Bagaimana Pembersihan Sampah Ruang Angkasa Bisa Menjadi Industri Triliun Dollar Berikutnya

Kita bergantung pada satelit untuk hampir segala sesuatu. dari telepon GPS, internet global, cuaca, dan bahkan rekening bank kita. tetapi orbit Bumi terus menjadi tempat sampah. satelit tua, bagian roket yang rusak, dan serpihan kotoran yang tak terhitung jumlahnya mengepung orbit kita. ini” "Ini tidak hanya tidak biasa, itu berbahaya. satu potongan sampah bisa jatuh ke dalam satelit yang bekerja dan menciptakan lebih banyak sampah. jadi agensi ruang angkasa dan perusahaan bersaing satu sama lain untuk menciptakan teknologi pembersihan yang pernah terdengar seperti fiksi ilmiah: jaring raksasa, senjata robot, bahkan laser untuk menyingkirkan kekacauan. space junk Beberapa ahli percaya ini akan lebih dari sekadar masalah keamanan; sesuatu yang akan berkembang menjadi industri baru yang besar bernilai triliun. Dalam artikel ini, kita akan melihat seberapa besar masalah itu sebenarnya, alat-alat yang dirancang untuk memperbaikinya, mengapa pembersihan bisa menjadi bisnis besar di cakrawala, dan apa tantangan yang masih berdiri di jalan. The Scale of the Problem Ukuran Masalah Ruang angkasa di sekitar Bumi menjadi berbahaya. Ini melacak lebih dari 25.000 potongan sampah ruang angkasa yang lebih besar dari 10 cm dalam diameter, sekitar 500.000 potongan yang lebih kecil, dan lebih dari 100 juta fragmen kecil. NASA yang NASA yang Pada saat yang sama, satelit aktif meledak dalam jumlah. Proyeksi menunjukkan puluhan ribu lebih pada awal tahun 2030, dengan beberapa perkiraan melampaui 100.000 berkat konstelasi mega. 9000 orang 9000 orang 9000 orang Bahaya tidak terelakkan: tabrakan orbit Bumi yang rendah dapat memicu reaksi rantai yang menghasilkan lebih banyak kotoran di apa yang dikenal sebagai "terorisme". Sebuah studi 2023 memperingatkan bahwa LEO mungkin hanya dapat mentolerir puluhan ribu satelit dengan aman sebelum jatuh ke dalam kekacauan. . Sindrom Kessler Sindrom Kessler Sindrom Kessler Artinya, jalan raya orbital kita berubah menjadi junkyard kecepatan tinggi, dan waktu berakhir untuk memperbaikinya. The Tools of Space Debris Cleanup Alat Pembersihan Sampah Ruang Untuk mengatur sampah yang terakumulasi di orbit, para insinyur sedang membangun gelombang baru "space janitors." Ini memiliki empat lengan robotik untuk menangkap satelit ESA lama dan menariknya ke atmosfer Bumi, di mana itu akan terbakar dengan aman. , Spesifikasi ClearSpace-1 Spesifikasi ClearSpace-1 Spesifikasi ClearSpace-1 Selain itu, ada juga yang menggunakan berbagai alat, salah satunya adalah yang telah mengembangkan sistem docking menggunakan magnet yang akan memungkinkan sebuah pesawat ruang angkasa untuk melekat dengan pesawat ruang angkasa lain seperti sepasang plat magnetik. misi UK RemoveDEBRIS menunjukkan bahwa jaring dan harpoon benar-benar bekerja di ruang angkasa dan berhasil menangkap dan mengambil target-target palsu pada tahun 2018. Astroscale Jepang Astroscale Jepang Astroscale Jepang Strategi lain melibatkan terinspirasi oleh alam, bereksperimen dengan " "Tapi yang lain membangun truk ruang angkasa yang mendorong atau menarik satelit yang mati dan tubuh roket ke orbit yang lebih aman. gecko Beberapa satelit sudah dirancang dengan drag sailing atau tethers listrik dan, oleh karena itu, pada akhir misi secara alami jatuh kembali ke atmosfer. para ilmuwan bahkan mengeksplorasi laser yang dapat mendorong kotoran kecil keluar dari orbit dengan menguap bagian kecil permukaannya. Masing-masing metode ini datang dengan kompromi, dan tidak ada solusi tunggal yang akan memecahkan masalah. tetapi dengan puluhan agen ruang angkasa dan startup yang berinvestasi dalam penghapusan sisa aktif (ADR), kotak alat berkembang dengan cepat, dan itu adalah kabar baik untuk menjaga orbit kita aman. Why It Could Be a Trillion-Dollar Industry? Mengapa Itu Bisa Menjadi Industri Triliun Dollar? Kasus