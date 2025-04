“Mercuryo” we “Revolut” “Ledger”, “MetaMask”, “Gorag gapjygy” -da “Revolut” tölegini işe girizýär

Töleg infrastrukturasyny üpjün edýän platforma bolan “Mercuryo” we Europeewropada we daşarda işleýän fintech kompaniýasy “Revolut” goragsyz gapjyklarda “Revolut Pay” -yň işe başlandygyny habar berdiler. Hyzmat “Ledger”, “MetaMask” we “Trust Wallet” -de elýeterli bolup, 200-den gowrak täjiriň torunda işlemeli.





Merkuryo, bu gapjyklara “Revolut Pay” -yň girizilmeginiň, sanly bellik satyn alma mümkinçiliklerini giňeltmek üçin dowam etdirilýän işiniň bir bölegidigini aýtdy. Hyzmat ulanyjylara töleg wagtynda walýutany sanly belliklere öwürmäge mümkinçilik berýär. “Revolut” hasaby ýöredýän ulanyjylar satuw nokadynda “Revolut Pay” -ny saýlaýarlar we “Revolut” programmasynda tanamaklyk ädimini ulanyp amallary tamamlaýarlar. Revolut hasaby bolmadyk müşderiler, karz ýa-da debet kartoçkasynyň jikme-jikliklerini bermek arkaly geleşigi tamamlap bilerler.





Hyzmat Europeanewropa Ykdysady Sebitiniň (EEA) çägindäki amallary goldaýar we ABŞ-nyň dollary, ýewro we Iňlis funt sterlingi ýaly walýuta walýutalaryny saýlamakda tölegi ýeňilleşdirýär. Toplumlaýyn şahsyýeti barlamak prosesi (Müşderiňizi biliň ýa-da KYC) Revolut däl ulanyjylar üçin hem elýeterlidir. Bu amal, 40 milliondan gowrak Revolut ulanyjylary üçin şahsyýet barlagyny gaýtadan işleýän bar bolan infrastrukturany ulanýar. Şahsyýet barlagy gysga wagtyň içinde tamamlanar.





Merkuryo, sanly bellik giňişliginde 2018-nji ýyldan bäri işjeň işleýär we merkezleşdirilmedik maliýe pudagynda dürli guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýýar. Kompaniýanyň çemeleşmesi, töleg we bank çözgütlerini bir interfeýsde jemlemek we zynjyrly integrasiýa üçin mümkinçilik döretmekdir. “Mercuryo” bu başlangyç bilen sanly bellik satyn almak üçin giriş usullarynyň gerimini gönüden-göni goragsyz gapjyklar bilen birleşdirip, giňeltmäge synanyşýar.





Angliýada 2015-nji ýylda işine başlan Revolut, pul geçirmegi, walýuta çalşygyny we tölegleri gaýtadan işlemegi öz içine alýan birnäçe maliýe hyzmatlaryny hödürleýär. Kompaniýa her aý köp mukdarda amallary tamamlaýan ulanyjylaryň ulgamyny döretdi. “Revolut Pay” bilen kompaniýa, sanly belgi satyn almak üçin zerur ädimleriň sanyny azaltmagy maksat edinýän aýratynlyk goşýar, esasanam döredilen Revolut hasaby bolan ulanyjylar üçin.





“Revolut Pay” bilen geleşigi tamamlamak prosesi iki bölekden ybarat. “Revolut” hasaby bolan müşderiler üçin geleşik, töleg wagtynda “Revolut Pay” opsiýasyny saýlamak we giriş koduny ýa-da biometrik barlagy ulanyp, “Revolut” mobil programmasy arkaly tölegi tassyklamak bilen başlaýar. Hasaby bolmadyklar üçin bu hyzmat, KYC integrirlenen amaldan soň kredit ýa-da debet kartoçkasynyň maglumatlary arkaly alternatiw ugur hödürleýär. Bu goşa ýol usuly, has giň ulanyjy topary üçin sanly belliklere girmegi teklip edýär.





Goragsyz gapjyklaryň arasynda “Revolut Pay” -yň ýaýramagy, sanly token pudagynyň adaty maliýe amallaryny blokcheyn esasly aktiw dolandyryşy bilen birleşdirmek tendensiýasyna gabat gelýär. Hyzmat ulanyjylara üçünji tarap gözegçilerine bil baglamazdan öz sanly belgilerini dolandyrmaga mümkinçilik berýän platformalarda elýeterlidir. Bu şertnamada ulanyjylar gapjyk interfeýsi arkaly bellikleri göni satyn almak usulyny gazanyp, sanly aktiwlerine ýeke-täk gözegçiligi saklaýarlar.





