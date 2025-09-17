Ozak AIはPyth Networkと提携し、100以上のブロックチェーンでリアルタイムの市場データを提供

ドバイ、UAE、2025年9月16日/Chainwire/--Ozak AI($OZ)は、人工知能をデフォルト化された物理インフラネットワーク(DePIN)と統合することによって、AI駆動型の暗号革新の環境を再定義し続けています。 この統合は、ブロックチェーン採用のためのスケーラブルでインテリジェントなベースを提供しています。Pyth Networkとの潜在的なパートナーシップで、Ozak AIは、迅速でバッテリーを防ぐ、リアルタイムの市場データの拡張へのアクセスを通じて、そのエコシステムを開発し、洞察を遠隔化する能力を強化しています。 https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 Spike Presaleは投資家の信頼を高める 現在、$OZは強力な成長戦略を示しており、価格は第1段階の0.001ドルから第5段階の0.01ドルに上昇し、900%増加している。 Data Meets Intelligence: Powering Smarter AI Decision Ozak AIのインフラストラクチャは、さまざまなブロックチェーンにおける自動化とスマートオペレーションを助けます。Pyth Networkの統合により、これらのシステムは今や高周波、検証可能な市場データで動作し、意思決定が正確であることを保証します。 分散型、クロスチェーン機能のためのDePINテクノロジーと$OZのストック、ガバナンス、生態系の成長における強力なユーティリティと組み合わせて、プロジェクトは、信頼性、セキュリティ、透明性のリーダーとして自分自身を置く。 戦略的同盟を通じて拡大 このパートナーシップは、Ozak AIのコラボレーションポートフォリオの拡大に新たなマイルストーンを追加しました。以前、SINT、Hive Intel、Weblumeとの提携により、実行速度、マルチチェーンデータアクセス、Web3統合が向上しました。 現在、Pyth Networkの統合は、これらの以前のパートナーシップを促進し、長期的な採用と業界間のアプリケーションのために設計された保護生態系を作成するAI駆動型のビジョンを提供しています。 The Journey from Roadshows to Global Conferences(ロッドショーからグローバル会議への旅) GMベトナムのミーティングやコミュニティ・ブランチの後、チームは現在、バリのCoinfest Asia 2025で大きなステージを準備中です。 ユニークな集会、ネットワークセッション、高レベルのミキサーが並び、このイベントは、Ozak AIと主要な創設者、開発者、投資家を結びつけることで、地元と世界の両方で急速に成長するエコシステムとしての評判を強化します。 Decentralized Intelligenceの未来を描く Ozak AI × Pyth Networkのパートナーシップは、分散型インテリジェンスの基盤を築き、リアルタイムのデータとAI駆動インフラストラクチャを組み合わせることにより、Ozak AIは100以上のブロックチェーンでツール、ボット、アプリケーションを柔軟に保ちます。 投資家とビルダーにとっては、Ozak AIが業界の次の大きな飛躍の基盤を積極的に形作っているというもう一つの強力なシグナルです。 OZAK AIについて Ozak AIは、ブロックチェーンと人工知能を組み合わせ、投資家や開発者にリアルタイムの市場データと、暗号、株式、外貨取引のためのよりスマートなツールを提供します。 Pyth Network、Spheron、SINT、Weblume、およびDex3などのパートナーとともに、より迅速かつ効率的なエコシステムを構築しています。 $OZトークンは現在、初期の支持者に低価格で入手するチャンスを提供し、成長するAIとブロックチェーン空間のための実用的なソリューションを構築するために働いています。 Ozak AI についての詳細については、以下のリンクをご覧いただけます。 ウェブサイト: https://ozak.ai/ ツイッター/X: https://x.com/OzakAGI テレグラム: https://t.me/OzakAGI コンタクト アンドレス・ジョーク メディア@ozak.ai \n \n このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 このストーリーは、CybernewswireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースしたものであり、財務的な決定を下す前に独自の研究を行います。 プログラム プログラム