Mercuryo ak Revolut lanse Revolut Pay sou Ledger, MetaMask, Trust Wallet

Mercuryo , yon platfòm ki bay enfrastrikti peman, ak Revolut , yon konpayi fintech k ap opere an Ewòp ak pi lwen, te anonse lansman Revolut Pay sou bous ki pa gadyen. Sèvis la disponib sou Ledger, MetaMask, ak Trust Wallet epi li pral fonksyone atravè yon rezo ki gen plis pase 200 machann.





Mercuryo te deklare ke entwodiksyon Revolut Pay sou bous sa yo se yon pati nan deplwaye kontinyèl li yo pou elaji opsyon pou achte siy dijital. Sèvis la pèmèt itilizatè yo konvèti lajan fiat nan siy dijital lè yo gen aksè nan yon mekanis sou-ranp pandan kesye. Itilizatè ki kenbe yon kont Revolut chwazi Revolut Pay nan pwen lavant la epi konplete tranzaksyon an lè l sèvi avèk yon etap otantifikasyon nan app Revolut la. Kliyan ki pa genyen yon kont Revolut kapab konplete tranzaksyon an lè yo bay detay sou kat kredi oswa debi.





Sèvis la sipòte tranzaksyon nan Zòn Ekonomik Ewopeyen an (EEA) ak fasilite peman nan yon seleksyon nan lajan fiat, ki gen ladan dola ameriken an, euro a, ak liv Sterling Britanik la. Pwosesis verifikasyon idantite entegre (Konnen kliyan ou a, oswa KYC) disponib tou pou itilizatè ki pa Revolut. Pwosesis sa a itilize enfrastrikti ki egziste deja ki te deja trete verifikasyon idantite pou plis pase 40 milyon itilizatè Revolut. Tcheke idantite a fèt pou l konplete nan yon ti tan.





Mercuryo te aktif nan espas siy dijital la depi 2018 e li te fòme patenarya ak divès antite nan sektè finans desantralize a. Apwòch konpayi an se konsolide solisyon peman ak bankè nan yon sèl koòdone epi bay yon opsyon pou entegrasyon sou chèn. Avèk lansman sa a, Mercuryo ap chèche pwolonje seri metòd aksè pou achte siy dijital nan entegre fiat on-ranmps dirèkteman ak bous ki pa gadyen.





Revolut, ki te kòmanse operasyon li nan Wayòm Ini an 2015, ofri yon seri sèvis finansye ki gen ladan transfè lajan, echanj lajan, ak pwosesis peman. Konpayi an te etabli yon rezo itilizatè ki konplete yon gwo volim tranzaksyon chak mwa. Avèk Revolut Pay, konpayi an ajoute yon karakteristik ki gen pou objaktif pou diminye kantite etap ki nesesè pou achte siy dijital, patikilyèman pou itilizatè ki gen yon kont Revolut etabli.





Pwosesis pou konplete yon tranzaksyon ak Revolut Pay estriktire an de pati. Pou kliyan ki gen yon kont Revolut, tranzaksyon an kòmanse lè w chwazi opsyon Revolut Pay nan kesye a epi konfime peman an atravè aplikasyon mobil Revolut lè l sèvi avèk swa yon paskod oswa verifikasyon byometrik. Pou moun ki pa gen yon kont, sèvis la bay yon wout altènatif atravè antre enfòmasyon kat kredi oswa debi ki te swiv pa pwosesis KYC entegre. Metòd doub-chemen sa a gen entansyon ofri aksè a siy dijital pou yon gwoup pi laj itilizatè yo.





Devlopman Revolut Pay atravè plizyè bous ki pa gadyen kowenside ak yon tandans nan endistri siy dijital la nan entegre pwosesis finansye tradisyonèl yo ak jesyon byen ki baze sou blòk. Sèvis la disponib sou platfòm ki pèmèt itilizatè yo kontwole pwòp siy dijital yo san yo pa konte sou gadyen twazyèm pati. Nan aranjman sa a, itilizatè yo kenbe kontwòl sèl sou byen dijital yo pandan y ap jwenn yon metòd pou achte marqueur dirèkteman atravè koòdone bous yo.





