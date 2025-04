Mercuryo e Revolut lanzan Revolut Pay en Ledger, MetaMask, Trust Wallet

Mercuryo , unha plataforma que proporciona infraestrutura de pagos, e Revolut , unha empresa fintech que opera en Europa e fóra dela, anunciaron o lanzamento de Revolut Pay en carteiras sen custodia. O servizo está dispoñible en Ledger, MetaMask e Trust Wallet e está configurado para operar nunha rede de máis de 200 comerciantes.





Mercuryo afirmou que a introdución de Revolut Pay nestas carteiras forma parte do seu lanzamento en curso para ampliar as opcións de compra de tokens dixitais. O servizo permite aos usuarios converter moeda fiduciaria en tokens dixitais accedendo a un mecanismo de rampla durante a compra. Os usuarios que manteñen unha conta de Revolut seleccionan Revolut Pay no punto de venda e completan a transacción mediante un paso de autenticación na aplicación Revolut. Os clientes que non posúan unha conta de Revolut poden completar a transacción proporcionando os datos da tarxeta de crédito ou débito.





O servizo admite transaccións dentro do Espazo Económico Europeo (EEE) e facilita o pago nunha selección de moedas fiduciarias, incluíndo o dólar estadounidense, o euro e a libra esterlina británica. O proceso integrado de verificación de identidade (Know Your Customer ou KYC) tamén está dispoñible para usuarios que non sexan de Revolut. Este proceso utiliza a infraestrutura existente que xa procesou previamente a verificación de identidade de máis de 40 millóns de usuarios de Revolut. A verificación de identidade está deseñada para completarse nun prazo breve.





Mercuryo estivo activo no espazo de fichas dixitais desde 2018 e formou asociacións con varias entidades do sector financeiro descentralizado. O enfoque da compañía é consolidar as solucións bancarias e de pago nunha única interface e ofrecer unha opción para a integración na cadea. Con este lanzamento, Mercuryo busca ampliar a gama de métodos de acceso para a compra de tokens dixitais integrando as rampas de acceso fiat directamente con carteiras sen custodia.





Revolut, que comezou as súas operacións no Reino Unido en 2015, ofrece unha gama de servizos financeiros que inclúen transferencia de diñeiro, cambio de moeda e procesamento de pagos. A compañía estableceu unha rede de usuarios que realiza un gran volume de transaccións cada mes. Con Revolut Pay, a compañía engade unha función que ten como obxectivo reducir o número de pasos necesarios para a compra dun token dixital, especialmente para os usuarios cunha conta Revolut establecida.





O proceso para completar unha transacción con Revolut Pay estrutúrase en dúas partes. Para os clientes que posúan unha conta de Revolut, a transacción iníciase escollendo a opción Revolut Pay ao realizar a compra e confirmando o pago a través da aplicación móbil Revolut mediante un código de acceso ou unha verificación biométrica. Para aqueles que non teñen unha conta, o servizo ofrece unha ruta alternativa mediante a entrada da información da tarxeta de crédito ou débito seguida do proceso KYC integrado. Este método de dobre camiño pretende ofrecer acceso a tokens dixitais para un grupo máis amplo de usuarios.





O lanzamento de Revolut Pay en varias carteiras sen custodia coincide cunha tendencia na industria de fichas dixitais cara a integrar os procesos financeiros tradicionais coa xestión de activos baseada en blockchain. O servizo está dispoñible en plataformas que permiten aos usuarios controlar os seus propios tokens dixitais sen depender de custodios de terceiros. Neste arranxo, os usuarios conservan o control exclusivo dos seus activos dixitais mentres obteñen un método para comprar tokens directamente a través da súa interface de carteira.





Unha revisión da estrutura operativa mostra que o servizo reduce o proceso de transacción a menos pasos que os que normalmente requiren os métodos tradicionais de conversión de fiat a token. A confirmación dun só paso para os titulares de contas de Revolut contrasta cos procedementos máis estendidos habitualmente asociados aos procesadores de pagos de terceiros. Do mesmo xeito, o proceso KYC simplificado sitúase como unha alternativa eficiente aos métodos máis lentos de verificación de identidade que se utilizaron no espazo de token dixital.





Os observadores da industria sinalan que a asociación entre Mercuryo e Revolut podería contribuír a cambios na forma en que se integran as ramplas fiat coas solucións de almacenamento de activos dixitais. Ao incorporar o proceso de rampla dentro de carteiras sen custodia, o servizo pode alterar o camiño para os usuarios que son novos nos tokens dixitais, así como para aqueles que buscan alternativas aos sistemas de custodia tradicionais. A consolidación dos procesos de pago e verificación ten o potencial de influír nas velocidades de transacción e na facilidade xeral para entrar nos mercados de fichas dixitais.





O acordo tamén suscita preguntas sobre o papel dos marcos reguladores no ecosistema de fichas dixitais. O uso dun proceso KYC integrado que se basea en sistemas de verificación establecidos pode axudar a aliñar as transaccións de tokens dixitais cos estándares regulamentarios. Este aspecto do servizo podería converterse nun punto de atención para as autoridades financeiras xa que avalían a intersección entre as solucións financeiras descentralizadas e a regulación financeira existente.





Pensamentos finais

A introdución de Revolut Pay en carteiras sen custodia supón un esforzo para fusionar os procesos financeiros establecidos coas prácticas emerxentes de xestión de activos dixitais. Ao proporcionar un método para comprar tokens dixitais directamente dentro das aplicacións de carteira, o servizo aborda un aspecto da relación en evolución entre a moeda fiduciaria e os tokens dixitais.





Este desenvolvemento pode ter implicacións para a participación do mercado no espazo de fichas dixitais. Para os usuarios que prefiren manter o control sobre os seus activos dixitais sen depender de solucións de custodia, a integración de ramplas fiat ofrece unha vía alternativa. O deseño do servizo, que combina o inicio da transacción cun paso integrado de verificación de identidade, reflicte un esforzo por simplificar o que foi historicamente un proceso de varios pasos.





Os observadores dos sectores de tecnoloxía financeira e activos dixitais probablemente farán un seguimento da aceptación deste servizo para determinar se provoca un aumento no número de usuarios que entran no mercado de fichas dixitais. O enfoque adoptado por Mercuryo e Revolut pode servir de modelo para futuras colaboracións entre provedores de infraestruturas de pago e operadores de carteiras dixitais. Ademais, como o escrutinio regulamentario segue centrándose na verificación da identidade e na protección do consumidor nas transaccións con tokens dixitais, o uso de sistemas KYC establecidos podería proporcionar un marco para o cumprimento.





A asociación entre Mercuryo e Revolut, expresada a través do lanzamento de Revolut Pay en Ledger, MetaMask e Trust Wallet, ilustra un esforzo coordinado para perfeccionar o proceso de compra de tokens dixitais. O servizo introduce un proceso unificado tanto para os titulares de contas Revolut como para os non titulares de contas, e funciona dentro dun marco normativo que fai fincapé na verificación da identidade. A medida que evolucionen as condicións do mercado, o impacto desta colaboración nos métodos transaccionais e na participación no mercado farase máis claro mediante unha observación e análise posteriores.





Non esquezas darlle me gusta e compartir a historia!

Divulgación de intereses creados: este autor é un colaborador independente que publica a través do noso programa de blogs de negocios . HackerNoon revisou a calidade do informe, pero as afirmacións que aparecen aquí pertencen ao autor. #DYOR