كيف يمكن أن يصبح إزالة الألغام الفضائية صناعة تريليون الدولار التالي

نحن نعتمد على الأقمار الصناعية لأي شيء تقريبا. من GPS الهاتف، الإنترنت العالمي، الطقس، وحتى حساباتنا المصرفية. ولكن مسار الأرض أصبح تدريجياً حديقة للخسائر. الأقمار الصناعية القديمة، أجزاء صغيرة من الصواريخ، ومجموعات لا تحصى من الخسائر تملأ مسارنا. هذا » ليس فقط غير متوقعة، بل هو خطير.بقطع صغير من القمح يمكن أن يصل إلى قمر يعمل ويخلق المزيد من القمح.لكن وكالات الفضاء والشركات تتنافس مع بعضها البعض لإنشاء تقنيات تنظيف تظهر في وقت سابق مثل الفلسفة العلمية: شبكات ضخمة، والأسلحة الروبوتية، وحتى الليزر لإزالة الفوضى. space junk ويعتقد بعض الخبراء أن هذا سيكون أكثر من مسألة الأمان، ما سيحدث في صناعة جديدة كبيرة تبلغ قيمتها تريليون دولار. في هذه المقالة، سنرى كم هو كبير المشكلة حقا، والأدوات التي تم تصميمها لإنقاذها، لماذا يمكن أن تكون إزالة أعمال كبيرة على المدى القريب، وما التحديات التي لا تزال قائمة في طريقها. The Scale of the Problem نطاق المشكلة الفضاء حول الأرض أصبحت مجهولة بشكل خطير. تتبع أكثر من 25 ألف قطعة من الألغام الفضائية التي هي أكبر من 10 سم في المسافة، حوالي 500 ألف قطعة صغيرة، وأكثر من 100 مليون قطعة صغيرة. ناسا ناسا في الوقت نفسه، يتم انفجار النوافذ النووية النشطة في عدد. وتشير التوقعات إلى عشرات الآلاف أكثر بحلول بداية القرن 2030, مع بعض التقديرات تصل إلى 100،000 بفضل المفاعلات المميزة. 9000 9000 9000 المخاطر متوقعة: يمكن أن تؤدي التوترات في مسار الأرض المنخفض إلى تدمير ردود الفعل الجانبية التي تؤدي إلى إنتاج المزيد من الخسائر في ما يسمى "الصواريخ". وأكدت دراسة عام 2023 أن LEO قد يكون قادرًا على تحمل عشرات الآلاف فقط من الأقمار الصناعية بأمان قبل الانخفاض في الفوضى. . إدمان Kessler إدمان Kessler إدمان Kessler وهذا يعني أن الطرق السريعة لدينا تتحول إلى حفرة عالية السرعة، وأنتهى الوقت لإصلاح ذلك. The Tools of Space Debris Cleanup أدوات تنظيف الألغام الفضائية من أجل إزالة القمامة المزدوجة في الكرة الأرضية، فإن المهندسين تنشطون في بناء حفرة جديدة من "القمامة الفضائية". ومن المقرر أن يتم إطلاقها في عام 2026، لديه أربعة أجنحة روبوتية لتسجيل جواهر ESA القديمة وتخزينها إلى الغلاف الجوي للطبيعة، حيث سيتم حرقها بأمان. , أوروبا ClearSpace-1 أوروبا ClearSpace-1 أوروبا ClearSpace-1 هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها، مثال واحد هو: وقد تم تطوير نظام تثبيت يستخدم المغناطيس الذي يسمح للمركبات الفضائية بالتثبيت مع أجهزتها الفضائية الأخرى مثل زوج من الأقراص المغناطيسية.مهمة بريطانيا RemoveDEBRIS أظهرت أن الشبكات والأقراص تعمل في الواقع في الفضاء وقد تمكنت من التقاط وحصلت على أهداف مضحكة في عام 2018. اليابان Astroscale اليابان Astroscale اليابان Astroscale الاستراتيجيات الأخرى تشمل أن تكون مرهقة من الطبيعة، والتجربة مع " وتشمل الأقمار الصناعية المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار المرتبطة بقطع الغيار. gecko وقد تم تصميم بعض الأقمار الاصطناعية بالفعل باستخدام الأقمار الصناعية أو الأقمار الكهربائية، وبالتالي، في نهاية المهمة، تراجع بشكل طبيعي إلى الغلاف الجوي. ولكن مع عشرات الوكالات الفضائية والشركات الناشئة التي تستثمر في إزالة النفايات النشطة (ADR) ، فإن محفظة الأدوات تنمو بسرعة ، وهذا خبر جيد للحفاظ على آلياتنا آمنة. Why It Could Be a Trillion-Dollar Industry? لماذا يمكن أن تكون صناعة تريليون دولار؟ يتألف المال لإنقاذ الفضاء إلى الحفاظ على ما هو موجود بالفعل هناك.إن الاقتصاد الفضائي يتراجع، مع التقديرات تضع قيمةها بين بحلول عام 2035، يتم تقييم الكواكب مثل Starlink وOneWeb في مليارات الدولارات، وتتكون الخدمات التي تعمل بالطاقة الشمسية، من الإنترنت إلى GPS إلى صور الأرض، في المعيار اليومي. 1.8 تريليون دولار 1.8 تريليون دولار 1.8 تريليون دولار لا تزال الكسور غير مأهولة، ويؤكد الاقتصاديون أن الكسور الفضائية يمكن أن تكلف ما يصل إلى عام 2100. كل عام في الخسارة في القيمة، والضرر المدفوع، والخسارة في الخدمة المرتبطة بالطائرات، وهذا يصبح أكثر التأمين من الراحة لجميع العالم. 