Amal gurluşyna syn, hyzmatyň amal amalyny adaty fiat-token öwrüliş usullary bilen talap edilýänlerden has az ädim azaldýandygyny görkezýär. Revolut hasaby eýeleri üçin bir basgançakly tassyklama, köplenç üçünji tarap töleg prosessorlary bilen baglanyşykly has giňeldilen proseduralar bilen tapawutlanýar. Şonuň ýaly-da, tertipleşdirilen KYC prosesi, sanly bellik giňişliginde ulanylan şahsyýeti barlamagyň has köp wagt talap edýän usullaryna täsirli alternatiwa hökmünde ýerleşdirildi.





Senagat synçylary, Merkuryo we Revolut-yň arasyndaky hyzmatdaşlygyň, rampalaryň sanly aktiwleri saklamak çözgütleri bilen integrasiýasynyň üýtgemegine goşant goşup biljekdigini bellediler. Gorag däl gapjyklaryň içine girmek prosesi, sanly belgiler üçin täze ulanyjylar, şeýle hem adaty gorag ulgamlaryna alternatiwalar gözleýänler üçin ýoly üýtgedip biler. Töleg we barlamak prosesleriniň jemlenmegi, geleşik tizligine we sanly bellik bazarlaryna girmegiň umumy aňsatlygyna täsir edip biler.





Bu ylalaşyk, sanly token ekosistemasynda kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň roly barada soraglary döredýär. Bellenen barlag ulgamlaryna esaslanýan toplumlaýyn KYC amalynyň ulanylmagy, sanly bellik amallaryny kadalaşdyryjy standartlar bilen deňleşdirmäge kömek edip biler. Hyzmatyň bu tarapy, merkezleşdirilmedik maliýe çözgütleri bilen bar bolan maliýe kadalaşdyrylyşynyň kesişmesine baha berenlerinde, maliýe edaralary üçin üns merkezine öwrülip biler.





Jemleýji pikirler

Goragsyz gapjyklarda “Revolut Pay” -yň girizilmegi, döredilen maliýe amallaryny sanly aktiwleri dolandyrmak usullary bilen birleşdirmek synanyşygyny görkezýär. Gapjyk programmalarynyň içinde sanly bellikleri satyn almagyň usuly bilen, hyzmat fiat walýuta bilen sanly belgileriň arasyndaky ösýän gatnaşyklara seredýär.





Bu ösüş, sanly belgi giňişligine bazaryň gatnaşmagy üçin täsir edip biler. Gorag çözgütlerine bil baglamazdan sanly baýlyklaryna gözegçilik etmegi makul bilýän ulanyjylar üçin fiat-rampalaryň integrasiýasy alternatiw ýol hödürleýär. Geleşigiň başlangyjy bilen şahsyýeti barlamak ädimini birleşdirýän hyzmatyň dizaýny, taryhy taýdan köp basgançakly bolan zady ýönekeýleşdirmek synanyşygyny görkezýär.





Maliýe tehnologiýasy we sanly aktiw pudaklaryndaky synçylar, bu hyzmatyň sanly belgi bazaryna girýän ulanyjylaryň sanynyň köpelmegine sebäp bolup biljekdigini anyklamak üçin bu hyzmatyň ösüşini yzarlarlar. Mercuryo we Revolut tarapyndan kabul edilen çemeleşme, töleg infrastrukturasyny üpjün edijiler bilen sanly gapjyk operatorlarynyň arasynda geljekde hyzmatdaşlyga nusga bolup biler. Mundan başga-da, kadalaşdyryjy gözleg sanly bellik amallarynda şahsyýeti barlamaga we sarp edijini goramaga gönükdirilendigi sebäpli, döredilen KYC ulgamlarynyň ulanylmagy berjaý edilmegiň çarçuwasyny üpjün edip biler.





“Mercuryo” bilen “Revolut” -yň arasyndaky hyzmatdaşlyk, “Ledger”, “MetaMask” we “Trust Wallet” -de “Revolut Pay” -yň işe girizilmegi arkaly görkezilişi ýaly, sanly bellikleri satyn almak prosesini takyklamak üçin utgaşdyrylan tagallalary görkezýär. Hyzmat, Revolut hasaby eýeleri we hasaby bolmadyklar üçin bitewi prosesi hödürleýär we şahsyýetiň barlanmagyny nygtaýan kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň çäginde işleýär. Bazar şertleriniň ösmegi bilen bu hyzmatdaşlygyň geleşik usullaryna we bazara gatnaşmagyna täsiri hasam synlamak we seljermek arkaly has aýdyň bolar.





