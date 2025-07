Hogyan használjuk a LlamaIndex.TS-t az MCP-kiszolgálók szervezésére

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk, hogyan kell a Model Context Protocol (MCP) szervereketSzékesfehérvár.TSvalós világú TypeScript alkalmazásban. használjuk aAzure utazási ügynökökA projekt a mi bázisunk, a legjobb gyakorlatokra összpontosítva a biztonságos, méretezhető és karbantartható zenekarozás érdekében.





Ha érdekli az Azure AI Travel Agents projekt áttekintése, kérjük, olvassa el bejelentési blogunkat!

Miért llamaindex.TS és MCP?

A llamaindex.TS moduláris, komposztálható keretet biztosít az LLM-alapú alkalmazások építéséhez a TypeScript-ben.

Az MCP lehetővé teszi az eszközök interoperabilitását és streamingjét, így ideális a több AI szolgáltatás szervezéséhez.

Projekt szerkezet

A Llamaindex.TS zeneszerző él src/api/src/orchestrator/llamaindex , különböző LLM backend és MCP kliensek szolgáltatói moduljaival. Jelenleg támogatjuk:

Az Azure megnyitása

Docker modellek

Azure AI Foundry helyi szolgáltatás

GitHub modell

Oltár





Érezze magát szabadon, hogy vizsgálja meg a kódbázis ésTöbb szolgáltatót ajánlunk.

Az MCP kliens beállítása Streamable HTTP-vel

Az MCP szerverekkel való interakcióhoz, anélkül, hogy Llamaindex.TS-t használnánk, egyéni megvalósítást írhatunk a StreamableHTTPClientTransport hatékony, hitelesített és streaming kommunikációhoz.





// filepath: src/api/src/mcp/mcp-http-client.ts import EventEmitter from 'node:events'; import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js'; import { StreamableHTTPClientTransport } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/streamableHttp.js'; export class MCPClient extends EventEmitter { private client: Client; private transport: StreamableHTTPClientTransport; constructor(serverName: string, serverUrl: string, accessToken?: string) { this.transport = new StreamableHTTPClientTransport({ url: serverUrl, headers: accessToken ? { Authorization: `Bearer ${accessToken}` } : {}, }); this.client = new Client(serverName, this.transport); } async connect() { await this.client.initialize(); } async listTools() { return this.client.listTools(); } async callTool(name: string, toolArgs: any) { return this.client.callTool(name, toolArgs); } async close() { await this.client.closeGracefully(); } }

Best Practice:Mindig áthalad a Authorization Header a biztonságos hozzáféréshez, amint azt fentebb mutattuk.

Egy MCP-eszköz manuális hívása

Tegyük fel, hogy céljavaslatokat szeretne kapni az MCP szerverről:

import { MCPClient } from '../../mcp/mcp-http-client'; const DESTINATION_SERVER_URL = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_URL!; const ACCESS_TOKEN = process.env.MCP_DESTINATION_RECOMMENDATION_ACCESS_TOKEN; const mcpClient = new MCPClient('destination-recommendation', DESTINATION_SERVER_URL, ACCESS_TOKEN); await mcpClient.connect(); const tools = await mcpClient.listTools(); console.log('Available tools:', tools); const result = await mcpClient.callTool('getDestinationsByPreferences', { activity: 'CULTURAL', budget: 'MODERATE', season: 'SUMMER', familyFriendly: true, }); console.log('Recommended destinations:', result); await mcpClient.close();

Tip:Mindig zárja be az MCP klienst, hogy felszabadítsa a forrásokat.

A mcp Ügyfél a @llamaindex/tools megkönnyíti az MCP-kiszolgálókhoz való csatlakozást, és dinamikusan visszaszerzi az eszközmeghatározásokat.Az alábbiakban bemutatjuk a projekt orchestrator-beállításának mintáját, amely bemutatja, hogyan kell használni mcp eszközöket gyűjteni és ügynököket létrehozni az egyes MCP szerverekhez.





Íme egy példa arra, hogy milyen mcpServerConfig Az objektum úgy néz ki, mint:

const mcpServerConfig = { url: "http://localhost:5007", // MCP server endpoint accessToken: process.env.MCP_ECHO_PING_ACCESS_TOKEN, // Secure token from env name: "echo-ping", // Logical name for the server };





Ezután használhatja ezt a konfigurációt a mcp Az ügyfél:

import { mcp } from "@llamaindex/tools"; import { agent, multiAgent, ToolCallLLM } from "llamaindex"; // ...existing code... const mcpServerConfig = mcpToolsConfig["echo-ping"].config; const tools = await mcp(mcpServerConfig).tools(); const echoAgent = agent({ name: "EchoAgent", systemPrompt: "Echo back the received input. Do not respond with anything else. Always call the tools.", tools, llm, verbose, }); agentsList.push(echoAgent); handoffTargets.push(echoAgent); toolsList.push(...tools); // ...other code... const travelAgent = agent({ name: "TravelAgent", systemPrompt: "Acts as a triage agent to determine the best course of action for the user's query. If you cannot handle the query, please pass it to the next agent. If you can handle the query, please do so.", tools: [...toolsList], canHandoffTo: handoffTargets .map((target) => target.getAgents().map((agent) => agent.name)) .flat(), llm, verbose, }); agentsList.push(travelAgent); // Create the multi-agent workflow return multiAgent({ agents: agentsList, rootAgent: travelAgent, verbose, });

Ezt a mintát megismételheti egy többügynökös munkafolyamat összeállításához, ahol minden egyes ügynök az MCP-kiszolgálóról futási időben felfedezett eszközökkel működik.Teljes példa.





Ezután ezt az LLM példányt használhatja az MCP-eszközökhöz intézett hívások szervezésére, például útvonaltervezésre vagy célállomás-ajánlásra.

Biztonsági megfontolások

Mindig használjon hozzáférési tokeneket és biztonságos fejléceket.

Soha ne titkolja a hardcode-t; használjon környezeti változókat és titkos menedzsereket.

következtetés

A llamaindex.TS és az MCP Streamable HTTP közlekedésének kombinálásával erős, biztonságos és skálázható mesterséges intelligencia-munkafolyamatokat szervezhet a TypeScript-ben.





