څنګه کڅوړه کڅوړې د پاکولو کولای شي د بل تریلیون ډالرو صنعت شي

موږ په ټوله نړۍ کې د GPS، د نړۍ د انټرنیټ، هوا، او حتی زموږ د بانکي حسابونو څخه په هر څه کې د سیټلینټونو پورې اړه لري. مګر د ځمکې د روښانې په دوامداره توګه یو زونګار وي. د قدیم سیټلینټونه، د روښانې برخو، او د بیلابیلو ټوټې د ټوټې زموږ په روښانونو کې چټک دي. دا » دا نه یوازې غیرقانوني ده، دا خطرناک ده. یو ټوټه کڅوړه کولی شي په کارولو سره د سیټیټ کې ځي او حتی نور کڅوړې جوړ کړي. نو د فضایي ادارو او شرکتونه یوځای د پاکولو تکنالوژۍ جوړولو لپاره چټک دي چې یو ځل په سټیټ فیکټونو کې شتون لري: لوی نیټونه، روبوټ سټیټونه، حتی لیزرونه چې د نښلیدو له لاسه ورکړي. space junk ځینې متخصصین باور کوي چې دا به د امنیت په اړه ډیر وي؛ کوم چې به د تریلیونونو په ارزښت کې یو لوی نوی صنعت جوړ شي. په دې مقاله کې، موږ به د ستونزو په حقیقت کې څومره وګورئ، د دې د حل لپاره ډیزاین شوي وسایل، ځکه چې د پاکولو ممکن په هورمون کې یو لوی سوداګرۍ وي، او هغه چمتوونه چې اوس هم په لاره کې شتون لري. The Scale of the Problem د ستونزو کچه په ځمکه کې د فضا په خطرناک ډول غليظ کیږي. د 25،000 څخه زيات ټوټې د فضا د نښی په څیر چې په قطر کې د 10cm څخه زيات دي، په اړه 500،000 کوچني ټوټې، او د 100 میلیون څخه زيات کوچني ټوټې. حتی د رنګ ټوټې، په 28،000 کیلومتره / ساعت کې حرکت کوي، کولی شي د فعالې ماهر خراب کړي. NASA ناسا په داسې حال کې، فعال ماهرونه په شمول د انفجار. په اړه په 2023 کال کې په فضا کې وي، په یوازې د څو کلونو کې د دهو څرخې. پروګرامونه د 2030s په پیل کې ډیری ډیری ډیری ښیښه کوي، د ځینې اندازې له امله د میګا ستوريونو له امله د 100،000 څخه زیات وي. د 9000 د 9000 د 9000 د خطر د مخکښ دی: د ټیټ ځمکې روښانه تشنجونه کولی شي د چټک واکنشونو ته وده ورکړي چې په هغه څه کې چې د "د ځمکې" په نوم هم وده ورکړي. په 2023 کال کې یو مطالعې مخکښ کړ چې LEO ممکن یوازې په خوندي ډول یوازې د ډیټل هزاران ماهرونو ته اجازه ورکړي چې په ناڅاپي کې ځي. . د Kessler سندرم د Kessler سندرم د Kessler سندرم په دې توګه، زموږ د اوبوټال هوټلونه د عالي سرعت جنکریډ بدل شوي دي، او د وخت د حل کولو لپاره د وخت له لاسه ورکړي. The Tools of Space Debris Cleanup The Tools of Space Debris پاکول د انجنيرانو لپاره چې په فضا کې د اکسیجن سوځیدلو ته وده ورکړي، انجنيرانو د "پړاو ژینټورونو" نوی لړ جوړ کوي. د ترټولو ګرم پروژې یو دی دا په 2026 کال کې پیل کیږي. دا د ESA قدیم ټیټیټ راټولولو لپاره چار روباتي لاسونه لري او دا به په ختیځ کې د ځمکې ته ورسیږي، چې دا په ختیځ توګه سوځوي. , د اروپا د ClearSpace-1 د اروپا د ClearSpace-1 د اروپا د ClearSpace-1 نورو هم په مختلفو وسایلو کې تجربې کوي. يو مثال دا ده چې د انګلستان د RemoveDEBRIS ماموریت ښودلی چې شبکې او هارپوونونه په حقیقت کې په فضا کې کار کوي او په 2018 کال کې په بریالیتوب کې شیان هدفونه راټول کړي او ترلاسه کړي. د جاپان Astroscale د جاپان Astroscale د جاپان Astroscale نور استراتژیونه شامل دي چې د طبیعت له خوا الهام کیږي، د تجربو سره " ښکلا پوډر چې په غریب ډول شکل شوي ټوکرونو سره تړل کیږي پرته له دې چې دا د ډکولو پرته. بل نور نور فضا ټانګونه جوړ کوي چې د مړنۍ ماهرونو او راکټي بدنونو ته د خوندي تارونو ته ډکوي یا ډکوي. gecko ځینې ماهرونه د تار رسی یا بریښنا tethers سره ډیزاین شوي دي او له دې امله په پای کې د ماموریت په طبيعي توګه په هوا کې ورسیږي. څیړونکي حتی د لیزرونو په څیړنه کې دي چې د دې سطحه د کوچني برخو د تودولو له لارې کوچني ټوټې څخه د تودولو له لارې کولی شي. د دغو روشونو په هر کې د توازنونو سره راځي، او نه یو واحد حل به د ستونزو حل کړي. مګر د فضایي ادارو او د پیل کولو شرکتونو ډیری چې په فعال رطوبت حذف کولو (ADR) کې پانګونه کوي، د وسایلو بکس په چټکۍ سره پراختیا کیږي، او دا د خپلو رطوبتونو خوندي کولو لپاره ښه خبر دی. Why It Could Be a Trillion-Dollar Industry? چرا دا ممکن د تریلیون ډالرو صنعت وي؟ د فضایي پاکولو لپاره د پیسو کڅوړه د هغه څه لپاره چې اوس مهال موجود دی، ساتل کیږي. د فضایي اقتصاد پیل کوي، د تخنیکونو سره چې د دې ارزښت په منځ کې دی په 2035 کې، د ستوريانو لکه Starlink او OneWeb په خپل ځان کې میلیارده ارزښت لري، او د انټرنیټ څخه د GPS څخه د ځمکې د انځورونو څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه د ټیټینټ څخه کارول کیږي. $ 1.8 تریلیون $ 1.8 تریلیون $ 1.8 تریلیون غیر چمتو شوي رطوبت ارزانه ده. اقتصادانو اندازې کوي چې په 2100 کال کې، د فضا رطوبت به په اړه ارزانه وي. په هر کال کې د ارزښت د کڅوړې، د خسارت د ورکولو، او د تلیفون پر بنسټ د خدمتونو اختلالات. دا د ټول نړۍ لپاره د بیمه څخه زيات لوکس دی. 1٪ د نړۍ د GDP 1٪ د نړۍ د GDP 1٪ د نړۍ د GDP یو نوی صنعت د "پړاو په توګه د خدمتونو په توګه د پاکولو" په څیر چمتو کوي، کوم چې دولتونه او انفرادي شرکتونه متخصصین ته ورکړي چې د قدیم ماهرونو او راکټونو برخو له لاسه ورکړي. امروزه، دا بازار اوس هم کوچنی دی، په ډیری میلیونونو کې، مګر پیژندنه کوي چې دا به په یوه ډیری کلونو کې ډیری میلیارده ته وده ورکړي. که دا د لوی فضایي اقتصاد سره په ګډه پراختیا کیږي، د فضا د پاکولو پیاوړتیا لري چې په خپل ځان یو تریلیون ډالرو صنعت وي. The Human Impact on Earth د انسان په زمين کې د اغېز د فضایي رطوبت نه یوازې یو ستونزه ده چې زموږ په سرونو کې چټک کیږي، دا د نړۍ په اړه د انسانو ژوند ته اغیزه کوي. ډیری شیانو چې موږ په ورځني وخت کې کاروي، د سیټلینټونو پر بنسټ دي، د مثال په توګه، د GPS، زموږ د ګرځنده معلوماتو، د هوايي لارو، د هوايي ریلونو، د هوايي پروژې، د اضطراري خدمتونو، او حتی د وخت سیسټمونه