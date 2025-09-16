宇宙ゴミの掃除が次なる3兆ドルの産業になる方法

私たちはほとんどすべてのもののために衛星に依存しています. 電話GPSから、グローバルインターネット、天候、そして私たちの銀行口座まで. しかし、地球の軌道は徐々にゴミ箱となっています. 古い衛星、壊れたロケット部品、そして無数の破片が私たちの軌道を混雑させています。 この「 単なるゴミが稼働中の衛星に衝突し、さらに多くのゴミを作り出す可能性があるので、宇宙機関と企業は、かつてサイエンスフィクションのように聞こえたクリーニングテクノロジーを作成するために互いに競い合っています:巨大なネットワーク、ロボットの武器、さらにはレーザーで混乱を掃除します。 space junk 一部の専門家は、これはセキュリティの問題ではなく、数兆ドルに相当する巨大な新しい産業に発展するものだと考えている。 この記事では、実際の問題の大きさ、それを解決するためのツール、なぜクリーニングが地平線上に巨大なビジネスになるのか、そしてどのような課題がまだ立ちはだかっているのかを見ていきます。 The Scale of the Problem 問題の規模 地球の周りの宇宙は危険に満ちている。 直径10センチを超える宇宙ゴミの25000個を追跡し、およそ50万個の小さな部分、および100万個を超える小さな断片を追跡します。 NASA NASA 同時に、活発な衛星の数が爆発している。 2023年に軌道に乗り、わずか数年で10倍の飛躍を遂げたが、2030年代初頭までにさらに数万人を推測し、メガ星座のおかげで10万を上回る見通しもある。 9000 9000 9000 危険は近づいている:低地球軌道の衝突は、いわゆる「地球の軌道」でさらに多くの破片を生み出す連鎖反応を起こす可能性がある。 2023年の研究では、レオは混沌に陥る前に、何万もの衛星だけを安全に耐えられる可能性があると警告した。 . ケッスラー症候群 ケッスラー症候群 ケッスラー症候群 つまり、私たちの軌道高速道路は高速のゴミ箱に変わりつつあり、それを修正するのに時間がかかりつつある。 The Tools of Space Debris Cleanup The Tools of Space Debris Cleanup(宇宙ゴミ掃除のツール) 軌道上に蓄積するゴミを整理するために、エンジニアは新たな「スペースジェニター」の波を構築している。 2026年に打ち上げされる予定で、4つのロボット腕を搭載し、古いESA衛星を捕らえ、地球の大気圏に引きずり込んで安全に焼き尽くす。 , ヨーロッパのClearSpace-1 ヨーロッパのClearSpace-1 ヨーロッパのClearSpace-1 また、さまざまなツールで実験を行っていますが、その一例として イギリスのRemoveDEBRISミッションは、磁石を使用したドッキングシステムを開発し、宇宙船が磁気プレートのような他の宇宙船と接続することを可能にしました。 日本の天文学 日本の天文学 日本の天文学 他の戦略は、自然にインスピレーションを与え、実験することです。 奇妙な形状の破片に付着する粘着パッドは、それを粉砕することなく、まだ他の人々は、死んでいる衛星やロケット体をより安全な軌道に押し出したり引っ張ったりする宇宙トラッカーを構築しています。 gecko いくつかの衛星はすでにドラッグセイルや電気テーザーで設計されており、ミッションの終わりに自然に大気圏に落ちる。 しかし、数十の宇宙機関やスタートアップがアクティブな廃棄物除去(ADR)に投資しているため、ツールボックスは急速に拡大しており、それは私たちの軌道を安全に保つのに良いニュースです。 Why It Could Be a Trillion-Dollar Industry? 何故3兆ドルの産業になるのか? 宇宙掃除のためのお金のケースは、すでにそこに存在するものを保存するために下がります。 2035年までに、スターリンクやOneWebのような星座は独自に数十億ドルで評価され、インターネットからGPSまで、地球画像まで、衛星で供給されるサービスは日常に織り込まれている。 約1.8兆ドル 約1.8兆ドル 約1.8兆ドル 未確認のゴミは高価であると経済学者は、2100年までに、宇宙ゴミは約1億ドルにかかる可能性があると推定している。 毎年損失、損害支払い、衛星ベースのサービスの中断で、それは世界全体の贅沢よりも保険になる。 世界GDPの1% 世界GDPの1% 世界GDPの1% 新しい産業はすでに「廃棄物除去サービス」の周りに形成されており、政府や民間企業は古い衛星やロケット部品を除去するために専門家に支払っている。 今日、その市場はまだ数百万という小規模ですが、10年以内に数十億にまで成長する可能性があると予測されています。 The Human Impact on Earth 地球への人間の影響 宇宙ゴミは私たちの頭の上に浮かぶ問題ではなく、地球上の人間の生活に影響を及ぼします。