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتشكل قطاعًا جدًا جديدًا حول "الإزالة عن طريق الخدمة"، حيث يدفع الحكومات والشركات الخاصة خبراء لإزالة الأقمار الصناعية القديمة والأجزاء الصناعية. اليوم، هذا السوق لا يزال صغير، في المئات من الملايين، ولكن التوقعات تشير إلى أنها يمكن أن تنمو إلى مليارات خلال العقد. The Human Impact on Earth تأثير الإنسان على الأرض لا يوجد سوى مشكلة تتحرك فوق رأسي، ولكنها تؤثر على حياة الناس هنا على الأرض.لكن الكثير من الأشياء التي نستخدمها اليومية تعتمد على الجواسيس، على سبيل المثال، قيادة GPS، بياناتنا المحمولة، طرق الطيران، توقعات الطقس، الخدمات الطارئة، وحتى أنظمة الوقت التي تعمل على التمويل الدولي. و في بعض الأحيان ، يتراجع المشاكل بالطبع إلى النهاية. وقد تم اكتشاف أنواع صاروخية بأكملها في فلوريدا في عام 2021، على الرغم من أن الفرص ضعيفة للكثير من الأشخاص، إلا أن دراسة أجريت في عام 2020 في Nature قد تم تحديد احتمالية 10 في المائة لكل عشرة أعوام أن مقتل الإنسان قد يكون ممكنًا من سقوط خزائن الفضاء. قطعة من محطة الفضاء المفقودة قطعة من محطة الفضاء المفقودة قطعة من محطة الفضاء المفقودة السؤال الأكبر هو أعمق: أصبحت الاقتصادات والأنظمة الدفاعية والبحوث العلمية حالياً متصلة بشكل وثيق مع الفضاء.وقد يتحول سلسلة من الحوادث في الأجواء إلى تكلفة التأمين أعلى، وتوقعات الطقس غير دقيقة، والاتصالات المفقودة، والتهديدات على الأمن القومي.لم تعد خيارًا للحفاظ على الأجواء نظيفة، بل من الضروري تقليل التهديدات على الناس والممتلكات على الأرض. Challenges and Risks التحديات والخطر كما هو الحال مع الشحن المفرط ، يأتي مع بعض العقبات الكبيرة. ويبدو أن الجانب التقني هو صعوبة.الصواريخ والطائرات تتحرك حول الأرض بسرعة 7-8 كيلومترا في الثانية، مما يجعل السماح لهم بالقيام بذلك غير ممكن.يبدو أن خطأ واحد يمكن أن يقطع الصواريخ في قطعة أقل خطورة.الصواريخ الكبيرة هي خطورة إضافية لأن مرحلة الصواريخ قد لا تزال تحتفظ بالوقود المفقود أو المكونات الضارة التي يمكن أن تنفجر إذا لم يتم التعامل معها بشكل خاطئ. First هناك أيضًا الفوضى القانونية.بموجب قوانين الفضاء الحالية، كل ما يطلق عليه الفوضى هو مال من يضعها هناك، بغض النظر عن ما إذا كان الفوضى ميتة.هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص أن يلجأ إلى قنبلة أو قنبلة من دولة أخرى دون إذن.هذا يعني أن هذا يخلق سؤالًا صعبًا: ما الذي يتم إزالة الفوضى وكيف؟ وما الذي يدفع عنه؟ حتى الآن، لا توجد قواعد دولية ملزمة، فقط التعاون التطوعي. المشكلة الاقتصادية: إنشاء وتطوير وتشغيل مراكز التدفئة تكلفة، ونحن لا نملك حتى الآن طريقة واضحة حول كيفية كسب المال من ذلك. Finally Visionary Closer رؤية أقرب ومع ذلك، فإن العديد من خبراء الفضاء يعتقدون أن تنظيف هو أكثر من ضرورة، بل هو المستقبل. إذا نظرنا إلى تنظيف الفضاء كمستثمر بدلاً من مضاعف، فإننا نضع الأساس لمصانع جديدة، للرحلات الفضائية الأكثر أمانًا، وإمكانية بناء اقتصاد الفضاء الناجح. References التقارير [1 ] https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/10/Distribution_of_space_debris_around_Earth https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/10/Distribution_of_space_debris_around_Earth [2] https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/The_current_state_of_space_debris https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/The_current_state_of_space_debris [3] https://astrobites.org/2024/04/18/how-can-we-clean-up-space-debris/ https://astrobites.org/2024/04/18/how-can-we-clean-up-space-debris/ [ 4 ] https://www.scientificamerican.com/article/there-is-too-much-trash-in-space/ https://www.scientificamerican.com/article/there-is-too-much-trash-in-space/ [5] https://www.space.com/arianespace-rocket-space-junk-cleanup-mission-2026 https://www.space.com/arianespace-rocket-space-junk-cleanup-mission-2026 ( 6 ) https://www.eurasiastrategyinsights.com/reports/the-space-economy-a-trillion-dollar-industry https://www.eurasiastrategyinsights.com/reports/the-space-economy-a-trillion-dollar-industry [7 ] https://spacenews.com/clearspace-space-debris-removal-mission-advances-to-its-next-phase/ https://spacenews.com/clearspace-space-debris-removal-mission-advances-to-its-next-phase/