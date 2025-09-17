Ozak AI se asocia con Pyth Network para entregar datos de mercado en tiempo real en más de 100 Blockchains

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 16 de septiembre de 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) continúa redefiniendo el entorno de la innovación criptográfica impulsada por la IA mediante la integración de la inteligencia artificial con DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network). Esta integración ofrece una base escalable e inteligente para la adopción de blockchain.Ahora, con su potencial asociación con Pyth Network, Ozak AI está desarrollando su ecosistema a través del acceso a datos de mercado rápidos, prohibidos y en tiempo real, reforzando su capacidad para teletransmitir insights. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 Presale Spike aumenta la confianza de los inversores Actualmente, $OZ ha señalado una fuerte estrategia de crecimiento, con su precio subiendo de $0.001 en la Fase 1 a $0.01 en la Fase 5, un aumento del 900%. Los datos se encuentran con la inteligencia: capacitar decisiones de IA más inteligentes La infraestructura de Ozak AI ayuda a la automatización y las operaciones inteligentes en diferentes blockchains.Con la integración de Pyth Network, estos sistemas ahora estarán alimentados por datos de mercado de alta frecuencia, verificables, asegurándose de que la toma de decisiones permanezca precisa. Combinado con su tecnología DePIN para la funcionalidad descentralizada y cross-chain y la fuerte utilidad de $OZ en el crecimiento de la apuesta, la gobernanza y el ecosistema, el proyecto se coloca como líder en fiabilidad, seguridad y transparencia. Expansión a través de alianzas estratégicas Esta asociación añade otro hito a la expansión de la cartera de colaboraciones de Ozak AI. Anteriormente, las alianzas con SINT, Hive Intel y Weblume mejoraron la velocidad de ejecución, el acceso a datos en múltiples cadenas y la integración de Web3. Ahora, la integración de Pyth Network aporta una visión impulsada por la IA que facilita estas asociaciones anteriores, creando un ecosistema protector diseñado para la adopción a largo plazo y la aplicación interindustrial. El viaje de los Roadshows a las Conferencias Globales Después de las reuniones de GM Vietnam y los banquetes comunitarios, el equipo ahora se prepara para el gran escenario en Coinfest Asia 2025 en Bali. Con reuniones exclusivas, sesiones de networking y mixers de alto nivel, el evento conectará a Ozak AI con los principales fundadores, desarrolladores e inversores, consolidando su reputación como un ecosistema de rápido crecimiento ganando impulso tanto a nivel local como global. El futuro de la inteligencia descentralizada La asociación de Ozak AI × Pyth Network está poniendo los cimientos para la inteligencia descentralizada.Al combinar datos en tiempo real con la infraestructura impulsada por la IA, Ozak AI mantiene sus herramientas, bots y aplicaciones flexibles en más de 100 blockchain. Para inversores y constructores, es otra señal fuerte de que Ozak AI está formando activamente la base para el próximo gran salto de la industria. Más sobre Ozak AI Ozak AI combina blockchain e inteligencia artificial para proporcionar a los inversores y desarrolladores datos de mercado en tiempo real y herramientas más inteligentes para el comercio de criptomonedas, acciones y divisas. Con socios como Pyth Network, Spheron, SINT, Weblume y Dex3, está creando un ecosistema que es más rápido y más eficiente. El token $OZ está actualmente en su pre-venta, ofreciendo a los primeros partidarios la oportunidad de entrar a un precio bajo a medida que trabaja para construir soluciones prácticas para el creciente espacio de IA y blockchain. Para obtener más información sobre Ozak AI, los usuarios pueden visitar los enlaces de abajo: Sitio web: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Telegrama de correo electrónico: https://t.me/OzakAGI Contacto Los otros juegan Medios de comunicación@ozak.ai \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa