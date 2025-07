Cara menggunakan LlamaIndex.TS untuk mengorchestrate server MCP

Dalam artikel ini, kita akan membahas cara mengorchestrate Server Model Context Protocol (MCP).Keterlibatan.TSdalam dunia nyata aplikasi TypeScript. kita akan menggunakanLayanan Azure Travel Agentproyek sebagai basis kami, berfokus pada praktik terbaik untuk pengoreksian yang aman, dapat diperluas, dan dapat dipelihara. merasa bebas untuk menjadi bintang repo untuk diberitahu tentang perubahan terbaru.





Jika Anda tertarik dengan gambaran keseluruhan proyek Azure AI Travel Agents, silakan baca blog pengumuman kami!

Mengapa llamaindex.TS dan MCP?

llamaindex.TS menyediakan kerangka kerja modular dan dapat dikompos untuk membangun aplikasi berbasis LLM di TypeScript.

MCP memungkinkan interoperabilitas alat dan streaming, menjadikannya ideal untuk mengoreksi beberapa layanan AI.

Struktur Proyek

The Llamaindex.TS Orchestrator tinggal di src/api/src/orchestrator/llamaindex , dengan modul penyedia untuk berbagai backend LLM dan klien MCP. Kami saat ini mendukung:

Aplikasi Azure OpenAI

Model Docker

Menggunakan Azure Local Foundry

Contoh GitHub

Ollama





merasa bebas untuk mengeksplorasi basis kode danSarankan Lebih Banyak Penyedia.

Mengatur klien MCP dengan HTTP Streamable

Untuk berinteraksi dengan server MCP, tanpa menggunakan Llamaindex.TS, kita dapat menulis implementasi kustom menggunakan StreamableHTTPClientTransport untuk komunikasi yang efisien, otentikasi, dan streaming.





// filepath: src/api/src/mcp/mcp-http-client.ts import EventEmitter from 'node:events'; import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js'; import { StreamableHTTPClientTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/streamableHttp.js'; export class MCPClient extends EventEmitter { private client: Client; private transport: StreamableHTTPClientTransport; constructor(serverName: string, serverUrl: string, accessToken?: string) { this.transport = new StreamableHTTPClientTransport({ url: serverUrl, headers: accessToken ? { Authorization: `Bearer ${accessToken}` } : {}, }); this.client = new Client(serverName, this.transport); } async connect() { await this.client.initialize(); } async listTools() { return this.client.listTools(); } async callTool(name: string, toolArgs: any) { return this.client.callTool(name, toolArgs); } async close() { await this.client.closeGracefully(); } }

Best Practice:Selalu melewati Authorization header untuk akses yang aman, seperti yang ditunjukkan di atas.

Menggunakan alat MCP secara manual

Misalkan Anda ingin mendapatkan rekomendasi tujuan dari server MCP:

import { MCPClient } from '../../mcp/mcp-http-client'; const DESTINATION_SERVER_URL = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_URL!; const ACCESS_TOKEN = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_ACCESS_TOKEN; const mcpClient = new MCPClient('destination-recommendation', DESTINATION_SERVER_URL, ACCESS_TOKEN); await mcpClient.connect(); const tools = await mcpClient.listTools(); console.log('Available tools:', tools); const result = await mcpClient.callTool('getDestinationsByPreferences', { activity: 'CULTURAL', budget: 'MODERATE', season: 'SUMMER', familyFriendly: true, }); console.log('Recommended destinations:', result); await mcpClient.close();

Tip:Selalu tutup klien MCP dengan sopan untuk melepaskan sumber daya.

yang mcp Klien dari @llamaindex/tools membuatnya mudah untuk terhubung ke server MCP dan mendapatkan definisi alat secara dinamis. Di bawah ini adalah contoh dari pengaturan orchestrator proyek, menunjukkan bagaimana menggunakan mcp untuk mengambil alat dan membuat agen untuk setiap server MCP.





Berikut adalah contoh dari apa yang mcpServerConfig Objektum dapat terlihat seperti:

const mcpServerConfig = { url: "http://localhost:5007", // MCP server endpoint accessToken: process.env.MCP_ECHO_PING_ACCESS_TOKEN, // Secure token from env name: "echo-ping", // Logical name for the server };





Anda dapat menggunakan konfigurasi ini dengan mcp Pelanggan :

import { mcp } from "@llamaindex/tools"; import { agent, multiAgent, ToolCallLLM } from "llamaindex"; // ...existing code... const mcpServerConfig = mcpToolsConfig["echo-ping"].config; const tools = await mcp(mcpServerConfig).tools(); const echoAgent = agent({ name: "EchoAgent", systemPrompt: "Echo back the received input. Do not respond with anything else. Always call the tools.", tools, llm, verbose, }); agentsList.push(echoAgent); handoffTargets.push(echoAgent); toolsList.push(...tools); // ...other code... const travelAgent = agent({ name: "TravelAgent", systemPrompt: "Acts as a triage agent to determine the best course of action for the user's query. If you cannot handle the query, please pass it to the next agent. If you can handle the query, please do so.", tools: [...toolsList], canHandoffTo: handoffTargets .map((target) => target.getAgents().map((agent) => agent.name)) .flat(), llm, verbose, }); agentsList.push(travelAgent); // Create the multi-agent workflow return multiAgent({ agents: agentsList, rootAgent: travelAgent, verbose, });

Anda dapat mengulangi pola ini untuk menyusun alur kerja multi-agent di mana setiap agen didukung oleh alat yang ditemukan pada runtime dari server MCP.Contoh Lengkap.





Anda kemudian dapat menggunakan instansi LLM ini untuk mengoreksi panggilan ke alat MCP, seperti perencanaan rute atau rekomendasi tujuan.

Pertimbangan keamanan

Selalu gunakan token akses dan header yang aman.

Jangan pernah membuat rahasia hardcode; gunakan variabel lingkungan dan manajer rahasia.

Kesimpulan

Dengan menggabungkan llamaindex.TS dengan transportasi HTTP Streamable MCP, Anda dapat mengoreksi alur kerja AI yang kuat, aman, dan dapat diperluas di TypeScript.