私たちが日常的に使用する多くのものは、例えば、GPS、私たちのモバイルデータ、航空ルート、天気予報、緊急サービス、そして国際金融が動作するタイミングシステムを運転するために衛星に依存しています。 そして時々、問題は文字通り戻ってくる。 ロケットは2021年にフロリダ州の屋根に衝突し、発射場所の近くで、人々はロケットの段階全体を発見したが、人々が打たれる確率は低いが、2020年のNatureの研究では、10年間で10%の人間の犠牲が落下した宇宙ゴミから可能である確率を計算した。 廃棄された宇宙ステーション 廃棄された宇宙ステーション 廃棄された宇宙ステーション より大きな問題はより深い:私たちの経済、防衛システム、科学研究は現在、宇宙と密接に結びついている. 軌道での衝突の1つのカスケードは、より高い保険コスト、不正確な天気予報、失われた通信、国家安全に対する脅威に転じることができます. それはもはや軌道をきれいに保つことは選択肢ではありません。 Challenges and Risks 課題とリスク クリーニングが聞こえるほど有望ですが、いくつかの大きな障害があります。 ゴミや衛星は毎秒7～8キロの速度で地球の周りを回り、それらを捕獲することはほぼ不可能です。一つのミスでは、ゴミをさらに危険な部分に分解する可能性があります。大きなゴミは、ロケットステージがまだ残留燃料や圧力部品を保有する可能性があるため、さらに危険です。 First 現在の宇宙法の下では、宇宙軌道に打ち上げられるものはすべて、それが死んだゴミであるかどうかに関係なく、そこに置く者に所有されます。それは、誰も許可なしに他の国の衛星やロケット体に触れることができないことを意味します。 経済的問題:掃除の建設、展開、運用は高価であり、それからお金を稼ぐ方法について明確な方法はまだありません。 Finally Visionary Closer より近いビジョン それにもかかわらず、多くの宇宙専門家は、クリーニングは必要以上のものであり、それは未来であると信じています。 私たちが宇宙掃除を負担ではなく投資として扱うなら、私たちは新しい産業、より安全な宇宙飛行、そして繁栄する宇宙経済を構築する可能性の基礎を築きます。 References 参照 ( 1 ) https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/10/Distribution_of_space_debris_around_Earth https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/10/Distribution_of_space_debris_around_Earth [2] https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/The_current_state_of_space_debris https://www.esa.int/Space_Safety/Space_Debris/The_current_state_of_space_debris 【3】 https://astrobites.org/2024/04/18/how-can-we-clean-up-space-debris/ https://astrobites.org/2024/04/18/how-can-we-clean-up-space-debris/ 【4】 https://www.scientificamerican.com/article/there-is-too-much-trash-in-space/ https://www.scientificamerican.com/article/there-is-too-much-trash-in-space/ 【5】 https://www.space.com/arianespace-rocket-space-junk-cleanup-mission-2026 https://www.space.com/arianespace-rocket-space-junk-cleanup-mission-2026 【6】 https://www.eurasiastrategyinsights.com/reports/the-space-economy-a-trillion-dollar-industry https://www.eurasiastrategyinsights.com/reports/the-space-economy-a-trillion-dollar-industry 【7】 https://spacenews.com/clearspace-space-debris-removal-mission-advances-to-its-next-phase/ https://spacenews.com/clearspace-space-debris-removal-mission-advances-to-its-next-phase/