Yon revizyon nan estrikti operasyonèl la montre ke sèvis la diminye pwosesis tranzaksyon an nan mwens etap pase sa yo tipikman mande pou metòd tradisyonèl konvèsyon fiat-to-token. Konfimasyon nan yon sèl etap pou moun ki gen kont Revolut diferansye ak pwosedi plis pwolonje ki souvan asosye ak processeurs peman twazyèm pati. Menm jan an tou, pwosesis KYC rasyonalize a pozisyone kòm yon altènatif efikas nan metòd verifikasyon idantite ki pran plis tan ki te itilize nan espas siy dijital la.





Obsèvatè endistri yo note ke patenarya ant Mercuryo ak Revolut ta ka kontribye nan chanjman nan fason fiat on-ranmp yo entegre ak solisyon depo dijital byen. Lè yo entegre pwosesis ranp la nan bous ki pa gen gad, sèvis la ka chanje chemen an pou itilizatè ki nouvo nan siy dijital yo ansanm ak pou moun k ap chèche altènativ nan sistèm gad tradisyonèl yo. Konsolidasyon pwosesis peman ak verifikasyon gen potansyèl pou enfliyanse vitès tranzaksyon ak fasilite an jeneral pou antre nan mache siy dijital yo.





Aranjman an poze kesyon tou sou wòl kad regilasyon nan ekosistèm siy dijital la. Itilizasyon yon pwosesis KYC entegre ki baze sou sistèm verifikasyon etabli yo ka ede nan aliman tranzaksyon siy dijital ak estanda regilasyon. Aspè sa a nan sèvis la ta ka vin yon pwen nan konsantre pou otorite finansye yo pandan y ap evalye entèseksyon ki genyen ant solisyon finans desantralize ak règleman finansye ki egziste deja.





Panse final yo

Entwodiksyon Revolut Pay sou bous ki pa gen gad yo reprezante yon efò pou rantre pwosesis finansye etabli yo ak pratik jesyon byen dijital k ap parèt yo. Lè yo bay yon metòd pou achte siy dijital dirèkteman nan aplikasyon pou bous, sèvis la adrese yon aspè nan relasyon an evolye ant lajan fiat ak siy dijital.





Devlopman sa a ka gen enplikasyon pou patisipasyon mache nan espas siy dijital la. Pou itilizatè ki prefere kenbe kontwòl sou byen dijital yo san yo pa depann sou solisyon gadyen, entegrasyon fiat on-ranmps ofri yon chemen altènatif. Konsepsyon sèvis la, ki konbine inisyasyon tranzaksyon ak yon etap verifikasyon idantite entegre, reflete yon efò pou senplifye sa ki istorikman te yon pwosesis milti-etap.





Obsèvatè nan teknoloji finansye ak sektè avantaj dijital yo ap gen chans pou swiv itilizasyon sèvis sa a pou detèmine si li lakòz yon ogmantasyon nan kantite itilizatè k ap antre nan mache siy dijital la. Apwòch Mercuryo ak Revolut pran ka sèvi kòm yon modèl pou kolaborasyon nan lavni ant founisè enfrastrikti peman yo ak operatè bous dijital yo. Anplis, kòm envestigasyon regilasyon kontinye konsantre sou verifikasyon idantite ak pwoteksyon konsomatè nan tranzaksyon siy dijital, itilizasyon sistèm KYC etabli ta ka bay yon fondasyon pou konfòmite.





Patenarya ant Mercuryo ak Revolut, jan yo eksprime nan lansman Revolut Pay sou Ledger, MetaMask, ak Trust Wallet, montre yon efò kowòdone pou rafine pwosesis achte siy dijital yo. Sèvis la prezante yon pwosesis inifye pou tou de moun ki gen kont Revolut ak moun ki pa gen kont, epi li opere nan yon kad regilasyon ki mete aksan sou verifikasyon idantite. Kòm kondisyon mache yo ap evolye, enpak kolaborasyon sa a sou metòd tranzaksyon ak patisipasyon mache yo pral vin pi klè atravè obsèvasyon ak analiz plis.





Pa bliye like epi pataje istwa a!

Divilgasyon enterè: Otè sa a se yon kontribitè endepandan ki pibliye atravè nou an pwogram blog biznis . HackerNoon te revize rapò a pou bon jan kalite, men reklamasyon sa yo fè pati otè a. #DYOR