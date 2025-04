Mercuryo e Revolut lançam Revolut Pay no Ledger, MetaMask, Trust Wallet

Mercuryo , uma plataforma que fornece infraestrutura de pagamentos, e Revolut , uma empresa fintech que opera na Europa e além, anunciaram o lançamento do Revolut Pay em carteiras não custodiais. O serviço é disponibilizado no Ledger, MetaMask e Trust Wallet e está definido para operar em uma rede de mais de 200 comerciantes.





Mercuryo declarou que a introdução do Revolut Pay nessas carteiras é parte de sua implementação contínua para expandir as opções de compras de tokens digitais. O serviço permite que os usuários convertam moeda fiduciária em tokens digitais acessando um mecanismo de rampa de acesso durante o checkout. Usuários que mantêm uma conta Revolut selecionam Revolut Pay no ponto de venda e concluem a transação usando uma etapa de autenticação no aplicativo Revolut. Clientes que não possuem uma conta Revolut podem concluir a transação fornecendo detalhes do cartão de crédito ou débito.





O serviço suporta transações dentro da Área Econômica Europeia (EEA) e facilita o pagamento em uma seleção de moedas fiduciárias, incluindo o dólar americano, o euro e a libra esterlina britânica. O processo de verificação de identidade integrado (Know Your Customer, ou KYC) também está disponível para usuários não Revolut. Este processo usa a infraestrutura existente que já processou a verificação de identidade para mais de 40 milhões de usuários Revolut. A verificação de identidade é projetada para ser concluída em um curto espaço de tempo.





A Mercuryo atua no espaço de tokens digitais desde 2018 e formou parcerias com várias entidades no setor financeiro descentralizado. A abordagem da empresa é consolidar soluções de pagamento e bancárias em uma interface e fornecer uma opção para integração on-chain. Com este lançamento, a Mercuryo busca estender a gama de métodos de acesso para compras de tokens digitais integrando on-ramps fiat diretamente com carteiras não custodiais.





A Revolut, que iniciou suas operações no Reino Unido em 2015, oferece uma gama de serviços financeiros que incluem transferência de dinheiro, câmbio e processamento de pagamentos. A empresa estabeleceu uma rede de usuários que conclui um grande volume de transações a cada mês. Com o Revolut Pay, a empresa adiciona um recurso que visa reduzir o número de etapas necessárias para uma compra de token digital, particularmente para usuários com uma conta Revolut estabelecida.





O processo para concluir uma transação com o Revolut Pay é estruturado em duas partes. Para clientes que possuem uma conta Revolut, a transação é iniciada escolhendo a opção Revolut Pay no checkout e confirmando o pagamento por meio do aplicativo móvel Revolut usando uma senha ou verificação biométrica. Para aqueles sem uma conta, o serviço fornece uma rota alternativa por meio da entrada de informações de cartão de crédito ou débito, seguida pelo processo KYC integrado. Este método de caminho duplo tem como objetivo oferecer acesso a tokens digitais para um grupo mais amplo de usuários.





A implementação do Revolut Pay em várias carteiras não custodiais coincide com uma tendência na indústria de tokens digitais em direção à integração de processos financeiros tradicionais com gerenciamento de ativos baseado em blockchain. O serviço está disponível em plataformas que permitem que os usuários controlem seus próprios tokens digitais sem depender de custodiantes terceirizados. Nesse arranjo, os usuários retêm o controle exclusivo sobre seus ativos digitais enquanto ganham um método para comprar tokens diretamente por meio de sua interface de carteira.





Uma revisão da estrutura operacional mostra que o serviço reduz o processo de transação para menos etapas do que aquelas normalmente exigidas pelos métodos tradicionais de conversão de fiat para token. A confirmação de etapa única para titulares de contas Revolut contrasta com procedimentos mais estendidos comumente associados a processadores de pagamento de terceiros. Da mesma forma, o processo KYC simplificado é posicionado como uma alternativa eficiente aos métodos mais demorados de verificação de identidade que têm sido usados no espaço de token digital.





Observadores da indústria observam que a parceria entre a Mercuryo e a Revolut pode contribuir para mudanças em como as rampas de acesso fiduciárias são integradas com soluções de armazenamento de ativos digitais. Ao incorporar o processo de rampa de acesso em carteiras não custodiais, o serviço pode alterar o caminho para usuários que são novos em tokens digitais, bem como para aqueles que buscam alternativas aos sistemas de custódia tradicionais. A consolidação de processos de pagamento e verificação tem o potencial de influenciar as velocidades transacionais e a facilidade geral de entrada nos mercados de tokens digitais.





O arranjo também levanta questões sobre o papel das estruturas regulatórias no ecossistema de tokens digitais. O uso de um processo KYC integrado que se baseia em sistemas de verificação estabelecidos pode auxiliar no alinhamento de transações de tokens digitais com padrões regulatórios. Esse aspecto do serviço pode se tornar um ponto de foco para autoridades financeiras, à medida que avaliam a interseção entre soluções financeiras descentralizadas e regulamentação financeira existente.





Considerações finais

A introdução do Revolut Pay em carteiras não custodiais representa um esforço para fundir processos financeiros estabelecidos com práticas emergentes de gerenciamento de ativos digitais. Ao fornecer um método para comprar tokens digitais diretamente em aplicativos de carteira, o serviço aborda um aspecto do relacionamento em evolução entre moeda fiduciária e tokens digitais.





Este desenvolvimento pode ter implicações para a participação de mercado no espaço de token digital. Para usuários que preferem manter o controle sobre seus ativos digitais sem depender de soluções de custódia, a integração de rampas fiduciárias oferece um caminho alternativo. O design do serviço, que combina a iniciação da transação com uma etapa de verificação de identidade integrada, reflete um esforço para simplificar o que historicamente tem sido um processo de várias etapas.





Observadores nos setores de tecnologia financeira e ativos digitais provavelmente rastrearão a aceitação deste serviço para determinar se ele resulta em um aumento no número de usuários entrando no mercado de tokens digitais. A abordagem adotada pela Mercuryo e Revolut pode servir como um modelo para futuras colaborações entre provedores de infraestrutura de pagamento e operadores de carteiras digitais. Além disso, como o escrutínio regulatório continua a se concentrar na verificação de identidade e proteção ao consumidor em transações de tokens digitais, o uso de sistemas KYC estabelecidos pode fornecer uma estrutura para conformidade.





A parceria entre a Mercuryo e a Revolut, expressada pelo lançamento do Revolut Pay no Ledger, MetaMask e Trust Wallet, ilustra um esforço coordenado para refinar o processo de compra de tokens digitais. O serviço introduz um processo unificado para titulares de contas Revolut e não titulares de contas, e opera dentro de uma estrutura regulatória que enfatiza a verificação de identidade. À medida que as condições de mercado evoluem, o impacto dessa colaboração nos métodos transacionais e na participação de mercado se tornará mais claro por meio de mais observação e análise.





