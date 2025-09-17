Ozak AI bermitra dengan Pyth Network untuk memberikan data pasar real-time di lebih dari 100 blockchain

Dubai, UAE, 16 September, 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) terus mendefinisikan kembali lingkungan inovasi crypto yang didukung oleh AI dengan mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). Sekarang, dengan kemitraan potensial dengan Pyth Network, Ozak AI sedang mengembangkan ekosistemnya melalui akses ke data pasar real-time yang cepat, terhindar dari penyimpangan, memperkuat kemampuan untuk mengirimkan wawasan. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 Spike Presale Tingkatkan Kepercayaan Investor Pengumuman ini menandai momen penting dalam perjalanan pra-penjualan Ozak AI. saat ini, $OZ telah menandakan strategi pertumbuhan yang kuat, dengan harga naik dari $ 0,001 di Fase 1 menjadi $ 0,01 di Fase 5, peningkatan 900%. Data Bertemu dengan Kecerdasan: Mendorong Keputusan AI yang Lebih Cerdas Infrastruktur Ozak AI membantu otomatisasi dan operasi cerdas di berbagai blockchain.Dengan integrasi Pyth Network, sistem ini sekarang akan didukung oleh data pasar frekuensi tinggi yang dapat diperiksa, memastikan pengambilan keputusan tetap akurat. Dikombinasikan dengan teknologi DePIN untuk fungsi terdesentralisasi, lintas rantai dan utilitas $OZ yang kuat dalam staking, governance, dan pertumbuhan ekosistem, proyek ini menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam keandalan, keamanan, dan transparansi. Memperluas melalui aliansi strategis Kemitraan ini menambahkan landmark lain untuk portofolio kolaborasi Ozak AI yang berkembang.Sebelumnya, kemitraan dengan SINT, Hive Intel, dan Weblume meningkatkan kecepatan eksekusi, akses data multi-chain, dan integrasi Web3. Sekarang, integrasi Pyth Network membawa pandangan yang didukung oleh AI yang memfasilitasi kemitraan sebelumnya, menciptakan ekosistem pelindung yang dirancang untuk adopsi jangka panjang dan aplikasi lintas industri. Perjalanan dari Roadshow ke Konferensi Global Setelah pertemuan GM Vietnam dan pertemuan komunitas, tim sekarang mempersiapkan panggung besar di Coinfest Asia 2025 di Bali. Dengan pertemuan eksklusif, sesi jaringan, dan mixer tingkat tinggi yang disusun, acara ini akan menghubungkan Ozak AI dengan pendiri terkemuka, pengembang, dan investor – mengkonsolidasikan reputasi sebagai ekosistem yang berkembang pesat yang mendapatkan momentum baik lokal maupun global. Menjelaskan masa depan kecerdasan terdesentralisasi Dengan menggabungkan data real-time dengan infrastruktur yang didorong oleh AI, Ozak AI menjaga alat, bot, dan aplikasinya fleksibel di lebih dari 100 blockchain. Bagi investor dan pembangun, ini adalah sinyal kuat lain bahwa Ozak AI secara aktif membentuk dasar untuk lompatan besar berikutnya di industri. Tentang Ozak AI Ozak AI menggabungkan blockchain dan kecerdasan buatan untuk memberikan investor dan pengembang data pasar real-time dan alat yang lebih cerdas untuk perdagangan crypto, saham, dan forex. Dengan mitra seperti Pyth Network, Spheron, SINT, Weblume, dan Dex3, itu menciptakan ekosistem yang lebih cepat dan lebih efisien. Token $OZ saat ini dalam presale, menawarkan pendukung awal kesempatan untuk masuk dengan harga rendah saat bekerja untuk membangun solusi praktis untuk ruang AI dan blockchain yang berkembang. Untuk informasi lebih lanjut tentang Ozak AI, pengguna dapat mengunjungi tautan di bawah ini: Situs web: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegram: https://t.me/OzakAGI Kontaknya Andre Bermain Media@ozak.ai \n \n Kisah ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Cybernewswire di bawah Program Blogging Bisnis HackerNoon. Kisah ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Cybernewswire di bawah Program Blogging Bisnis HackerNoon. Programnya Programnya