, Mercuryo cerca di ampliare la gamma di metodi di accesso per gli acquisti di token digitali integrando i pagamenti fiat direttamente con i wallet non custodiali.





Revolut, che ha iniziato le sue operazioni nel Regno Unito nel 2015, offre una gamma di servizi finanziari che includono trasferimento di denaro, cambio valuta ed elaborazione dei pagamenti. L'azienda ha creato una rete di utenti che completa un grande volume di transazioni ogni mese. Con Revolut Pay, l'azienda aggiunge una funzionalità che mira a ridurre il numero di passaggi richiesti per un acquisto di token digitale, in particolare per gli utenti con un account Revolut consolidato.





Il processo per completare una transazione con Revolut Pay è strutturato in due parti. Per i clienti titolari di un account Revolut, la transazione viene avviata scegliendo l'opzione Revolut Pay al momento del pagamento e confermando il pagamento tramite l'applicazione mobile Revolut utilizzando un codice di accesso o una verifica biometrica. Per coloro che non hanno un account, il servizio fornisce un percorso alternativo tramite l'inserimento delle informazioni della carta di credito o di debito seguito dal processo KYC integrato. Questo metodo a doppio percorso è pensato per offrire l'accesso ai token digitali a un gruppo più ampio di utenti.





Il lancio di Revolut Pay su più wallet non-custodial coincide con una tendenza nel settore dei token digitali verso l'integrazione dei processi finanziari tradizionali con la gestione degli asset basata su blockchain. Il servizio è disponibile su piattaforme che consentono agli utenti di controllare i propri token digitali senza affidarsi a depositari terzi. In questa disposizione, gli utenti mantengono il controllo esclusivo sui propri asset digitali, ottenendo al contempo un metodo per acquistare token direttamente tramite l'interfaccia del proprio wallet.





Un'analisi della struttura operativa mostra che il servizio riduce il processo di transazione a meno passaggi rispetto a quelli tipicamente richiesti dai tradizionali metodi di conversione fiat-token. La conferma in un unico passaggio per i titolari di account Revolut contrasta con le procedure più estese comunemente associate ai processori di pagamento di terze parti. Analogamente, il processo KYC semplificato è posizionato come un'alternativa efficiente ai metodi di verifica dell'identità più dispendiosi in termini di tempo che sono stati utilizzati nello spazio dei token digitali.





Gli osservatori del settore notano che la partnership tra Mercuryo e Revolut potrebbe contribuire a modificare il modo in cui i pagamenti fiat sono integrati con le soluzioni di archiviazione di asset digitali. Incorporando il processo di pagamento all'interno di wallet non custodiali, il servizio potrebbe modificare il percorso per gli utenti che sono nuovi ai token digitali e per coloro che cercano alternative ai tradizionali sistemi di custodia. Il consolidamento dei processi di pagamento e verifica ha il potenziale per influenzare le velocità delle transazioni e la facilità complessiva di ingresso nei mercati dei token digitali.





L'accordo solleva anche interrogativi sul ruolo dei quadri normativi nell'ecosistema dei token digitali. L'uso di un processo KYC integrato che attinge a sistemi di verifica consolidati può aiutare ad allineare le transazioni dei token digitali agli standard normativi. Questo aspetto del servizio potrebbe diventare un punto focale per le autorità finanziarie mentre valutano l'intersezione tra soluzioni finanziarie decentralizzate e regolamentazione finanziaria esistente.





Considerazioni finali

L'introduzione di Revolut Pay su wallet non-custodial rappresenta uno sforzo per unire i processi finanziari consolidati con le emergenti pratiche di gestione degli asset digitali. Fornendo un metodo per acquistare token digitali direttamente all'interno delle applicazioni wallet, il servizio affronta un aspetto della relazione in evoluzione tra valuta fiat e token digitali.





Questo sviluppo potrebbe avere implicazioni per la partecipazione al mercato nello spazio dei token digitali. Per gli utenti che preferiscono mantenere il controllo sui propri asset digitali senza affidarsi a soluzioni di custodia, l'integrazione dei pagamenti fiat offre un percorso alternativo. La progettazione del servizio, che combina l'avvio della transazione con una fase di verifica dell'identità integrata, riflette uno sforzo per semplificare quello che è stato storicamente un processo in più fasi.





Gli osservatori nei settori della tecnologia finanziaria e degli asset digitali probabilmente seguiranno l'adozione di questo servizio per determinare se si tradurrà in un aumento del numero di utenti che entrano nel mercato dei token digitali. L'approccio adottato da Mercuryo e Revolut potrebbe fungere da modello per future collaborazioni tra provider di infrastrutture di pagamento e operatori di portafogli digitali. Inoltre, poiché l'esame normativo continua a concentrarsi sulla verifica dell'identità e sulla tutela dei consumatori nelle transazioni con token digitali, l'uso di sistemi KYC consolidati potrebbe fornire un quadro per la conformità.





La partnership tra Mercuryo e Revolut, come espresso attraverso il lancio di Revolut Pay, illustra uno sforzo coordinato per perfezionare il processo di acquisto di token digitali. Il servizio introduce un processo unificato sia per i titolari di account Revolut che per i non titolari di account e opera all'interno di un quadro normativo che enfatizza la verifica dell'identità. Con l'evolversi delle condizioni di mercato, l'impatto di questa collaborazione sui metodi transazionali e sulla partecipazione al mercato diventerà più chiaro attraverso ulteriori osservazioni e analisi.





Non dimenticare di mettere "Mi piace" e di condividere la storia!

Divulgazione di interessi acquisiti: questo autore è un collaboratore indipendente che pubblica tramite il nostro programma di blogging aziendale . HackerNoon ha esaminato la qualità del rapporto, ma le affermazioni qui contenute appartengono all'autore. #DYOR