วิธีการใช้ LlamaIndex.TS เพื่อ orchestrate เซิร์ฟเวอร์ MCP

ในบทความนี้เราจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดระเบียบเซิร์ฟเวอร์แบบโปรโตคอลรูปแบบ (MCP) โดยใช้ภาษาไทยในแอปพลิเคชัน TypeScript จริง เราจะใช้ตัวแทนการเดินทาง Azure AIโครงการเป็นฐานของเราโดยมุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการจัดนิทรรศการที่ปลอดภัยสามารถปรับขนาดและบํารุงรักษาได้ เพลิดเพลินไปกับการจัดนิทรรศการเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงล่าสุด





หากคุณสนใจในการดูภาพรวมของโครงการ Azure AI Travel Agents โปรดอ่านบล็อกประกาศของเรา!

ทําไม llamaindex.TS และ MCP

llamaindex.TS ให้โครงสร้างแบบโมดูลและคอมโพสิตสําหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย LLM ใน TypeScript

MCP ช่วยให้สามารถทํางานร่วมกับเครื่องมือและสตรีมมิ่งทําให้เหมาะสําหรับการจัดระเบียบบริการ AI หลายอย่าง

โครงสร้างโครงการ

The Llamaindex.TS orchestrator ชีวิตใน src/api/src/orchestrator/llamaindex , มีโมดูลผู้ให้บริการสําหรับ LLM ที่แตกต่างกันและลูกค้า MCP ขณะนี้เราสนับสนุน:

Azure OpenAI

แบบ Docker

Azure AI Foundry พื้นที่

รูปแบบ GitHub

อัลลัม





รู้สึกอิสระในการสํารวจรหัสฐานและแนะนําผู้ให้บริการเพิ่มเติม.

การตั้งค่าลูกค้า MCP ด้วย HTTP ที่สามารถสตรีมได้

ในการโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ MCP โดยไม่ต้องใช้ Llamaindex.TS เราสามารถเขียนการใช้งานที่กําหนดเองโดยใช้ StreamableHTTPClientTransport สําหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการรับรองและสตรีมมิ่ง





// filepath: src/api/src/mcp/mcp-http-client.ts import EventEmitter from 'node:events'; import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js'; import { StreamableHTTPClientTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/streamableHttp.js'; export class MCPClient extends EventEmitter { private client: Client; private transport: StreamableHTTPClientTransport; constructor(serverName: string, serverUrl: string, accessToken?: string) { this.transport = new StreamableHTTPClientTransport({ url: serverUrl, headers: accessToken ? { Authorization: `Bearer ${accessToken}` } : {}, }); this.client = new Client(serverName, this.transport); } async connect() { await this.client.initialize(); } async listTools() { return this.client.listTools(); } async callTool(name: string, toolArgs: any) { return this.client.callTool(name, toolArgs); } async close() { await this.client.closeGracefully(); } }

Best Practice:เสมอผ่าน Authorization header สําหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยตามที่แสดงไว้ข้างต้น

การเรียกเครื่องมือ MCP แบบคู่มือ

แสดงให้เห็นว่าคุณต้องการรับคําแนะนําเป้าหมายจากเซิร์ฟเวอร์ MCP:

import { MCPClient } from '../../mcp/mcp-http-client'; const DESTINATION_SERVER_URL = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_URL!; const ACCESS_TOKEN = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_ACCESS_TOKEN; const mcpClient = new MCPClient('destination-recommendation', DESTINATION_SERVER_URL, ACCESS_TOKEN); await mcpClient.connect(); const tools = await mcpClient.listTools(); console.log('Available tools:', tools); const result = await mcpClient.callTool('getDestinationsByPreferences', { activity: 'CULTURAL', budget: 'MODERATE', season: 'SUMMER', familyFriendly: true, }); console.log('Recommended destinations:', result); await mcpClient.close();

Tip:ปิดลูกค้า MCP อย่างมีเสน่ห์เสมอเพื่อปล่อยทรัพยากร

โซ mcp ลูกค้าจาก @llamaindex/tools ทําให้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ MCP ง่ายขึ้นและเรียกดูการกําหนดค่าเครื่องมือแบบไดนามิก ด้านล่างเป็นตัวอย่างจากการตั้งค่า orchestrator ของโครงการแสดงวิธีใช้ mcp ค้นหาเครื่องมือและสร้างตัวแทนสําหรับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ MCP





นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ mcpServerConfig Object อาจดูเหมือนว่า:

const mcpServerConfig = { url: "http://localhost:5007", // MCP server endpoint accessToken: process.env.MCP_ECHO_PING_ACCESS_TOKEN, // Secure token from env name: "echo-ping", // Logical name for the server };





จากนั้นคุณสามารถใช้ config นี้กับ mcp ลูกค้า :

import { mcp } from "@llamaindex/tools"; import { agent, multiAgent, ToolCallLLM } from "llamaindex"; // ...existing code... const mcpServerConfig = mcpToolsConfig["echo-ping"].config; const tools = await mcp(mcpServerConfig).tools(); const echoAgent = agent({ name: "EchoAgent", systemPrompt: "Echo back the received input. Do not respond with anything else. Always call the tools.", tools, llm, verbose, }); agentsList.push(echoAgent); handoffTargets.push(echoAgent); toolsList.push(...tools); // ...other code... const travelAgent = agent({ name: "TravelAgent", systemPrompt: "Acts as a triage agent to determine the best course of action for the user's query. If you cannot handle the query, please pass it to the next agent. If you can handle the query, please do so.", tools: [...toolsList], canHandoffTo: handoffTargets .map((target) => target.getAgents().map((agent) => agent.name)) .flat(), llm, verbose, }); agentsList.push(travelAgent); // Create the multi-agent workflow return multiAgent({ agents: agentsList, rootAgent: travelAgent, verbose, });

คุณสามารถทําซ้ํารูปแบบนี้เพื่อสร้างกระบวนการทํางานหลายตัวแทนซึ่งแต่ละตัวแทนจะถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องมือที่ค้นพบในเวลาทํางานจากเซิร์ฟเวอร์ MCP ดูโครงการสําหรับตัวอย่างเต็มรูปแบบ.





จากนั้นคุณสามารถใช้ตัวอย่าง LLM นี้เพื่อจัดการการโทรไปยังเครื่องมือ MCP เช่นการวางแผนเส้นทางหรือคําแนะนําปลายทาง

การพิจารณาด้านความปลอดภัย

ใช้เครื่องหมายการเข้าถึงและหัวที่ปลอดภัยเสมอ

อย่าใช้ความลับฮาร์ดโค้ดใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมและตัวจัดการความลับ

ข้อสรุป

โดยการรวม llamaindex.TS กับการถ่ายโอน HTTP แบบ Streamable ของ MCP คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการทํางาน AI ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ใน TypeScript โครงการ Azure AI Travel Agents ให้เทมเพลตที่แข็งแกร่งสําหรับการสร้าง orchestrator ของคุณเอง





