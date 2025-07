Як використовувати LlamaIndex.TS для оркестрування серверів MCP

У цій статті ми продемонструємо, як оркеструвати сервери протоколу контексту моделі (MCP) за допомогоюОрієнтація.TSв реальному світі програмного забезпечення TypeScript. ми будемо використовуватиAzure для туристичних агентствпроект як наша база, зосереджуючись на кращих практиках для безпечної, масштабованої та підтримуваної оркестрації. Не забудьте стати зіркою репо, щоб бути поінформованим про останні зміни.





Якщо вас цікавить огляд проекту Azure AI Travel Agents, будь ласка, прочитайте наш блог оголошення!

Чому llamaindex.TS і MCP?

llamaindex.TS надає модульну, компоновану структуру для створення програм на базі LLM в TypeScript.

MCP дозволяє взаємодіяти з інструментами та транслювати їх, що робить його ідеальним для оркестрування декількох послуг AI.

Структура проекту

Llamaindex.TS оркестр живе в src/api/src/orchestrator/llamaindex , з модулями провайдера для різних LLM backends і клієнтів MCP. Ми в даний час підтримуємо:

Відкриття Azure

Докер моделі

Огляд Azure AI Foundry Local

Модель GitHub

Ольга





Відчуйте себе вільно, щоб досліджувати кодову базу іПропонуємо більше постачальників.

Налаштування клієнта MCP з поточним HTTP

Щоб взаємодіяти з серверами MCP, не використовуючи Llamaindex.TS, ми можемо написати індивідуальну реалізацію за допомогою StreamableHTTPClientTransport для ефективного, автентичного та потокового спілкування.





// filepath: src/api/src/mcp/mcp-http-client.ts import EventEmitter from 'node:events'; import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js'; import { StreamableHTTPClientTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/streamableHttp.js'; export class MCPClient extends EventEmitter { private client: Client; private transport: StreamableHTTPClientTransport; constructor(serverName: string, serverUrl: string, accessToken?: string) { this.transport = new StreamableHTTPClientTransport({ url: serverUrl, headers: accessToken ? { Authorization: `Bearer ${accessToken}` } : {}, }); this.client = new Client(serverName, this.transport); } async connect() { await this.client.initialize(); } async listTools() { return this.client.listTools(); } async callTool(name: string, toolArgs: any) { return this.client.callTool(name, toolArgs); } async close() { await this.client.closeGracefully(); } }

Best Practice:Завжди проходить через Authorization заголовок для безпечного доступу, як показано вище.

Виклик інструменту MCP вручну

Припустимо, що ви хочете отримати рекомендації призначення з сервера MCP:

import { MCPClient } from '../../mcp/mcp-http-client'; const DESTINATION_SERVER_URL = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_URL!; const ACCESS_TOKEN = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_ACCESS_TOKEN; const mcpClient = new MCPClient('destination-recommendation', DESTINATION_SERVER_URL, ACCESS_TOKEN); await mcpClient.connect(); const tools = await mcpClient.listTools(); console.log('Available tools:', tools); const result = await mcpClient.callTool('getDestinationsByPreferences', { activity: 'CULTURAL', budget: 'MODERATE', season: 'SUMMER', familyFriendly: true, }); console.log('Recommended destinations:', result); await mcpClient.close();

Tip:Завжди закривайте клієнт MCP для вільного використання ресурсів.

ТІ mcp Клієнт від @llamaindex/tools дозволяє легко підключатися до серверів MCP і динамічно отримувати визначення інструментів. Нижче наведено зразок з налаштування оркестратора проекту, що показує, як використовувати mcp Знайти інструменти і створити агентів для кожного MCP-сервера.





Ось приклад того, що mcpServerConfig Об'єкт може виглядати так:

const mcpServerConfig = { url: "http://localhost:5007", // MCP server endpoint accessToken: process.env.MCP_ECHO_PING_ACCESS_TOKEN, // Secure token from env name: "echo-ping", // Logical name for the server };





Ви можете використовувати цю конфігурацію з mcp Клієнт :

import { mcp } from "@llamaindex/tools"; import { agent, multiAgent, ToolCallLLM } from "llamaindex"; // ...existing code... const mcpServerConfig = mcpToolsConfig["echo-ping"].config; const tools = await mcp(mcpServerConfig).tools(); const echoAgent = agent({ name: "EchoAgent", systemPrompt: "Echo back the received input. Do not respond with anything else. Always call the tools.", tools, llm, verbose, }); agentsList.push(echoAgent); handoffTargets.push(echoAgent); toolsList.push(...tools); // ...other code... const travelAgent = agent({ name: "TravelAgent", systemPrompt: "Acts as a triage agent to determine the best course of action for the user's query. If you cannot handle the query, please pass it to the next agent. If you can handle the query, please do so.", tools: [...toolsList], canHandoffTo: handoffTargets .map((target) => target.getAgents().map((agent) => agent.name)) .flat(), llm, verbose, }); agentsList.push(travelAgent); // Create the multi-agent workflow return multiAgent({ agents: agentsList, rootAgent: travelAgent, verbose, });

Ви можете повторити цей зразок, щоб скласти багатоагентний робочий процес, де кожен агент працює за допомогою інструментів, виявлених під час роботи з сервера MCP.Повний приклад.





Потім ви можете використовувати цей випадок LLM для оркестрування викликів до інструментів MCP, таких як планування маршруту або рекомендації місця призначення.

Безпечні міркування

Завжди використовуйте токени доступу та захищені заголовки.

Ніколи не зберігайте секрети жорсткого коду; використовуйте змінні середовища та секретні менеджери.

Висновок

Поєднуючи llamaindex.TS з поточним HTTP-транспортом MCP, ви можете оркеструвати потужні, безпечні та масштабовані робочі процеси штучного інтелекту в TypeScript.