چې د نړیوالو مالیاتو کار کوي. کله چې د سیټلینټ د رطوبت په لټه کې وي، دا کولی شي د خدمتونو څخه مخنیوی شي، د شرکتونو میلیونونو لګښت لري او د مهم خدمتونو مخنیوی کوي. او ځینې وختونه، د ستونزو په لوړه کچه ځي. په 2021 کال کې په فلوریدا کې د وسایلو په ټاپو کې ځي. په لټه کې د پیل ځایونو کې، خلک ټول موټرو مرحلهونه کشف شوي دي. که څه هم احتمال د یو شخص ته ځي ده، په 2020 کال کې په طبیعت کې د څیړنې په اړه د 10٪ احتمال په ټوله کاله چې د انسانو کټګورۍ ممکن دی له ځمکه د فضا د نښلیدو څخه. د سپما سټیشن ټوټه د سپما سټیشن ټوټه د سپما سټیشن ټوټه د لوی ستونزو ډیر عمده ده: زموږ اقتصادونه، دفاعي سیسټمونه، او علمي څیړنې اوس د فضا سره تړل شوي دي. د تشنابونو په تشنابونو کې یو تشناب ممکن د لوړ بیمه لګښتونو، غلطو هوايي پیژندنې، گم شوي اړیکو، او د ملي امنیت ته د خطرونو ته وده ورکړي. دا اوس د تشنابونو پاکولو انتخاب نه ده، دا د ځمکې د خلکو او مالونو ته د خطرونو کمولو اړتیا ده. Challenges and Risks د ستونزو او خطر لکه څنګه چې د پاکولو ښکاره کوي، دا د ځينو لوی مخکښو سره راځي. ، تخنیکي پوهه ستونزه ده. کڅوړې او ماهرونه په هر ثانیو کې د 7-8 کیلومتره کې د ځمکې په څیر چیرته کوي، کوم چې دوی په عمومي توګه غیرقانوني کوي. یو غلطۍ کولی شي د کڅوړې په ډیری خطرناک ټوټهونو کې وټاکل شي. لوی کڅوړې ډیر خطرناک دی ځکه چې د راکټ مرحلهونه کڅوړې د تیلو یا د فشار لرونکي اجزاء لري چې کولی شي په بریالیتوب کې وکتل شي. First همدارنګه د قانوني ستونزو لري. د اوسني فضایي قانون له مخې، هر څه چې په فضا کې راټول کیږي د هغه شخصي ملکیت لري چې دا ته ورسیږي، په داسې حال کې که څه هم دا د مرده سوکانو ده. دا معنی لري چې هیڅکله نه کولی شي د نورو هیوادونو د ماهر یا راکټ بدن ته د اجازه له الرې مخنیوي. له دې امله، دا یو سخت پوښتنه راټول کوي: د هغه سوکانو پاکول کیږي او څنګه؟ او هغه چې د دې لپاره پیسې ورکوي؟ اوس مهال، د نړیوالو قواعد نه شتون لري، یوازې د داوطلبې همکارۍ. ، د اقتصادي ستونزو: جوړولو، نصب، او د پاکولو تبادلې چلولو ارزانه ده، او موږ د دې څخه پیسې چمتو کولو په اړه یو واضح لاره نلري. د رګونو د پاکولو لپاره د معیاري قیمت ټګ نلري، او له دې امله، شرکتونه اوس هم د سوداګرۍ ماډلونو په اړه ګوته کوي. Finally Visionary Closer مخکښ تر منځ په هرصورت، ډیری فضایي متخصصان باور کوي چې د پاکولو د اړتیا څخه ډیر دي؛ دا د راتلونکي دی. که موږ د فضا د پاکولو په توګه د پانګونې او نه د چاپیریال په توګه وګورئ، موږ د نوي صنعتونو، د فضایي پروازونو د خوندیتوب لپاره، او د پراختیا د فضایي اقتصاد جوړولو وړتیا لپاره بنسټونه وده ورکړي. يو ورځ، هغه څه چې موږ په یوه وخت کې د رګونو په نوم یې لرو، کولی شي ماهرونه، د بریښنا په څیر فابريکې سوځوي، او زموږ د ژوند په ځمکه کې په لارو کې مرسته وکړي چې موږ اوس هم تصور نه کولی شو. 