uang untuk pembersihan ruang datang untuk mempertahankan apa yang sudah ada di sana. ekonomi ruang angkasa sedang memulai, dengan perkiraan menempatkan nilai di antara Pada tahun 2035, konstelasi seperti Starlink dan OneWeb bernilai miliaran sendiri, dan layanan bertenaga satelit, dari internet hingga GPS hingga gambar Bumi, tertanam dalam rutinitas sehari-hari. $ 1,8 Triliun $ 1,8 Triliun $ 1,8 Triliun Ekonomi memperkirakan bahwa pada tahun 2100, sampah ruang angkasa bisa mahal. setiap tahun dalam kehilangan nilai, kerusakan dibayar, dan gangguan layanan berbasis satelit. yang menjadi lebih asuransi daripada kemewahan untuk seluruh dunia. 1% dari GDP dunia 1% dari GDP dunia 1% dari GDP dunia Sebuah industri baru sudah terbentuk di sekitar “penyingkiran sampah sebagai layanan,” di mana pemerintah dan perusahaan swasta membayar para ahli untuk menyingkirkan satelit lama dan bagian roket. Hari ini, pasar itu masih kecil, di ratusan juta, tetapi prediksi menunjukkan bahwa itu bisa tumbuh menjadi miliaran dalam satu dekade. The Human Impact on Earth Pengaruh Manusia pada Bumi Sampah ruang angkasa bukan hanya masalah yang mengalir di atas kepala kita, itu mempengaruhi kehidupan manusia di sini di Bumi. begitu banyak hal yang kita gunakan sehari-hari tergantung pada satelit, misalnya, mengemudi GPS, data seluler kita, rute penerbangan, ramalan cuaca, layanan darurat, dan bahkan sistem waktu di mana keuangan internasional beroperasi. Dan kadang-kadang, masalah itu secara harfiah jatuh kembali. Peralatan jatuh melalui atap di Florida pada tahun 2021.Di dekat lokasi peluncuran, orang-orang telah menemukan seluruh tahap roket.Walaupun peluang kecil bagi seseorang untuk diserang, sebuah studi tahun 2020 di Nature menghitung kemungkinan 10% per dekade bahwa korban jiwa mungkin berasal dari reruntuhan ruang angkasa. Bagian dari stasiun luar angkasa yang dibuang Bagian dari stasiun luar angkasa yang dibuang Bagian dari stasiun luar angkasa yang dibuang Pertanyaan yang lebih besar lebih mendalam: ekonomi kita, sistem pertahanan, dan penelitian ilmiah sekarang terhubung erat dengan ruang angkasa.Satu kaskada tabrakan di orbit dapat merosot ke dalam biaya asuransi yang lebih tinggi, ramalan cuaca yang tidak akurat, komunikasi yang hilang, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Challenges and Risks Tantangan dan Risiko Begitu menjanjikan seperti pembersihan terdengar, itu datang dengan beberapa hambatan besar. , aspek teknisnya rumit. sampah dan satelit mengelilingi Bumi dengan kecepatan 7–8 km per detik, yang membuat menangkapnya hampir mustahil. Satu kesalahan dapat memecah sampah menjadi potongan-potongan yang lebih berbahaya. sampah besar lebih berbahaya karena tahap roket masih dapat menyimpan bahan bakar residual atau komponen bertekanan yang bisa meledak jika diproses dengan buruk. First Di bawah hukum ruang angkasa saat ini, segala sesuatu yang diluncurkan ke orbit dimiliki oleh siapa pun yang meletakkannya di sana, terlepas dari apakah itu sampah mati. yang berarti tidak ada yang dapat menyentuh satelit atau tubuh roket negara lain tanpa izin. Oleh karena itu, ini menimbulkan pertanyaan yang sulit: Sampah siapa yang dibersihkan dan bagaimana? dan siapa yang membayarnya? sejauh ini, tidak ada aturan internasional yang mengikat, hanya kerjasama sukarela. , masalah ekonomi: membangun, mendistribusikan, dan menjalankan ekspedisi pembersihan mahal, dan kami belum memiliki cara yang jelas tentang bagaimana menghasilkan uang darinya. Finally Visionary Closer Visionaris Lebih Dekat Namun demikian, banyak ahli ruang angkasa percaya bahwa pembersihan lebih dari sekedar kebutuhan; itu adalah masa depan. Jika kita memperlakukan pembersihan ruang angkasa sebagai investasi dan bukan beban, kita meletakkan dasar untuk industri baru, untuk penerbangan ruang angkasa yang lebih aman, dan untuk kemungkinan membangun ekonomi ruang angkasa yang berkembang. 