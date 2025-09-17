Dubai, UAE, Septemba 16, 2025/Chainwire/--Ozak AI ($OZ) inaendelea kufafanua mazingira ya uvumbuzi wa crypto unaoendeshwa na AI kwa kuunganisha akili ya kiufundi na DePIN (Descentralized Physical Infrastructure Network). Ushirikiano huu hutoa msingi unaoweza kupanuliwa na wa akili kwa ajili ya kupitisha blockchain. Sasa, na ushirikiano wake wa uwezekano na Mtandao wa Pyth, Ozak AI inafanya maendeleo ya mazingira yake kwa njia ya upatikanaji wa data ya soko ya haraka, ya kudhibiti, ya wakati halisi, kuimarisha uwezo wake wa kuhamisha ufahamu. https://x.com/OzakAGI/status/1962519070609437159 Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Suluhisho la Sura Kwa sasa, $OZ ina ishara ya mkakati mkubwa wa ukuaji, na bei yake imeongezeka kutoka $0.001 katika awamu ya 1 hadi $0.01 katika awamu ya 5, ongezeko la 900%. Zaidi ya tokens milioni 856 zimeuzwa, kuongeza $2,769,077 hadi sasa. Data inakutana na akili: Kuwezesha maamuzi ya AI ya akili Miundombinu ya Ozak AI husaidia automatisering na shughuli za akili katika blockchain tofauti. Pamoja na ushirikiano wa Mtandao wa Pyth, mifumo hizi sasa zitapatikana na mara kwa mara, data ya soko inayoweza kuthibitishwa, kuhakikisha uamuzi unaendelea sahihi. Kuunganishwa na teknolojia yake ya DePIN kwa utendaji wa decentralized, cross-chain na utumiaji mkubwa wa $OZ katika uendeshaji, utawala, na ukuaji wa mazingira, mradi huu unaweka mwenyewe kama kiongozi katika uaminifu, usalama, na uwazi. Kuendeleza kupitia ushirikiano wa kimkakati Ushirikiano huu unaongeza hatua nyingine kwa portfolio ya ushirikiano unaoongezeka ya Ozak AI. Kabla ya hapo, ushirikiano na SINT, Hive Intel, na Weblume uliongeza kasi ya utekelezaji, upatikanaji wa data nyingi, na ushirikiano wa Web3. Sasa, ushirikiano wa Mtandao wa Pyth unatoa mtazamo unaoendeshwa na AI ambao unasaidia ushirikiano huu wa awali, kuunda mazingira ya ulinzi iliyoundwa kwa ajili ya kupitishwa kwa muda mrefu na maombi ya kati ya sekta. Safari ya Roadshows kwa Mkutano wa Kimataifa Baada ya mikutano ya GM Vietnam na sherehe za jumuiya, timu sasa inafanya maandalizi kwa hatua kubwa katika Coinfest Asia 2025 huko Bali. Pamoja na mikutano ya kipekee, mikutano ya mtandao, na mchanganyiko wa kiwango cha juu, tukio hilo litahusisha Ozak AI na waanzilishi wa juu, watengenezaji, na wawekezaji - kuimarisha sifa yake kama mazingira yenye ukuaji wa haraka yanayopata nguvu mahali pengine na duniani kote. Kuelezea mustakabali wa ubunifu wa decentralized Kwa kuunganisha data ya wakati halisi na miundombinu iliyoongozwa na AI, Ozak AI inahifadhi zana zake, bots, na maombi kwa zaidi ya blockchain 100. Kwa wawekezaji na watengenezaji wote, ni ishara nyingine yenye nguvu kwamba Ozak AI inafanya uanzishaji wa msingi wa hatua inayofuata ya sekta hiyo. Maoni ya Ozak AI Ozak AI inachanganya blockchain na akili ya kiufundi kutoa wawekezaji na watengenezaji data ya soko ya wakati halisi na zana za smart zaidi kwa biashara ya crypto, hisa, na forex. Pamoja na washirika kama Pyth Network, Spheron, SINT, Weblume, na Dex3, ni kuunda mazingira ambayo ni haraka na ufanisi zaidi. Token ya $OZ kwa sasa iko katika uuzaji wake, inatoa wafuasi wa mapema nafasi ya kupata kwa bei ya chini kama inafanya kazi kwa kujenga ufumbuzi wa vitendo kwa nafasi ya AI na blockchain inayoongezeka. Kwa habari zaidi kuhusu Ozak AI, watumiaji wanaweza kutembelea viungo hapa chini: Tovuti ya mtandao: https://ozak.ai/ Twitter/X: https://x.com/OzakAGI Mtandao wa Mtandao wa Mtandao wa Mtandao: https://t.me/OzakAGI Mawasiliano ya Mchezaji mwingine Maelezo ya Media@ozak.ai \n \n Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cybernewswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Hadithi hii ilichapishwa kama taarifa ya vyombo vya habari na Cybernewswire chini ya HackerNoon's Business Blogging Program. Kufanya utafiti wako mwenyewe kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kifedha. Programu ya Programu ya